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Губернатор Белгородской области ужесточил контроль над въездом в регион на фоне происходящих событий

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Губернатор Белгородской области ужесточил контроль над въездом в регион на фоне происходящих событий

В связи с текущими событиями в стране в Белгородской области усилится контроль над всеми въездами в регион. В Шебекино и Новую Таволжанку с 18:00 сегодняшнего дня и до 6:00 вторника вообще закрывается въезд. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


По утверждению руководителя региона, въезд закрывается «по понятным причинам», а обеспечивать принятие мер будут МВД и Росгвардия, при необходимости привлекут и силы территориальной обороны Белгородской области. В целом ситуация в регионе стабильная, подчеркнул Гладков.

Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок

- подчеркнул Гладков.

Под городом он подразумевает Шебекино, где сейчас идут работы по ликвидации последствий интенсивных обстрелов со стороны ВСУ. Например, из города надо вывезти огромное количество мусора, обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов, и все эти задачи лучше выполнять в отсутствие мирного населения или, по крайней мере, при его минимальном количестве.

Отдельно Гладков затронул вопрос проведения назначенных на 24 июня выпускных в школах региона. Он отметил, что все мероприятия должны пройти в течение светового дня, выразив надежду, что и дети, и родители согласятся с таким форматом, понимая специфику сложившейся в регионе ситуации.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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2 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:45
    +3
    Сегодня лишних русских людей у нас нет.

    Сегодня народ ведёт войну против злейшего врага.

    Поэтому сегодня наши офицеры и солдаты не стреляют друг по другу.

    Но главный русский вопрос — вопрос о законности и справедливости.

    Законно называть мятеж мятежом — да.

    Справедливо выступать против несправедливости — да.

    И там, и там наши сыновья, братья, отцы. И там, и там наши русские герои.

    И сегодня решается вопрос и о законности, и о справедливости.

    Когда на Руси закон без справедливости или беззаконная попытка поиска справедливости — тогда беда.

    Убеждён, что нельзя законом затыкать рты тем, кто хочет справедливости. Но нельзя устраивать беззаконие в поисках справедливости.

    Поэтому надо услышать друг друга. Это гораздо тяжелее, чем цепляться за прошлое.

    Ничего нет унизительного в том, чтобы опустить оружие, направленное на брата.

    У нас одна мать — Россия.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:47
    0
    То есть подразделения вагнера, которые туда успели перебросить, как бы не причём