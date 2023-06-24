Американский телеведущий: Власти США пытаются объяснить проблемы страны «заговором России»

В настоящее время администрация США пытается объявить причиной проблем, с которыми сталкивается страна, «происки России». Об этом заявил известный американский телеведущий Такер Карлсон в социальной сети.Журналист провел аналогию с самолетом, в котором начинается пожар, но все пассажиры и экипаж игнорируют дым и огонь. Один из пассажиров начинает паниковать и зовет стюардессу, но она обрушивается на него с обвинением, что сообщение о дыме придумали «русские».Такой сценарий, отметил Карлсон, прекрасно описывает сложившуюся ситуацию в США. Руководство страны не хочет понимать и признавать факт наличия экономических, социальных и иных проблем, не связанных с Россией и ее мнимыми происками. Соответственно, и исправлять эти проблемы Вашингтон не может, что лишь усугубляет ситуацию.Напомним, что телеведущий Такер Карлсон давно выступал с критикой политики действующих властей США. В частности, он критиковал действия Вашингтона и по украинскому конфликту, и по внутренней экономической политике. В конечном итоге, телеканал Fox News, на котором работал ведущий, отстранил его от работы в апреле 2023 года. Однако Такер Карлсон продолжает числиться в штате телеканала до 2025 года. Несмотря на это, журналист запустил собственную программу, в которой продолжает комментировать текущие политические события.Версия «происков России» является очень популярным и удобным для американских властей объяснением различных негативных событий в жизни США. Этой версией очень часто оперирует действующий глава государства Джо Байден.