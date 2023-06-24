Рогозин высказался относительно ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

На войне надо засунуть свои политические амбиции... (подальше), и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу

Тревожную ситуацию, которая складывается вокруг частной военной компании «Вагнер» и, в частности, вокруг её куратора Евгения Пригожина, решил прокомментировать и экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.По словам Рогозина, он не хуже чем Пригожин знаком с ситуацией в зоне проведения специальной военной операции и свою позицию не скрывает. Однако то, что сейчас делает Пригожин – военный мятеж – нельзя оправдать ничем, считает бывший глава «Роскосмоса».В условиях, когда вооружённые силы страны действуют на фронте, в их тылу пытается совершить вооружённый мятеж, тем самым потворствуя врагу, отметил Рогозин.- написал Рогозин в своём телеграм-канале «Рогозин на фронте».Напомним, что Рагозин не раз был в зоне СВО, а в декабре прошлого года получил ранение, когда находился в Донецке и попал под обстрел.Мятеж Пригожина начался вчера с его заявления о нанесении российскими военными ракетного удара по лагерям ЧВК Вагнера. Затем главный вагнеровец объявил, что блокирует Ростов-на-Дону и готов идти на Москву.