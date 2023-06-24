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Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже

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Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" с призывом не участвовать в организованном куратором ЧВК Евгением Пригожиным вооруженном мятеже.


В обращении оборонного ведомства, опубликованном на официальных ресурсах Минобороны, утверждается, что руководство "Вагнера" обманом втянуло бойцов в преступную авантюру и участие в вооруженном мятеже.

В сообщении говорится, что многие из бойцов ЧВК "Вагнер" уже осознали совершенную ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасного возвращения в пункты постоянной дислокации своих подразделений.

Обратившимся за помощью бойцам и командирам в настоящее время уже оказана вся необходимая помощь.

Минобороны просит участвующих в мятеже бойцов ЧВК "Вагнер" проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями МО РФ или сотрудниками правоохранительных органов. Обратившимся за помощью бойцам ЧВК "Вагнер" гарантируется полная безопасность.

Ранее сообщалось, что, воспользовавшись провокацией куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, направленной на дезорганизацию обстановки в стране, командование боевиков киевского режима на Артемовском направлении сосредотачивает на исходных рубежах силы для наступательных действий.

Военнослужащие Южной группировки войск продолжают наносить противнику поражение при помощи ударов авиации и артиллерии.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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64 комментария
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  1. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 09:57
    +14
    — Ты за кого?
    — За наших.
    — А кто наши?
    — Скоро узнаем.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:00
      +3
      Пригожин сейчас где?В штабе Южного военного округа?
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 10:14
        +1
        Ага а операторы штаба на ЗКП куда не пролезешь , смысл в город войска вводить?
      2. Сергей Новиков_3
        Сергей Новиков_3 Сегодня, 10:17
        +1
        Да. Возле штаба все перекрыто, я в Ростове. Да по всему центру - блок посты. Но частные машины и общественный едут норм. Обстановка спокойная. Люди подходят разговаривать с вагнеровцами, они очень дружелюбные ребята, но, видимо, им не разрешают разговаривать. Потому что ответы короткие.
      3. wanna
        wanna Сегодня, 10:18
        +1
        Пригожин сейчас где?

        https://meduza.io/feature/2023/06/24/prigozhin-ob-yasnil-vysshim-chinam-rossiyskoy-armii-chto-s-nim-nado-govorit-na-vy
        1. Сергей Новиков_3
          Сергей Новиков_3 Сегодня, 10:20
          +1
          Пригожин сейчас в штабе Южного военного округа.
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 10:13
      +1
      Цитата: военком Котёнок
      — Ты за кого?
      — За наших.
      — А кто наши?
      — Скоро узнаем.

      Шутки шутками, а наше государство в смертельной опасности! Если конечно верховный не предпримет ряд адекватных шагов. Я уже не говорю, что фронт может посыпаться, солдаты наверняка могут быть деморализованы.
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 10:21
        -2
        А какие шаги адекватны?
        Конфронтация с единственным боеспособным соединением - вряд ли.
      2. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 10:48
        +1
        Цитата: Проксима
        Шутки шутками, а наше государство в смертельной опасности!

        Вы только заметили? А оно так давно уже. Более того, эта опасность называется не "Пригожин". И по завершении всей этой ситуации с Пригожиным она никуда не денется.
    3. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 10:15
      0
      Dieu garde moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge" Voltaire.
      Il n'y a pas 48 heures j'écrivais que la Russie gagnera SAUF si une 5 em colone ou un Brutus...
  2. Dave36
    Dave36 Сегодня, 10:01
    +8
    По идее ...уголовное дело, заявлением МО - приговор Пригожину. Думаю в выступлении сами знаете кого мы нового не услышим..
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 10:03
      +4
      Согласен, именно это скажет Президент, фактически Пригожин сейчас выступает на стороне врагов. Кстати, ничего внятного по его требованиям непонятно, кроме того, что замы Министра обороны РФ люди не его уровня.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 10:21
      +3
      Ну послушал я сейчас сурового Гаранта по телевизору... На все его отсылки к аналогиям предпосылок к 1917 году и началу Гражданской войны можно ответить только одним вопросом - а Кто сейчас своим соплежуйством и двурушничеством подобные предпосылки создал?! Кто прогадил начало СВО своей некомпетентностью, кто дал команду начать похабные договорняки, кто до сих пор не взял к ногтю "буратин" и при чьём молчаливом одобрении сейчас готовят очередную "прихватизацию" остатков госсобственности, да просто бздошно стало, такой перекошенной суровой физии у Гаранта даже 24.02.2022 не было, а уж про измену и предательство не стоит говорить тому, кто гибель наших десятков тысяч воинов разменивает на договорняки... и думается мне, что данный блудняк всё-таки имеет под собой некоторую реальную основу помимо "бонапартизма" Пригожина и ничем хорошим не закончится... полагаю к вечеру ситуация может только ухудшиться...
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 10:01
    +15
    С ума сойти. Вот сказал бы мне кто то , что такое возможно еще неделю назад... request
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:10
      +4
      У нас ещё не такое возможно. После 90-х вообще сложно удивляться стало. Все знали что это может произойти. Только сделать уже ничего нельзя было. Чвк стало самостоятельной силой и отважилось на ультиматум министерству обороны
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:17
      +1
      Вот вы уже сходите с ума. А что же там делается, кому эта инфа предназначена? laughing
      1. Сергей Новиков_3
        Сергей Новиков_3 Сегодня, 10:35
        0
        В Ростове все сейчас спокойно. И слава Богу! Никто из вагнеровцев даже в мыслях не хочет обострять в городе, если только в них не начнут стрелять. Люди подходят, разговаривают с ними. Правда, им не разрешено разговаривать. Но они очень дружелюбные.
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:19
      +1
      Я бы мог Вам такое сказать, но тоже ждал чего-то подобного не раньше осени. И главное - не ожидал, что всё будет происходить на периферии, а не в Москве. Впрочем, нельзя исключить, что происходящее - пока ещё только отвлекающий манёвр. Даже не с целью отвлечения сил, а с целью дальнейшей дискредитации высшего руководства. Слабость власти в России не прощали никогда.
  4. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:01
    0
    Судя по лайкам в телегах,сочувствующих Вагнерам больше,чем Шойгу...отсюда вывод,надо пожертвовать меньшим и идти к победе. А Столярику-жирной котлете вручить персональную повестку
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 10:19
      +4
      При чём тут сочувствие Шойгу или Пригожину когда безопасность России под ударом? Сам факт того, что Пригожин замутил мятеж в такое трудное для РФ время ставит его в разряд преступников. Мало проблем, так он ещё добавил. Чего он этим добился или думает, что добьётся? НИЧЕГО!!! Что бы он там ни пел, а Россию он подставил конкретно am Украина и коллективный Запад трут потные ладошки и ликуют. А Пригожину нет никакого оправдания. В моих глазах он пал ниже плинтуса. Не ожидал от него такого. Путин назвал ситуацию «ударом в спину стране и народу». Совершенно с ним согласен
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:01
    -2
    В сообщении говорится, что многие из бойцов ЧВК "Вагнер" уже осознали совершенную ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасного возвращения в пункты постоянной дислокации своих подразделений.


    А пальчиком погрозили? Больше ведь нечем?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:13
      +5
      Все , Путин Пригожина не поддержал и что теперь и Шойгу это одно и против него это одно ,а против президента уже как ба и другое. Что теперь Пригожину говорить открытый мятеж во время БД .
      И для полноты картинки по падению ЧВК пара перестрелок со срочниками и здравствуй ненависть народа . Вот смысл захвата пустого штаба совсем загадка и почему охрана штаба округа в бой не вступила ( а обязаны держаться до подхода помощи любой ценой ) и какого хрена ближащее части не пришли на помощь штабу что ОБЯЗАНЫ сделать .
      Странно.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 10:26
        +1
        А чего странного? В 1917-м Николая заставили подписать отречение прямо посреди расположения верной ему (как он считал) армии. В условиях длительной, непопулярной, неудачной войны армия со временем превращается в большую угрозу для своего государства, чем для противника. Что-то на эту тему ещё Сунь-Цзы писал тысячелетия назад. Так что ещё вопрос, кого будет больше - вагнеровцев, отказавшихся исполнять приказы Пригожина, или военных, саботирующих приказы Шойгу.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 10:37
          -2
          Цитата: УАЗ 452
          ещё вопрос, кого будет больше - вагнеровцев, отказавшихся исполнять приказы Пригожина, или военных, саботирующих приказы Шойгу

          У "шатателей трубы" сегодня субботник, походу. Забавно смотреть на вас... рыбки вы аквариумные, революционеры недоношенные... орлы вы комнатные. yes
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 10:38
        -2
        Цитата: сайгон
        Вот смысл захвата пустого штаба совсем загадка и почему охрана штаба округа в бой не вступила ( а обязаны держаться до подхода помощи любой ценой ) и какого хрена ближащее части не пришли на помощь штабу что ОБЯЗАНЫ сделать

        Мышеловка.

        Цитата: сайгон
        Странно

        Нет.
    2. Сергей Новиков_3
      Сергей Новиков_3 Сегодня, 10:27
      +2
      Брехня. Никто из вагнеровцев свои позиции не покидает.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:02
    +3
    Единственноп правильное решение-по местам дислокации.Мы же на войне.Не хватало еще параллельно гражданскую учинить.Разбиратся с виновными в этой ситуации безусловно надо.Но похоже виновный уже априори есть.Всех остальных гарант покроет.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:17
      +4
      Я не поручусь что Шойгу вверх тормашками не полетит вслед за Пригожиным и Герасимовым. Я даже думаю что так будет однозначно. Пригожина с небес на землю сейчас президент опустит. А Герасимов полетит - должную безопасность не обеспечил. Шойгу - за то что не соответствует. Все трое улетят как пить дать с интервалом. Маленьким интервалом - ровно на бумажке подпись поставить. И это наверное единственный правильный выход будет. Всех нахрен оттуда
      1. bambr731
        bambr731 Сегодня, 10:39
        +2
        Пусть летят, давно пора. Лично я от этого точно горевать не буду
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 10:46
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Я не поручусь что Шойгу вверх тормашками не полетит вслед за Пригожиным и Герасимовым. Я даже думаю что так будет однозначно.

        Возможно. Может быть, кроме Герасимова. Прямой вины ГШ в этом нет, их компетенция - это боевое планирование. А вот допустивший государственный мятеж Шойгу просто обязан быть выгнан с позором.
        Видимо, только очень дружеские отношения мешают Президенту понять, насколько для военного времени некомпетентный, нерешительный и откровенно слабый министр обороны его якутский друг...
    2. Сергей Новиков_3
      Сергей Новиков_3 Сегодня, 10:50
      0
      Вы, сударь, явно не понимаете.. Это Ростов, при стрельбе никто прятаться по углам не будет, здесь люди не из боязливых..
  7. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 10:03
    +3
    Как там не крути. Позор! Очередной позор!
    Кто это все допустил?
    Система не работает.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:10
      +3
      Это не позор. Это следствие позора, случившегося довольно давно.
  8. МЮД
    МЮД Сегодня, 10:04
    +1
    А кто подписал данное обращение?
    Текст
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:05
    -1
    Цитата: Orange-Bigg
    Пригожин сейчас где?

    Сейчас важно, не где Пригожин, а где все остальные потенциальные участники
    Где (и что делают) МО+Шойгу
    Где (хотя это известно) и что планирует Верховный
    И, кстати, очень интересно, где и что планирует другой герой России - Кадыров. Не исключено, что он вполне может поддержать "своего дорогого брата" Пригожина. Тогда всё ещё больше осложнится
    p.s.
    Хотя вроде проходят сообщения, что Кадыров не станет лезть в смуту... хочется верить
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 10:13
      -1
      Сначала скажет Путин, уже потом Кадыров и остальные.
      Мне кажется, сейчас в общественном сознании нужно аккуратно развести Вагнер и Пригожина. Бойцов успокоить (дров бы наши дуболомы с большими кокардами не наломали), Пригожина - в жёлтый дом.
      1. bambr731
        bambr731 Сегодня, 10:45
        0
        Да, Пригожин себе казённый дом до конца жизни обеспечил. Не знаю, чего он там своим бойцам наобещал, но то, что всё это очень плохо кончится для участников однозначно
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:31
      +1
      Он с "главным музыкантом" в контрах и за него не будет.
      К тому же здравомыслия у него больше чем у Пригожина.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: sdivt
      И, кстати, очень интересно, где и что планирует другой герой России - Кадыров.

      Кадыров в смуту лезть не станет.Во-первых, он разумный человек, гораздо разумнее, чем многие думают. Вдобавок, он никогда не высказывал недовольства действиями властей - с чего бы ему сейчас идти против них. Да и воспоминания о двух ЧВ у него явно не пропали, и он точно знает, как пресекаются смуты в России :)
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:05
    +3
    Алексеев пытался нажать на патриотические чувства Пригожина, сказав, что сейчас проздник с шампанским в Киеве. Пригожин ответил -праздник в Киеве когда вы бросаете Красные Лиманы и все остальное...
    О, видео блокируется
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 10:20
      +1
      Всегда виноват запад у них , в себе ковыряться никак не хотят
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:21
      +2
      Они что, всё это на видео снимают? Весь свой "базар". Шоу?
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:06
    +1
    По крайней мере ,Пригожин на кадрах один в окружении своих бойцов.Где его герои России?
  12. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 10:07
    +5
    Ну вот. Пригожин объявлен мятежником. Вопрос: всё закончилось, или только начинается?
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 10:47
      +2
      Пригожин не мятежник, а банальный предатель. Такое во время БД это реально удар в спину всей России am
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:08
    0
    А тайное минирование тылов "Вагнера" сапёрами МО в недавнем прошлом - это что вообще было? Проехали и забыли? Нет слов.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:21
      0
      Не надо давить на эмоции. Вы владеете информацией по этому эпизод? Думаю нет.
      Вариантов много. В свете последних событий, могло быть так ЧВК указали маршрут передвижения, а они решили, что МО нам не указ и двинулись как захотели, итог напоролись на мины.
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:58
      0
      "А тайное минирование тылов "Вагнера" сапёрами МО в недавнем прошлом - это что вообще было?"
      а было? это одно из заявлений пригожина, на которые он так богат
  14. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:10
    +2
    обратились за помощью в обеспечении возможности безопасного возвращения в пункты постоянной дислокации своих подразделений.

    А это каких подразделений? Тех, что управляются МО?
    Еще раз повторюсь. Вагнер не заключил договор с МО и решили его "умные головы " силой принудить. Обстрел, бомбежка....ну чего там еще. Могло быть? Могло. Только вот характер Пригожина не учли. Видно по себе равняли, что испугается. Теперь вот "разговаривают" Опять таки кто? Все, кроме Шойгу с Герасимовым.
    Может Шойгу бы в госпиталь лечь..."с сердцем"? Вместе с Герасимовым. А там бы назначили временно исполняющих, да разрулили.
    1. Ksanatos
      Ksanatos Сегодня, 10:21
      +2
      Если бы он был за Россию, то он бы пожертвовал организацией и не стал бы устраивать мятеж, а так это как правильно сказал ВВП: личные амбиции.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:29
      0
      Нормально вы разрулили. Предполагаете только, что был обстрел и бомбёжка (а был ли мальчик?) А вывод уже сделали Пригожин идеал, руководство МО РФ и Президент предатели.
      Меня удивило другое, ЧВК информирует, что вроде как сбили 2 МИ-8 которые их обстреливали, МИ-8 транспортник с лёгким вооружением.
    3. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:35
      +1
      Теперь вот "разговаривают" Опять таки кто? Все, кроме Шойгу с Герасимовым
      - есть понятие субординации. Фактически Пригожин никто и высшим чиновникам с ним общаться.... ну такое себе. Это как простой работяга будет ломиться к директору крупного завода и панибратски обращаться. Итог будет однозначный. Это в Советское время все были равны и с любого можно было спросить(и то не всегда), а теперь другое время.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 10:55
        0
        Цитата: Deadушка
        Это в Советское время все были равны

        Ага. И простой работяга мог "спросить" с генсека. Тапки не смешите, они и так смешные. yes
  15. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:12
    +5
    Всё чаще вспоминается фраза: " Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен".
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:13
    +2
    Цитата: Арон Заави
    С ума сойти. Вот сказал бы мне кто то , что такое возможно еще неделю назад...

    Это был вполне ожидаемый вариант развития событий.
    Армия обученных и хорошо вооруженных людей, оказавшаяся не на своём привычном месте - чем должна была заниматься? А во главе армии - человек, которому явно не хватает медийности и почестей. И с гипертрофированным чвс.
    Коктейль ещё тот...
  17. CirclePit
    CirclePit Сегодня, 10:13
    +2
    А кто-то там посмеивался про монополию государства на насилие. Теперь, кажется, вот совсем не смешно
  18. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:14
    +1
    Любопытно, хватит ли смелости и стойкости духа у Шойгу и Герасимова честно признать допущенные ошибки в диалоге с ЧВК "Вагнер" особенно за прекращение поддержки со стороны ГШ МО РФ бойцов ЧВК "Вагнер" при проведении СВО request
  19. ReTeplov
    ReTeplov Сегодня, 10:17
    +4
    Пригожина объявили предателем. Но никто и не заикается о причинах его действий. Я сильно сомневаюсь, что вполне разумный человек может рассчитывать вооружённым путём сменить власть. Пытаются убедить, что Вагнеровцев никто не обстреливал, и этот демарш произошёл на ровном месте. С хрена ли? Для чего? Логики не вижу. Действия Пригожина расцениваю как попытку принудить к диалогу. И не пока не вижу другого смысла в его действиях
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: ReTeplov
      С хрена ли? Для чего? Логики не вижу

      Пригожин уже с месяц, как нарывается на скандал. Ему нужен был повод - он его придумал. Ну, или организовал.

      Что непонятно?
  20. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:19
    +2
    Никогда не был сторонником Пригожина, но и верить Шойгу себя не уважать.
    Вполне возможно что и обстреляли, а чтоб прикрыться, обьявили Пригожина виноватым.
  21. Антон Ю
    Антон Ю Сегодня, 10:22
    +1
    Мутный какой то мятеж. Есть большие сомнения.
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:25
    +1
    Много медийном мути, необдуманных заявлений, но пока, шибко резких движений никто не сделал и НЕ НАДО!!!
    Конечно, поболтать можно что угодно, но сейчас именно тот момент, когда надо успокоится и ПОГОВОРИТЬ!
    Может, скорее всего, белых, пушистых там нет вообще, но все равно, это НАШИ ЛЮДИ, ВОИНЫ, надо дать им возможность подумать и все осознать.
  23. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 10:26
    0
    Путин объявил Пригожина предателем. Ждем реакции Пригожина.
  24. solar
    solar Сегодня, 10:46
    0
    По логике, Шойгу и Герасимов должны немедленно подать в отставку, это уберет первопричину конфликта, все это понимают.
    Проблема в том, что они категорически не хотят лишаться должности...