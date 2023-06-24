Президент России обратился к гражданам

События, которые происходят сегодня, являются авантюрой, попыткой вооруженного мятежа. Об этом заявил в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин, который обратился к гражданам страны, личному составу ВС РФ, правоохранительных органов.
По утверждению российского президента, против России направлена вся военная машина Запада. Сейчас в России пытаются организовать мятеж, но страна защитит себя от внутреннего предательства, отметил глава государства.
Организаторы мятежа предали Россию и ответят за это
- заявил российский президент.
Путин назвал ситуацию «ударом в спину стране и народу», и отметил, что Россию таким способом пытаются подтолкнуть к поражению и капитуляции. Но власти будут реагировать жестко на любые подобные попытки. Глава государства подчеркнул, что мятежники понесут «неминуемое наказание».
По словам Путина, армия и правоохранительные органы получили соответствующие приказы. Он также обратился к участвующим в текущих действиях лицам, призвав их сложить оружие и не совершать роковые ошибки. По поводу ситуации в Ростове-на-Дону Путин отметил, что она остается сложной.
Напомним, что сегодня в г. Ростов-на-Дону вошли вооруженные бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с куратором организации Евгением Пригожиным. Сейчас они находятся в штабе Южного военного округа.