Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции

Многие бойцы "Вагнера", принимавшие участие в вооруженном мятеже куратора ЧВК Евгения Пригожина, решили вернуться на свои исходные позиции.Как сообщается в эфире телеканала "Россия 24", об этом рассказали очевидцы, в настоящее время находящиеся в Ростове-на-Дону. Количество вернувшихся на свои позиции бойцов ЧВК "Вагнер" при этом не уточняется.Ранее в официальном сообщении Минобороны России говорилось, что часть бойцов ЧВК "Вагнер" одумалась и обратилась в ведомство, после чего вернулась в место дислокации.Оборонное ведомство обратилось с призывом ко всем остальным бойцам частной военной компании проявить благоразумие и как можно скорее выйти на связь с представителями Минобороны и отказаться от участия в организованном Пригожиным военном мятеже.Ранее сообщалось, что в отношении куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом для этого послужили выдвинутые Пригожиным в адрес российского военного командования обвинения в якобы нанесении ракетного удара по тыловым лагерям частной военной компании, а также последовавшие после этого угрозы применения силы.Также сообщается о вводе режима КТО в ряде российских регионов, в частности на территории Москвы и Московской области.