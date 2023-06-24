Руководители российских регионов выразили поддержку главе государства

Глава Крыма Аксенов, глава Херсонской области Сальдо, губернатор Севастополя Развожаев, а также врио главы ДНР Денис Пушилин выразили полную поддержку президенту России Владимиру Путину.
В поддержку главы государства выступил также губернатор Тверской области Руденя, отметивший что ситуация в регионе находится под полным контролем.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, состоящих на службе в ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам поднявшего вооруженный мятеж куратора ЧВК.
Меняйло подчеркнул, что то, что сейчас пытается сделать куратор ЧВК "Вагнер", является предательством интересов страны под прикрытием патриотических лозунгов.
В ряде регионов страны, в частности, в Москве и Московской области, Воронежской, Калининградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тверской и Тульской областях временно отменено проведение массовых мероприятий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" сделать единственно правильный в создавшейся ситуации выбор и быть со своим народом, поддерживать сторону закона, продолжать обеспечивать защиту и безопасность Родины.
Володин обратился к "музыкантам" с призывом выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, подчеркнув, что все иные действия являются предательством.
Он также отметил, что многие беды и проблемы страны всегда происходили в результате измены, а также внутреннего раскола и предательства элит.