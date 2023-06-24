ПВО России отразила ракетный удар украинских военных в Запорожской области

Боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по пгт. Михайловка Запорожской области

Обстрел боевиками ВСУ населенного пункта в Запорожье не принес им успеха. ПВО России отразила ракетный удар украинских военных по поселку городского типа Михайловка в Запорожской области.Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.- написал он.Политик заявил, что ни одна ракета боевиков не достигла цели. Каждую из них перехватили и сбили. При этом удалось избежать жертв, пострадавших и разрушений.Данное сообщение было подтверждено и представителями экстренных служб Запорожской области.Регион вошел в состав Российской Федерации в сентябре прошлого года. Решение о присоединении Запорожья к России было принято по итогам проведенного здесь референдума.Киевский режим не признал потерю области и пытается ее вернуть. Украинские военные ведут регулярные обстрелы населенных пунктов региона, от которых в основном страдают мирные жители и гражданская инфраструктура.На данный момент под контролем российских властей находится примерно 70 процентов территории области. Столицу региона город Запорожье на данный момент контролируют подразделения ВСУ. Из-за этого все административные органы Запорожской области временно располагаются в Мелитополе.Сегодня также поступали сообщения об обстреле ВСУ города Горловки в Донецкой Народной Республике из реактивных систем.