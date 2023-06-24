Эстонские власти заявляют об усилении охраны границ Эстонии в связи с событиями в России

Ответственно заявляю, что на данный момент прямой угрозы нашей стране нет. Я призывают наших граждан отказаться от поездок в какую-либо часть России.

Эстонские власти заявляют об усилении охраны границ в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в России. Напомним, что ранее Евгений Пригожин заявил о якобы причастности российских войск к удару по тыловым лагерям «Вагнера», однако эти заявления тут же опровергли в Минобороны. Через некоторое время подразделения «Вагнера» на бронетехнике вошли в Ростов-на-Дону, что руководство России обозначило как вооружённый мятеж.В связи с ситуацией в России эстонский премьер Кая Каллас заявила о том, что официальный Таллин внимательно наблюдает за происходящим в РФ. По словам Каллас, охрана эстонских границ усилена.Каллас:Ранее главы других государств ЕС и НАТО сделали заявления о том, что в их странах также «следят за развитием событий в России». А США происходящее с ЧВК «Вагнер» назвали внутренним делом РФ, показательно пытаясь сразу же откреститься от всего того, что в последние часы произошло на территории Российской Федерации.Напомним, что ранее к нации обратился Владимир Путин. Президент призвал народ сплотиться, а лиц, которые руководствуются конъюнктурными целями, - не допустить повторения сценариев 1917 года.