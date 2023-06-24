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Американский телеведущий: Власти США пытаются объяснить проблемы страны «заговором России»

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Американский телеведущий: Власти США пытаются объяснить проблемы страны «заговором России»

В настоящее время администрация США пытается объявить причиной проблем, с которыми сталкивается страна, «происки России». Об этом заявил известный американский телеведущий Такер Карлсон в социальной сети.


Журналист провел аналогию с самолетом, в котором начинается пожар, но все пассажиры и экипаж игнорируют дым и огонь. Один из пассажиров начинает паниковать и зовет стюардессу, но она обрушивается на него с обвинением, что сообщение о дыме придумали «русские».

Такой сценарий, отметил Карлсон, прекрасно описывает сложившуюся ситуацию в США. Руководство страны не хочет понимать и признавать факт наличия экономических, социальных и иных проблем, не связанных с Россией и ее мнимыми происками. Соответственно, и исправлять эти проблемы Вашингтон не может, что лишь усугубляет ситуацию.

Напомним, что телеведущий Такер Карлсон давно выступал с критикой политики действующих властей США. В частности, он критиковал действия Вашингтона и по украинскому конфликту, и по внутренней экономической политике. В конечном итоге, телеканал Fox News, на котором работал ведущий, отстранил его от работы в апреле 2023 года. Однако Такер Карлсон продолжает числиться в штате телеканала до 2025 года. Несмотря на это, журналист запустил собственную программу, в которой продолжает комментировать текущие политические события.

Версия «происков России» является очень популярным и удобным для американских властей объяснением различных негативных событий в жизни США. Этой версией очень часто оперирует действующий глава государства Джо Байден.
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:22
    0
    Американский телеведущий: Власти США пытаются объяснить проблемы страны «заговором России»
    . В общем то везде так, в той или иной степени! Ничего нового, ничего удивительного, все как всегда.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:43
      0
      У нас тоже постоянно говорят об "американском заговоре", причем в нашем случае все довольно показательно и подтверждено четкими фактами (уж одна поставка оружие х-лам о многом говорит)! У них же просто ложь и лицемерие, ибо раз за разом все это оказывается лишь дымовой завесой в грязной внутриполитической борьбе...

      То есть России Америка мешает своими действиями, а Америке Россия мешает своим существованием. Как говорится, почувствуйте разницу! hi
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
    +1
    Версия «происков России» является очень популярным и удобным для американских властей объяснением различных негативных событий в жизни США. Этой версией очень часто оперирует действующий глава государства Джо Байден.
    В мерикатосии все штатно)), все по прежнему - Россия виновата во всем).
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    0
    Версия «происков России» является очень популярным и удобным для американских властей объяснением различных негативных событий в жизни США
    Если бы только в Сша. Посмотрите на Европу, чих не в ту сторону - виноваты русские. Удобно когда тренд "виновности русских" неимоверно раскручен списывать на них свой непрофессионализм и просто тупость. На этом пока и держатся продолжая вешать лапшу на уши обывателю.