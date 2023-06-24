Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" с призывом не участвовать в организованном куратором ЧВК Евгением Пригожиным вооруженном мятеже.
В обращении оборонного ведомства, опубликованном на официальных ресурсах Минобороны, утверждается, что руководство "Вагнера" обманом втянуло бойцов в преступную авантюру и участие в вооруженном мятеже.
В сообщении говорится, что многие из бойцов ЧВК "Вагнер" уже осознали совершенную ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасного возвращения в пункты постоянной дислокации своих подразделений.
Обратившимся за помощью бойцам и командирам в настоящее время уже оказана вся необходимая помощь.
Минобороны просит участвующих в мятеже бойцов ЧВК "Вагнер" проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями МО РФ или сотрудниками правоохранительных органов. Обратившимся за помощью бойцам ЧВК "Вагнер" гарантируется полная безопасность.
Ранее сообщалось, что, воспользовавшись провокацией куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, направленной на дезорганизацию обстановки в стране, командование боевиков киевского режима на Артемовском направлении сосредотачивает на исходных рубежах силы для наступательных действий.
Военнослужащие Южной группировки войск продолжают наносить противнику поражение при помощи ударов авиации и артиллерии.