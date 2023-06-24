Из-за сохраняющихся угроз безопасности в приграничных с Украиной российских регионах, настоятельно просим воздержаться от их посещения. По этой причине всем гражданам, находящимся в настоящее время на территории Российской Федерации, необходимо будет встать на консульский учёт в Посольстве Казахстана в России

Посольство Казахстана в Москве призывает своих сограждан воздержаться от посещения приграничных с Украиной российских регионов.– следует из сообщения дипломатического представительства.В то же время, отметили в дипведомстве, гражданам Казахстана окажут всю необходимую помощь и поддержку в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств.Напомним, что накануне в ТГ пресс-службы куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась информация о том, что по его подразделениям якобы были нанесены ракетные удары, что привело к гибели многих бойцов. Позже Минобороны выступило с комментарием по поводу нанесении удара по «тыловым лагерям» этого частного вооружённого формирования, назвав данное сообщение информационной провокацией. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ призвал «вагнеровцев» не подчиняться приказам его куратора и предпринять все необходимые меры для его задержания.В этой связи, в городе Ростов-на-Дону усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проводятся проверки исключительно грузовых транспортных средств (легковой транспорт не досматривается), а легковые автомобили при этом двигаются только по одной полосе. Глава региона Василий Голубев призвал жителей сохранять бдительность и спокойствие, заверив их в том, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.