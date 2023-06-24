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Глава Чечни: мятеж будет ликвидирован

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Глава Чечни: мятеж будет ликвидирован

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг вооружённого мятежа, связанного с действиями лидера ЧВК "Вагнер", в своём телеграм-канале.


По словам Кадырова, он много раз говорил о недопустимости публичного выяснения отношений и решения споров в тылу в условиях военных действий, которые идут в зоне СВО.

Это нож в спину и настоящий военный мятеж

- написал глава Чечни в Telegram.

Кадыров отметил, что в условиях войны тыл должен быть всегда спокоен и надёжен, а то что делает Пригожин – это не вызов Министерству обороны, а вызов всему государству. Он также призвал к сплочённости для преодоления создавшейся ситуации.

При этом глава Чеченской Республики подчеркнул, что этот мятеж будет ликвидирован, добавив, что бойцы Минобороны и Росгвардии из Чечни уже направились в зоны напряжённости.

Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!

— заявил Кадыров.

Напомним, что из-за сложившейся ситуации в ряде российских регионов отменили массовые мероприятия, а особенно напряжённой остаётся ситуация в Ростове-на-Дону. Президент России сегодня заявил, что действия властей по противодействию внутренней смуте будут жёсткими.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
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10 комментариев
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  1. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 12:50
    +2
    этот знает из чьих рук сладко ест, ему всё это зачем, а пригожин, конечно, подставляет всю страну, нашёл время, иди.от
    я бы на месте власти ничего пока не делал, сидит он в Ростове и пусть дальше сидит, чего он там высидит? мирному населению он не угрожает, надеюсь не сошел с ума, а попробует пойти оттуда на Москву, как он обещает, вот тогда на марше авиацией колонну и разобрать, вряд ли у них серьёзное пво есть, только пзрк
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:52
    0
    "Ахмат" тоже надо закрывать. Только, боюсь, что Гарант, наоборот, начнет расширять штат своих верных пехотинцев. Ещё с ними потом бороться, эти беззащитный Ставрополь быстро возьмут под контроль.
    Господь, спаси Россию
  3. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 12:52
    -2
    Дыма без огня не бывает.Видать всё таки прав Пригожин.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:53
      +2
      И в чём это он интересно прав?В том что предал страну и её народ в такое время?Незаконно захватил Ростов-на-Дону?Чем раньше с ним покончить,тем лучше,а остальные сами разбегутся,пока он дров не наломал.
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 12:55
      0
      КомДивы, вы тут дымите без аргументов постоянно – и? вас и надо тушить
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 12:54
    -4
    Аккуратнее Рамзанка, эти спуску тебе не дадут и твоему ахмату.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 12:56
      -2
      никаких аккуратно, для чего его столько лет кормили? вот пусть теперь и доказывает свою преданность власти, в принципе вполне могут, вот только как это делать в 1,5 млн. городе?
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:55
    -1
    Теперь уже Кадырову приходится спасать нашу страну от мятежа и идти спасать Ростов. Кто-то ожидал таких виражей?
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:57
    +1
    перефразирую известную фразу - КТО из мистер Пригожин
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:03
    +1
    Президент России сегодня заявил, что действия властей по противодействию внутренней смуте будут жёсткими.

    Хотелось бы поверить, что жёстче, чем в отношении тех, кто пересёк «красные линии»...
    * * *
    Вооружённые силы России должны подчиняться одному командующему.
    Для меня остаётся странным воплощение идей создания «частных» (местечковых) вооружённых формирований...Армия - государственный институт.