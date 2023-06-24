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Зампред Совбеза РФ: Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе

115
Зампред Совбеза РФ: Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг главы государства, Верховного главнокомандующего для победы над внутренними и внешними врагами государства, главным стремлением которых является попытка разорвать Россию.


Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе

- написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что российские власти и народ России не допустят раскола страны.

Враг будет разбит! Победа будет за нами!

- резюмировал он.

Также сообщается, что центр общественных связей ФСБ ранее заявлял, что вся распространяемая от имени куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях информация о якобы нанесении ВС РФ ракетно-бомбовых ударов по "тыловым позициям" "музыкантов" является ложной и публикуется с целью информационной провокации. Озвученную ФСБ информацию впоследствии подтвердили в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).

Президент России Владимир Путин в своем обращении к согражданам заявил, что все виновные в совершении попытки мятежа неминуемо понесут наказание и ответят за свои преступления перед законом и народом.

Все российские официальные лица выразили полную поддержку главе государства. Примечательно, что действия Пригожина нашли поддержку лишь со стороны откровенных врагов российского государства.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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115 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 13:01
    +28
    Плотнее сплотиться вокруг и затянуть пояса потуже yes
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 13:06
      +1
      Такая страна без идеологии, как Россия, обречена.
      За что мы боремся?
      За зеленые фантики?
      Ну что мы индейцы за бусы?
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:16
        +5
        Пролистал все 80 каналов ТВ на своём ящике в поисках "Лебединого озера" - не показывают....Сижу размышляю, к чему бы это? Как-то не по классическим законам -" вокзалы, почта, телеграф" начался путч. lol
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:07
      +11
      Больше похоже на попытку докопаться до правды, чем на мятеж, добиться справедливости и наказать настоящих виновных в ситуации. Я за Пригожина. загнали мужика в капкан и теперь бирку вешают предателя. И как слажено орут кадыровы , медведевы и прочие из всех утюгов. И ни одного ответа на вопросы Пригожина.
      1. evgenii67
        evgenii67 Сегодня, 13:10
        +6
        От героя до предателя. Всё это печально. Вот закончилась бы СВОйна, вот тогда бы и разборки устроили, ху из ху, а так это подрыв экономики, политики внутри страны. Кто платил и платит Пригожину? Чего он добивается? Всё это может привести к бойне внутри страны и развала. Не знать это Пригожин не мог, а значит он предатель.
        1. Dante
          Dante Сегодня, 13:14
          +4
          Вот закончилась бы СВОйна

          Вы ещё питаете надежды, что она закончится? Я - нет. У самурая давно уже нет цели, есть только путь
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 13:50
            0
            С такими попутчиками(якобы воинами),это путь в никуда
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 13:14
          +3
          Цитата: evgenii67
          От героя до предателя. Всё это печально. Вот закончилась бы СВОйна, вот тогда бы и разборки устроили, ху из ху, а так это подрыв экономики, политики внутри страны. Кто платил и платит Пригожину? Чего он добивается? Всё это может привести к бойне внутри страны и развала. Не знать это Пригожин не мог, а значит он предатель.

          Классика жанра: "Герои нашего времени" читали?
          п.с. Если что Лермонтов написал.
        3. SIT
          SIT Сегодня, 13:23
          +13
          Цитата: evgenii67
          От героя до предателя. Всё это печально. Вот закончилась бы СВОйна, вот тогда бы и разборки устроили, ху из ху, а так это подрыв экономики, политики внутри страны. Кто платил и платит Пригожину? Чего он добивается? Всё это может привести к бойне внутри страны и развала. Не знать это Пригожин не мог, а значит он предатель.

          А как бы СВОйна закончилась с таким командованием как Шойгу, Герасимов и полит решалами типа Абрамовича? И сколько народу не дожило бы до конца войны , благодаря упомянутым персонажам? Уж вагнеров бы Шойгу и Герасимов утилизировали бы в первую очередь, как только был бы подписан контракт с МО. Отправят в самоубийственную атаку и сообщат предварительно об этом в ВСУ. Так что вагнерам терять нечего. Если же у них все получится, то справедливо спросят со всех и за всё. Давно пора это кому то сделать.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 14:07
            +1
            то справедливо спросят со всех и за всё. Давно пора это кому то сделать.

            Так вот Пригожину вместо обидок и надо было тогда программу заявить - дескать идём чтобы сделать то-то и то-то. Чётко, ясно и по пунктам. А сейчас - вообще ни хрена не понятно, чего хочет и зачем всё это устроил. Да ещё в такой критический на фронте момент. Нашёл, блин, время - когда укровермахт наступает..
          2. свой1970
            свой1970 Сегодня, 14:17
            -1
            Цитата: SIT
            Если же у них все получится, то справедливо спросят со всех и за всё.
            но России это уже будет фиолетово.Просто потому что каждый регион решит - "Вагнеру можно мятеж устраивать а нам нет?????У нас тоже обидки на Москву есть!!!!"
            И все- хана России....
        4. Vita VKO
          Vita VKO Сегодня, 14:12
          +2
          В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа

          А почему не возбуждено уголовное дело по факту взрыва и гибели людей на тыловой базе Вагнера? А ведь это очень похоже на провокацию украинских спецслужб и ЦРУ. Слишком быстро и массово укроСМИ отреагировали.
        5. spectr
          spectr Сегодня, 14:39
          0
          Пригожину дали "щелчок по носу" и показали что с "государевыми людьми" надо дружить (он и психанул). Он создал мощную структуру, которую приказом МО о подписании обязательных контрактов у него перехватывают, т.к. прикрываться "их там нету" при таком количестве санкций уже не имеет смысла.
          Удивительно правда, что у Пригожина нервы не выдержали, хотя он сам заявлял, что ЧВК Вагнер может перестать существовать.
          Кстати то же самое у нас в стране и с бизнесом проделывают (например, федеральная сеть магазинов "Магнит". Ее создатель согласился на 3 процента акций и все прошло тихо-мирно).
      2. Denis812
        Denis812 Сегодня, 13:18
        +10
        попытка "докопаться до правды" долна быть выполнена в рамках закона РФ.
        Если кто-то действует не в этих рамках, он должен быть наказан.
        А во время СВО, как мне кажется наказание может быть только одно.
        И призывы к "поиску справедливости" и прочему - ну ок, давайте, только в рамках закона РФ.
        Всё остальное - это подход к гражданской войне и прочему. Что должно караться вышкой.
        1. Torins Narkuas
          Torins Narkuas Сегодня, 13:41
          +9
          попытка "докопаться до правды" долна быть выполнена в рамках закона РФ.
          по законам РФ любая попытка докопаться до правды однозначно расценивается как очернение власти, распространение фейков и терроризм еще припишут. Не возможно в стране добиться справедливости когда ВСЕ СМИ подконтрольны государству, суды Абсолютно ручные, а у силовиков развязаны руки для Любых действвий направленных на защиту власти.
        2. Dante
          Dante Сегодня, 13:54
          +1
          попытка "докопаться до правды" долна быть выполнена в рамках закона РФ.

          Напоминаю Вам что такое закон. Закон - это воля правящего класса, возведенная в абсолют. Если одним по нраву закон Собчака и Чубайса, то это не значит что и другие с ним согласны request
        3. esl462
          esl462 Сегодня, 13:58
          +2
          Друзьям-всё,остальным-закон. Да, да, да.
        4. NAF-NAF
          NAF-NAF Сегодня, 14:02
          +2
          Основной закон РФ написан в 1993 американскими друзьями Ельцина. Элита с 90х годов тоже принципиально не менялась. Центробанк РФ по закону не подчиняется правительству и президенту. И много ещё чего по закону. Мятеж это плохо, но и ждать что по закону что-то изизменится - тоже безнадега какая-то...
        5. Ильнур
          Ильнур Сегодня, 14:05
          +3
          попытка "докопаться до правды" долна быть выполнена в рамках закона РФ.

          — Что, сильно достали?
          — Сильно.
          — А как же законная власть ?
          — А где ты ее видел, законную-то? В каждом кабинете с флагом сидит хмырь... (Ворошиловский стрелок)

          Все законы уже переписали в угоду власти: митинги запрещены, критика власти запрещена...
        6. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:10
          +1
          Цитата: Denis812
          попытка "докопаться до правды" долна быть выполнена в рамках закона РФ.

          И еще не докопались до конца о предательстве в 1991 году, а пока "Ельцин центр" существует, о правде говорить не приходится.
      3. freddyk
        freddyk Сегодня, 13:24
        +2
        Цитата: Маз
        Больше похоже на попытку докопаться до правды, чем на мятеж, добиться справедливости и наказать настоящих виновных в ситуации. Я за Пригожина. загнали мужика в капкан и теперь бирку вешают предателя. И как слажено орут кадыровы , медведевы и прочие из всех утюгов. И ни одного ответа на вопросы Пригожина.

        На самом деле его в угол никто не загонял. Прими систему и живи в шоколаде. Нет же, ему неймётся, за Державу ему видишь ли обидно. Знай своё место, холоп.
      4. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 13:29
        +7
        Цитата: Маз
        Больше похоже на попытку докопаться до правды, чем на мятеж, добиться справедливости и наказать настоящих виновных в ситуации. Я за Пригожина. загнали мужика в капкан и теперь бирку вешают предателя.

        Он сам себя в этот капкан загонял.
        Истериками на фоне убитых вагнеровцев из-за недостатка боеприпасов, которые испытывали все части в тот момент на ЛБС.
        С захватом российского офицера, якобы отдавшим приказ минировать тылы его подразделениям. А в реальности, так его соседи по фронту отгораживались от боевиков Пригожина угонявших у ВС танки и бронетехнику. А впоследствии не пускавших на свою территорию и угрожавших оружием следователям военной прокуратуры.
        Не знаю кто стоит за этой структурой, но они явно много на себя взяли и решили выйти из под контроля. Не люблю конспирологию, но вполне себе допускаю, что какая нибудь из "башен кремля" по договорняку с вражескими спецслужбами. Пригожин -- это всего лишь пешка.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:07
      +12
      Пригожин реально сошёл с ума.Похоже он пошёл во банк.

      Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин отказался подчиняться призыву президента Владимира Путина прекратить бунт и сложить оружие.

      «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся… Никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии», – сказал Пригожин в аудиообращении. При этом бизнесмен признал, что авиация начала наносить удары по колоннам ЧВК, движущимся в сторону Москвы. «Они бьют самолетами и вертолетами», – сказал Пригожин.

      https://www.politnavigator.net/prigozhin-otkazalsya-slozhit-oruzhie-ego-podderzhal-khodorkovskijj.html

      Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский поддержал мятеж Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


      «Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность – сильнейший удар по путинской репутации. Его мы все давно ждали. Самое важное – это выступление Пригожина, где он слово в слово повторил то, что мы – антивоенная оппозиция говорим с начала войны… Такое не развидеть! То, чем сейчас мы можем помочь своей стране – помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду (ужас, что я говорю!)», – написал Ходорковский.

      Он призывает своих сторонников помогать ЧВК «Вагнер» с бензином и солярой, если она пойдет на Москву.
    4. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:42
      0
      На чьей шее затянуть? На шее того, вокруг которого сплотиться, чтоб не сбежал?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:46
        -2
        Желательнее на шее Пригожина да покрепче.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 13:46
      -3
      Сегодня лишних русских людей у нас нет.

      Сегодня народ ведёт войну против злейшего врага.

      Поэтому сегодня наши офицеры и солдаты не стреляют друг по другу.

      Но главный русский вопрос — вопрос о законности и справедливости.

      Законно называть мятеж мятежом — да.

      Справедливо выступать против несправедливости — да.

      И там, и там наши сыновья, братья, отцы. И там, и там наши русские герои.

      И сегодня решается вопрос и о законности, и о справедливости.

      Когда на Руси закон без справедливости или беззаконная попытка поиска справедливости — тогда беда.

      Убеждён, что нельзя законом затыкать рты тем, кто хочет справедливости. Но нельзя устраивать беззаконие в поисках справедливости.

      Поэтому надо услышать друг друга. Это гораздо тяжелее, чем цепляться за прошлое.

      Ничего нет унизительного в том, чтобы опустить оружие, направленное на брата.

      У нас одна мать — Россия.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:53
        +1
        Пригожин подозрительно невовремя начал думать о справедливости и террористическими методами захватывать города.Так что только ликвидация как явного врага народа.ЧВК Вагнер сегодня по сути прокси армия ВСУ.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:15
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          ЧВК Вагнер сегодня по сути прокси армия ВСУ.

          Только зачем они тогда Бахмут брали, если он прокси ВСУ.
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:19
        -2
        Цитата: Маз
        У нас одна мать — Россия

        Да. И мы, гусские, своих не обманываем - в ту же кассу вам.

        Скройтесь уже с экрана, и без ваших тошно. yes
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:01
    +2
    Либо это Путинская многоходовочка или у Пригожина звездная болезнь. Перегибает палку и лишается поддержки народа этим. Будем посмотреть... пока он рубит сук
    1. zontov79
      zontov79 Сегодня, 13:14
      -15
      Как раз народ и поддержит Пригожина ! И путин это прекрасно знает ! Поэтому у него такой страх .
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:15
        +10
        Народ поддержит Путина ,а Пригожина разорвёт на куски.Все свои заслуги Пригожин уже перечеркнул,предав страну.По сути Пригожин сделал себе харакири.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 13:19
          +12
          Народ никого не поддерживает, привык к тому что от него мало что зависит...
          1. Neo-9947
            Neo-9947 Сегодня, 13:43
            +2
            Народ поддержит победителя.

            Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
            Вы в этом точно уверены?
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 13:26
      +4
      После "многоходовочки" организованной в феврале 22-го "шоу" лучше не устраивать. Народу может не понравится. Было бы желание навести порядок хватило бы ФСБ, ФСО и Росгвардии.
      Пригожин в таких делах как "скрипач"- не нужен.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 13:39
        -1
        Было бы желание навести порядок хватило бы ФСБ, ФСО и Росгвардии.
        Пригожин в таких делах как "скрипач"- не нужен.

        Было бы желание....а возможностей нет. Даже связь не могут вырубить....вояки.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: Enceladus
      Либо это Путинская многоходовочка или у Пригожина звездная болезнь.

      Скорее первая, чем вторая.
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:02
    +15
    Нужно послать Абрамовича, Пескова и этого, как его, Мединцева, что-ли - на переговоры. Побольше тирамису и айфонов.
  4. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 13:04
    +16
    А если предатели во власти?
    То кем тогда является предатель предателей?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:16
      +9
      Цитата: SovAr238A
      А если предатели во власти?
      То кем тогда является предатель предателей?

      Как то Донбасс 14 года вспоминается. Как мы тогда ждали Россию! И дождались...Минских соглашений. Тьфу!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:18
        +1
        Цитата: Егоза
        И дождались...Минских соглашений. Тьфу!

        Что то мне кажется, новый Минск приближается. Не спроста все зухенвеи сейчас всплыли.
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 13:06
    +26
    Вспоминается, когда в Москве что то случалось (например проблемы с электричеством, проблема в метро), таксисты задрали цены - власти и народ сразу поднялись на дыбы.
    И вот вам ситуация - лето, авиакомпании и РЖД пользуясь случаем и напряженкой ломят цены - власти хранят молчание.
    Вагнер устроил мятеж - Стоимость евро в некоторых банках выросла до 115 рублей
    РИА Новости сообщило, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют.....
    Получается банки пользуясь случаем тоже решили ударить в спину экономики страны - Монетарные власти хранят молчание.....
    А по идее таких вот банкиров необходимо так прижать, чтобы им прямая дорога на каменоломни с кайлом.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:40
      +6
      Получается банки пользуясь случаем тоже решили ударить в спину экономики страны - Монетарные власти хранят молчание.....

      Вот кто настоящие враги, а не Пригожин
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:47
      +1
      Если евро покупают по 115 значит есть спрос. Почему частный банк не может назначать любой курс, по которому у него купят?
    3. NAF-NAF
      NAF-NAF Сегодня, 14:12
      +1
      Так прижимать-то кто будет? В Генпрокуратуре - их собратья по совести (точнее по её отсутствию).
    4. Трямс
      Трямс Сегодня, 14:20
      -3
      Цитата: zloybond
      евро в некоторых банках выросла до 115 рублей
      Получается банки пользуясь случаем тоже решили ударить в спину экономики страны - Монетарные власти хранят молчание.....
      А по идее таких вот банкиров необходимо так прижать
      а вы сразу побежали за евриками, так получается?!
      и таких много, вот курс и вырос, это же СПРОС / ПРЕДЛОЖЕНИЕ
      так что очень показательно!!! – много вас, тех, что
      Цитата: zloybond
      тоже решили ударить в спину экономике страны!!!
      – побежавшие за валютой (отток капитала) предатели, а не банки (они то как раз ЗАЩИЩАЮТ экономику РФ своевременным повышением цены на импорт, пусть даже исходя из спроса

      и тут вон гора поддерживающих "курс валюты пониже" - вот они, первые предатели страны - ЧУБАЙСЫ

      Спалились конкретно, "патриоты" блин!!! (хотя неудивительно) просто потому что даже понятия не имеете об отличиях импорта (валюты) и отеч. товаров (к-е реально субсидировать налогами и удерживать цену на период колебаний)

      или вам народ(гос-во) должен компенсировать высокие цены на импорт??? тьфу!

      идите и продавайте что-то на экспорт, тащите валюту в страну и она, ваша любимая, будет стоить дешево
    5. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 14:35
      0
      Nothing personal, just business. bully
      Да, это весь текст моего слишком короткого комментария.
    6. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: zloybond
      по идее таких вот банкиров необходимо так прижать, чтобы им прямая дорога на каменоломни с кайлом.

      Это капитализм, а при нём банкиры сами кого хочешь могут "прижать", ибо "всё за деньги", а все деньги у банкиров...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:06
    +7
    Многим, МНОГИМ, просто помолчать... у них рыльце не то, что в пушку, там сильно больше всего и всякого.
  7. tabex
    tabex Сегодня, 13:08
    +7
    Не знаю, как относиться к происходящему, но то, что Путин за свое правление превратил страну в китайскую бензоколонку не нравится больше
    1. wanna
      wanna Сегодня, 13:27
      +1
      Вы можете пойти и присоединиться к повстанцам сейчас, а когда революция удастся, будет запрещено продавать Китаю даже каплю нефти. Нам придется ездить за нефтью в Центральную Азию и на Ближний Восток.
    2. Трус
      Трус Сегодня, 13:28
      +11
      Ну да, быть бензоколонкой для США и ЕЭС, вам приятней.
      1. tabex
        tabex Сегодня, 14:11
        +1
        Сначала Путин сделал страну западной бензоколонкой, теперь мы стали китайской
        1. Трус
          Трус Сегодня, 14:51
          +1
          Вы прежде чем позорится ознакомьтесь, кто подписал с США соглашение о разделе продукции сделав Россию бензоколонкой запада, и кто это соглашение отменил, а потом уже комментарии пишите.
    3. NAF-NAF
      NAF-NAF Сегодня, 14:14
      +1
      Страна к расчленению готовилась в конце 1999. Точно ли Путин виноват, а не вся эта элита, которую он пытается заставить на Россию работать?
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:09
    +9
    Как толко Пригожин начал выбалтывать правду, так его тут же объявили предателем.
    https://www.youtube.com/watch?v=WsrxLepsQCc
  9. Million
    Million Сегодня, 13:10
    +11
    Что ни говори,но во всей этой ситуации виноват Кремль.
  10. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:11
    +11
    А предательские переговоры за спиной людей,которые вы вели 1,5 года назад и какие результаты были показаны на днях-это как? Или вам можно?
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:11
    +15
    Зампред Совбеза РФ: Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе

    Ой, ли?! Не вы ли советовали нищим доедать хрен без соли, когда российские нувориши с жиру бесились, соревнуясь чей толще, чья яхта больше...
    Это ваша либерализация произвела социальный раскол в обществе.
    Вы и сегодня продолжаете упрашивать олигархов оказать помощь участникам СВО вместо предъявления к ним реальных ультиматумов...
    Вы в них видите силу страны, или они воюют с нацистами?
    * * *
    Убийство СССР и социализма в стране - вот величайшая трагедия, это настоящая вселенская катастрофа. Именно поэтому разлохматились англосаксы и их шакалы.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: ROSS 42
      Убийство СССР и социализма в стране - вот величайшая трагедия, это настоящая вселенская катастрофа. Именно поэтому разлохматились англосаксы и их шакалы

      Теперь Пригожин добьет РФ и все пойдет пучком - для англосаксов...
    2. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 14:42
      0
      Во время съемок данного фильма ни один эффективный менеджер не пострадал.

      Directed by Robert B. Weide
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:11
    +10
    Без относительно к нонешней ситуации - а когда вы 30 лет назад уничтожали нашу великую Родину - Советский Союз, это как, была не измена? Не предательство? Не величайшая трагедия? Или как всегда - это было типа другое?
    1. Трус
      Трус Сегодня, 13:31
      +1
      О как! Это оказывается не Горбачёв, Ельцин, Явлинский и прочие начали СССР разваливать, а Путин и Медведев.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:01
        0
        А Путина-то - кто на трон посадил? Откель он свою карьеру начинал? Ась? Он той публике что - чужой был?
        1. Трус
          Трус Сегодня, 14:10
          0
          Красиво, вы своих кумиров отмазываете. Может скажете кем в те времена был Путин? Какую должность занимал? А посадили его явно не ваши кумиры, иначе не было б знаменитого вопроса: «Who is Putin?”
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 14:13
            0
            Вы, батенька, сейчас с тараканами в своей голове разговаривать изволите? what Кумиров каких-то улицезрели... what
            1. Трус
              Трус Сегодня, 14:18
              +1
              Съезжать с темы изволите? Странно как то Путин страну разваливает. А ж Пригожина запад уже подключил.
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 14:33
                -1
                Да я не то, что съезжать - вообще с вами общаться желания не имею. Не люблю упырей.
                1. Трус
                  Трус Сегодня, 14:41
                  0
                  Это видать от отсутствия внятных аргументов на оскорбления перешли?
      2. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 14:26
        0
        Путин и Медведев.

        Они продолжатели дела горбачёва и елцина, было бы воля и желание, вернуть обратно было возможно, возможности у него были президентские...
        А он сказал, что "возврата к СССР не будет"...
        1. Трус
          Трус Сегодня, 14:43
          0
          Горбачёв с Ельциным за 10-ть лет страну развалили, а Путин 23 года во вашему разваливает, да так что жить стало лучше чем в конце 90-х.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: paul3390
      а когда вы 30 лет назад уничтожали нашу великую Родину - Советский Союз, это как, была не измена? Не предательство?

      Вот об этом ни слова. Не всем понравятся эти фото.



      Выходит они не предатели.
  13. zontov79
    zontov79 Сегодня, 13:12
    -5
    А хорошего настроения то пожелаешь ?
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +6
    Цитата: Маз
    Больше похоже на попытку докопаться до правды, чем на мятеж
    Странный способ докопаться до правды с помощью пары десятков тысяч вооруженных бойцов, выдвижения ультиматума и не совсем адекватного поведения в разговоре с генералами. Не находите?
    1. SIT
      SIT Сегодня, 13:28
      +5
      В двери дворцов можно достучаться только прикладами винтовок(С)
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 14:40
        0
        Цитата: SIT
        В двери дворцов можно достучаться только прикладами винтовок(С)

        В России в 20 веке было 2 передела собственности.Оба раза народ жил после этого хреново минимум 10 лет...
  15. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:15
    +8
    Действия Пригожина, совершенно очевидно, на нашли поддержки в народе - от слова совсем. Это и понятно, во время войны начинать такое - скажем прямо, напоминает предательство. Вообще, подготовка началась несколько дней назад - видео от него, где были рассказаны истории про прорывы украинской армии и захват ею населенных пунктов. Потом было видео от бойцов наших там - да нет, мы все контролируем! А потом - нас обстреляли, идем на Москву! Доказательства? Да зачем! Ну и пошли какие-то совершенно шаблонные рассказы про колонны голых/босых солдат, воюющих чуть не палками... В общем, выглядит все это плохо.
    Хотя есть надежда, что это очередная многоходовочка, для, так сказать, сплочения - но опять же непонятно зачем оно вообще было нужно, так что - увы - вряд ли.
    1. Uno
      Uno Сегодня, 14:17
      -1
      Откуда вы знаете, нашли поддержку или нет? Если вы не поддерживаете, то это не значит что остальные тоже. И я уверен, что найдутся те, которые поддержат, людей различных взглядов всегда хватает
  16. zontov79
    zontov79 Сегодня, 13:16
    -8
    Предатели , лжецы , воры там куда поехал Пригожин.
  17. Million
    Million Сегодня, 13:16
    -1
    Что то они все про ракетный удар по Вагнеру молчат.
    Если он был,то действия Пригожина имеют какое то объяснение..
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:17
    +5
    Пора прекратить мямлить: сейчас нужно нанести удар по Украине и он должен быть ошеломлящей силы. Чумной нарыв измены должно выжечь калёным железом!
  19. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:21
    0
    Плохо то, что такие могут подставить срочников на пути вагнеровцев. Эти могут
  20. T-100
    T-100 Сегодня, 13:23
    +11
    Смотрите, как Кремль припугнули, Дак как они быстро сработали. КТО ввели в регионах, трассы перекрыли, а как в Белгороде сделать и сопредельных с Украиной регионах, Дак хрен.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 13:34
      +5
      Я верил в Вагнеров последние годы, верил в Пригожина. Теперь всё.
      он конченая. Предал страну, предал всё.
      Надеюсь ребята из вагнера перейдут в МО или другие организации где продолжат защищать интересы РФ.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:49
        -3
        Ребята из Вагнера точно такие же предатели Родины как и Пригожин,иначе не пошли бы на эту авантюру.
        1. NAF-NAF
          NAF-NAF Сегодня, 14:20
          -1
          Тебе в спину ударят - посмотрим как реагировать будешь.
      2. К_4
        К_4 Сегодня, 13:52
        0
        Мы не знаем всей подноготной, но, если честно, я подобное начал ожидать, когда всех независимых заставили подписывать договор с МО, этакая присяга верности Шойгу. Вагнер отказался. Думаю, что Шойгу уже считает себя президентом и именно у него на данный момент основные нити власти, зотя не полностью еще. Отсюда и неуверенное блеянье президента сегодня. Поэтом и не спешат вмешиваться кадыровцы. Те вообше вмешаются только на стороне победителя - натура такакя. Так что ждем, в ближайшие дни всё решиться.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 14:45
          0
          Цитата: К_4
          Поэтом и не спешат вмешиваться кадыровцы.

          Уже ответил Кадыров давным давно - сказал что это измена и нож в спину
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 14:39
      +1
      Дак как они быстро сработали.

      Так в Белгороде и сопредельных с Украиной регионах живет электорат, к которому отношение властей как к второсортным людям, которое выживает вопреки власти, отношение власти выражают высказывания чиновников, такие как: "Никто не просил вас рожать", "есть макарошки" , "денег нет, но вы держитесь"...
  21. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:24
    +10
    Неважно что там хочет Пригожин.
    Мятеж во время войны это и есть предательство в полный рост.
    Все, кто сейчас за него - предатели.
    Это как власовцы.

    Не потому, что он "неправ", а потому что он стреляет в спину Родине, которая воюет.
    Был бы он патриотом - давай, победим, а потом разбирайся.
    Но эта не такая, она пытается прямо сейчас нас сожрать.
    1. SIT
      SIT Сегодня, 13:43
      +2
      Цитата: Denis812


      Не потому, что он "неправ", а потому что он стреляет в спину Родине, которая воюет.
      Был бы он патриотом - давай, победим, а потом разбирайся.
      Но эта не такая, она пытается прямо сейчас нас сожрать.

      Не надо путать Родину и начальство(С) С таким военным руководством и решалами типа Абрамовича хрен мы победим. Так и будем возиться с этой Украиной исключительно для того, чтобы доллар был в цене, т.к. война в центре Европы делает только его надежной валютой.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 13:53
        0
        ну и не путай.
        Сейчас есть задача. Победить в СВО. Всё остальное - побоку.
        Твари, которые изменяют Родине - побоку.
        Всех придётся убить. К сожалению.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 14:06
          +1
          Проблема в том, что победить в сво не получится пока песни и пляски на тв не прекратят, пока врать не перестанут (пир во время чумы ведёт к погибели). Царство разделившееся само в себе не устоит, а мы хотим и победить, и за фантики врагам ресурсы поставлять, и в Турции на море ездить, и западное г...но ежедневно слушать и потреблять...
        2. SIT
          SIT Сегодня, 14:12
          +2
          Это кто победит то? Шойгу и Герасимов???? Если б могли уже давно победили бы. Кто Родине то изменяет? Тот кто кровь за нее проливает или тот , кто сдает Херсон за возврат Роме Абрамовичу полицией острова Джерси 7 млрд. долларов?
        3. Комментарий был удален.
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 14:44
      +1
      победим, а потом разбирайся

      Согласен, что сначала должны победить, а потом предъявлять претензии к власти...
      С другой стороны, имеющий уши да услышит, а власть наша глухая, глухая к критике МО, его руководителей, к критике действии финансовых структур...
  22. Ю-81
    Ю-81 Сегодня, 13:27
    +3
    Многолетнее воровство, коррупция, пожирание прав большинства меньшинством - вот это путь к катастрофе. И мы на этом пути уже давно.
  23. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Сегодня, 13:29
    +4
    Аналогия просматривается с бунтом на СКР "Сторожевой" в 1975 году.
    1. К_4
      К_4 Сегодня, 14:16
      +1
      Зато понятно теперь почему все эти силовики в тылу сидят, а мобиков на передок гонят. Сча вокруг Москвы армии в три ряда самым новейшим вооружением нарисуют. Ну не на Украину же её гнать, свои тушки дороже. А чернь....это пыль. Сча телик в уши надует так, что даже святые в глазах обывателя последними мерзавцами станут.
  24. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:29
    +1
    Es ist bemerkenswert, dass Prigozhins Aktionen nur von ausgesprochenen Feinden des russischen Staates Unterstützung fanden.


    Was ist das denn für eine idiotische Anmerkung?!?

    Nun ich bin ein ausgesprochener Freund Russlands und des
    russischen Volkes, aber bevor ich nicht die klaren Fakten kenne,
    kann ich die Reaktion Prigochins - denn es ist vermutlich eine
    Reaktion auf einen Angriff , alles Andere macht überhaupt keinen
    Sinn - nicht wirklich souverän verurteilen!
    UND DAS sollte auch der Maßstab für hier geäußerte Bemerkungen
    der Journalisten sein, sonst begibt man sich auf das erschreckende
    Niveau von EU-Medien und der "Bild-Zeitung"...!!

    Wieso wird dieser überaus wichtige Aspekt eigentlich bisher
    überhaupt nicht intensiv thematisiert und beleuchtet...?!?
    DAS ist doch wohl für das Verstehen der ganzen Situation
    das Wichtigste, oder ist das Absicht...?!?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 13:32
      -1
      по-русски давай, чел пиши, че-ты непонятными закорючками тут лепишь.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 14:16
        +1
        сайт многоязычный вообще-то
        а комментарии одни на всех
  25. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 13:37
    +6
    Бесчинства мигрантов по барабану, хоть трава не расти. А у самих земля под ногами загорелась. И понеслось. И силовиков откуда то нашлось...тьма. нотолько не для фронта и защиты границы. Шоу. Фарс.
  26. Мельциар
    Мельциар Сегодня, 13:38
    -1
    Тем временем тот же Медведев, покинул Москву с семьёй.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:51
      +1
      В Ростов поехал. Лично поглядеть, семье показать. Или вы про какого Медведева? Их в Москве тысячи.
      1. Мельциар
        Мельциар Сегодня, 13:59
        -2
        А тот который на фотографии выше. Ему эта тема посвящена.
  27. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 13:41
    0
    Какие от 7 до 20 лет тюрьмы? Вы серьёзно? За вооруженный переворот ,из-за которого могут погибнуть миллионы и миллионы граждан и кувалды мало.
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: syabroleonid
      Какие от 7 до 20 лет тюрьмы? Вы серьёзно? За вооруженный переворот ,из-за которого могут погибнуть миллионы и миллионы граждан и кувалды мало.

      Извиняюсь спросить - "А сколько лет тюрьмы получил Горбачев Ельцын ?"
      А погибли миллионы 25 миллионов русских оказалось по их воле за рубежом, я один из них.
  28. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:41
    +3
    все виновные ... понесут наказание

    Вообщем будет как всегда, накажут невиновных, наградят непричастных.
  29. космонафт
    космонафт Сегодня, 13:48
    +2
    именно этому человеку хотелось бы сказать,что бы он вспомнил свои слова-денег нет,но вы там держитесь.всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья.авторитетный объединитель блин
  30. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:50
    +1
    для победы над внутренними и внешними врагами государства, главным стремлением которых является попытка разорвать Россию

    Со внешними врагами понятно, а вот кто у нас внутренние враги - это вопрос, это не те ли, кто занимает руководящие посты и проводит прозападную политику, разрушив промышленность, сделав страну сырьевым придатком и продолжая оставаться таковым, создав механизмы для бесконтрольного вывода капитала?!
  31. никникник
    никникник Сегодня, 13:51
    0
    "со стороны откровенных врагов российского государства" ну конечно, рвз не согласен с официальным источником то враг. Внутренне враги это те кто рядом с нашим президентом и его "друзья миллиардеры". Видимо у Пригожина не осталось другого варианта достучаться до нашего гаранта, чтоб опомнились, что они творят. А Пригожину надо было понять, что против системы не попрешь, подавишься,"своих не бросаем". Скоро президентские выборы, а ВВП надеяться на Пригжина нет смысла, нужны олигархи, которые бы спонсировали президентскую компанию. Интересен тот факт, почему возбудили уголовное дело именно на Пригожина (уже назначив конкретного виновного), нельзя было по хитрее сделать? Возбудить уголовное дело не на конкретное лицо, а по факту и в ходе следствия "назначить" виновных. Вооруженный мятеж подразумевает ведение боевых действий и причинение вреда имуществу, здоровья, жизни. Интересно, вагнеровцы убили кого захватив тот же самый Ростов на дону. Хорошо, если они сбили вертолеты, то каковы были цели этих вертолетов над вагнеровцами. Не последствия ли отказа заключить контракт с МО, личные отношения Шойгу-Герасимов-Пригожин. Пригожину также нужно было понять, что совместная охота, рыбалка дороже "пушечного мяса", да и что гарант не может принять самостоятельно волевое решение. Много вопросов конечно, однако все это не к месту (хотя это в любое время не к месту).
  32. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:51
    -1
    Цитата: Orange-Bigg
    Пригожин реально сошёл с ума.Похоже он пошёл во банк.

    Причём симптомы проявлялись и раньше, но кто-то их проигнорировал, а кто-то повёлся на бредни сумасшедшего.
    1. Донна_Роза_дАльвадорес
      Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 14:21
      0
      Вчера все удивлялись информации из ТГ Пригожина, что ВСУ прорвали оборону в Запорожье и дошли почти до Молочного лимана. Все удивлялись. не повелись, поэтому получилось сегодня?
  33. usr01
    usr01 Сегодня, 14:04
    0
    За бардак во взводе - отвечает взводный...
    в цеху - нач-к цеха,
    в колхозе - председатель....
    а в стране???
    а в армии???
    раньше надо было отвечать на вопросы "вагнеровцев"!!! а не наносить "якобы" ракетно-бомбовые удары!!! после чего 3? часа не отвечать на телефонные звонки!!!
    Как Бахмут брать - "вагнеровцы" как снаряды дать - "неее... как всем..."
    а потом - "подписывай договор с минобороны"??? А дудки!!!
    И вот результат....
  34. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 14:19
    +1
    Цитата: Маз
    Больше похоже на попытку докопаться до правды, чем на мятеж, добиться справедливости и наказать настоящих виновных в ситуации. Я за Пригожина. загнали мужика в капкан и теперь бирку вешают предателя. И как слажено орут кадыровы , медведевы и прочие из всех утюгов. И ни одного ответа на вопросы Пригожина.

    Ты за Пригожина??? Ну посмотрим дальше... Эти нелюди уже сбили 3 вертолёта и один самолёт. Понятно уже, что это реальный мятеж. Так как есть жертвы. Давить их нужно более решительно, несмотря на заслуги кого-то из них. А то они позанимают все военные базы и ещё себе сторонников найдут. Они привыкли к Африке, вот и хотят у нас тоже самое.