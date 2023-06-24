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Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции

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Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции

Многие бойцы "Вагнера", принимавшие участие в вооруженном мятеже куратора ЧВК Евгения Пригожина, решили вернуться на свои исходные позиции.


Как сообщается в эфире телеканала "Россия 24", об этом рассказали очевидцы, в настоящее время находящиеся в Ростове-на-Дону. Количество вернувшихся на свои позиции бойцов ЧВК "Вагнер" при этом не уточняется.

Ранее в официальном сообщении Минобороны России говорилось, что часть бойцов ЧВК "Вагнер" одумалась и обратилась в ведомство, после чего вернулась в место дислокации.

Оборонное ведомство обратилось с призывом ко всем остальным бойцам частной военной компании проявить благоразумие и как можно скорее выйти на связь с представителями Минобороны и отказаться от участия в организованном Пригожиным военном мятеже.

Ранее сообщалось, что в отношении куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом для этого послужили выдвинутые Пригожиным в адрес российского военного командования обвинения в якобы нанесении ракетного удара по тыловым лагерям частной военной компании, а также последовавшие после этого угрозы применения силы.

Также сообщается о вводе режима КТО в ряде российских регионов, в частности на территории Москвы и Московской области.
Использованы фотографии:
Telegram/photopmc
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14 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:53
    +6
    Дай Бог обойтись без большой крови, хватит той, что уже пролилась...
    А г-н "ресторатор" заигрался...пора и отчет давать
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:53
    +3
    и здесь этот фейк транслируют, какие позиции, они уже давно в тылу! laughing
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 10:54
    +2
    Что-то мутное в этом деле.
    Ну неужели может быть нож в спину со стороны Пригожина. Кроме как маразм или морок с мозгах не могу представить, а ещё и то, что работа недругов против нас руками Вагнера. Ну прям как с Украинцами.
    Ну представьте, что бы Сталин сделал бы с Жуковым или другими высшими генералами.
    1. Ив762
      Ив762 Сегодня, 10:57
      +2
      Крыса загнанная в угол. Ещё увидим его бегство, под шумок, в Африку (или типа того)((если успеет)).
  4. ААК
    ААК Сегодня, 10:55
    +3
    Так в данной ситуации всё просто - как мычание, берутся военкоры, бригады ОРТ, "Россия", "НТВ" и др., направляются в "тыловые лагеря "ЧВК "Вагнер", там выявляются или не выявляются "следы удара", а вот после этого - делаются выводы... но что-то я ничего не прочёл про осмотр тыловых лагерей... наверное, если чего-то не происходит, то это кому-нибудь нужно...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:58
      +1
      А я не исключаю"дружественного огня",или предательства.Подсунули летчикам цели(а там совсем не враги)..Вот и результат
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: ААК
      как мычание, берутся военкоры,

      Во всяком случае, то что показал Пригожин, в качестве доказательства ракетного удара - чистейший бред...
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:55
    0
    Все,это гадское шоу,по другому не скажешь пошло на спад.И это правильно.Всем надо разобраться и принять правильные решения.А кому то из высших чинов лучше бы застрелиться.Дабы не позорится
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:57
    +4
    В Пригожине победил торгаш ,а не патриот.Давно наблюдаю за его критикой той же Рублёвки и положением дел на предпредприятиях в городах которые он посещал.Там между строк ,так и сквозило хозяин завода не тот ,нужен другой.И кто бы им мог бы быть?Кстати если вагнеровцев 50000, то только на зарплату по минимуму надо 120 лямов зеленью,ежемесячно.
  7. Uno
    Uno Сегодня, 10:59
    0
    На какой спад? Все только начинается. Вы ведь должны понимать что у Пригожина нет пути назад. Ну а по гос.тв и не такое скажут, у них выбора тоже нет
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:59
    0
    Многие бойцы "Вагнера", принимавшие участие в вооруженном мятеже куратора ЧВК Евгения Пригожина, решили вернуться на свои исходные позиции.

    "Мятеж" закончился и Вагнер перестанем быть музыкантам, а станет "Бригадой номер три нуля, три дупля ВС РФ", к чему и шел весь "сыр бор".
  9. 27091965i
    27091965i Сегодня, 11:00
    0
    Не то время выбрал Пригожин, чтобы правду искать. Его поступку нет оправдания.
  10. Комментарий был удален.
  11. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 11:00
    0
    Коллеги,что происходит?!! Мне снится или действительно мятеж?
    Как все началось,я расслабилась на море,. Слухи самые разные
  12. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:00
    0
    Пригожин просто подставил своих бойцов. Это ему не в какой нибудь Уганде переворот сделать. Тем более страна ведет смертельный бой с западным миром. Вопрос стоит о выживании страны и тут такой удар в спину. Устроил бы свои разборки с Шойгу после победы.