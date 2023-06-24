Думаю, что в Киеве мужчин будут отлавливать также как и в других городах страны, ведь никто не желает идти воевать. Так называемых «патриотов» там уже давно нет

Украинских женщин стали привлекать для участия в штурмовых отрядах ВСУ. С таким заявлением выступил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации были обнаружены тела девушек, принимавших участие в военных действиях.В то же время, считает отставной офицер, в скором времени всеобщая мобилизация коснётся и женщин. Всё это, подчеркнул Марочко, – результат эффективной и слаженной работы российской армии, ведь украинские военнослужащие несут колоссальные потери в личном составе.Андрей Марочко:В заключение, сказал Марочко, мобилизации подвергнутся все категории граждан, поскольку главная задача, которую преследует преступный киевский режим – любой ценой добиться увеличения численности своих вооружённых сил, равно как и выполнения всех боевых задач, поставленных военкомами.Ранее в медиапространство просочилась информация о том, что восьмилетний мальчик из Ровно получил повестку, предназначавшаяся его отцу, который уже около полутора лет как проходит службу в ВСУ.Кстати, как накануне писала немецкая газета Bild, провалы украинских войск в ходе начавшегося «контрнаступа» могут привести к тому, что США окажут давление на президента Владимира Зеленского с тем, чтобы тот пошёл на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.