Глава Чечни: мятеж будет ликвидирован

Это нож в спину и настоящий военный мятеж

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг вооружённого мятежа, связанного с действиями лидера ЧВК "Вагнер", в своём телеграм-канале.По словам Кадырова, он много раз говорил о недопустимости публичного выяснения отношений и решения споров в тылу в условиях военных действий, которые идут в зоне СВО.- написал глава Чечни в Telegram.Кадыров отметил, что в условиях войны тыл должен быть всегда спокоен и надёжен, а то что делает Пригожин – это не вызов Министерству обороны, а вызов всему государству. Он также призвал к сплочённости для преодоления создавшейся ситуации.При этом глава Чеченской Республики подчеркнул, что этот мятеж будет ликвидирован, добавив, что бойцы Минобороны и Росгвардии из Чечни уже направились в зоны напряжённости.— заявил Кадыров.Напомним, что из-за сложившейся ситуации в ряде российских регионов отменили массовые мероприятия, а особенно напряжённой остаётся ситуация в Ростове-на-Дону. Президент России сегодня заявил, что действия властей по противодействию внутренней смуте будут жёсткими.