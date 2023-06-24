Президент Польши привел свою армию в повышенную боевую готовность в связи с событиями в России

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности в связи с попыткой мятежа в России куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
В своем телеобращении Дуда добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами Польши по военному блоку НАТО и Евросоюзу, среди которых позиция польских властей пользуется "полной поддержкой и пониманием".
Противники России пытаются не упустить, по их мнению, открывшиеся для них в связи с мятежом Пригожина возможности. Не исключено, что польские власти попытаются тем или иным образом, воспользовавшись ситуацией в России, вступить в вооруженный конфликт на Украине.
Стоит отметить, что поднятый Пригожиным мятеж, якобы имеющий благие для российской армии цели, полностью поддержали многие откровенные враги РФ, такие как беглый олигарх Михаил Ходорковский (является иноагентом) и глава украинской военной разведки Буданов. Впрочем, учитывая недавние сообщения о тяжелом ранении Буданова, вызывает сомнения его способность самостоятельно делать какие-либо заявления.
Противники России, безусловно, попытаются использовать ситуацию с вооруженным мятежом Пригожина для расшатывания изнутри политической ситуации в государстве, однако, учитывая сплоченность, которую продемонстрировали представители руководства страны и граждане, крайне маловероятно, что их усилия достигнут поставленной цели.