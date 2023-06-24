Экс-командующий сухопутными войсками Польши спрогнозировал прекращение контрнаступления ВСУ через две недели

Украинские формирования находятся не в очень хорошей ситуации и перспективы дальнейших атак российских позиций являются неопределенными. Контрнаступление ВСУ может прекратиться через две недели, если украинские формирования не осуществят определенных действий. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак в интервью изданию fronda.pl.По словам отставного военачальника, сейчас ВСУ следует немедленно нанести удар по позициям ВС РФ на Артемовском направлении. Если этого не произойдет, то через две недели уже не о чем будет и говорить. Соответственно, прекратится контрнаступление ВСУ, так как боевой потенциал украинских войск будет полностью истощен, если не израсходован, считает отставной польский военный.Скшипчак утверждает, что ситуация в зоне боевых действий остается весьма тяжелой для украинских формирований. В частности, отмечает отставной генерал, украинские формирования испытывают явные проблемы с разминированием минных полей российской оборонительной линии. Это, в свою очередь, рождает новые проблемы с продвижением войск вперед, а также приводит к уничтожению военной техники.Отметим, что это – не первая подобная позиция западных военных экспертов и политиков. Многие аналитики считают, что ВСУ явно просчитались, начиная контрнаступление, так как недооценили военные возможности России и слишком высоко оценивали западную военную технику и обучение своего личного состава в странах НАТО. В итоге украинские формирования столкнулись с сильным сопротивлением российских войск и понесли большие потери и в личном составе, и в технике.