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Эстонские власти заявляют об усилении охраны границ Эстонии в связи с событиями в России

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Эстонские власти заявляют об усилении охраны границ Эстонии в связи с событиями в России

Эстонские власти заявляют об усилении охраны границ в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в России. Напомним, что ранее Евгений Пригожин заявил о якобы причастности российских войск к удару по тыловым лагерям «Вагнера», однако эти заявления тут же опровергли в Минобороны. Через некоторое время подразделения «Вагнера» на бронетехнике вошли в Ростов-на-Дону, что руководство России обозначило как вооружённый мятеж.


В связи с ситуацией в России эстонский премьер Кая Каллас заявила о том, что официальный Таллин внимательно наблюдает за происходящим в РФ. По словам Каллас, охрана эстонских границ усилена.

Каллас:

Ответственно заявляю, что на данный момент прямой угрозы нашей стране нет. Я призывают наших граждан отказаться от поездок в какую-либо часть России.

Ранее главы других государств ЕС и НАТО сделали заявления о том, что в их странах также «следят за развитием событий в России». А США происходящее с ЧВК «Вагнер» назвали внутренним делом РФ, показательно пытаясь сразу же откреститься от всего того, что в последние часы произошло на территории Российской Федерации.

Напомним, что ранее к нации обратился Владимир Путин. Президент призвал народ сплотиться, а лиц, которые руководствуются конъюнктурными целями, - не допустить повторения сценариев 1917 года.
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14 комментариев
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  1. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 13:30
    +3
    Кто о чем, а голый о бане...сейчас РФ все бросит, и побежит Эстонию захватывать! Хотя и следовало бы их денацифицировать, но не сейчас уж точно!
    1. Mirakuru
      Mirakuru Сегодня, 13:36
      +4
      Да мне кажется не в этом дело, просто вроде как бунт в России, а страшно им.
      1. freddyk
        freddyk Сегодня, 13:51
        -3
        Цитата: Mirakuru
        Да мне кажется не в этом дело, просто вроде как бунт в России, а страшно им.

        Конечно страшно, эти то знают чем для них обернется победа Вагнера. Они сопли жевать не будут и играть в договорняки.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 14:39
          0
          Кая Каллас заявила о том, что официальный Таллин внимательно наблюдает за происходящим в РФ. По словам Каллас, охрана эстонских границ усилена.
          Каску не забыла бы надеть. laughing
          Хотя они являются плацдармом НАТО, так, что....
  2. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 13:33
    +3
    Надеюсь обделаются от такой натуги!
  3. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 13:35
    +4
    И что ты можешь усилить? Добавить одного полицая? И то лежачего... wassat
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:10
      -1
      Цитата: ВадимЖивов
      И что ты можешь усилить? Добавить одного полицая? И то лежачего... wassat

      Вы интересовались ВС Эстонии?
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 14:27
        0
        Зачем? Пусть, как обычно, мечтают, что их захватят. Ещё больше плюсов хапнут на русофобии. И на этом всё. Так что вооружённые силы Эстонии вообще не при чем.
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:44
    +1
    https://vk.com/wall-151878956_3558903 без комментариев
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:10
      0
      По-моему сейчас народ на улицы повалит. Вершить судьбу страны. Натворил делов Пригожин. Пишут не было обстрела тылов вагнера с вертушек. Пилоты в госпитале говорят что их сбили не с хрена
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 14:21
        -1
        Цитата: igorbrsv
        Пишут не было обстрела тылов вагнера с вертушек. Пилоты в госпитале говорят что их сбили не с хрена
        Пилоты много чего пишут, в том числе и вот это:

        Если это не фейк, то пилотов просто подставили (причем понятно кто конкретно - те двое, выдачи которых требует Пригожин).
        Видео колонн и прочее:
        https://t.me/s/voenhronika_ru
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:30
          0
          Цитата: ВПК-65
          Если это не фейк, то...

          ... а если это таки фейк? wink
          1. ВПК-65
            ВПК-65 Сегодня, 14:36
            0
            Поживем - увидим.
            Думаю в ближайшие 3-е суток все закончится (так же как в свое время и ГКЧП).
            P.S. в любом случае втягивать в этот конфликт народ, а тем более армию нельзя.
            На это есть карательные подразделения которых все 1,5 года СВО на фронт не отправляли. Вот они пускай Пригожина и карают (или он покарает лично Шойгу).
            Нельзя армии и народу в это встревать - это гражданская война.
            Имхо: армия должна продолжать воевать, а народ ей помогать, а на все подковерные интриги...
  5. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:45
    +3
    не допустить повторения сценариев 1917 года.
    Вот мне тупо интересно, сценарий какого месяца он имел ввиду? Февраля?