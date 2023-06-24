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ПВО России отразила ракетный удар украинских военных в Запорожской области

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ПВО России отразила ракетный удар украинских военных в Запорожской области

Обстрел боевиками ВСУ населенного пункта в Запорожье не принес им успеха. ПВО России отразила ракетный удар украинских военных по поселку городского типа Михайловка в Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по пгт. Михайловка Запорожской области

- написал он.

Политик заявил, что ни одна ракета боевиков не достигла цели. Каждую из них перехватили и сбили. При этом удалось избежать жертв, пострадавших и разрушений.

Данное сообщение было подтверждено и представителями экстренных служб Запорожской области.

Регион вошел в состав Российской Федерации в сентябре прошлого года. Решение о присоединении Запорожья к России было принято по итогам проведенного здесь референдума.

Киевский режим не признал потерю области и пытается ее вернуть. Украинские военные ведут регулярные обстрелы населенных пунктов региона, от которых в основном страдают мирные жители и гражданская инфраструктура.

На данный момент под контролем российских властей находится примерно 70 процентов территории области. Столицу региона город Запорожье на данный момент контролируют подразделения ВСУ. Из-за этого все административные органы Запорожской области временно располагаются в Мелитополе.

Сегодня также поступали сообщения об обстреле ВСУ города Горловки в Донецкой Народной Республике из реактивных систем.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:09
    +1
    ПВО России отразила ракетный удар украинских военных в Запорожской области
    Хорошо.... следующий шаг, уничтожать ударные системы противника.
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 13:10
    +4
    Мне кажется, на текущем фоне украинцы будут лыбиться от кайфа даже после того, как пулю в лобешник получат. И это даже без веществ.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +1
    Каждую из них перехватили и сбили. При этом удалось избежать жертв, пострадавших и разрушений
    Для населения это главное.
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:19
    +2
    Мужики, без обид но с референдумом в Запорожской области ваши поспешили. 70% населения области проживало до войны в Запорожской агломерации , а она никогда не занималась силами РА.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:19
    +1
    Цитата: Тарелка
    на текущем фоне украинцы будут лыбиться от кайфа

    Зеленский уже выложил свой комментарий на события
    Всё ожидаемо: и про слабость власти, и про внутреннюю грызню, и про пропаганду, и прочее...
    Ещё бы, как бы он мимо такого подарка судьбы прошел!
    Противное время...(
  6. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 13:53
    +1
    Вчера здесь опровергались информация Пригожина, что ВСУ прорвали оборону в Запорожье и дошли чуть ли не до Молочного лимана. Все недоумевали. А в свете нынешних событий это получает совсем другую окраску.