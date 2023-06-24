Мария Захарова: Необходимо единение вокруг Верховного главнокомандующего

У нас один главнокомандующий. Не два, не три. И он призвал всех объединиться

Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь

Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом!