Военное обозрение
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В ряде регионов России из-за действий ЧВК «Вагнер» введён режим КТО

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В ряде регионов России из-за действий ЧВК «Вагнер» введён режим КТО

В связи с текущей обстановкой в ряде российских регионов, на территории нескольких областей Российской Федерации введен режим КТО (контртеррористической операции). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.


Первыми режим КТО ввели на своей территории Москва и Московская область, о чем сообщили в НАК. В Москве предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, на улицах города концентрируются вооруженные сотрудники силовых структур и военнослужащие.

Затем стало известно о введении режима контртеррористической операции в Воронежской области. Ранее в интернете появлялась противоречивая информация о том, что в регион вошли бойцы ЧВК «Вагнер». Кроме того, стало известно о закрытии участка автомобильной дороги М4 «Дон» с 464 по 777 км.

Что интересно, в Ростовской области режим КТО пока не введен. По крайней мере, официальной информации по этому поводу еще нет. А ведь именно в Ростове-на-Дону сейчас находится основная часть бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с самим Евгением Пригожиным. Он уже провел встречу с генералами ВС РФ в здании штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Ряд центральных улиц города перекрыт военной техникой и людьми с оружием.

Напомним, что введение режима контртеррористической операции предполагает возможность ряда ограничений для граждан и дополнительных прав для силовиков.

В числе прочего допускаются удаление граждан с отдельных объектов и участков местности, контроль телефонных переговоров и отключение связи и интернета, использование частного автотранспорта в государственных интересах, временное отселение граждан в безопасные районы, ограничение движения транспортных средств и пешеходов и так далее.
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29 комментариев
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  1. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 10:13
    +3
    А не шоу ли это? Все спланировано.Все по Плану. Собака не кусает Хозяина.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 10:15
      +3
      Многоходовочка, заставить врага пойти на необдуманные действия.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:15
      +8
      Хозяин тут - государство. И собака его очень сильно укусила. Так, как пишите Вы, можно думать только если считать наше государство феодальным. Я не отрицаю, что у нас и правда есть многие дурацкие признаки. Но надеюсь, после подавления этого мятежа феодализм окончательно вытравят. Путин в своём обращении был, кажется, даже злее чем перед СВО.
      1. Radius
        Radius Сегодня, 10:28
        +2
        Собака только попыталась укусить хозяина. Похоже, у собаки явно кукушка улетела, глядючи на казённое бабло
  2. Million
    Million Сегодня, 10:13
    +4
    Вот и прояснилось.Выступил.Не удивил.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:16
      +3
      А чем он должен был удивить? Он просто показал, что ему это не нравится, но это и так было понятно по ещё ночным действиям и заявлениям ФСБ и НАК.
      1. Million
        Million Сегодня, 10:18
        0
        Отставкой некоторых военных.Но этого не произошло.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 10:20
          0
          Если бы ему была нужна отставка каких-то там военных, она бы произошла и без этого обращения, в рабочем в порядке.
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 10:17
    +1
    А после обстрелов областей и вторжений какой-нибудь режим где-нибудь вводился?
    1. Hurshed
      Hurshed Сегодня, 10:24
      0
      Вводился. В приграничных районах.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 10:40
        +1
        А там террористы обстреливали? Или может армия враждебного государства? Которой любезно дали 8 лет,чтобы она получше подготовилась
      2. ААК
        ААК Сегодня, 10:40
        +2
        М-да, любопытненько, однако... СВО на КТО в государственном масштабе не поменяли... бандер страной-террористом парламентарно не признали... а тут вдруг резкая КТО да в нескольких регионах... вот что страх животворящий делает... бздошно на измену-то сесть... а вдруг...
  4. Vinnibuh
    Vinnibuh Сегодня, 10:20
    +2
    Да ладно мозг ломать и теории строить, все равно правды не узнаем.
  5. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 10:23
    -7
    Председатель Си, введи войска! Ну позязя...
  6. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:23
    +2
    Цитата: kakvastam
    А после обстрелов областей и вторжений какой-нибудь режим где-нибудь вводился?

    А зачем? Это же от "партнёров" приходили. И на Москву идти не обещали. Ты ведь не думаешь, что полумиллионная Нацгвардия - чтоб тебя защищать? Правильно. Она - чтобы ОТ тебя защищать.
  7. beybender
    beybender Сегодня, 10:23
    +3
    Довоевались !!! И в это мракобесие Россия и Беларусь втягивает !!! Вы там со своими уродами во власти разберитесь сначала !!! А то у вас и торговать хочется и газ с аммиаком гнать хочется и денафикацию вы проводите !!! В итоге сидите на одном месте , выражаете озабоченности и линии рисуете , на которые всем уже плевать давно , т.к. ни одной угрозы до сих пор не выполнено !!!
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:25
    +2
    Любопытно кто обстрелял полевой лагерь ЧВК "Вагнер" на юго-востоке Украины ныне областей Российской Федерации (!) с применением РСЗО и вертолётов ? Ведь до линии соприкосновения с противником значительное расстояние...
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 10:26
      -5
      Цитата: oppozite28
      Любопытно кто обстрелял полевой лагерь ЧВК "Вагнер" на юго-востоке Украины с применением РСЗО и вертолётов ?. Ведь до линии соприкосновения с противником значительное расстояние...


      Кондиционер взорвался.
  9. Виктор Wolz
    Виктор Wolz Сегодня, 10:25
    +1
    Мятеж психопата не желающего даже дожидаться выборов с армией обманутых людей, но вооруженных профессионалов.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:37
      +1
      А при чём тут выборы, если они даже и будут?
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:37
      -2
      Выборов? laughing это тех самых путинских выборов,в которых людские руки считают быстрее,чем электронная программа? Ну да...
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 10:29
    +3
    Противник отработал на десять баллов.
    Через своих людей в нашем "руководстве" организовал провокацию, зная, что ответить не по "понятиям" Пригожин не сможет. И Пригожин, и наше "руководство" предсказуемо попались на разводку, в результате чего можем поиметь бойню в тылу с понятным результатом на фронте.
    Печально.
  11. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:36
    +3
    Напомню,что режим Зеленского с их Подоляком,Будановым и т.д. Путин террорестическим не объявил...видимо,призыв убивать русских в Кремле не так страшен,как призыв к отставке Шойгу. .
  12. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 10:37
    +2
    Это провокация - или укропов, или любителя танковых биатлонов.
    Должно быть проведено независимое от МО расследование. ЧВК на юге страны - и причём здесь эта Москва. Что-то в ней совсем другое. Кто-то, и не Пригожин, с его очень ограниченными возможностями, напугал пожарника и гаранта. Госпереворот возможен только в Москве с участием придворных дивизий, расстрелявших в 1993 году Верховный Совет и поставивших на вершину власти алкаша ЕБН. У нынешних денежных мешков нет причин менять гаранта - раба на галерах.
    А вот устранить постоянного раздражителя Пригожина для пожарника и обиженных лампасоносцев, опозоривших армию в СВО, и, в отличие от них, добившегося значимых успехов - давнишнее желание. Подчинить себе ЧВК и приписывать себе же их победы - что может быть лучше для паркетных "вояк".
    Жду результатов расследования - не верю, что Пригожин, с его ничтожными силами, замахнулся на "святое" - власть гаранта, его команды (и, возможно, их хозяев).
  13. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 10:40
    +1
    Офигеть .Мне смеяться или плакать хочется . Бойцы из Артёмовска на
    колоннах БМП и трофейных украинских танках едут в Москву. Белый дом
    расстреливать , как в 1991-м году при ГКЧП.
    Лучше я Розенбаума включу : " На улице Гороховой ажиотаж ,
    Урицкий всё ЧК вооружает ,"
  14. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 10:45
    0
    Конечно Шойгу с Герасимовым пора давно в отставку, но Пригожин перешел все границы конечно. Это недопустимо.
  15. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 10:50
    +1
    В ряде регионов России... введён режим КТО

    КТО надо вводить в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, в Крыму.
  16. ВлР
    ВлР Сегодня, 10:57
    0
    Недавно Пригожин заявил, что у него дембельнулись 32 тысячи "героических" уголовников. Представьте, что будет, если эти архаровцы начнут по его приказу захватывать сёла и города? Как сейчас страшно и больно за нашу страну...
  17. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:57
    0
    Цитата: 16112014nk
    В ряде регионов России... введён режим КТО

    КТО надо вводить в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, в Крыму.

    Кому где надо, тот там и вводит.
    Эта КТО кого надо КТО.