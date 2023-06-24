Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата «Титан» крупной морской катастрофой и возглавит расследование

Авария на батискафе «Титан» является крупной морской катастрофой. Расследование гибели подводного аппарата «Титан» поручено американской Береговой охране.Об этом в социальной сети сообщила пресс-служба Национального совета по безопасности на транспорте США.- говорится в сообщении данной организации.Ее специалисты также будут помогать расследовать происшествие.Ранее о начале расследования трагедии на «Титане» объявили в канадском Управлении транспортной безопасности.Изначально поиском батискафа занимались сотрудники Береговой охраны США. Они сообщили о взрыве подводного аппарата и гибели находившихся внутри него пяти человек. В Береговой охране заявили, что обломки «Титана» разбросаны на большой глубине. Из-за сложности аварийных работ мало шансов, что удастся отыскать тела погибших.Батискаф использовался в туристических целях, на нем совершали погружения люди, увлекающиеся экстремальным туризмом. Аппарат исчез 18 июня, когда направлялся к затонувшему в прошлом столетии морскому лайнеру «Титаник», лежащему на глубине примерно 3 800 метров в северной части Атлантического океана. Гигантское судно затонуло в 1912 году после столкновения с айсбергом.Связь с подводным аппаратом пропала через 1 час 45 минут после начала спуска. «Титан» принадлежал компании OceanGate Expeditions.