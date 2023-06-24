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Президенты РФ и Белоруссии в рамках телефонного разговора обсудили события в России

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Президенты РФ и Белоруссии в рамках телефонного разговора обсудили события в России

Стало известно о телефонном разговоре между президентами России и Белоруссии. Основной темой для разговора стала ситуация, которая связана с заявлениями и действиями ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Напомним, что ранее президент России в обращении к нации, не называя конкретных имён, отметил, что имеет место вооружённый мятеж и что лица, ведомые конъюнктурными интересами, пытаются повторить в стране ситуацию образца 1917 года.


Стало известно о том, что Владимир Путин сам позвонил в Минск и обсудил с белорусским лидером происходящее в РФ.

Пресс-служба президента Республики Беларусь:

Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России.

Каких-либо конкретных данных о разговоре на данный момент не сообщается.

Без сомнения, и белорусский лидер, и белорусский народ в целом обеспокоены действиями куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Белоруссия вместе с Россией входит в Союзное государство, и, конечно же, вопросы безопасности для Минска являются первоочередными. Ведь в Минске понимают, что если у России возникнут серьёзные проблемы, то они неизбежно скажутся и не Белоруссии. Поэтому общая задача – такие проблемы и задачи решать своевременно.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:17
    +2
    На упреждение позвонил..А Александр Григорьич может отчебучить что нибудь совсем неожиданное..
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 12:28
      -2
      Лукашенко может и правда воспользоваться нынешними событиями, как поводом, чтобы "соскочить". Забрав с собой в качестве залога наше ЯО. Пока он будет смотреть за развитием ситуации. Но тот факт, что Пригожин без малейшего сопротивления сумел захватить штаб ЮВО, не внушает оптимизма. Пока не очень понятны настроения в армии. На фото разговаривающие с Пригожиным замы МО и ГШ не были похожи на тех, кто приехал ставить ультиматумы.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:30
      -1
      Мы в ответе за тех кого приручили-вооружили. Не хочу нагнетать ситуацию, но вина всецело лежит на государстве, в ядерной державе нет армии am годы "реформ" и развала привели к тому, что на фронте воюют ЧВК, рано или поздно, но они бы взбрыкнули, а договариваться у нас не принято, чуть что сразу об коленко ломают. Не выгораживаю Пригожина, но видимо допекли мужика, ведь давно конфликт назревал, а Верховный как обычно над схваткой молчал. Мужики там суровые, если что много крови прольется, надо Путину самому звонить и встречаться.
  2. BAI
    BAI Сегодня, 12:22
    +1
    Претензии надо предьявлять не к Вагнеру. А к тем, кто довел до такой ситуации. Вот на 1 и 2 телеканалах постоянно твердили: вернутся люди с войны и спросят - а вы что тут в тылу делали? Вот пришли и спросили. Только не у тех, у кого власть ожидала. С самой власти
  3. Vetal
    Vetal Сегодня, 12:24
    -8
    Лукашенко семья вся сегодня вылетела в Турцию
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 12:33
      +1
      А у Байдена на карибы, а у Макрона в Марокко, а у моего соседа на Бали. И что?
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
      0
      Vetal
      Сегодня, 12:24
      НОВЫЙ
      -6
      Лукашенко семья вся сегодня вылетела в Турцию
      Лично провожал в аэропорту? laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:25
    +9
    Что то Пригожин 5 час уже молчит,в госструктурах его ни кто не поддержал да и народ тоже.Только из за бугра его действия одобряют.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:53
      0
      Коллега Тралфлот, достаточно почитать сегодняшние комментарии на ВО, чтобы понять, народ не аплодирует Пригожину, но абсолютное большинство чётко определяют для себя из-за бездействия Кого, могла сложится подобная ситуация, а также весьма радует то, что на ВО не нашлось ни одной личинки лобковой вши времён Генераллисимуса, выступившей с требованиями "...раздавить пригожинскую мразь..." люди постепенно учатся думать и делать реальные выводы
  5. beybender
    beybender Сегодня, 12:26
    -2
    Не втягивайте нашу страну в Ваше Российское болото !!! Если бы Россия вела ВОЙНУ , а не занималась своими шкурно --- коммерческими вопросами по нефти , газу , аммиаку , то уже все давно бы закончилось !!! А назвать войну СВО и продолжать торговать с этими уродами это такая себе война !!!
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 12:35
      0
      Успокойтесь, вы загоняете себя в угол как сделала раньше СССР, зачем наступать на старые грабли.
    2. Polyssenator
      Polyssenator Сегодня, 12:42
      0
      Не плачь, дедушка Джо придёт конфетку даст
      1. beybender
        beybender Сегодня, 12:53
        0
        Слушай недалёкий !!! У Вас Джо и не уходил !!! Вы до сих пор боитесь что то против него сделать , а он уже самолёты против ВАС поставлять собрался !!! Так что скулите из своей конуры и рассказывайте про ножи в спину и про то как Вас в очередной раз обманули !!!
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:34
    -2
    А в МО РФ предателей Отечества нет. Министру обороны Российской Федерации С.Г. Шойгу ведь ПО ФАКТУ предъявили... Евкурова не зря по запчастям в госпитале собирали, вот и сгодился на радость. Вот только кому и чему не совсем понятно
  7. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:34
    0
    Выступление Президента было необходимо, но сравнивать Пригожина с событиями 1917 года было очень неграмотно, там было партия большевиков со своими организациями по всей стране, а здесь обезумивший бизнесмен с уголовным наклонностями, который о благах народа врядли задумывается. Думаю, чисто борьба за власть и передел собственности в очередной раз.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 12:54
      0
      Самое главное - в этой исторической параллели, если президент её признаёт, явно напрашивается - кто сейчас Николай II, а кто - Ленин.
  8. zontov79
    zontov79 Сегодня, 12:46
    0
    Интересно с чего это Пригожин рванул на Москву ? Сидели в полевых лагерях тренировались для будущего наступления и тут на тебе ! Походу "великий полководец " шойгу с герасимовым все таки спровоцировали Евгения Викторовича .