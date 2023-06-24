Руководители российских регионов выразили поддержку главе государства

Глава Крыма Аксенов, глава Херсонской области Сальдо, губернатор Севастополя Развожаев, а также врио главы ДНР Денис Пушилин выразили полную поддержку президенту России Владимиру Путину.В поддержку главы государства выступил также губернатор Тверской области Руденя, отметивший что ситуация в регионе находится под полным контролем.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, состоящих на службе в ЧВК "Вагнер", не подчиняться преступным приказам поднявшего вооруженный мятеж куратора ЧВК.Меняйло подчеркнул, что то, что сейчас пытается сделать куратор ЧВК "Вагнер", является предательством интересов страны под прикрытием патриотических лозунгов.В ряде регионов страны, в частности, в Москве и Московской области, Воронежской, Калининградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тверской и Тульской областях временно отменено проведение массовых мероприятий.Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" сделать единственно правильный в создавшейся ситуации выбор и быть со своим народом, поддерживать сторону закона, продолжать обеспечивать защиту и безопасность Родины.Володин обратился к "музыкантам" с призывом выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, подчеркнув, что все иные действия являются предательством.Он также отметил, что многие беды и проблемы страны всегда происходили в результате измены, а также внутреннего раскола и предательства элит.