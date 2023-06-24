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Ходаковский: Монополия на применение силы должна быть в руках государства

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Ходаковский: Монополия на применение силы должна быть в руках государства

Несмотря на происходящие события, российские войска находятся на позициях в зоне проведения специальной военной операции и выполняют свой долг. Об этом пишет в своем Telegram-канале известный донецкий военачальник, бывший командир бригады «Восток» и действующий заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский.


Как отметил офицер, он не знает, как квалифицировать текущие события, но если что-то произойдет на линии фронта, то это станет результатом происходящих событий «в узком и широком понимании».

Предвидя развитие событий, я писал публикации о том, что монополия на применение силы должна быть в руках государства. Воздавая должное подвигу русских бойцов, воевавших в ЧВК Вагнер, я с тревогой ждал того, что происходит на наших глазах и надеялся, что этого не случится

- написал Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По утверждению бывшего комбрига «Востока», в такой ситуации, которая наблюдается сейчас, когда страна все свои силы направила на борьбу с противником, возникает соблазн «показать силу». Устоять против этого соблазна неким лицам оказалось невозможно.

Авторитет Верховного Главнокомандующего высок, а события пока не перешли в необратимую фазу - скоро всё стабилизируется

- оптимистично закончил свой пост Ходаковский.

Ранее с резкой критикой действий Евгения Пригожина выступил российский политик Дмитрий Рогозин. Первым свое негативное отношение к происходящему выразил Игорь Стрелков – бывший министр обороны ДНР. Президент России Владимир Путин в официальном обращении квалифицировал происходящее как «мятеж».
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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