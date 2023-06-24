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Расследование гибели подводного аппарата «Титан» поручено американской Береговой охране

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Расследование гибели подводного аппарата «Титан» поручено американской Береговой охране

Авария на батискафе «Титан» является крупной морской катастрофой. Расследование гибели подводного аппарата «Титан» поручено американской Береговой охране.


Об этом в социальной сети сообщила пресс-служба Национального совета по безопасности на транспорте США.

Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата «Титан» крупной морской катастрофой и возглавит расследование

- говорится в сообщении данной организации.

Ее специалисты также будут помогать расследовать происшествие.

Ранее о начале расследования трагедии на «Титане» объявили в канадском Управлении транспортной безопасности.

Изначально поиском батискафа занимались сотрудники Береговой охраны США. Они сообщили о взрыве подводного аппарата и гибели находившихся внутри него пяти человек. В Береговой охране заявили, что обломки «Титана» разбросаны на большой глубине. Из-за сложности аварийных работ мало шансов, что удастся отыскать тела погибших.

Батискаф использовался в туристических целях, на нем совершали погружения люди, увлекающиеся экстремальным туризмом. Аппарат исчез 18 июня, когда направлялся к затонувшему в прошлом столетии морскому лайнеру «Титаник», лежащему на глубине примерно 3 800 метров в северной части Атлантического океана. Гигантское судно затонуло в 1912 году после столкновения с айсбергом.

Связь с подводным аппаратом пропала через 1 час 45 минут после начала спуска. «Титан» принадлежал компании OceanGate Expeditions.
Использованы фотографии:
OceanGate
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19 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    +5
    А что там от этих тел осталось - после моментального повышения давления в бочке из углепластика!Видел англицкий фильм ,они специально показали что делает давление с пластиковым стаканчиком.Да уж ципсоты набежало на сайт ,под статьями о мятеже. bully
    1. dauria
      dauria Сегодня, 11:45
      +1
      " после моментального повышения давления"
      В теле человека не так много пустот . А жидкости несжимаемы. Рыбёшка же плавает и даже живёт . Так что уцелеют. Только найти , а тем более поднять - вряд ли .
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:23
    +3
    да пять венков траурных за 100 баксов на воду и дело с концом.....
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:23
    +3
    Кто-то по поручению наследника одного из миллиардеров аккуратно провёл алмазным стеклорезом по краю стекла иллюминатора.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:56
      +2
      И ведь, не исключено!!
      Капитализм...
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:30
    +3
    Кэмерон в интервью уже сказал что эта катастрофа достойна нового фильма.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:34
      +1
      Кэмерон в интервью уже сказал что эта катастрофа достойна нового фильма.

      Даже название могу ему предложить - "Тупой и ещё тупее - 3".

      P.S. Пацана жалко, он наотрез лезть не хотел в эту бочку. Хотел папе приятное сделать ибо Папа настаивал (это про отца и сына из Пакистана).
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 11:43
    +2
    Кстати, та сторона что с иллюминатором (на фото слева) это корма (да-да).

    Немного фактов...

    Штатно, пилот сидит спиной к корме (это примерно посередине аппарата) глядя на три монитора (сонар, системный и главный экран подключённый к видеокамере) т.е. сидит перед глухой стеной.

    Из титана сделаны лишь две части сферы закрывающие трубу из углепластика с её торцов, а в одну из сфер встроен иллюминатор.

    Сферы соединяются с трубой через титановые кольца, вклеенные в трубу, а сфера с иллюминатором установлена на петлях и через неё осуществляется вход в аппарат. После этого сферу закрывают и завинчивают снаружи на болты. Бинго! Вы в наглухо законопаченной бочке и без посторонней помощи из неё вам не выбраться.

    Всплыть на поверхность до уровня ватерлинии аппарат не может. Поэтому, старт в глубину и подьём наверх осуществляется с платформы (что-то вроде подводного аэродрома) предварительно затапливаемой на глубину около десяти метров.

    Для подводного робота нормальная конструкция ибо дёшево и сердито. Вот для людей это жуткий аттракцион безалаберности и самонадеянности автора проекта.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:52
      +1
      Gnefredofv.Вы достойно описали литературным русским языком американские технологии 21 века. hi
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 12:01
        +3
        Понял. Перейду на азбуку морзе при необходимости расширенного описания современных технологий живущих "на той стороне речки" laughing
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:09
          +1
          Я азбуку морзе понимаю ,радист в армии и знаю прикольные сочетания из трёх букв морзянкой. laughing
          1. Gnefredov
            Gnefredov Сегодня, 12:21
            +1
            Это уже профессиональный уровень. С азбукой я познакомился вот из-за этого:
            .. --.. ..- ---. .- .-.. / ... - .- .-. ..- ..-- / .-. .- -.. .. --- ... - .- -. -.-. .. ..-- / - ..- / .---- .---- ....- / ... - .- .-.. --- / .. -. - . .-. . ... -. --- / .--. --- --.. -. .- -.- --- -- .. .-.. ... .-.- / ... / .- --.. -... ..- -.- --- .---
            Была на нём такая с ключем как и полноценная должность радиста в составе экипажа. Но вряд-ли я что набить смогу сейчас, зато в сети есть он-лайн конверторы текста в морзе winked
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 12:30
              0
              Честно говоря прописью трудновато морзе понимать,надо хотябы простучать ,что написано..
              1. Gnefredov
                Gnefredov Сегодня, 12:39
                0
                А вот же: https://morsedecoder.com/ru/
                Копируете текст морзянки и вставляете в нижнее поле smile
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:43
    0
    А какие сложности то, батискаф с судна спускали и в определенные координаты у титаника, радиус работы батискафа небольшой. В чем проблемма придти в тоже место и спустить автономный дрон? Тела то точно обнаружит и быстро. Но амеры не были бы амерами если бы не устроили из этого шоу на костях. Будут тянуть, красоватся,клянчить денег а потом за пять минут найдут и начнут по новой красоватся,просить денег и славы за героическую миссию ужасно сложную по поиску с известными координатами.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 11:57
      +4
      Амеры зафиксировали подводный взрыв и поняли что искать там живых людей бесполезно. Потому и не дали своего робота (был официальный отказ). Но зато да, приурочили информацию что "батискаф всё" к моменту судебного заседания по делу Байденов.

      Тела то точно обнаружит и быстро

      Там нечего искать. Температура около 2000 градусов Цельсия - превосходный крематорий. Всё произошло за 30 миллисекунд. Этакий взрыв вовнутрь. Знаете как работает дизельный двигатель? Сжимается воздух который нагревается в камере куда подают топливную смесь. Затем раскалённый воздух её воспламеняет. Здесь тоже самое только без смеси, но да и давление и температура сильно выше. Там не то что тел, от костей гранулированный порошок может и остался.
  7. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:45
    +1
    Многим наверно в связи с последними событиями уж точно сейчас не до батискафа.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:06
      0
      Верно. Вот я и использую тему батискафа как персональный молниеотвод не позволяющий закипеть мозгу, ибо повлиять на происходящее не имею возможности, а что то дельное (как мне кажется) написать могу. Может потом прочтут кому интересно будет. Не пропадать же данным.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:23
    0
    Еще раз: РАССЛЕДОВАНИЕ поручили... БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЕ???
    А почему не службе развозки пиццы?
    Или что, береговая охрана - имеет соответствующий профильный набор знаний, возможности, специальный следственный аппарат и, главное, соответствующий уровень компетентности для подобных вещей?