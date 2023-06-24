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Российские бойцы на линии фронта: «Наше дело – уничтожать врага»

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Российские бойцы на линии фронта: «Наше дело – уничтожать врага»

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнение боевых задач, несмотря на сложившуюся ситуацию с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».


По утверждению источника, бойцы утверждают, что все они находятся на местах, на линии фронта. Боевые действия ведутся в штатном режиме, с первого эшелона никто «не дергается».

Наше дело уничтожать врага и не давать им сейчас пройти, это наша первостепенная задача

- заявили российские военнослужащие.

Telegram-канал «Архангел Спецназа» пишет, что у подразделений российских войск все действия осуществляются в штатном режиме. «Нам не до разборок», - говорят российские военные, и они абсолютно правы.

Мы за Верховного!

- сообщает Telegram-канал.

Сегодня стало известно, что силы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным вошли в Ростов-на-Дону. Сейчас они находятся в штабе Южного военного округа. Президент России Владимир Путин утром выступил с обращением к народу, в котором назвал происходящее мятежом и подчеркнул, что «мятежники будут наказаны».

Как сообщают жители Ростова-на-Дону, на улицах центра города – скопление военной техники, включая БТР и танки, много вооруженных людей в военной форме. Въезды в город с нескольких направлений перекрыты. В Воронежской и Московской областях, а также самой Москве введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с происходящими событиями.
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30 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:27
    +6
    Приоожин с Ростова никуда не денется.Скорее всего в ближайшее время он сдастся.А вот что происходит на фронте очень волнует.Особенно в районе Работино
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:32
      0
      В Ростове танки ездят. Нацгвардия не оказывает сопротивление. Трассы перекрыты. Мы развернулись. В Таганрог уехать не вариант.
      Немного страшновато. Вагнеровцы и на трассе. Бросают машины и идут пешком.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
      +2

      dmi.pris1 (дмитрий)
      Сегодня, 12:27
      НОВЫЙ
      +2
      Приоожин с Ростова никуда не денется.Скорее всего в ближайшее время он сдастся.А вот что происходит на фронте очень волнует.Особенно в районе Работино
      Не дадут Пригожину поднять смуту. Если не поймет по хорошему, по Закону, уничтожат физически. Вместе с его приближенными, которые ПОКА еще за него. А возможен вариант, и как с Е. Пугачевым - сдадут его.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 12:49
        +1
        Нормальным же мужиком был, что поменялось в голове... с перепоя или крыша поехала, Шойгу напугал... что творится.
      2. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 12:51
        -2
        Не дадут?
        Я нахожусь в ростовской области в командировке.
        Вы даже не представляете, что тут происходит.
        Я бы фото отослал, но очень очково камеру поднять.
        Если до этого Вагнера были безоружные, то сейчас в полном обмундировании.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:35
      +3
      Путину просто необходимо гасить конфликт и расходится миром, его авторитет не пострадает если он лично встретится с Пригожиным, чай не чужие люди, а вот если что народ не простит кровопролития.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:53
        0
        Цитата: Silver99
        Путину просто необходимо гасить конфликт и расходитЬся миром

        Путину в такое непростое время нужно лично вникать в ситуацию. Вклад ЧВК в проведение СВО имеет место быть. А выяснить эти тёрки между Пригожиным и Шойгу нужно было давно - после первого обращения Пригожина.
        Надо быть отцом нации, а не воображать себя пупом Земли, тем более, что у граждан претензий к гаранту накопилось достаточно...
    4. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:41
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Приоожин с Ростова никуда не денется.Скорее всего в ближайшее время он сдастся.А вот что происходит на фронте очень волнует.Особенно в районе Работино

      Пишут Пригожин уже Воронеж взял и собирается продвигаться дальше.
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 12:28
    +11
    Наше дело - уничтожать врага

    Искренне желаю им успеха!!!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:28
    +10
    Молодцы, парни. Им не до "концертов" организованных Пригожиным.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 12:38
      +2
      Походу клоун допиарился. Такие финты у государства не проходят бесследно. Нью гкчпист хреново...
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:29
    +1
    Aujourd'hui les pro Ukrainiend que je connais vont me telephoner et se réjouir , cela a déjà commencé sad
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Aujourd'hui les pro Ukrainiend que je connais vont me telephoner et se réjouir , cela a déjà commencé

      Сегодня мне позвонят знакомые про украинцы и порадуются, уже началось

      Напрасно порадуются. Как бы это с Пригожиным не кончилось, но резать их теперь начнут беспощадно и с огромным ожесточением.
      Ils vont vraiment se réjouir. Peu importe comment cela se termine avec Prigogine, ils vont maintenant commencer à les couper sans pitié et avec une grande amertume.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 12:46
        -2
        Вы действительно верите,что в Герасимове Кутузов проснется,в Лапине Суворов,а в Ахмедове Рокоссовский?
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:52
      0
      Kounnar, Il n'y a tout simplement pas besoin de jubiler, joyeux garçon.
      Это точно, Зсторский, тут ты прав.
      Но всё равно не понимаю Пригожина, что с ним произошло, чз...
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:32
    +4
    Да... я верю в наших содат и офицеров на фронте...поддерживал и буду поддерживать их несмотря ни на какие потрясения внутри страны.
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:33
    +2
    Вот это - разговор настоящих мужчин!
    Уверенных в победе и любящих Родину!
    А не интриганов, решивших, что они поймали Бога за бороду и теперь над законом.
    С такими мужиками мы обязательно победим!
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:45
      -3
      Победите,победите...а потом их подвиг очередными переговорами прикроют,как это уже было и в Первую Чеченскую и в эту СВО
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:33
    +3
    Российские бойцы на линии фронта: «Наше дело – уничтожать врага»
    . Всё правильно... "музыканты" успокоятся и... а вот как и что там будет сделано, изменено, мы не знаем, возможно никто вообще не знает.
    Тут остаётся подождать и посмотреть, что и как будет сделано.
    Одно очевидно, музыканты НАШИ ВОИНЫ, хорошие воины, никто этого не отрицает и разрушать, досконально, вряд ли будут.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:33
    -3
    Беда, беда.
    Фанерный маршал, танковые биатлоны, целые мосты и туннели, зерновая сделка, дефицит БПЛА, связь ни к чёрту, перегруппировка и жест доброй воли, "первая фаза СВО"........ Путин сам не вскрыл этот нарыв. Но Пригожин всё равно предатель. Коней на переправе не меняют.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:36
      -1
      Коней на переправе менять, чревато, это так... но подстегнуть, иногда, не вредно, а то и единственное, что может ускорить процесс переправы.
      В общем, есть варианты, хуже/лучше, все надо смотреть, оценивать на месте и по ситуации.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 12:43
        0
        Да кто вам эту бурду рассказал про коней? Барклая де Толли меняли на Кутузова,Николай сменил своего бездарно воевавшего дядю,провалившихся генералов Сталин снимал и даже предавал суду. И только у Путина коней не меняют...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:38
      +7
      Но Пригожин всё равно предатель.


      А разве это не так?Он же прекрасно видит что Армия России успешно справляется с контрнаступлением Украины и в этот самый момент он что делает?Требует выдать ему Шойгу и Герасимова под надуманным предлогом и это во время войны.Более того ведёт себя как террорист и прикрываясь мирняком захватывает крупнейший город Юга России.Так кто он по-вашему?Он сам себя приговорил.Его никто не простит за содеянное.Ни Армия,ни народ , ни власть.Он всех предал.И если в ближайшее время он не сдаст захваченный город,то прийдётся с ним разбираться как с террористом.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
        +2
        Orange-Bigg (Александр)
        Сегодня, 12:38
        НОВЫЙ

        +1
        Но Пригожин всё равно предатель.


        А разве это не так?Он же прекрасно видим что Армия России успешно справляется с контрнаступлением Украины и в этот самый момент он что делает?...
        действительно странно выглядят действия Пригожина. Или ревнует)) к действиям ВС РФ, или амбициоз попер выше крыши. Как бы то ни было, но состав преступления, предусмотренного УК РФ, у Пригожина на лицо)).
      2. bambr731
        bambr731 Сегодня, 12:56
        0
        Ну выдадут ему, гипотетически, Шойгу и Герасимова, а дальше что? Кроме попытки раскола общества объяснения действиям Пригожина не нахожу. РФ ведёт сейчас войну со всем Западом в лице Украины и карать подобные "выкрутасы" нужно без всякой жалости
    3. ААК
      ААК Сегодня, 12:44
      -1
      Может Пригожин и своеобразный "буонапартий", а может и своеобразный Кацумото (как в "Последнем самурае"), история покажет...
  9. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:40
    -6
    Ребята,вы правы. Ваше дело громить врага. Но армия львов,возглавляемая бараном,превращается в армию баранов...нужна срочная отставка Шойгу и Герасимова. И укрепление фронта бойцами Вагнера. Нельзя воевать друг с другом.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:47
      +1
      Цитата: Николай310
      Ребята,вы правы. Ваше дело громить врага. Но армия львов,возглавляемая бараном,превращается в армию баранов...нужна срочная отставка Шойгу и Герасимова. И укрепление фронта бойцами Вагнера. Нельзя воевать друг с другом.


      ЦИПсошники активизировались.Что мешает вам Шойгу да?Не удаётся контрнаступ ВСУ,так они пошли на крайние меры и начали палить своих агентов вроде Пригожина.А Пригожин сам себя приговорил.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:44
    +1
    Российские бойцы на линии фронта: «Наше дело – уничтожать врага»

    А наше дело - оказывать нашей армии всемерную помощь; пресекать дискредитацию личного состава, воюющего с нацистами и прилагать силы к сохранению нашей страны.
    Мне понравилось обращение Н.Н. Платошкина:
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:53
    0
    Армия продолжает насмерть стоять на передовой уничтожая врага и не давая ему возможности продвинуться, а кто-то в это время используя своих бойцов пытается удовлетворить свои завышенные амбиции и еще не понятно что. А ведь Пригожин не один, у него имеется окружение из руководства компани и командиров подразделений, которые его поддерживают, но пока не показывает свои лица.