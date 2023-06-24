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Президент России обратился к гражданам

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Президент России обратился к гражданам

События, которые происходят сегодня, являются авантюрой, попыткой вооруженного мятежа. Об этом заявил в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин, который обратился к гражданам страны, личному составу ВС РФ, правоохранительных органов.


По утверждению российского президента, против России направлена вся военная машина Запада. Сейчас в России пытаются организовать мятеж, но страна защитит себя от внутреннего предательства, отметил глава государства.

Организаторы мятежа предали Россию и ответят за это

- заявил российский президент.

Путин назвал ситуацию «ударом в спину стране и народу», и отметил, что Россию таким способом пытаются подтолкнуть к поражению и капитуляции. Но власти будут реагировать жестко на любые подобные попытки. Глава государства подчеркнул, что мятежники понесут «неминуемое наказание».

По словам Путина, армия и правоохранительные органы получили соответствующие приказы. Он также обратился к участвующим в текущих действиях лицам, призвав их сложить оружие и не совершать роковые ошибки. По поводу ситуации в Ростове-на-Дону Путин отметил, что она остается сложной.

Напомним, что сегодня в г. Ростов-на-Дону вошли вооруженные бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с куратором организации Евгением Пригожиным. Сейчас они находятся в штабе Южного военного округа.

Использованы фотографии:
kremlin.ru
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178 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 10:21
      +8
      Приказ стрелять еще ни кто не давал.А как бы вы поступили в данной ситуации?
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 10:22
        +16
        Путин сказал "все необходимые приказы силовым структурам даны".
        Удивлюсь, если Пригожин доживёт до конца следующей недели.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:27
          +20
          Цитата: военком Котёнок
          Путин сказал "все необходимые приказы силовым структурам даны".
          Удивлюсь, если Пригожин доживёт до конца следующей недели.


          Если Пригожин с головой дружит и проявит благоразумие,то доживёт.А если начнёт заниматься неприкрытым террором,то извините.То что сейчас происходит в 1,5 - миллионом Ростове-на-Дону ни в какие ворота не лезет.Чем то напоминает Волгодонск.На что расчитывал Пригожин?Возглавить МО РФ,стать Президентом?Что его побудило на такой безумный шаг?Думал что Армия перейдёт на его сторону?С какой стати?
          1. Andr789
            Andr789 Сегодня, 10:39
            -3
            Господи, Пригожин это современное издание Шарикова, неужели вы такого высокого мнения об умственных способностях данного персонажа? В данном контексте, это и предатель, и террорист в одном лице сейчас и должен быть уничтожен, либо посажен, других вариантов нет!!!
          2. freddyk
            freddyk Сегодня, 10:41
            +3
            Цитата: Orange-Bigg
            Цитата: военком Котёнок
            Путин сказал "все необходимые приказы силовым структурам даны".
            Удивлюсь, если Пригожин доживёт до конца следующей недели.


            Если Пригожин с головой дружит и проявит благоразумие,то доживёт.А если начнёт заниматься неприкрытым террором,то извините.То что сейчас происходит в 1,5 - миллионом Ростове-на-Дону ни в какие ворота не лезет.Чем то напоминает Волгодонск.На что расчитывал Пригожин?Возглавить МО РФ,стать Президентом?Что его побудило на такой безумный шаг?Думал что Армия перейдёт на его сторону?С какой стати?

            Всё будет спокойно до первой крови. Если начнут гасить Вагнер, замес будет большой. Там ребята битые.
            1. ваш вср 66-67
              ваш вср 66-67 Сегодня, 10:48
              0
              Цитата: freddyk
              Цитата: Orange-Bigg
              Цитата: военком Котёнок
              Путин сказал "все необходимые приказы силовым структурам даны".
              Удивлюсь, если Пригожин доживёт до конца следующей недели.


              Если Пригожин с головой дружит и проявит благоразумие,то доживёт.А если начнёт заниматься неприкрытым террором,то извините.То что сейчас происходит в 1,5 - миллионом Ростове-на-Дону ни в какие ворота не лезет.Чем то напоминает Волгодонск.На что расчитывал Пригожин?Возглавить МО РФ,стать Президентом?Что его побудило на такой безумный шаг?Думал что Армия перейдёт на его сторону?С какой стати?

              Всё будет спокойно до первой крови. Если начнут гасить Вагнер, замес будет большой. Там ребята битые.

              Да что сделают 25 тыс "битых ребят" против государственной машины?
              В городе их трогать не будут, а как выйдут в донские и сальские степи, их смешают с черноземом!
              Неужели неглупый вроде Пригожин этого не понимает? Или мировая и внутренняя элита пообещали ему сладкий пряник?!
              1. freddyk
                freddyk Сегодня, 10:57
                0
                Цитата: ваш вср 66-67
                Неужели неглупый вроде Пригожин этого не понимает? Или мировая и внутренняя элита пообещали ему сладкий пряник?!

                Да он как раз против элит. И всё понимает. И ещё он понял, что если не он, то кто?
              2. мордвин 3
                мордвин 3 Сегодня, 10:57
                0
                Цитата: ваш вср 66-67
                Да что сделают 25 тыс "битых ребят" против государственной машины?

                А если часть госмашины их поддержит, а мобилизованные посмотрят, плюнут, и начнут с оружием по домам разбегаться, как и было в 17-ом году, с которым Путин сравнил?
            2. Крымский партизан 1974
              Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:54
              0
              Там ребята битые.
              ...не битие кадыровцев и шахтёров...
          3. Проксима
            Проксима Сегодня, 10:45
            +3
            Не нужно было допускать раковую опухоль, а купировать её намного раньше. Вспоминаем публичные высказывания Пригожина хотя-бы трёх-четырех месячной давности. Батько Махно отдыхает. Это не в какие ворота не лезло и это в стране, которая ведёт войну! И все всё это проглатывали. Доглотались, теперь как бы не подавиться!
        2. tkoh
          tkoh Сегодня, 10:30
          +3
          Цитата: военком Котёнок
          Удивлюсь, если Пригожин доживёт до конца следующей недели.

          Ну зеленский и прочее руководство 404 вполне живо. Почему с Пригожином иначе будет?
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 10:32
            +4
            Цитата: tkoh
            Ну зеленский и прочее руководство 404 вполне живо.

            Ну, ни хрена ты провел аналогию.
        3. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 10:33
          +4
          Цитата: военком Котёнок
          Путин сказал "все необходимые приказы силовым структурам даны".
          Удивлюсь, если Пригожин доживёт до конца следующей недели.

          Я удивлюсь если он до вечера доживет.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 10:41
            +1
            Думаю его арест будет неуместен - вызовет ещё больше брожений. Увы но тут наверное да - не доживёт
          2. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 10:48
            0
            Цитата: Арон Заави
            Я удивлюсь если он до вечера доживет.

            Я уже удивлён, что он дожил до утра.
          3. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 10:48
            0
            Я бы поостерёгся спорить насчёт недели, но до вечера точно доживёт. Вы по Моссаду судите, а у нас пока согласуют, пока утвердят, пока спланируют, пока бумаги с посыльным попутешествуют из одного кабинета в другой, в том числе в разных зданиях, пока выделят финансирование, определят исполнителей... Может, и в Ростов никого отправлять к тому времени не понадобится - Пригожин с вагнеровцами сами в Москву прибудут. Своим ходом, на бронетехнике.
          4. carpenter
            carpenter Сегодня, 10:49
            0
            Цитата: Арон Заави
            Я удивлюсь если он до вечера доживет.

            Если еще до утра дожил.
          5. KOPA
            KOPA Сегодня, 10:58
            0
            ты будешь долго удивляться....удивлятор, блин.....он и тебя переживёт, я надеюсь
        4. lisikat2
          lisikat2 Сегодня, 10:34
          +12
          Давайте, подождём и посмотрим, что будет?
          С 15 лет не верю гадалкам. Так и сейчас предпочитаю факты
        5. Scipio
          Scipio Сегодня, 10:42
          +2
          В обращении президента нет ни одной конкретной фамилии. Крайний ещё не назначен. Сильно сомневаюсь, что Пригожина накажут.....
          1. ДедЛука
            ДедЛука Сегодня, 10:49
            +2
            А может попытка мятежа была со стороны руководства МО, а при помощи ЧВК его гасят? Как версия.
            1. Scipio
              Scipio Сегодня, 10:53
              0
              Кстати, про чвк тоже ничего сказано не было
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 10:52
            +1
            Цитата: Scipio
            В обращении президента нет ни одной конкретной фамилии.

            Были фамилии, но про них забыли, а все началось с Сердюкова, а потом Шойгу.
        6. Теренин
          Теренин Сегодня, 10:44
          +3
          Ну, вот, как я и написал с утра

          Теренин (Геннадий)
          2
          Сегодня, 08:04
          Конечно система в виде государства подавит это выступление, но будет вынуждена принимать меры по устранению тех недостатков которые спровоцировали действия вагнерОв.
          Аналог, выступление Пугачёва, Болотникова, Разина... Да и Антонова на Тамбовщине...


          Теренин (Геннадий)
          Сегодня, 08:24

          Да. В настоящий момент, это уже не отношения между Пригожиным и Шойгу. Тут уже Пригожин против Государства. А, государство, своими структурами, перемолит и хороших и плохих.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 10:56
            0
            Цитата: Теренин
            Ну, вот, как я и написал с утра

            Все правильно писали. Ведь мятежи на ровном месте не бывают, на то есть причины в этом вина власти, как в те времена, так сейчас.
            От этого стана не выигрывает, а вот власть предержащие выигрывают.
        7. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:48
          +1
          Цитата: военком Котёнок
          Удивлюсь, если Пригожин доживёт до конца следующей недели.

          Идти против власти, это что с голой пяткой против лома. Капитализм в России начал давать сбои.
      2. ААК
        ААК Сегодня, 10:24
        +16
        Лично я постарался бы такой ситуации не допустить в принципе..
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 10:39
          0
          Цитата: ААК
          Лично я постарался бы такой ситуации не допустить в принципе..

          Ну это если Вы управляете страной.
          Понимаете?..
        2. oleg Pesotsky
          oleg Pesotsky Сегодня, 10:46
          +2
          Ну это не про президента России. Все его "хитрые планы" на деле оказывались просчетами и ошибками. В конце концов количество неизменно перерастает в качество.
      3. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:25
        -2
        Да бред какой-то.
        Что провокаторы или диверсанты могли нанести ракетный удар по Вагнеру - возможно.
        Чтоб Пригожин поднял военный мятеж - невозможно.
        Он же всё же рассчитывает ходы дальше, чем на один ход.
        1. Kuziming
          Kuziming Сегодня, 10:31
          +16
          Почему Пригожин не мог поднять мятеж?
          Мог:
          1. У Пригожина звёздная болезнь, и некоторое чувство вседозволенности.
          2. Вокруг Путина полно бездарей и откровенных предателей.
          3. У Пригожина вполне могло просто сорвать крышу, боевая психотравма, синдром Рембо. Нам нужен полковник, чтобы тот сказал ему : "Мишн из овер!".
          Ну, и вы помните последние кадры Рембо-1.
          1. Комментарий был удален.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 10:47
              0
              Власов отличился при обороне Москвы,да-было такое.Ро при Сталинграде он был уже в стане врага
              1. Ясная
                Ясная Сегодня, 10:53
                0
                Цитата: dmi.pris1
                Власов отличился при обороне Москвы,да-было такое.Ро при Сталинграде он был уже в стане врага

                Да, под Москвой 41 года Власов был всенародным героем.
        2. lisikat2
          lisikat2 Сегодня, 10:39
          0
          "дальше, чем на один ход" если он умный человек, а на идиота не похож, должен просчитывать
      4. Николай310
        Николай310 Сегодня, 10:29
        +29
        А снять с должностей двух бездарных карьеристов,которые провалили задачи первого этапа?

        Ах да,о чем это я...у него Лапин с пистиком герой...
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:45
          +3
          Судьба карьеристов уже предрешена. Теперь точно снимут
      5. freddyk
        freddyk Сегодня, 10:37
        +10
        Цитата: -sa-
        Приказ стрелять еще ни кто не давал.А как бы вы поступили в данной ситуации?

        Моё мнение, что у сильного царя такой ситуации не было бы. Он упомянул 1917г. Тогда у России был слабый царь
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:46
          +1
          Зато вождь был сильный. Двойной переворот организовал.
      6. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 10:42
        +3
        Раз уж управление страной у него в ручном режиме - вертолет, Ростов, и Пригожина с Шойгу - в кабинет . Оттуда - или оба в наручниках , или оба обнимаются на камеру . Чуть позже, как все утихнет - смена и шойгу и пригожина . Дотянул резину свою многоходовую ...
      7. mann
        mann Сегодня, 10:50
        +1
        А как бы вы поступили в данной ситуации?
        Пригожина арестовать,Шойгу и Герасимова отстранить.На данный момент надо поступить таким образом.Это мое мнение
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:22
      +12
      Он просил бойцов ЧВК Вагнер не участвовать в мятеже и связаться с представителями МО РФ,чтобы отбыть в места дислокации.Он не говорил стрелять.
    3. ААК
      ААК Сегодня, 10:23
      +48
      Ну послушал я сейчас сурового Гаранта по телевизору... На все его отсылки к аналогиям предпосылок к 1917 году и началу Гражданской войны можно ответить только одним вопросом - а Кто сейчас своим соплежуйством и двурушничеством подобные предпосылки создал?! Кто прогадил начало СВО своей некомпетентностью, кто дал команду начать похабные договорняки, кто до сих пор не взял к ногтю "буратин" и при чьём молчаливом одобрении сейчас готовят очередную "прихватизацию" остатков госсобственности, да просто бздошно стало, такой перекошенной суровой физии у Гаранта даже 24.02.2022 не было, а уж про измену и предательство не стоит говорить тому, кто гибель наших десятков тысяч воинов разменивает на договорняки... и думается мне, что данный блудняк всё-таки имеет под собой некоторую реальную основу помимо "бонапартизма" Пригожина и ничем хорошим не закончится... полагаю к вечеру ситуация может только ухудшиться...
      1. Ru_Na
        Ru_Na Сегодня, 10:34
        +12
        Весь тот бардак что сейчас творится есть следствие так называемой многобашенности Кремля. Путину следовало строить чёткую вертикаль а не устраивать Семибоярщину 2.0.
      2. lisikat2
        lisikat2 Сегодня, 10:42
        +3
        "Ситуация может только ухудшится", а я надеюсь на лучшее
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:52
        0
        Само собой она ухудшится. Большая часть в места дислокации вернётся, остальные устроят бойню. У Пригожина, если он ещё не совсем от реальности оторвался, есть шанс - отдать команду подразделениям вагнер выдвинутся из города и отправиться на штурм какого-нибудь Орехова
    4. -sa-
      -sa- Сегодня, 10:25
      -8
      очень умных смотрю много,что президента критикуете.да я бы так сделал,дая бы вот это сделал,так правильно и эдак правильно.в жизни то в семьях своих проблемы решить не можете,с женами и детьми управиться,свою жизнь наладить!но зато все знаете как целой страной упраалять со всеми её проблемами!
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 10:35
        +7
        Цитата: -sa-
        зато все знаете как целой страной упраалять со всеми её проблемами!

        А президент, он на то и президент, что бы умнее нас быть.
        И я думаю, что президент России не может бросить свою жену.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:54
          -1
          Президент не бросал жену. Развод - фикция. И вообще причём тут его жена? Раньше не у всех солдат вообще жёны были
      2. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 10:36
        +15
        Сам гарант и создал эту ситуацию своими половинчатыми решениями. Постоянное блеяние о переговорах, зерновая сделка, которую только мы, как терпилы выполняли. Нетронутые мосты и тоннели в незалежной. Обстрелы того де Белгорода. И не было таких эмоциональных выступлений. Не было таких быстрых решений. А здесь подгорело. Боится.
      3. Dante
        Dante Сегодня, 10:36
        +3
        в жизни то в семьях своих проблемы решить не можете,с женами и детьми управиться,

        Можно подумать у НеГаранта с семьей все в ажуре. Единственное на что ума хватило со своей бабой развестись аккуарат в год семьи. Сильный мужской поступок, ничего не скажешь... Так он не просто страной руководит, но ещё и другие страны пытается научить как жить надо
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:57
          0
          Да ладно. Прямо защитник "бедных" жён.
      4. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:38
        +7
        Цитата: -sa-
        но зато все знаете как целой страной упраалять со всеми её проблемами!

        Управлять сложно. А вот оценить результаты управления очень просто. Процесс управления подразумевает постановку понятных и измеримых целей, выделение ресурсов на ее реализацию, определение ответственных и контроль использования этих ресурсов по назначению.
        Ничего этого уже очень давно в стране нет. Путин иногда озвучивает какие-то лозунги. которые никто не выполняет и никто за это не несет ответственности.
        1. Эдуард Ващенко
          Эдуард Ващенко Сегодня, 10:52
          0
          Управлять сложно.

          +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          Путин иногда озвучивает какие-то лозунги. которые никто не выполняет и никто за это не несет ответственности.

          +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      5. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:42
        +2
        Так,а чего огульно всех?Проблемы в семье решить не можете и все подобное..На себя сначала посмотрите,потом будете всех дерьмом обливать
      6. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:47
        +2
        Цитата: -sa-
        очень умных смотрю много,что президента критикуете.да я бы так сделал,дая бы вот это сделал,так правильно и эдак правильно.

        Откуда нам ума было набраться? В секциях дзюдо мы не занимались. Школ КГБ не заканчивали. Диссертаций на тему: «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений: Санкт-Петербург и Ленингр. обл.» - не защищали...Да и критиковать того, кому эта наша критика по пояс, - пустая трата времени. Кроме того, все критики Путина либо по тюрьмам сидят, либо умерли от простуды, либо имеют условные сроки и ущемлены в гражданских правах...
        Цитата: -sa-
        но зато все знаете как целой страной упраалять со всеми её проблемами!

        Откуда нам что знать...Нас этому в мэрии С-П не обучали...
        В четверг хоронили очередного знакомого...Пенсионера...В апреле месяце ему стукнуло 65 лет...
        * * *
        Путин не богом нам послан и не обязаны мы слушать того, кто врёт нам третий десяток лет, кто до сих пор не озвучил свою стратегическую линию развития страны.
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:39
      +2
      Цитата: Ramzaj99
      ума хватило только на отдать приказ стрелять((((

      Откуда ты это выковырял? На чью мельницу воду льешь? Или ты штатный провокатор с желто-синей стороны? Сколько же за последние два дня здесь агентов укрогеббельсов повылазило.
  2. Мельциар
    Мельциар Сегодня, 10:19
    +20
    Это не сложная ситуация, это , приплыли.
    1. Dante
      Dante Сегодня, 10:39
      +2
      Зато теперь понятно к чему матрасники все свои РПКСН в Атлантике в боевое дежурство отправили. Знали янкерсы, знали.
      Понятно что нападать на нас они не собираются, но подстраховка нужна.
    2. Gofman
      Gofman Сегодня, 10:43
      +2
      ...Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией. НИКОЛАЙ (телеграмма вечером 25 февраля 1917).
      ...В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман! (из дневника Николая 2 марта 1917)
      ...Все генералы телеграфировали ему и советовали то же самое, и он… подписал манифест (об отречении). Ники был неслыханно спокоен и величественен в этом ужасно унизительном положении. (из дневника вдовствующей императрицы Марии Федоровны 4 марта)
  3. Комментарий был удален.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:26
      +7
      Цитата: Alexandr2637
      Забздел "верховный", чует что расплата не за горами. Но это похоже только репетиция. Вот когда после СВО мужики с фронта подтянутся и спросить за всё захотят....


      Если бы забздел, то пошел бы на уступки. Странная у вас логика.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 10:30
        +3
        Логика в том,чтобы уничтожить недовольных пока их мало...
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 10:45
          0
          Цитата: Николай310
          Логика в том,чтобы уничтожить недовольных пока их мало...

          И правильно сделает. Бузить и расшатывать в тылу страну во время боевых действий, это прямой переход на сторону врага. А уж янкесы постараются воспользоваться и в этот костер "печенюшек" подбросить. Да и началась вся эта смута явно не без их участия.
      2. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:40
        -1
        Цитата: 1976AG
        Если бы забздел, то пошел бы на уступки. Странная у вас логика.

        Да Вы шо, может ему просто сказали что делать?!
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 10:45
          +1
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Цитата: 1976AG
          Если бы забздел, то пошел бы на уступки. Странная у вас логика.

          Да Вы шо, может ему просто сказали что делать?!


          А может вы даже знаете кто и что ему говорил ? А если не знаете, то и не шокайте тут. Шокайте у себя ТАМ.
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:42
        0
        Цитата: 1976AG
        Цитата: Alexandr2637
        Забздел "верховный", чует что расплата не за горами. Но это похоже только репетиция. Вот когда после СВО мужики с фронта подтянутся и спросить за всё захотят....


        Если бы забздел, то пошел бы на уступки. Странная у вас логика.

        Его логика - отсутствие всякой логики, впрочем как и ума.
        Верховный всё сказал по делу и более чем понятно. Мятеж будет нейтрализован, виновные понесут наказание. Пригожин совершил военное преступление в военное время и это факт. Он мог войти в историю, но получилось так, что он в неё вляпался. Честно говоря, очень жаль, но что сделано, то сделано - это его выбор. Увы.
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:31
      +16
      Мужиков нужно организовать, а так это русский бунт бессмысленный и беспощадный!!! НО ГДЕ БЫЛА ВЛАСТЬ РАНЬШЕ!!!??? КТО ПЛАНИРОВАЛ БЕЗДАРНОЕ НАЧАЛО СВО!!!! КТО БРОСАЛ РУССКИХ В КУПЯНСКЕ ХЕРСОНЕ А ТЕПЕРЬ В ЩЕБЕКИНО!!! ЧЕМ ДУМАЕТ ВЛАСТЬ!!! ?????
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:41
        0
        Цитата: Сид2014
        Мужиков нужно организовать, а так это русский бунт бессмысленный и беспощадный!!! НО ГДЕ БЫЛА ВЛАСТЬ РАНЬШЕ!!!??? КТО ПЛАНИРОВАЛ БЕЗДАРНОЕ НАЧАЛО СВО!!!! КТО БРОСАЛ РУССКИХ В КУПЯНСКЕ ХЕРСОНЕ А ТЕПЕРЬ В ЩЕБЕКИНО!!! ЧЕМ ДУМАЕТ ВЛАСТЬ!!! ?????

        да те же самые, которые будут гнать пацанов на убой, что бы вагнеров завалить.
    3. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 10:45
      0
      Встречала многих участников, в том числе и "вагнеровцев" люди разные и мнения совершенно разные
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:20
    +27
    В принципе ничего другого и ждать было нечего.Мятеж есть мятеж.И его надо подавлять.Хреново,если будут жертвы этого позора
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:27
      +11
      А был бы мятеж,если бы кое-кто вовремя вспомнил,что он не только открыватель индюшиных ферм и дорожных развязок,но и верховный главнокомандующий вроде как второй чего-то там???

      Уж на что Николай был...но он в трудную минуту взял ответственность на СЕБЯ,а не фермы открывал
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:38
        +5
        Меня волнует больше не Пригожин,или Шойгу с Герасимовым.А умные люди,боевые.Уткин,Мизенцев и другие.Они могут быть вовлеченными в это,а жаль...
      2. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 10:38
        +3
        Прекрасно сказано. Создатель канализации властной вертикали. Наконец припекло. Может от страха будут нормальные решения.
    2. SIT
      SIT Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: dmi.pris1
      В принципе ничего другого и ждать было нечего.Мятеж есть мятеж.И его надо подавлять.Хреново,если будут жертвы этого позора

      Просто подавление мятежа НИЧЕГО не даст. Причины, по которым он возник , сидят в кремле и на Фрунзенской. Если их не убрать, то мятежи будут повторяться с каждым разом становясь кровавей и разрушительней. В результате альтернативой оккупации войсками НАТО (т.е. ВСУ) России станет всеобщая мобилизация, а это 100% кирдык нынешней власти по любому. Назад в стойло народ не загнать.
  5. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 10:21
    +9
    Чего еще можно было ждать от этого существа? Кто предатель покажет время. Как же они омерзительны,эти трусливые креслодержатели. Вот именно для этого случая и держали в тылах миллионную армию и росгвардию.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:25
      +7
      Да уже показало время...да и не только время...оно само показало документы,по которым из Сум,Чернигова и Киевщины ушли по мутным договорнякам...какие ещё факты нужны
    2. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 10:53
      0
      Вот- вот . Шебекинцев защитить - "у нас сил на всех не хватит" , а как царя трон зашатался - со всей России гонят . Лицемеры . Зашевелились , любимые наши ...
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:21
    +7
    Московская прачечная:
    "По нашим данным Шойгу приехал в Ростов не бороться с ВСУ. Совместно с начальником Генерального штаба Герасимовым они разрабатывают план задержания бойцов ЧВК Вагнер. Формальная причина — отказ от подписания контракта с МО РФ. Покончить с мешающимися «музыкантами» решено на этот раз окончательно. Поблажек не будет".
    В Ростове уже двое суток собираются отборные представители ВДВ, ССО и других подразделений со всей России. Самолеты доставляют бойцов как минимум два раза в день.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:27
      +7
      А куда самолёты войска доставляют, если аэродром Ростова под контролем "вагнеров", по крайней мере так читал в ряде новостных порталов
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:33
      +2
      Формальная причина — отказ от подписания контракта с МО РФ

      Что и требовалось доказать. Силой хотели принудить, нанесли удар ракетами, думали, что струсит и прибежит. А оно вон как повернулось.
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:34
      +7
      Оказывается сила есть, но не воевать с мотивированным врагом, а поддержать порядок по ШОЙГУ И ДР...Нормально так!!! А люди простые РУССКИЕ люди на границе гибнут!!!
    4. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 10:41
      -1
      Цитата: carpenter
      Покончить с мешающимися «музыкантами» решено на этот раз окончательно

      Понятие "мешающие" в такой ситуации неуместно.
      Вагнеровцы были для нас героями. Многие их них останутся героями. Другие- останутся в истории предателями.

      Сложная ситуация, но ожидаемая. Думаю, руководство такой сценарий не исключало.
    5. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:44
      -1
      Цитата: carpenter
      "По нашим данным Шойгу приехал в Ростов не бороться с ВСУ. Совместно с начальником Генерального штаба Герасимовым они разрабатывают план задержания бойцов ЧВК Вагнер. Формальная причина — отказ от подписания контракта с МО РФ. Покончить с мешающимися «музыкантами» решено на этот раз окончательно. Поблажек не будет".
      В Ростове уже двое суток собираются отборные представители ВДВ, ССО и других подразделений со всей России. Самолеты доставляют бойцов как минимум два раза в день.

      какие самолёты аэродром блокирован ЧВК Вагнер, сказочник!
    6. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: carpenter
      По нашим данным

      По "вашим", это по каким? Укровбросы пересказываешь?
  7. Комментарий был удален.
  8. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 10:22
    +7
    Кто ЛИЧНО против кого ЛИЧНО поднял мятеж? ...Президент обезличенно говорил об очевидыных фактах.

    п.с. Сацумото переоценил силы и военные заслуги? recourse
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22
    +4
    Интересно кто управляет сейчас движением войск Пригожина ? В Ростове ясно кто.А в колонне ,которая куда-то двигается или уже не двигается?
  10. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 10:22
    +4
    Мятеж так мятеж, осталось выяснить кто мятежник.
    1. solar
      solar Сегодня, 10:30
      +7
      Исторически сложилось так, что мятежники- это всегда проигравшая сторона.
      1. Russian_Ninja
        Russian_Ninja Сегодня, 10:41
        0
        Как там говорится: «мятеж не может быть удачным, в противном случае его называют по-другому»))
      2. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 10:43
        0
        ?César et le Rubicon, un perdant ?
        Aléa jacta est !
      3. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 10:56
        0
        Начинается всё всегда как мятеж и бунт, а вот потом... Мятеж успешный называется иначе. Как иначе - можно посмотреть в учебниках истории.
  11. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:22
    +24
    Шойгу и Герасимова в отставку. Вагнерам снаряды и на передовую.

    Но нет,мы лучше гражданскую войну развяжем...ну а чего,хуснулинным нужны таджики и узбеки,а не русские. Русских в топку войны,а джамшутам велком..

    В 10.00 24.06.23 карета окончательно превратилась в тыкву
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 10:24
      -5
      А Пригожина расстрелять..................................................................
    2. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 10:27
      -5
      Где вагнеры сейчас на передовой?в Ростов снаряды? Да вы сдается мне,провокатор.
    3. ivan_zaitcew
      ivan_zaitcew Сегодня, 10:52
      0
      Главная задача власти- сохранение власти. Ради этого можно и гражданскую затеять и разбомбить пару непокорных городов. Исполнители найдутся.
  12. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 10:23
    +4
    Организаторы мятежа предали Россию и ответят за это

    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 10:38
      +3
      А должны обращение Гаранта зациклить и гонять по всем каналам круглые сутки ?
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:24
    +11
    Ну вот выступил и как, облегчение наступило? Много и не о чем как всегда. Он своими руками создал ситуацию, то друг был, а тут вдруг враг оказался. А исправлять всё это будет своей кровью простые граждане, а не такие как "геройский" сын Пескова.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 10:43
      +2
      Он своими руками создал ситуацию

      Своими руками выстроили эту систему, где во всех ключевых местах сидят его команда либерастов, которые преследуют интересы тех, с кем мы воюем, в армии показуха, которая не была готова к проведению СВО, оружия, которое показывали на парадах в войсках нет, в стране правят алегархи, интересы народа только на словах...
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:48
        0
        Да hi """"""""
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:24
    +14
    Это что получается... в России снова гражданская война? belay
    Однозначно общество разделится на тех кто поддерживает Пригожина и тех кто поддерживает ВВП...мдаааа what нет слов.
    1. Тима
      Тима Сегодня, 10:28
      +8
      Судя по его обращению и выступлению да! Сказал же "Такой удар был нанесен в 1917 году"
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:33
      +6
      Однозначно общество разделится на тех кто поддерживает Пригожина и тех кто поддерживает ВВП

      Я думаю - имеется ещё и значительная часть населения, которая выступит в шекспировском стиле: Чума на оба ваших дома.. Лично мне - глубоко не симпатичны обе стороны..
    3. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Это что получается... в России снова гражданская война? belay
      Однозначно общество разделится на тех кто поддерживает Пригожина и тех кто поддерживает ВВП...мдаааа what нет слов.

      А разве есть те. кто поддерживает Пригожина? Вряд ли. Может, это спектакль для бандеровцев?
  15. usr01
    usr01 Сегодня, 10:24
    +14
    Верховный допустил этот... бардак!!!
    Разруливать надо было 3..6.....12 мес назад!!! А теперь? Нашла коса на камень...
    А врагам (амерам) только того и надо!!! только мятежа во время войны не хватало! и так всё через.. одно место....
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:30
      0
      Власть боялась винтики закручивать. Ну теперь-то закрутит, я уверен. Интересно, кто первым запищит? Не удивлюсь, если те, кто громче всех писал о необходимости чисток.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 10:42
        +1
        А воевать вместо них "испуганные патроиоты" приедут из Израиля?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 10:56
          0
          Воюют у нас те патриоты, которые не испугались и сейчас, несмотря на происходящее в тылу предательство, продолжают стойко держать оборону от ВСУ.
  16. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:24
    -1
    Путин назвал ситуацию «ударом в спину стране и народу», и отметил, что Россию таким способом пытаются подтолкнуть к поражению и капитуляции. Но власти будут реагировать жестко на любые подобные попытки. Глава государства подчеркнул, что мятежники понесут «неминуемое наказание».


    Вообще никакой конкретики. Ждите ЧВК Вагнер в Кремле. В распоряжении Путина только Золотов с росгвардией и автозаками, ну и Дон с тик-ток бойцами, которые остались в Белгороде, не выдвинувшись на Воронеж. Остальные делают дело, воюют.
    1. Комментарий был удален.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:37
      +5
      Ждите ЧВК Вагнер в Кремле. В распоряжении Путина только Золотов с росгвардией и автозаками

      В распоряжении Путина мощнейшее оружие - СНАБЖЕНИЕ. Или бы думаете что без него можно вот так просто двинуть армейский корпус на Москву? И - далеко он уедет?
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 10:44
        0
        В распоряжении Путина мощнейшее оружие - СНАБЖЕНИЕ.

        Так это он боеприпасы не давал laughing
        Сейчас Пригожину только горючка нужна, а ее на трассе много
    3. ivan_zaitcew
      ivan_zaitcew Сегодня, 10:46
      0
      Да уж! Вагнер- это не студенты на митинге. Стаканчиками дело не обойдется
  17. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:24
    +11
    Организаторы мятежа предали Россию и ответят за это

    Ну вот и "слили" Пригожина.
    По крайней мере, официально - слили
    А как дальше события пойдут, и захватит ли Пригожин кого-то с собой - пока неясно
  18. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 10:25
    +2
    Противник работает, очень хорошо учитывая слабости т.н. "руководства".
    К сожалению, оно очень предсказуемо.
  19. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 10:26
    +3
    Не могу поверить до сих пор! Каким бы амбициозным не был Пригожин - но о же не идиот??? В такой момент нанести удар в спину своим же..................
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 10:47
      0
      В такой момент нанести удар в спину своим же....

      Объясните, что за удар в спину, в чем он заключается? СВО продолжается. Командный оперативный пункт в штабе ЮВО работает, войска с фронта не уходят. В чем удар?
    2. ivan_zaitcew
      ivan_zaitcew Сегодня, 10:48
      0
      "свои" не предают, в спину не стреляют и тылы не бомбят.
  20. Антон Ю
    Антон Ю Сегодня, 10:26
    +1
    Ещё он сравнил с революцией, которая была ударом в спину. Гражданской войне и потерей больших территорий. И не слова о миллионах погибших. Его волнуют только территории, а не люди.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 10:49
      0
      Между строк В.И.Ленина авантюристом назвал. Надо было еще про галоши
  21. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:26
    +4
    Déjà des Slaves s'entretuaient, maintenant des Russes risquent de s'entretuer...quel gâchis.Ils doivent jubiler à Washington !
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:27
    +6
    Спокойствие, только спокойствие... разберутся и решат все без серьёзных эксцессов.
    Личные амбиции, с обеих сторон, до добра никого не доведут, это очевидный факт.
  23. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:29
    -1
    Цитата: dmi.pris1
    В принципе ничего другого и ждать было нечего.Мятеж есть мятеж.И его надо подавлять.Хреново,если будут жертвы этого позора

    А как жеж! Непременно. А есть другие способы сковырнуть эту болячку?
    „Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов, это для него естественное удобрение.“ — ©Томас Джефферсон
  24. Romeo
    Romeo Сегодня, 10:29
    +4
    Мятеж во время боевых действий это конечно предательство. В Азербайджане уже было подобное. Одна военная структура получила много прав и возможностей и со временем стала заниматься чем угодно вплоть до криминала.
    Государству пришлось уничтожить свое детище созданное во время войны.
  25. solar
    solar Сегодня, 10:29
    +6
    Интересно не то что было в выступлении, а то, чего не было.
    О Шойгу ни слова. Своих не сдаём?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:37
      +2
      А причём тут Шойгу? Вагнер пошёл против государства и страны - об этом речь.
    2. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: solar
      Интересно не то что было в выступлении, а то, чего не было.
      О Шойгу ни слова. Своих не сдаём?

      А ты укроципсошник чего тут подзуживаешь? Вот ты то -- точно не "свой". Иди к своим укронацистам в окопы, оттуда и кукарекай.
  26. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 10:29
    +9
    О, узнаю риторику. Опять удар в псину.
    А потом снова будет "нас обманули".
    Ну и кто это посмешище называл великим стратегом и многоходовочником?
  27. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:29
    +10
    Цитата: Роман Ефремов
    Каким бы амбициозным не был Пригожин - но о же не идиот?

    Ну почему сразу - Пригожин?
    Вполне допускаю существование неких теневых ребят, "серых кардиналов", или из бизнеса, или из политических структур, а может, и из военных ведомств, которые, воспользовавшись ситуацией, просто используют его.
    С его-то импульсивным характером, хватит и спички, чтобы загореться
    При этом я даже не рассматриваю следы где-то за границей или на Украине - у нас своих "доброжелателей хватает
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: sdivt
      Вполне допускаю существование неких теневых ребят, "серых кардиналов", или из бизнеса, или из политических структур, а может, и из военных ведомств, которые, воспользовавшись ситуацией, просто используют его.
      С его-то импульсивным характером, хватит и спички, чтобы загореться

      Вот это скорее всего так и есть. Его давно надо было нейтрализовать. После его истерик с показом трупов "вагнеровцев" уже ясно было, что гражданин не в адеквате.
  28. Константин Бирюков
    Константин Бирюков Сегодня, 10:31
    +2
    Как то странненько все это. Пошла делёжка власти или одно из двух.
  29. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 10:31
    +3
    Кто против кого поднял мятеж!? Не понятно выражается Путин, но похоже Шойгу с Герасимовым не сдает, охота с танковым биатлоном важнее.
  30. Комментарий был удален.
  31. Виктор Wolz
    Виктор Wolz Сегодня, 10:31
    +9
    Проблема Путина в его кадрах, он приближает к себе разных скользких людей, и всё им прощает, вот и результат.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:38
      0
      Это результат того, что Пригожину дали слишком много воли и слишком много ресурсов.
    2. arnulla
      arnulla Сегодня, 10:41
      0
      По приближённым можно судить о начальнике..
  32. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:32
    -2
    Надеюсь рядом с Пригожиным есть человек, который выстрелит ему в голову.
  33. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:32
    +2
    Кто стрелял из РСЗО и малой авиации по полевому лагерю ЧВК "Вагнер" ? Специально провоцировали ЧВК "Вагнер" на активные действия, ихтамнеты без опознавательных знаков различия научились чему-то ?! Особенно когда ихтамнеты из так называемых своих...
  34. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:33
    +8
    Мятеж есть мятеж. А есть ещё преступное бездействие власти в условиях требующих принятия важных решений, которое и привело и к 1917 году, и к мятежу Пригожина сейчас. Злой Ленин угробил Российскую Империю и "украл победу" у России в Первой Мировой или всё-таки некомпетентное управление Николая II и его окружения?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:40
      +2
      Цитата: Roma-1977
      Злой Ленин угробил Российскую Империю и "украл победу" у России

      Причём тут Ленин? Историю знаете, не? Царскую власть свергли во время февральской революции, когда о Ленине и речи не было ещё.
      Цитата: Roma-1977
      или всё-таки некомпетентное управление Николая II и его окружения?

      Я считаю, что Россия просто была на недостаточном уровне культурного развития, чтоб вести долгую Первую мировую.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:56
        0
        Цитата: Тарелка
        Причём тут Ленин? Историю знаете, не?

        Точно, точно! Мимо истории мимо проходили или специально врут!
        Предположим, Ленин, в тот период уже был, но где то не в центре событий, это факт!
        Царскую власть, Империю, начали активно разрушать приближенные к власти, ради своих целей, амбиций!!!
        Ленин, большевики, подхватили упавший, гниющий плод, несколько позже, это исторический факт!
        Понятно, что теперешние власти именно к той, Советской власти, относятся резко отрицательно, боятся, что потеряют все "заработанные тяжким трудом"... но, последнее время выпадов в ту сторону они стали допускать сильно меньше, потому как страна оказалась в тяжёлом положении и что то обьединяющего большую часть народа, просто необходимо!!!
        Вокруг них, капиталистов и богатеев, никто объединятся не готов, а вот память о ВЕЛИКОМ СССР, ещё крепка и её вытравить не сумели.
        Как то так, мне представляется.
    2. DeusExMachina
      DeusExMachina Сегодня, 10:47
      0
      Так а причём Ленин, если настоящие изменники присяге - февралисты? Вот там были откровенные предатели, организовавшие переворот.
  35. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:34
    +10
    Допелись деферамбы Пригожину. Сами сотворили себе идола. Он молча действовал в Сирии и всё устраивало. А сейчас он идол и агнец одновременно. И виноваты все. Даже комментаторы на этом сайте. Сделали Пригожину имя, славу, возвели в ранг богов.
    Человек с оружием может служить только интересам государства. Он даже умереть имеет право только в интересах государства. Иначе это не государство, а Сомали какое-то
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 10:48
      0
      "Человек с оружием может служить только интересам государства." - а должен служить интересам народа. Посему имеем то,что имеем, ибо интересы первых и вторых кардинально не совпадают.
  36. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:35
    +2
    Маски сброшены, а то Шойгу плохой, Герасимов плохой, а Путин не в курсе! Теперь мы все в курсе. hi
  37. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 10:36
    +3
    Цитата: sdivt
    допускаю существование неких теневых ребят, "серых кардиналов"

    Вы раньше наверное считали, что все заявления Пригожина это такая дезинформация врага, да? Сейчас этот вариант очевидно несостоятелен и вам пришлось срочно придумывать новый? Просто жить без многоходовочек не можете
  38. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 10:37
    +1
    Организаторы мятежа предали Россию и ответят за это

    - заявил российский президент.

    Если это мятеж. А если нет ?
    Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе
    ©
  39. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 10:37
    +2
    предали Россию и ответят за это

    кто предатель- история рассудит.
    А Путин боится! Очень заметно, истеричное выступление.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: ivan_zaitcew

      кто предатель- история рассудит.
      А Путин боится! Очень заметно, истеричное выступление.

      А я вот тоже боюсь. Теперь по улицам не танках будут разъезжать до зубов вооруженные уголовники.
    2. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 10:43
      0
      А Путин боится! Очень заметно, истеричное выступление.

      не боится, волнуется, это возраст, лет 20 назад и бровь не дернулась бы
  40. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 10:38
    +3
    Конечно Шойгу с Герасимовым пора давно в отставку, но Пригожин перешел все границы конечно. Это недопустимо.
  41. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:40
    -5
    А я же говорила, еще когда он требовал больше оружия, что ему и всем этим ЧВК нельзя доверять, и оружие ом вообще может продавать бандеровцам. Но меня только заминусовали.
  42. wanna
    wanna Сегодня, 10:40
    +1
    Это невероятно неудобно для китайцев, ведь мы всегда говорим Москва и Пекин продолжат углублять стратегическое взаимодействие "спина к спине".... "не имеет границ", а "в сотрудничестве нет запретных зон".
  43. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:40
    0
    Да тут однозначно, что запад давно пригожина завербовал, раз он на такое пошел. и все что делал до этого лишь было под готовкой для мятежа.
  44. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:40
    +2
    Всех частников надо разгонять, включая Ахмат, об этом только ленивый не говорил, что частные армии - верный путь к гражданской войне
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:45
      0
      Надо уметь ими пользоваться и на коротком поводке всех держать. Инструмент полезный. Но здесь тот случай, когда хвост начал пытаться вилять собакой.
  45. никникник
    никникник Сегодня, 10:41
    +1
    наверное точно Пригожина крыша съехала с одной стороны, а с другой стороны эти "красные линии", бизнес на крови, все это можно было прекратить в самом зародыше. с 2014 года тянем кота за хвост из за амбиций "дружков миллиардеров". Ну это если мятеж не оправдывает Пригожина, но и глава государства не должен с себя снимать ответственности за гибель наших бойцов, которых всу в колоннах целыми батальонами уничтожал, когда нерадивые военачальники собрали в одном месте бойцов слушать новогоднее поздравление ВВП и т.п. Блин, дождались внутреннего противостояния. Да и на линиии соприкосновения итак не сладко, да и обеспечение не на должном уровне. Аресовать надо миллиардеров и приближенных и средства направить на поддержку наших бойцов, нашей армиии. По журналу Форбс за время СВО все больше и больше миллиардеров становятся и приумеожают свои богатства. Да и на налогах, на сборах, на повышениях цен, определяя прожиточный минимум и мрот, рисуя красивые цыфры. Наш главнокомандующий окружен таким змеющником, мне просто его по человечески жаль. К сожалению сам дал слабину. В силовых ведомствах столько генералов женщин, которые ни по возрасту ни по срокам выслуги не заслужили эти звания. Терпения, выдержки и принятия адекватных мер ВВП. К сожалению опять же срабатывает пословица "бей своих, чтоб остальным неповадно было". А он к сожалению распустил своих приближенных и руководство страны. Господи дай силы и образуми людей.
  46. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 10:42
    +1
    Кадыров уже прокомментировал или еще не определился с позицией?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:49
      0
      Пока везде тихо от него.""""
  47. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 10:42
    0
    война дело такое, крышу у многих сносит
  48. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:45
    0
    интересно, западная пропаганда уже переименовала чвк из террористов в борцов за свободу?
  49. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 10:46
    0
    Вот и повторяется ситуация с войной 1904 года при Российской Империи, когда либералы и всякие прохвосты помешали закончить ПОБЕДУ Русского Оружия. Читал "Порт Артур" и там всё описано достаточно ясно. Читайте "Порт Артур" Степанова!!!! Как и прежде я с Владимиром Владимировичем Путиным!!! Только ПУТИН и никто другой сейчас нужен и необходим Российской Федерации, а также все силовые структуры, которые работают ЗА РОССИЮ!!!! ПУТИН ПРАВ НА ВСЕ 100% и БОЛЬШЕ!!!
  50. grem
    grem Сегодня, 10:46
    0
    Эх Пригожин ошибся я в тебе ...Амбиции до добра не доводят ,особенно в такое трудное для России время ..Все свои амбиции и обиды нужно откинуть и выполнять свой ДОЛГ именно перед Родиной .!
    Вот Бодров очень точно все сказал ,еще давно..