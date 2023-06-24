Губернатор Белгородской области ужесточил контроль над въездом в регион на фоне происходящих событий

Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок

В связи с текущими событиями в стране в Белгородской области усилится контроль над всеми въездами в регион. В Шебекино и Новую Таволжанку с 18:00 сегодняшнего дня и до 6:00 вторника вообще закрывается въезд. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По утверждению руководителя региона, въезд закрывается «по понятным причинам», а обеспечивать принятие мер будут МВД и Росгвардия, при необходимости привлекут и силы территориальной обороны Белгородской области. В целом ситуация в регионе стабильная, подчеркнул Гладков.- подчеркнул Гладков.Под городом он подразумевает Шебекино, где сейчас идут работы по ликвидации последствий интенсивных обстрелов со стороны ВСУ. Например, из города надо вывезти огромное количество мусора, обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов, и все эти задачи лучше выполнять в отсутствие мирного населения или, по крайней мере, при его минимальном количестве.Отдельно Гладков затронул вопрос проведения назначенных на 24 июня выпускных в школах региона. Он отметил, что все мероприятия должны пройти в течение светового дня, выразив надежду, что и дети, и родители согласятся с таким форматом, понимая специфику сложившейся в регионе ситуации.