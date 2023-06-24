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Экс-командующий сухопутными войсками Польши спрогнозировал прекращение контрнаступления ВСУ через две недели

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Экс-командующий сухопутными войсками Польши спрогнозировал прекращение контрнаступления ВСУ через две недели

Украинские формирования находятся не в очень хорошей ситуации и перспективы дальнейших атак российских позиций являются неопределенными. Контрнаступление ВСУ может прекратиться через две недели, если украинские формирования не осуществят определенных действий. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак в интервью изданию fronda.pl.


По словам отставного военачальника, сейчас ВСУ следует немедленно нанести удар по позициям ВС РФ на Артемовском направлении. Если этого не произойдет, то через две недели уже не о чем будет и говорить. Соответственно, прекратится контрнаступление ВСУ, так как боевой потенциал украинских войск будет полностью истощен, если не израсходован, считает отставной польский военный.

Скшипчак утверждает, что ситуация в зоне боевых действий остается весьма тяжелой для украинских формирований. В частности, отмечает отставной генерал, украинские формирования испытывают явные проблемы с разминированием минных полей российской оборонительной линии. Это, в свою очередь, рождает новые проблемы с продвижением войск вперед, а также приводит к уничтожению военной техники.

Отметим, что это – не первая подобная позиция западных военных экспертов и политиков. Многие аналитики считают, что ВСУ явно просчитались, начиная контрнаступление, так как недооценили военные возможности России и слишком высоко оценивали западную военную технику и обучение своего личного состава в странах НАТО. В итоге украинские формирования столкнулись с сильным сопротивлением российских войск и понесли большие потери и в личном составе, и в технике.
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:21
    -1
    Пригожин, Пригожин. А где Уткин???
    В мае 2014 года вместе с группой инструкторов-ветеранов под Ростовом-на-Дону организовал базу подготовки бойцов и стал командиром собственного подразделения, которое по его новому позывному (выбранному Уткиным вследствие его увлечения Третьим Рейхом) получило условное наименование «ЧВК Вагнера».
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    0
    Экс-командующий сухопутными войсками Польши спрогнозировал прекращение контрнаступления ВСУ через две недели
    . Так то там топтание на месте, практически, но потери серьёзные и могут дойти до критических величин.
  3. Toorik
    Toorik Сегодня, 13:23
    +1
    Ща украина под шумок бросит все силы на прорыв в самоубийственную атаку....
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:26
    0
    Армия Польши приведена в состояние повышеной боеготовности.Как то так.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    0
    ситуация в зоне боевых действий остается весьма тяжелой для украинских формирований
    Ну хоть это понимает польский генерал. Вот только не понятно почему предлагает именно сейчас нанести удар на Артемовском направлении. ВСУ там топчутся уже сколько и не могут пока ничего сделать, как не пытаются.
  7. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 13:55
    0
    Неужели западники с их прокси не воспользуются ситуацией и не ударят основными резервами в сторону Мелитополя? Думаю стоит сегодня ждать от них, полюбому спешно что планируют.