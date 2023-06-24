Президент Польши привел свою армию в повышенную боевую готовность в связи с событиями в России

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности в связи с попыткой мятежа в России куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.В своем телеобращении Дуда добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами Польши по военному блоку НАТО и Евросоюзу, среди которых позиция польских властей пользуется "полной поддержкой и пониманием".Противники России пытаются не упустить, по их мнению, открывшиеся для них в связи с мятежом Пригожина возможности. Не исключено, что польские власти попытаются тем или иным образом, воспользовавшись ситуацией в России, вступить в вооруженный конфликт на Украине.Стоит отметить, что поднятый Пригожиным мятеж, якобы имеющий благие для российской армии цели, полностью поддержали многие откровенные враги РФ, такие как беглый олигарх Михаил Ходорковский (является иноагентом) и глава украинской военной разведки Буданов. Впрочем, учитывая недавние сообщения о тяжелом ранении Буданова, вызывает сомнения его способность самостоятельно делать какие-либо заявления.Противники России, безусловно, попытаются использовать ситуацию с вооруженным мятежом Пригожина для расшатывания изнутри политической ситуации в государстве, однако, учитывая сплоченность, которую продемонстрировали представители руководства страны и граждане, крайне маловероятно, что их усилия достигнут поставленной цели.