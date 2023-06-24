Президенты РФ и Белоруссии в рамках телефонного разговора обсудили события в России

Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России.

Стало известно о телефонном разговоре между президентами России и Белоруссии. Основной темой для разговора стала ситуация, которая связана с заявлениями и действиями ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Напомним, что ранее президент России в обращении к нации, не называя конкретных имён, отметил, что имеет место вооружённый мятеж и что лица, ведомые конъюнктурными интересами, пытаются повторить в стране ситуацию образца 1917 года.Стало известно о том, что Владимир Путин сам позвонил в Минск и обсудил с белорусским лидером происходящее в РФ.Пресс-служба президента Республики Беларусь:Каких-либо конкретных данных о разговоре на данный момент не сообщается.Без сомнения, и белорусский лидер, и белорусский народ в целом обеспокоены действиями куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.Белоруссия вместе с Россией входит в Союзное государство, и, конечно же, вопросы безопасности для Минска являются первоочередными. Ведь в Минске понимают, что если у России возникнут серьёзные проблемы, то они неизбежно скажутся и не Белоруссии. Поэтому общая задача – такие проблемы и задачи решать своевременно.