Ходаковский: Монополия на применение силы должна быть в руках государства

Предвидя развитие событий, я писал публикации о том, что монополия на применение силы должна быть в руках государства. Воздавая должное подвигу русских бойцов, воевавших в ЧВК Вагнер, я с тревогой ждал того, что происходит на наших глазах и надеялся, что этого не случится

Авторитет Верховного Главнокомандующего высок, а события пока не перешли в необратимую фазу - скоро всё стабилизируется