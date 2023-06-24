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Руководители российских регионов выразили поддержку главе государства

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Руководители российских регионов выразили поддержку главе государства

Глава Крыма Аксенов, глава Херсонской области Сальдо, губернатор Севастополя Развожаев, а также врио главы ДНР Денис Пушилин выразили полную поддержку президенту России Владимиру Путину.


В поддержку главы государства выступил также губернатор Тверской области Руденя, отметивший что ситуация в регионе находится под полным контролем.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, состоящих на службе в ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам поднявшего вооруженный мятеж куратора ЧВК.

Меняйло подчеркнул, что то, что сейчас пытается сделать куратор ЧВК "Вагнер", является предательством интересов страны под прикрытием патриотических лозунгов.

В ряде регионов страны, в частности, в Москве и Московской области, Воронежской, Калининградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тверской и Тульской областях временно отменено проведение массовых мероприятий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" сделать единственно правильный в создавшейся ситуации выбор и быть со своим народом, поддерживать сторону закона, продолжать обеспечивать защиту и безопасность Родины.

Володин обратился к "музыкантам" с призывом выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, подчеркнув, что все иные действия являются предательством.

Он также отметил, что многие беды и проблемы страны всегда происходили в результате измены, а также внутреннего раскола и предательства элит.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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73 комментария
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 11:56
    +2
    А могло быть по другому?
    Нормальный у меня комент
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:58
      -10
      Цитата: 1 z1
      А могло быть по другому?
      Нормальный у меня комент

      Тем временем Воронеж уже не наш, или наш...не знаю как правильно... wassat
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:08
        +7
        Ну,так определитесь,что у вас в Воронеже...Город захвачен мятежниками,или как?
        1. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:11
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Ну,так определитесь,что у вас в Воронеже...Город захвачен мятежниками,или как?

          У нас в Сибири нет Воронежа, мы тут больше боимся второго сезона "Вечного зова"!
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 12:20
            +4
            Ну раз Вы в Сибири,то откуда про Воронеж говорите.Я поближе к нему,но даже что в Ростове непонятно..В двухстах километрах от меня..
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:26
        0
        Вронеж был, есть и будет наш. А не "ваш"...

        И никто в городе, в т.ч. из гражданской администрации, "ресторатору" не присягал. Никто им "смотрящим" за городом не назначен. И желающих стать таковыми, несмотря на все "успехи" вооруженных переворотчиков, как-то не "просматривается"...
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:28
        +1
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        Тем временем Воронеж уже не наш, или наш...не знаю как правильно...

        Не ваш, чубатенький хлопец, не ваш и никогда вашим не будет.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:22
      +6
      Кстати, Пригожин, с сугубо его неуёмными амбициями, подложил весьма большую свинью, не только России и её вооруженным Силам, но и бОльшей части тех, вполне заслуженных добровольцев - музыкантов, кого он "курирует"... В т.ч. и своим, на Госконтрактах российских нажитым баблом...

      Ведь привлекая их к вооруженному мятежу, он вряд ли их проинформировал о том, что ПЕРВЫМ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ последствием их АКТИВНОГО участия в этом мятеже, станет НЕМЕДЛЕННОЕ лишение их государственных наград, льгот и привилегий, ЗАКОННО полагавшихся им, как участникам военных действий в ходе СВО... А для некоторых, и заслуженных ещё ранее...

      О чем, кстати, и Главе государства и властям всех уровней, стоило бы объявить сразу и громко. Поднявшим руку на законную, избранную народом власть, власть, "прошлые заслуги" - "аннулируются"...
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 12:26
        -4
        Цитата: ABC-schütze
        Ведь привлекая их к вооруженному мятежу, он вряд ли их проинформировал о том, что ПЕРВЫМ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ последствием их АКТИВНОГО участия в этом мятеже, станет НЕМЕДЛЕННОЕ лишение их государственных наград, льгот и привилегий, ЗАКОННО полагавшихся им, как участникам военных действий в ходе СВО... А для некоторых, и заслуженных ещё ранее...

        А каковы шансы дожить до этих государственных наград, льгот и привилегий, ЗАКОННО полагавшихся им, как участникам военных действий в ходе СВО если вся верхушка предатели?
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 12:38
          +1
          Извиняюсь спросить, Вы лично и Пригожин "в целом", кто такие, чтобы избранное народом руководство государством и назначенное им руководство вооруженными Силами России "предателями" называть?..

          И, на всякий случай, на плач типа "каковы шансы дожить", напоминаю...

          Пригожина с его добровольцами к участию в СВО, "палкой" никто не гнал. Это раз... И многие, кстати, эти награды уже получили, и льготы, как участники боевых действий, получали и получают... Пока...

          Но, став участниками вооруженного мятежа, получать перестанут. А выжившие их них,будут "получать" только "сроки"...

          Вот и вся для Вас их "бухгалтерия" на "перспективу"...
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 12:32
      -1
      Цитата: 1 z1
      А могло быть по другому?
      Нормальный у меня комент

      Не могло,рука руку моет.
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:57
    0
    Соревновались поди кто быстрей, чтобы потом шоколадкой угостили.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:57
    +11
    В какую игру играет Пригожин,ставя заранее невыполнимые требования о передаче ему Шойгу и Герасимова?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:01
      +6
      Цитата: Orange-Bigg
      В какую игру играет Пригожин,ставя заранее невыполнимые требования о передаче ему Шойгу и Герасимова?

      Стандартная игра "я не хотел, но вы меня вынудили". Только обычно так делают те, у кого преимущество в силе, кто намерен одержать за счёт него полную победу, а не договориться. И вот за счёт чего Пригожин намеревается одержать победу над государством, это уже вопрос. Кто ещё с ним? Или что?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:04
        -1
        Пригожин такое впечатление что захотел стать русским Пашиняном. Странно почему его никто даже не пытается арестовать.Он специально прикрывается штабом группировки ЮФО.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:13
          +1
          Могу предположить только одно-решил стать "новым Корниловым"..Но всем известно чем он закончил и в 1917,и в 1918...Все дело в том,что навряд ли его поддержит большинство бойцов группы.Да,и в Ростове штаб всей СВО..
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Сегодня, 12:48
            0
            "Хотеть" он мог что угодно...

            Но остался по "мышлению" своему банальным "ресторатором". Ибо за хотелками своими не заметил и не понял, что сегодня, Россия это не Россия 1917-го года, и не Веймарская Республики, и "перестроечно - горбачевский" СССР и не "ельцинская декмократия"...

            За сим, "хотелки" его в мусорник отправят. А с ним самим власть российская только в лице следователя и прокурора вести будет. Если он, конечно, до этого ещё доживет... Или за бугор, на угнанном самолёте гражданском смотаться не успеет...
        2. freddyk
          freddyk Сегодня, 12:14
          -3
          Цитата: Orange-Bigg
          Странно почему его никто даже не пытается арестовать

          А мне не странно. Пусть попробуют. Но думаю не рискнут. Да и не будет он арестован никогда.
        3. Комментарий был удален.
      2. Valter1364
        Valter1364 Сегодня, 12:10
        +1
        Кто или что? Скоро увидим. Сейчас полезут тараканы из всех щелей. Будем надеяться на мудрость Верховного. Но то, что ушки торчат из-за бугра, это факт.
        1. freddyk
          freddyk Сегодня, 12:17
          +8
          Цитата: Valter1364
          Будем надеяться на мудрость Верховного..

          Сколько уже можно на это надеяться..
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 12:45
            0
            В принципе, государство способно задавить практически любое выступление, кроме народного. Если Пригожин не сумеет вывести людей на улицы, то государство его раздавит хотя бы за счёт несопоставимости в массе.
        2. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 12:35
          0
          Была бы мудрость,встретился бы и решил бы проблемы в зародыше,а так это сущесво только хапать с подельниками может.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:05
      -1
      Цитата: Orange-Bigg
      невыполнимые требования о передаче ему Шойгу и Герасимова

      Почему не потребовал просто отставки фанерного маршала?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:08
        +6
        А кто он такой чтобы что то требовать,тем более отставки Министра Обороны воюющей страны?За него никто не голосовал.Он просто частник,бизнесмен руководящий ЧВК ,не знаю какое гражданство он имеет,но то что занимается противоправной деятельностью это факт и с какой стати непонятная ЧВК занимает штаб ЮФО,почему по ним не был открыт огонь?Ну понятно что он друг Путина,по крайней мере как минимум им был,сейчас не знаю как и потому не стали его атаковать. Вопросов много.
    3. Дес
      Дес Сегодня, 12:08
      +1
      Ну приехали бы оба к нему, а дальше то что?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:11
        +2
        Цитата: Дес
        Ну приехали бы оба к нему, а дальше то что?


        Ни к нему,а он к ним приехал и начал гнать.
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:10
      +6
      Интересно почему молчит Щойгу ? Ну приехал бы объяснились ,поговорили дали друг другу по "хлебалу"
      и всё конфликт исчерпан.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 12:21
        0
        Цитата: частное лицо
        Интересно почему молчит Щойгу ? Ну приехал бы объяснились

        Еще раз - мишень - не Шойгу. И даже не Путин. И плохиш - не Пригожин, Пригожин - торпеда, пешка.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 12:44
          0
          Еще раз - мишень - не Шойгу. И даже не Путин.

          Ну про Путина и речи не вёл Пригожин, а вот все "тёрки" именно с Шойгу. А вот почему Путин молчал всё то время пока Пригожин и Шойгу бодались и в конечном итоге получили такой каламбур? А может это есть такой тактический ход ? Ну обрадуются всуки этим "качелям" и ринутся в бой всеми имеющимися силами в наступление а тут на те мятежа то ни какого и не было а был грамотно разыгран спектакль чтобы вынудить всук к более активным дкйствиям.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 12:50
            0
            Цитата: частное лицо
            А вот почему Путин молчал всё то время пока Пригожин и Шойгу бодались и в конечном итоге получили такой каламбур?

            Рукалицо.

            Пригожин уже не первый день и месяц провоцирует Армию. При этом сам по себе Пригожин - слишком мелок, чтобы играть в подобные игры. Ну, и подумайте уже наконец - кому выгодны эти терки, и кто может быть заазчиком... все ж на поверхности лежит, практиццски. yes
    5. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 12:17
      +5
      В какую игру играет Пригожин,
      во что можно играть оттягивая войска и технику с фронта и прикрываясь в колоннах гражданскими?!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:20
        +6
        Цитата: Deadушка
        В какую игру играет Пригожин,
        во что можно играть оттягивая войска и технику с фронта и прикрываясь в колоннах гражданскими?!


        В Шамиля Басаева?
    6. ANB
      ANB Сегодня, 12:50
      0
      . В какую игру играет Пригожин

      Я вижу такие варианты :
      1. Пригожин чего то перебрал на отдыхе и его понесло. То, что он нес в своих каналах по другому тяжело объяснить.
      2. Это все операция прикрытия.
  4. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 12:00
    +3
    что многие беды и проблемы страны всегда происходили в результате измены, а также внутреннего раскола и предательства элит

    Совершенно верно! Но не все, часть была внешней.
    1. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 12:15
      +2
      Крыс много всегда и везде. В том числе внутри управления. Только растят, спонсируют и направляют этих крыс извне!
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:01
    +2
    Он также отметил, что многие беды и проблемы страны всегда происходили в результате измены, а также внутреннего раскола и предательства элит.
    Особенно когда те самые элиты честны перед гражданами Российской Федерации в своих действиях и поступках... Не говоря о том чтобы быть честным перед самим собой
  6. серафимамурский
    серафимамурский Сегодня, 12:01
    +3
    Пригожин предатель. Поднял мятеж во время войны. Войны России с НАТО. Это можно было ожидать. Наёмник, а деньги не пахнут. Надеюсь Путин не будет больше связываться с частными шарашками .
    1. Lis_Domino
      Lis_Domino Сегодня, 12:24
      -5
      обявляли войну? вводили военное положение? объявлена война с НАТО? - этого я не слышал, не читал, а вот то что новый этап прихватизации хотят объявить - это читал... кому война а кому прихватизация шибко понадобилась. Страннно да? по вашим словам у нас разгар войны с НАТО а тут комуто приспичило приспичило собственность себе присовокупить.., кому?
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:53
        0
        Цитата: Lis_Domino
        обявляли войну? вводили военное положение? объявлена война с НАТО? - этого я не слышал

        Да хоть как ты ее назови, хоть СВО, хоть игра "Зарница", но по факту это война России и не с Украиной, а с НАТО
  7. beybender
    beybender Сегодня, 12:01
    -1
    Конечно выразят поддержку !!! Их же если что первыми вздернут !!!
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:02
    +3
    Избегайте любого рода вооруженного противостояния, это летний шторм, Пригожин не предатель, ясно, что у него какое-то психическое расстройство.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:04
    +9

    Он также отметил, что многие беды и проблемы страны всегда происходили в результате измены, а также внутреннего раскола и предательства элит

    Ну надо же...а как же стамбульский договорняк с нацистами Украины...президент лично показывал бумажку договора с ними африканцам...это как понимать...а зерновая сделка?
    Будьте уж последовательны говоря об измене и предательстве уважаемый господин Володин.
    Пригожин выступил как анархист, авантюрист, мятежник...но в предательстве его никак нельзя обвинить...он не стал на сторону нацистов Украины или НАТО...и выбрал не самый лучший способ решения конфликта с МО.
    С государством бодаться бесполезно...оно пережует и выплюнет косточки любого человека.
    Так же будет и с Пригожиным...жаль что он этого не понимает.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 12:28
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Пригожин выступил как анархист, авантюрист, мятежник...но в предательстве его никак нельзя обвинить...он не стал на сторону нацистов Украины или НАТО...и выбрал не самый лучший способ решения конфликта с МО.

      Устраивать бунт в самом ближнем тылу воюющей Армии с нацистской Украиной и НАТО -- это и есть игра на руку врага. Какими бы лозунгами Пригожин не прикрывался. Это как сидя в одном окопе с сослуживцем, ведущем огонь из пулемёта по врагам, выстрелить ему в спину из-за личной мести. А потом на этом рубеже произойдёт прорыв противника с последующим обвалом обороны.
      Пригожин --- ПРЕДАТЕЛЬ !
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: Аскольд65
        Устраивать бунт в самом ближнем тылу воюющей Армии с нацистской Украиной и НАТО -- это и есть игра на руку врага.

        Это не первый случай в истории России...
        Вспомните историю командарма 2-й конной Армии Миронова страны Советов в гражданскую войну.
        Картина схожая в некоторых местах до мелочей. request
        Так что и сейчас власть наступает на старые грабли...примерно также как и 85 лет назад.
  10. Normann
    Normann Сегодня, 12:07
    -1
    Интересно откуда уши растут, пару месяцев назад уже была такая ситуация, кому-то из ГШ не понравилось, все знают что он и с Кадыровым был не особо в приятельских отношениях, сейчас - это жесть. Одна из наиболее боеспособных частей в мире, ее пытаются закопать. Вот и увидели, месяца два назад Кадыров говорил что мы с Пригожиным не ругались, а ЧВК Вагнер мы не конкуренты. Одну из самых боеспособных частей (если не самую) слить, попахивет предательством.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:38
      +1
      Одни из самых боеспособных частей две недели врага отбивают , две недели и не воют аки скаженные настоящие российские солдаты и офицеры . Держат фронт и не орут.
  11. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 12:08
    +5
    Тут другое интересно.
    Президент назвал тех, кто в 1917 году революции совершал - предателями России.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:16
      +1
      Президент поклонник российской империи это не секрет.
      1. alystan
        alystan Сегодня, 12:25
        -1
        Поклонник точно, только еще при нем РПЦ получила статус выше, чем имела при царях.
        Церковь в царской империи была приравнена к простому министерству - с правами и обязанностями.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 12:17
      +2
      На мавзолее самого главного из них он каждый год парад принимал, кстати.
    3. ANB
      ANB Сегодня, 12:55
      0
      . Президент назвал тех, кто в 1917 году революции совершал - предателями России.

      А я и раньше считал предателями тех, кто устроил февральскую революцию 1917 года.
      Путин, кстати, месяц не назвал.
  12. Дво
    Дво Сегодня, 12:10
    +3
    А толку от их поддержки ноль ,кто может ему помочь это профи, армия и спец службы, увы дело пахнет кровью.Из движений вагнера, видно что действует он по плану чётко разработанному .
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:41
      +1
      Цитата: Дво
      Из движений вагнера, видно что действует он по плану чётко разработанному

      И уши у этого плана явно заокеанские. Как там в Москве, навальнята еще не скачут с печенюшками за щекой и презиками на груди?
  13. zontov79
    zontov79 Сегодня, 12:11
    -2
    Да Володя теперь понимаешь к чему приводят непомерные амбиции ?? Во всем в этом виноват только ты и твои непомерные амбиции. А сколько ты народу в спину ударов нанес ? Так вот это народ с оружием поехал за справедливостью к тебе!!
  14. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 12:11
    -1
    Это Фиаско Путина, и провал Пригожина, не то время выбрал он для разборок.
  15. Фразах
    Фразах Сегодня, 12:12
    0
    Войско взбунтовалось, говорят, царь не настоящий. Какое счастье сейчас испытывают геббельс-медиа и их хозяева не пересказать. Еще вчера пошла волна в сетях, а сегодня на передовой: в России бунт, бери их голыми руками.
  16. alekc75
    alekc75 Сегодня, 12:14
    -4
    разгонят музыкантов и потери войск возрастут в разы!!
  17. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:16
    +2
    В том, что происходит, виноваты обе стороны. Но тут амбиции и власть в самом противном варианте сыграли против всех. Внутри. В Киеве, Лондоне, Брюсселе и фашингтоне открывают припасённые дорогие шампанские и заливают через края бокалы. Очевидно, что Минобороны и генштаб провалили СВО в том виде, как это рисовалось для верховного. И также очевидно, что Пригожин не имеет право на вооруженный мятеж. Никто не имеет. Надеюсь этот кризис власть купирует и ЧВК Вагнер сохранится, но уже в новом виде. Сейчас важно быстро это купировать и удержать ЛБС с 404-й. Они сейчас попрутся с удвоенной силой.
  18. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:16
    +4
    Цитата: Valter1364
    Кто или что? Скоро увидим. Сейчас полезут тараканы из всех щелей. Будем надеяться на мудрость Верховного. Но то, что ушки торчат из-за бугра, это факт.

    Да, из-за бугра. Зерновая сделка, аммиакопровод, газ и нефть на украине.
  19. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:16
    +2
    Не понимаю: если перечислили тех губернаторов, которые выразили поддержку президенту, то получается, что остальные губеры пока сомневаются? Или там уже референдумы готовятся?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: УАЗ 452
      остальные губеры пока сомневаются?

      Срочно регистрируются в телеге. Сейчас это модно - общение через интернет-каналы. laughing
  20. Мать Тереза
    Мать Тереза Сегодня, 12:18
    -1
    Страшно, горько, тоскливо от того что происходит. Мы все ждали что нацики устроит о в Киеве и вот дождались.
  21. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:18
    -3
    Цитата: серафимамурский
    Пригожин предатель. Поднял мятеж во время войны. Войны России с НАТО.

    Пригожин авантюрист...войны России с НАТО нет... врать не надо.
    Официально идет специальная военная операция...ВВП официально не обьявлял войну никому.
  22. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 12:18
    -1
    Что мы имеем на текущий момент.
    Основные силы Вагнера - в Ростове, часть сил прошли в 9 утра Воронеж и двигаются дальше.
    Есть информация о попытках нанесения по ним ударов с воздуха. Более -менее достоверно сбито 3 вертолета, менее достоверно еще один.
    Мосты через Оку перекрыты.
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 12:22
      0
      Ахматовцы начинают выдвигаться к Ростову.
    2. К_4
      К_4 Сегодня, 12:39
      -1
      Как я понял основная т.н. "боевая" часть армии самоустранилась и выжидает, что говорит если н о молчаливой поддержке, то о сочувствию "пригожинским". Попытки их задержать какие-то еденичные, безграмотные и похоже власть тупо в растерянности, да и президент выглядел как-то "бледно". Похоже раскол в верхах нарастает, так что будем глядеть. И, да, народ не особо кинется защищать нынешнюю власть. Но главное, что армейские не оставили позиции и продолжают давить нахрюков.
  23. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:24
    -3
    Организатор ивдохновитель " Вагнера"- Путин. Поставил и создал пригожина- Путин. Путин должен немедленно уйти в отставку, верховный некомандующий и против него должно начаться следствие ВСЕЙ его деятельности. А на его место толпы претендентов найдутся, всё равно он ни за что не отвечает, только олигархам радеет.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 12:27
      -2
      Организатор ивдохновитель " Вагнера"- Путин. Поставил и создал пригожина- Путин. Путин должен немедленно уйти в отставку, верховный некомандующий и против него должно начаться следствие ВСЕЙ его деятельности. А на его место толпы претендентов найдутся, всё равно он ни за что не отвечает, только олигархам радеет.

      Вас сейчас же назовут предателем России!
  24. Deon59
    Deon59 Сегодня, 12:28
    -1
    Ну правильно ,без Путина кто они . Тут уж за гаранта ,который гарантирует
  25. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 12:31
    -3
    Только что Пригожин отказался выполнять требование Путина, неужели гражданской война? Интересно кто за ним стоит? Он же бинесмен и его бизнес это война, может просто купили? При всей ненависти и некомпетентности МО с Шойгу, доводить это до боёв внутри страны это предательство, а по другому как убрать этих стариков которые хотят передать все свои должности по наследству не подпуская к власти профессионалов и меняя креслы кочуя с одного ведомства в другую по пути присваивая миллиарды уже 30 лет, нет ответа на этот вопрос. Ещё самое смешное что люди реально сравнивают Путина и Сталина, точнее сравнивали. Полное разочарование в нем после сегодняшнего выступления, одна вода
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 12:38
      +1
      Только что Пригожин отказался выполнять требование Путина, неужели гражданской война? Интересно кто за ним стоит? Он же бинесмен и его бизнес это война, может просто купили? При всей ненависти и некомпетентности МО с Шойгу, доводить это до боёв внутри страны это предательство
      - одно из двух: или кукуха у него поехала или кто-то замутил грандиозный план, а он лишь участник оного.
      Многие про дисантуру забыли(которая встретится по пути на Москву), хотя их могут подключить и не дожидаясь гостей.
  26. Трямс
    Трямс Сегодня, 12:43
    0
    Пригожин забыл одно - чем "ближе" ты к Путину, (и если твои помыслы в пользовании этим в личных целях, вместо / поперек целям страны), тем для тебя и опаснее! Так было всегда.

    КомДив, переросток. Единственная полезность - вскрывает аналогов - сразу видно таких же. Все ура-КомДивы - это первейшие предатели, тк вместо мышления иррациональность и эмоции. – Лентяи, эгоисты, которым все должны, а им для быстрых выводов и простых решений ниче глубже узнавать необязательно.
  27. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:44
    0
    Увы,но во внутренней борьбе Пригожина , галантерейщик победил кардинала..... !
    Очевидно,для того,чтобы стать истинно Государственным Мужем, Бахмута и ЧВК мало.Собственное Эго сожрало логику и разум......Превратить Россию в "Украину" не получится по любому, но пошерудить и похулиганить до времени по "куреням" да "хуторам " -запросто. И очень жаль,если благие порывы "вагнеровцев" будут обращены вот именно в Это !
    И очень жаль,что те офицеры.которые потем или иным причинам оставили ряды ВС РФ и перешли в "Вагнер" могут оказаться замазанными в этой грязной истории. Воевали -то они не за Пригожина, а за Россию,но теперь они снова перед выбором.
    К руководителям МО вопросов до и больше и , уверен,что их зададут в свое время, но по любому балабольство Пригожина про удары по "мирняку" и гражданским автобусам на лавочке у штаба ЮВО, это не решение проблемы.
    П.С. Интересно, а что думает по этому поводу товарищ Уткин ???