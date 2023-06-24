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Подполковник НМ ЛНР допустил отправку на фронт украинских женщин

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Подполковник НМ ЛНР допустил отправку на фронт украинских женщин

Украинских женщин стали привлекать для участия в штурмовых отрядах ВСУ. С таким заявлением выступил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации были обнаружены тела девушек, принимавших участие в военных действиях.


В то же время, считает отставной офицер, в скором времени всеобщая мобилизация коснётся и женщин. Всё это, подчеркнул Марочко, – результат эффективной и слаженной работы российской армии, ведь украинские военнослужащие несут колоссальные потери в личном составе.

Андрей Марочко:

Думаю, что в Киеве мужчин будут отлавливать также как и в других городах страны, ведь никто не желает идти воевать. Так называемых «патриотов» там уже давно нет

В заключение, сказал Марочко, мобилизации подвергнутся все категории граждан, поскольку главная задача, которую преследует преступный киевский режим – любой ценой добиться увеличения численности своих вооружённых сил, равно как и выполнения всех боевых задач, поставленных военкомами.

Ранее в медиапространство просочилась информация о том, что восьмилетний мальчик из Ровно получил повестку, предназначавшаяся его отцу, который уже около полутора лет как проходит службу в ВСУ.

Кстати, как накануне писала немецкая газета Bild, провалы украинских войск в ходе начавшегося «контрнаступа» могут привести к тому, что США окажут давление на президента Владимира Зеленского с тем, чтобы тот пошёл на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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5 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:54
    +2
    Все, что остается этому актеру, — отправить детей и инвалидов. По отношению к печальному эпизоду, прожитому вчера. Я иностранец и было бы невежливо вмешиваться во внутренние дела России. У этого Пригожина личность, очень похожая на испанского конкистадора Лопе де Агирре, у которого была точка безумия. Мой совет - избегать вооруженного противостояния, предложить ему достойный выход, вести переговоры. Я бы даже не исключал, что он был пьян. Очевидно, вы должны принять меры, но с умом.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:58
      +1
      Инвалидов - на колясках, с установленным пулемётом Максима. Даже и не юмор. Грустно
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 12:03
        0
        Да, очень грустно, пафосно, но очевидно Зеленский, к несчастью для Украины, человек без всякой этики и морали.
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:19
    0
    ...просочилась информация о том, что восьмилетний мальчик из Ровно получил повестку, предназначавшаяся его отцу,
    Можно подумать у нас было мало ошибок в период частичной мобилизации, когда повестки приходили инвалидам или умершим. А с призывом женщин в армию, почему нас не удивляет пример Израиля, где это давно стало нормой.? Или почему мы снимаем х/ф и героизируем Марию Бочкарёву, командира женского "Батальона смерти"? Да, сначала пойдут добровольцы-женщины, а потом могут начать принудительную мобилизацию. Нам не смеяться надо, а готовиться к долгой войне.
  3. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 12:48
    0
    По его словам, на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации были обнаружены тела девушек, принимавших участие в военных действиях.

    Никто женщин насильно на линию боевого соприкосновения (ЛБС) не отправляет ... пока.
    Так что, если обнаружите тела девушек или берете в плен, то знайте, что идут они на это осознанно из ненависти, с целью убивать русских, чеченцев, тувинцев и т.д.