В ряде регионов России из-за действий ЧВК «Вагнер» введён режим КТО

В связи с текущей обстановкой в ряде российских регионов, на территории нескольких областей Российской Федерации введен режим КТО (контртеррористической операции). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Первыми режим КТО ввели на своей территории Москва и Московская область, о чем сообщили в НАК. В Москве предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, на улицах города концентрируются вооруженные сотрудники силовых структур и военнослужащие.
Затем стало известно о введении режима контртеррористической операции в Воронежской области. Ранее в интернете появлялась противоречивая информация о том, что в регион вошли бойцы ЧВК «Вагнер». Кроме того, стало известно о закрытии участка автомобильной дороги М4 «Дон» с 464 по 777 км.
Что интересно, в Ростовской области режим КТО пока не введен. По крайней мере, официальной информации по этому поводу еще нет. А ведь именно в Ростове-на-Дону сейчас находится основная часть бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с самим Евгением Пригожиным. Он уже провел встречу с генералами ВС РФ в здании штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Ряд центральных улиц города перекрыт военной техникой и людьми с оружием.
Напомним, что введение режима контртеррористической операции предполагает возможность ряда ограничений для граждан и дополнительных прав для силовиков.
В числе прочего допускаются удаление граждан с отдельных объектов и участков местности, контроль телефонных переговоров и отключение связи и интернета, использование частного автотранспорта в государственных интересах, временное отселение граждан в безопасные районы, ограничение движения транспортных средств и пешеходов и так далее.