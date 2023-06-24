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Рогозин высказался относительно ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

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Рогозин высказался относительно ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Тревожную ситуацию, которая складывается вокруг частной военной компании «Вагнер» и, в частности, вокруг её куратора Евгения Пригожина, решил прокомментировать и экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.


По словам Рогозина, он не хуже чем Пригожин знаком с ситуацией в зоне проведения специальной военной операции и свою позицию не скрывает. Однако то, что сейчас делает Пригожин – военный мятеж – нельзя оправдать ничем, считает бывший глава «Роскосмоса».

В условиях, когда вооружённые силы страны действуют на фронте, в их тылу пытается совершить вооружённый мятеж, тем самым потворствуя врагу, отметил Рогозин.

На войне надо засунуть свои политические амбиции... (подальше), и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу

- написал Рогозин в своём телеграм-канале «Рогозин на фронте».

Напомним, что Рагозин не раз был в зоне СВО, а в декабре прошлого года получил ранение, когда находился в Донецке и попал под обстрел.

Мятеж Пригожина начался вчера с его заявления о нанесении российскими военными ракетного удара по лагерям ЧВК Вагнера. Затем главный вагнеровец объявил, что блокирует Ростов-на-Дону и готов идти на Москву.
Использованы фотографии:
Википедия/Роскосмос
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37 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 10:09
    +23
    Напомним, что Рагозин не раз был в зоне СВО, а в декабре прошлого года получил ранение, когда находился в Донецке и попал под обстрел.

    Во время банкета и ранение в свою задницу. laughing
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 10:13
      +23
      Ну при всей комичности Рогозина - он дело говорит. Не время для раскола. Другой момент, что не только Пригожин должен эти слова слышать. А вообще, я в афиге от этой недельки. Даже начало войны год назад было менее долбанутым, чем то что идёт сейчас
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:14
        +10
        Цитата: WhiteFallen
        Ну при всей комичности Рогозина - он дело говорит. Не время для раскола. Другой момент, что не только Пригожин должен эти слова слышать. А вообще, я в афиге от этой недельки. Даже начало войны год назад было менее долбанутым, чем то что идёт сейчас

        Так не нужно запускать проблемы и давать на местах разрешать споры между собой. Давно верховый должен был вмешаться и разрулить ситуацию. Раз Пригожин и Шойгу намертво вцепились в друг друга, то одного нужно было уволить из них. Тогда всё было бы замечательно
        1. Vinnibuh
          Vinnibuh Сегодня, 10:23
          +6
          А это традиция, не видеть и типо не замечать проблемму, авось само рассосенся. Но обычно получается еще хуже, и ничего не рассасывается.
        2. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 10:35
          +5
          Многие проблемы бы не возникли, если бы: Был введен закон о ЧВК в стране, еще в прошлом году. Возникший прошлой осенью конфликт между ЧВК и МО был купирован и решен прошлой осенью. Где был "верховный"??? А теперь пожинаем последствия! Главное не допустить кровопролития!
        3. ААК
          ААК Сегодня, 10:35
          +1
          Ну так "... про рыбку скушать и музыку послушать..." - это любимая стратегия...
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:25
        +5
        Цитата: WhiteFallen
        Ну при всей комичности Рогозина - он дело говорит.

        Все упирается в то, ударили по Вагнеру или нет, и если ударили, то кто?
        Попросту говоря, если кто-то решил физически уничтожить Вагнер, то Пригожина просто загнали в угол, не оставив ему выхода. Может, конечно, Пригожин придумал все, да только зачем ему это? Его вагнеровцы сейчас едва ли готовы к захвату власти - от Ростова до Москвы почти тысяча километров.
        В общем, одна сплошная непонятка
        1. Антон Ю
          Антон Ю Сегодня, 10:31
          +4
          всё как то вообще мутно и непонятно что творится.
      3. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 10:43
        +1
        Согласен с каждым словом. В России жить не скучно, это медицинский факт (рука - лицо). Сейчас единство нужно, а не вот это всё.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:18
      +2
      И иза-за этого "геройства" ребенок больше не увидел отца...только таким царским .. и пасть раскрывать...Рогозя,а не подскажешь в каком окопе твой патриотичный сынок?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:24
        -3
        Как не говори, а Пригожин уже себя вписал в историю России, при любом раскладе его похода на Москву.
        Это и называется - реальные действия, а не болтовня с 9:00 до 18:00 час.
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 10:21
      +2
      Цитата: BlackMokona
      Во время банкета и ранение в свою задницу.

      С языка сняли
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:11
    +3
    Куда конь с копытом,туда и рак,с клешней..
  3. SwR9
    SwR9 Сегодня, 10:12
    -1
    Отличные, разумные и взвешенные слова. Сейчас надо сплотиться возле главнокомандующего и бить врага, а не устраивать разборки.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:19
      +5
      Возле главнокомандующего НУЖНО сплотиться...только вопрос где его взять??? За 1,5 года СВО что-то не обнаружено его деятельности
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: SwR9
      Отличные, разумные и взвешенные слова. Сейчас надо сплотиться возле главнокомандующего и бить врага, а не устраивать разборки.

      Значит проблемы накопились до предела и настало время их действенно решать. Иначе вообще все можно упустить.
  4. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 10:13
    0
    Мляяяяяяя))))
    Ну куда это лезет позориться .....
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 10:20
      0
      В чем он опозорился?
      Все сказал правильно.
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 10:14
    -3
    Я скептически отношусь к деятельности Рогозина в последнее время, но сказал он совершенно правильно!
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:14
    +2
    всё правильно сказал....ситуация не простая...не чё лодку раскачивать...а этот хмырь- пригожин чутка бабла казённого на ветер пустил и теперь козлит в растопыр
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:19
      +1
      Цитата: Крымский партизан 1974
      всё правильно сказал....ситуация не простая...не чё лодку раскачивать...а этот хмырь- пригожин чутка бабла казённого на ветер пустил и теперь козлит в растопыр

      Хулодку раскачивает , то кто вообще не понимает, что творится.
      Больше года идет все по плану, вместо того, что бы закончить все 9 лет назад.
      Гросмейстер кремлевский.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:19
    +7
    Напомним, что Рагозин не раз был в зоне СВО, а в декабре прошлого года получил ранение, когда находился в Донецке и попал под обстрел

    А напомните при каких обстоятельствах это произошло.
    Как это Рогозину взбрело в голову устраивать вечеринку в месте где полно агентуры СБУ и ГРУ. Погиб охранник...его смерть на совести Рогозина...так что морально он еще за это не рассчитался.
  8. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:19
    +2
    Цитата: Крымский партизан 1974
    всё правильно сказал....ситуация не простая...не чё лодку раскачивать...а этот хмырь- пригожин чутка бабла казённого на ветер пустил и теперь козлит в растопыр

    Лодку без него раскачали, да так, что черпает обоими бортами. Если ему по расположению нанесли ракетный или артиллерийский удар, что делать? Жалобы на Шойгу в Кремль писать?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: acetophenon
      Если ему по расположению нанесли ракетный или артиллерийский удар, что делать? Жалобы на Шойгу в Кремль писать?

      Кто нанес ему удар?
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:20
    +1
    На войне надо засунуть свои политические амбиции... (подальше), и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу

    - написал Рогозин в своём телеграм-канале «Рогозин на фронте».
    В очередной раз бывший глава "Роскосмоса" обозначил свои амбиции в которых ранее не приходилось сомневаться. И потом СВО - специальная ВОЕННАЯ операция, а не война которые многие воспринимают как войну. А вот кого с кем война огромный вопрос... request
  10. Виктор Wolz
    Виктор Wolz Сегодня, 10:20
    +6
    Рогозин может и высказался правильно, но не он ли многие годы разваливал обороноспособность страны. Я не знаю воровал ли он, но его непрофессиональные действия вели явно к ослаблению военной отрасли. Все его заявления о постройке авианосцев, десантных кораблей, массовой постройки армат, бумерангов и курганцев оказались блефом и сказками. Даже разрекламированный им пистолет стриж для армии, оказался спортивным итальянским, сложным в производстве и ненадежным пистолетом.
  11. Булат
    Булат Сегодня, 10:21
    +2
    Блин цирк какой то,не время сейчас делить амбиции
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Булат
      Блин цирк какой то,не время сейчас делить амбиции

      Верно. Главное не вовремя.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:22
    +4
    Мне нравился Пригожин, в его резких суждениях много правды, но то что он сейчас делает - это подлый удар в спину стране. А учитывая какая ситуация сейчас складывается на фронте, хочется верить, что он это сделал по своей глупости и из-за непомерных амбиций, а не по приказу из-за лужи.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:33
      0
      Мне нравился Пригожин, в его резких суждениях много правды, но то что он сейчас делает - это подлый удар в спину стране.


      А действия нашего руководства, которое и спровоцировало эту ситуацию, разве не подлость?
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 10:46
        0
        "А действия нашего руководства, которое и спровоцировало эту ситуацию, разве не подлость?"
        нет, не подлость. обычная тупость и неумение смотреть хотя бы на шаг вперёд. а если иметь в виду президента- это его обычная тактика- обозначить проблему(или создать её), сбросить её решение на чужие плечи, и наблюдать. а потом забыть
    2. solar
      solar Сегодня, 10:39
      +1
      если удар по вагнеровцам был, как Пригожин утверждает, то еще вопрос, кто ударил в спину.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:46
      +3
      Цитата: убей фашиста
      Мне нравился Пригожин, в его резких суждениях много правды, но то что он сейчас делает - это подлый удар в спину стране.

      Простой российский солдат, держит фронт ценой своей жизни, а в это время в МО затевают свару, пытаясь всех добровольцев, подмять под себя. Именно в то время, когда враг, вооруженный до зубов западом, начал наступление. Почему именно в такой момент, началась эта свара в МО, где делят "порхвеля", крутят на мундирах дырки для орденов, и никому не секрет, что пошиты маршальские погону. Амбиции, амбиции, они сжирают ум и совесть.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:29
    +3
    На войне надо засунуть свои политические амбиции... (подальше), и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу.
    - написал Рогозин в своём телеграм-канале «Рогозин на фронте».

    Ну так почему вы уважаемый Дмитрий Рогозин, давно видя нездоровую обстановку в Мин Обороны, молчали. Можно давно было поднять эти вопросы, с теми же Шойгу и Герасимовым, которые думают, что Бога за шулята ухватили, да и к Путину у вас доступ остался.
  14. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 10:42
    0
    Конечно Шойгу с Герасимовым пора давно в отставку, но Пригожин перешел все границы конечно. Это недопустимо.
  15. arnulla
    arnulla Сегодня, 10:46
    +2
    Так с чего началось-то? Был ракетный удар по музыкантам или нет?
    Если был-то от кого и откуда? Если завязано МО,то зачинщик всего Шойгу…
  16. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 10:59
    0
    В условиях, когда вооружённые силы страны действуют на фронте, в их тылу пытается совершить вооружённый мятеж, тем самым потворствуя врагу, отметил Рогозин.

    В этом полностью его поддерживаю.