Российские бойцы на линии фронта: «Наше дело – уничтожать врага»

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнение боевых задач, несмотря на сложившуюся ситуацию с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».
По утверждению источника, бойцы утверждают, что все они находятся на местах, на линии фронта. Боевые действия ведутся в штатном режиме, с первого эшелона никто «не дергается».
Наше дело уничтожать врага и не давать им сейчас пройти, это наша первостепенная задача
- заявили российские военнослужащие.
Telegram-канал «Архангел Спецназа» пишет, что у подразделений российских войск все действия осуществляются в штатном режиме. «Нам не до разборок», - говорят российские военные, и они абсолютно правы.
Мы за Верховного!
- сообщает Telegram-канал.
Сегодня стало известно, что силы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным вошли в Ростов-на-Дону. Сейчас они находятся в штабе Южного военного округа. Президент России Владимир Путин утром выступил с обращением к народу, в котором назвал происходящее мятежом и подчеркнул, что «мятежники будут наказаны».
Как сообщают жители Ростова-на-Дону, на улицах центра города – скопление военной техники, включая БТР и танки, много вооруженных людей в военной форме. Въезды в город с нескольких направлений перекрыты. В Воронежской и Московской областях, а также самой Москве введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с происходящими событиями.