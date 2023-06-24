Мария Захарова: Необходимо единение вокруг Верховного главнокомандующего

Все внимание российских властей и граждан страны сегодня приковано к ситуации вокруг вооружённого мятежа представителей ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.
Ситуацию прокомментировала в своём телеграм-канале и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула необходимость в сложившейся ситуации сплочения всех вокруг Верховного главнокомандующего России, её президента. По словам дипломата, бывают в истории моменты, когда нужно забыть хотя бы на время о личном мнении в угоду общегосударственным интересам.
У нас один главнокомандующий. Не два, не три. И он призвал всех объединиться
- написала Захарова в Telegram.
Жизненно важно, чтобы каждый оставил своё видение ситуации и объединился вокруг российского президента, считает представить МИД России. Захарова отметила, что в сегодняшних реалиях враги с радостью надеются на возникновение междоусобицы в России.
Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь
- обратилась Захарова в Telegram с призывом, вероятно, к членам ЧВК Вагнер.
По её словам, если некоторые люди начнут поддаваться искушению поставить своё мнение над интересами страны и народа, всё, ради чего «мы живем и сражаемся рассыплется».
Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом!
- написала Захарова в заключение.