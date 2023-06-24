Мятеж Пригожина, «Вагнера» или нечто иное?

Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.



Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Мы гарантируем всем безопасность.

События, которые начали разворачиваться вчера и продолжают это делать сегодня, заставляют очень сильно напрягать мозги в попытках понять происходящее, особенно учитывая то, что обе стороны этих событий (или конфликта Пригожин – Шойгу) не спешат делиться подробностями.Попробуем посмотреть на некую хронологию событий и проанализировать происходящее, насколько это возможно и прокомментировать происходящее тоже насколько это возможно.1. Все началось с того самого ролика, вброшенного в информпространство, в котором говорилось об ударе российских вертолетов по лагерю ЧВК «Вагнер».Ролик видели все или почти все, скажем так, ролик неоднозначный. Вызвал очень много вопросов, да, честно говоря, он действительно смотрелся более чем странно. Возникали нехорошие мысли о постановке, взломе аккаунта, работе украинских спецслужб. Сложно судить, что там произошло в действительности.2. Минобороны вечером в пятницу сообщает, что информация от имени Пригожина о якобы ударе по тыловым лагерям «Вагнера» – ложь и провокация.Реакция ожидаемая и логичная, тем более что странностей более чем достаточно. Больше хотелось верить во взлом и провокацию, чем в то, что наши военные били по своим.3. В НАК заявляют, что ФСБ завела дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Генпрокуратура уточняет, что дело на Пригожина завели по статье 279. Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации.За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.Сложная задача, но не невыполнимая. Свергать власть Пригожин точно не собирался, декларируемое «пойдем в Москву на разборки» смотрится как-то ребячески, если честно, нарушать территориальную целостность сам Пригожин если и хотел, то исключительно триколором в Киеве и присоединением части Украины.Но невозможного, повторюсь, в данной ситуации, нет. Есть только варианты и нюансы.4. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что слова Пригожина - призывы к вооруженному гражданскому конфликту в РФ являются «ударом в спину» российским военнослужащим. В ЦОС ФСБ призвали бойцов ЧВК не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию5. Генерал Суровикин призывает командиров и бойцов группы «Вагнер» подчиниться воле президента РФ и решить вопрос мирным путем.Смотрится странно, потому что президент вроде бы никаких приказов не отдавал и воли не изъявлял. И сколько сам Пригожин долбил, что «Вагнер» безоговорочно подчиняется воле президента РФ, становится немного непонятно, о чем идет речь. Решение «вопроса мирным путем» - тут снова неясно, потому что не озвучено, о каком вопросе вообще идет разговор.Очевидно, что мы просто не знаем какого-то массива информации, а Суровикин и Пригожин не спешат ею делиться. Просто публично говорят друг для друга, прекрасно все понимая. У обывателя все это опять-таки вызывает недоумение.6. Минобороны сообщило, что ВСУ после провокации Пригожина сосредотачивает силы на бахмутовском направлении для наступления, по противнику наносят удары.Очень логично для ВСУ, очень хорошо, что МО реагирует соответственно.7. Пригожин заявляет, что колонна «Вагнера» движется на Ростов.Впоследствии колонна до Ростова-на-Дону добралась, расположилась в городе, Пригожин разговаривает с Юнусовым и Алексеевым.Говорит, что мешать в управлении войсками не собирается, а аэродром взял под контроль, чтобы штурмовики работали по украинцам, а не по его бойцам.8. На Первом канале видео о якобы ударе по лагерю группы «Вагнер» назвали постановкой.9. Песков сообщил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о мерах. Он добавил, что генпрокурор Краснов доложил Путину об уголовном деле на Пригожина10. Власти Москвы, Краснодарского края и Ростовской области в ночи сообщали, что ситуация в регионах спокойная.А чего бы ей не быть спокойной?11. Правительство Воронежской области заявило, что по дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники, ситуация находится под контролем. И на всякий случай объявило режим КТО, въезды в город/из города в сторону М4 перекрыты.12. Губернатор Ростовской области призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.13. Минобороны России выступает с обращением к бойцам «Вагнера»:14. В Москве техника на улицах, из Москвы техника на М4, движется на юг. Причем, в огромных количествах. Колонна «Вагнера» вроде бы движется на Москву, Пригожин сидит (и говорит, что будет сидеть) в Ростове-на-Дону.Но общение с замминистра обороны РФ Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ Алексеевым – это не более чем декларация, потому что говорить Пригожин хочет с Шойгу и Герасимовым.Выступление Путина расставило точки над всеми буквами. Все происходящее – мятеж, руководители/зачинщики – предатели. Вооруженные силы и прочите силовики получили приказ президента.То есть, во вчерашних героев Бахмута будут стрелять. Потом с них будут срывать награды, отправлять в соответствии с приговорами… В общем – можно сказать, что на этом история ЧВК «Вагнер» может и закончиться.Вообще налицо реальный перебор. Танки на улицах Ростова-на-Дону, колонна техники на Москву – это не метод решения возникшей проблемы.Здесь Пригожин палку перегнул. Вообще их сражения с Шойгу не шли на пользу, и очень сложно сказать, за кем больше грехов, но даже в случае реально происшедшей атаки на расположение ЧВК стоило разбираться не такими методами.МО говорит, что непричастно к атаке на «Вагнер». Хорошо, провести следствие и выяснить, кто причастен. Кто-то же должен быть виновен в гибели семи человек? И явно атака была устроена не инопланетянами. Вопрос в том, каким способом вести это расследование.Тот, что выбрал Пригожин – не лучший. В своем обращении Путин не оставил Пригожину пути для отступления, пообещал ему неминуемое наказание. Так что вариантов нет - никто ни с кем договариваться теперь не будет. И вчерашние герои Соледара и Бахмута завтра будут представать в совсем ином статусе.Очень рассчитываю на то, что несмотря на все эти колонны с техникой, все-таки обойдутся без стрельбы. Гражданская война – а именно так называется то, когда русские стреляют в русских, под каким бы это соусом не подавалось – это трагедия для страны. У нас нет такого огромного количества людей, чтобы мы могли позволить себе истребление части, пусть и потерявшей берега. Все-таки это наши люди, которые беззаветно воевали за Россию.Неприятно, но там столько Героев России, которых награждал сам Путин…И еще один неприятный момент для России, о котором стоит думать в последнюю очередь, но стоит. «Вагнер» имел очень приличные позиции в Африке. Единственный континент, где Россия еще как-то котируется. Да, Мали, ЦАР, Судан и все прочие – это страны даже не третьего, а четвертого мира. Но тем не менее, усилиями Пригожина и компании, Российская Федерация там имеет какой-то вес. На рынке африканских ресурсов. Убери «Вагнер» - а никуда африканцы не денутся, пойдут на поклон к китайцам. И это будет уже совсем другая история.Стоит понять «Вагнеров». Жить хотят все. Умереть стремится только совсем глупый или отчаявшийся человек. Очень печально, когда в расцвете лет погибает человек, даже и оступившийся, но стремящийся смыть это служением стране. Когда погибают по глупости или благодаря предательству – это втройне обидно.Мы явно не владеем всей информацией о том, что реально произошло между Пригожиным и МО, но там не все так чисто и гладко, чтобы можно было бы однозначно записать Пригожина в изменники. Нужно разбирательство, нужен суд. Пригожин, равно как и самый последний боец ЧВК «Вагнер» заработали право именно на суд.