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Президент Польши привел свою армию в повышенную боевую готовность в связи с событиями в России

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Президент Польши привел свою армию в повышенную боевую готовность в связи с событиями в России

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности в связи с попыткой мятежа в России куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.


В своем телеобращении Дуда добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами Польши по военному блоку НАТО и Евросоюзу, среди которых позиция польских властей пользуется "полной поддержкой и пониманием".

Противники России пытаются не упустить, по их мнению, открывшиеся для них в связи с мятежом Пригожина возможности. Не исключено, что польские власти попытаются тем или иным образом, воспользовавшись ситуацией в России, вступить в вооруженный конфликт на Украине.

Стоит отметить, что поднятый Пригожиным мятеж, якобы имеющий благие для российской армии цели, полностью поддержали многие откровенные враги РФ, такие как беглый олигарх Михаил Ходорковский (является иноагентом) и глава украинской военной разведки Буданов. Впрочем, учитывая недавние сообщения о тяжелом ранении Буданова, вызывает сомнения его способность самостоятельно делать какие-либо заявления.

Противники России, безусловно, попытаются использовать ситуацию с вооруженным мятежом Пригожина для расшатывания изнутри политической ситуации в государстве, однако, учитывая сплоченность, которую продемонстрировали представители руководства страны и граждане, крайне маловероятно, что их усилия достигнут поставленной цели.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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24 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:17
    +3
    Пригожина по-любому надо ликвидировать и чем раньше тем лучше,а не лясы с ним точить.Не факт что Польша не пойдёт на Калининград прямо сейчас.Тут уже или Россия,или Пригожин.Других вариантов тут нет.Тем более все знают где он.Так что вы тогда ломаете комедию?
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 14:19
      +2
      Ядрен батоном по голове получит...и не сможет идти hi
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:26
      +4
      Мне одному кажется, что Пригожин все это затеял ещё в начале СВО?! Много я тут писал, почему Пригожин жалуется на сняряды и технику и получал кучу минусов. Ему давали все в избытке,а он продолжал жаловаться! Ему дали возможность вербовать зеков! Он штурмовал Бахмут столько месяцев,что уму не поддается с таким количеством и такой поддержкой от МО. Куда он все это складывал теперь становиться понятно.и вперёд на штурм пускал небось только патриотов! Вообще кто Пригожин? Еврей , который Против жидов? Вот он секретный план ЦРУ, мосад и ми6. Точно так же при продвижении Горбачева и обмана ГКЧП в свое время! Теперь понятно становиться, как собирались НАТО вцы идти на Крым и все это контрнаступ.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 14:31
        -2
        Может Пригожин и не прав, но почему ВЕРХОВНЫЙ ДОПУСТИЛ ТАКОЙ ПОЗОР!!! ПОЧЕМУ КОНФЛИКТ НЕ БЫЛ ПОГАШЕН РАНЕЕ ИЛИ ОНИ ТО ЖЕ ПРОТИВ РОССИИ!!!
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:38
          +1
          Цитата: Сид2014
          но почему

          Не капси. Свидомашка. yes
    3. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 14:29
      0
      Ты хоть понимаешь, что пишешь, вот так взять да ликвидировать, с дивана в лёгкую, это полноценная войсковая операция, четко спланированная, с реками крови и мяса с обоих сторон, там далеко не диванные вояки, нужно вести диалог и уметь договариваться, а неугражать бездумно, как в данный момент поступают все его прихвастни. Пригожин поступил не правильно, можно назвать это по предательски, но он далеко не идиот и действует спланированно, я думаю пути для отступления у него есть и цель он приследует на кону которой стоит его жизнь.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:34
        -2
        Он уже отверг призыв Путина сложить оружие,идёт на Москву,колонны ЧВК Вагнер идущие на Москву бомбят самолёты и вертолёты ВКС России.ЧВК Вагнер это прокси Армия НАТО идущая прямо сейчас на Москву.Вопросы ещё есть?Где там дроны камикадзе с теленаведением?Главное не промазать по главарю,а остальные осознают и разойдутся.
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 14:43
          +2
          А геена Европы как оживилась!

          Сразу видно, кому выгодно!
    4. Подтекст
      Подтекст Сегодня, 14:34
      +1
      Поляки молодцы, отреагировали! Почему тянут резину Канада и Австралия?
    5. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 14:35
      +1
      Ну его теперь по любому целым не оставят. К нему за должком многие придут еще со времен ДНР и ЛНР есть за, что спросить с него. Там такие "замуты и делишки"...
      У него по ходу "индульгенция" была от... но сам все коту под хвост спустил.
    6. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:37
      -1
      Пригожина по-любому надо ликвидировать и чем раньше тем лучше,а не лясы с ним точить.

      Ликвидировать надо в первую очередь не пригожина, а проблемы связанные с ним. А с пригоженым надо разбираться в первую очередь по закону. То что ему спускали некоторые его "закидоны", за которые другим прилетало сразу и безальтернативно, сейчас аукнулось в виде мятежа и ультиматума.
    7. bambr731
      bambr731 Сегодня, 14:50
      0
      Не пойдёт Польша ни на какой Калининград - ЯО и доктрину его применения никто не отменял. А что Пригожин конкретную свинью РФ подложил это факт и никаких компромиссов (как пишут многие) с ним тут быть не может. Давить со всей жёсткостью.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:18
    +1
    для меня еще не понятно что происходит, обычно сразу даются какие то требования к власти... здесь мы видим просто движение без требований
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:19
      -3
      Цитата: incoggnoto
      для меня еще не понятно что происходит, обычно сразу даются какие то требования к власти... здесь мы видим просто движение без требований

      Он потребовал наказать Шойгу и Герасимова за удары по его позициям.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 14:21
        +7
        А есть фото-видео где видны эти самые удары по тылам вагнера? Как говорится, пруфы где? Я пока не видел. Может трындеж это всё? Опять же у вагнеров и авиация есть и арта, может самострел? Ну для толчка, для начала движухи, так сказать. Я и такому не удивлюсь уже.
      2. freddyk
        freddyk Сегодня, 14:23
        -2
        Цитата: BlackMokona
        Цитата: incoggnoto
        для меня еще не понятно что происходит, обычно сразу даются какие то требования к власти... здесь мы видим просто движение без требований

        Он потребовал наказать Шойгу и Герасимова за удары по его позициям.

        Ответ не правильный. Он требует отставки Шойгу и Герасимова уже месяца два как. А удары это уже следствие этого
        PS Сталин своих паркетников снял очень быстро.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 14:41
          +2
          Если каждый бизнесмен будет требовать отставки того или иного министра, то это уже будет не государство, а гуляй-поле.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:22
      -3
      Пригожин тупо ломится во власть.Он хотел пойти во власть после военного поражения России,на волне недовольства,но что то у его кураторов пошло не так и под надуманным предлогом что якобы кто то ударил по лагерям ЧВК Вагнер он пошёл тупо захватывать города и многие военные не оказывают ему сопротивление,считая его своим,мол побузит и успокоится,он как троянский конь.Открыто говорит что идёт на Москву,Москву захватывать.Так что вы тогда лясы с ним точите,а не ликвидируете?Он же явный враг России, он притворяется только своим,что якобы он за справедливость,якобы за народ,который якобы обижают такие плохие Министры и Президент.Тут дело приняло серьёзный оборот.Захват Ростова-на-Дону,поддержка со стороны иноагента Михаила Ходорковского,а значит и Запада.Проблему надо решать радикально и чем быстрее,тем лучше,пока он дров не наломал.Польша может и на Калининград, и на Беларусь ,и на Запад Украины сейчас пойти.Шутки что ли?
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:20
    -2
    Поговаривают что пригожин уже сидит на бутылке в комендатуре ЮВО, перед чеченским спецназем Ахмат и просит извиненЬя
  4. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 14:22
    -1
    Цитата: Orange-Bigg
    Пригожина по-любому надо ликвидировать и чем раньше тем лучше,а не лясы с ним точить.Не факт что Польша не пойдёт на Калининград прямо сейчас.Тут уже или Россия,или Пригожин.Других вариантов тут нет.Тем более все знают где он.Так что вы тогда ломаете комедию?

    Всё верно говоришь!!! Если не уничтожить его сейчас, будет гораздо хуже.
  5. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 14:24
    +3
    Цитата: BlackMokona
    Цитата: incoggnoto
    для меня еще не понятно что происходит, обычно сразу даются какие то требования к власти... здесь мы видим просто движение без требований

    Он потребовал наказать Шойгу и Герасимова за удары по его позициям.

    А с чего ты взял, что это правда? Что из его рта вылетает? Чистая правда? Ага... У него собирались отжать чвк, судя по всему, он не согласен. Поэтому будет леквидирован, если нет, то это большая ошибка для нашей страны.
  6. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 14:43
    -1
    Беда всё это. Я не знаю, о чем думал Путин, когда начинал спецоперацию, но он явно не оценил всю ситуацию. И меня удивляют высказывания, что мы воюем с НАТО. Боюсь, с НАТО, мы не потянем. Без ядерного оружия нас сделают как детей. А Пригожин, да что Пригожин. Многие люди говорят, что создаётся революционная ситуация. Не он, так другой. Но, вина тут на одном человеке. Надеюсь, что он это когда-нибудь поймёт.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:46
      +2
      Без ЯО может быть и потянем, но положим несколько десятков миллионов и похоронки буду в каждой семье. Было уже не так давно. Но нафиг такое нужно? Уж лучше сразу весь мир в труху и не мучаться годами.
  7. Andr789
    Andr789 Сегодня, 14:47
    +1
    То что Пригожин предатель и мятежник, это очевидный факт для всех, даже если у него и были претензии к руководству МО, они у нас у всех есть, то разбираться таким способом может только полный, так что он сам себе подписал приговор, мне тоже некоторые действия Путина, Шойгу, Герасимова не по душе, но а данной ситуации я абсолютно на стороне официальных властей, а не самозванца и мятежника, каким выставил себя Пригожин! Два варианта, либо он полный и у него звёздная болезнь возникла, вкупе с абсолютно неадекватной оценкой своих возможностей, либо его перевербовали, между прочим, статьи о его контактах с украинской разведкой были в западной прессе зимой, где он якобы обещал сдать какие-то позиции МО РФ на возможность занять Артёмовск, тогда я это принял за специально запускаемую дезу, а теперь нам всем стоит призадуматься, неспроста его Буданов и Ходорковский поддержали сегодня