Зампред Совбеза РФ: Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе

Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе

Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг главы государства, Верховного главнокомандующего для победы над внутренними и внешними врагами государства, главным стремлением которых является попытка разорвать Россию.- написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред Совбеза также подчеркнул, что российские власти и народ России не допустят раскола страны.- резюмировал он.Также сообщается, что центр общественных связей ФСБ ранее заявлял, что вся распространяемая от имени куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях информация о якобы нанесении ВС РФ ракетно-бомбовых ударов по "тыловым позициям" "музыкантов" является ложной и публикуется с целью информационной провокации. Озвученную ФСБ информацию впоследствии подтвердили в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент России Владимир Путин в своем обращении к согражданам заявил, что все виновные в совершении попытки мятежа неминуемо понесут наказание и ответят за свои преступления перед законом и народом.Все российские официальные лица выразили полную поддержку главе государства. Примечательно, что действия Пригожина нашли поддержку лишь со стороны откровенных врагов российского государства.