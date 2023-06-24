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Мария Захарова: Необходимо единение вокруг Верховного главнокомандующего

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Мария Захарова: Необходимо единение вокруг Верховного главнокомандующего

Все внимание российских властей и граждан страны сегодня приковано к ситуации вокруг вооружённого мятежа представителей ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.


Ситуацию прокомментировала в своём телеграм-канале и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула необходимость в сложившейся ситуации сплочения всех вокруг Верховного главнокомандующего России, её президента. По словам дипломата, бывают в истории моменты, когда нужно забыть хотя бы на время о личном мнении в угоду общегосударственным интересам.

У нас один главнокомандующий. Не два, не три. И он призвал всех объединиться

- написала Захарова в Telegram.

Жизненно важно, чтобы каждый оставил своё видение ситуации и объединился вокруг российского президента, считает представить МИД России. Захарова отметила, что в сегодняшних реалиях враги с радостью надеются на возникновение междоусобицы в России.

Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь

- обратилась Захарова в Telegram с призывом, вероятно, к членам ЧВК Вагнер.

По её словам, если некоторые люди начнут поддаваться искушению поставить своё мнение над интересами страны и народа, всё, ради чего «мы живем и сражаемся рассыплется».

Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом!

- написала Захарова в заключение.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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47 комментариев
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  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 14:23
    +5
    Она государев человек, она по другому говорить не может. Должность не позволяет.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:41
      +2
      Сейчас и вариантов других нет. Только сплотиться вокруг президента и ждать что скажет он. Иначе дело труба. У вагнеров сейчас своя правда. У силовиков своя. Нужно помнить про присягу. В этот раз она права
  2. Маз
    Маз Сегодня, 14:23
    +4
    Если Путин не найдет компросмисс и не решит проблему мирным путем - грош ему цена как президенту сегодня. Вчерашние достижения учитываться не будут. Когда утонул "Курск" , то Путин нашел место, время, возможности, проявил инициативу и договорилсяс нашими врагами - американцами. А тут со своими решает вопрос с фабами 500, вертолетами , артой и авиацией? Нюх потерял? Старый стал? Все русские, все в России, что мешает сесть за стол переговоров? круговая порука чиновников? Правду тошно слышать от Пригожина - дак сами взрастили импотентов в миниминисстерстве обороны. Ещё сам удар по лагерю почему то случился сразу после последнего интервью ПРигожина, где он конкретно указывает и на просеры МО РФ и самого Верховного. Так что тут явно личные неприязни пошли в ход. Позор блин на весь мир. А на самом деле - хреново на душе робяты, от того что происходит. Дай бог нам благорозумия всем !!!! В Воронеже неизвестные выпустили снаряд во двор жилого дома - грязная работа......
    На этот раз всё серьёзно: рубль упал — теперь доллар стоит по 90р, крупные банки могут схлопнуться в ближайшие дни, а российский рынок акций летит вниз хуже чем в 2022 году.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 14:27
      +2
      А некоторым израильским евреям лучше было бы помолчать в тряпочку. Сами разберемся, без ансамбля. yes
    2. Andobor
      Andobor Сегодня, 14:27
      +2
      Компромисс здесь не уместен, открытый мятеж нужно только давить.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:33
        +12
        Цитата: Andobor
        Компромисс здесь не уместен, открытый мятеж нужно только давить.

        А кто тянул резину и не купировал данный вариант заранее, это конфликт тянется как минимум с осени?! И ещё неизвестно какие последствия для страны будут от этого, или может специально довели до такого конфликта, не?!
      2. seacap
        seacap Сегодня, 14:41
        +2
        А вы точно знаете и уверены, что мятеж имел место? Вы, стесняюсь спросить, член следственного комитета и уже провели расследование, уже суд огласил приговор? Если это мятеж, то каковы требования мятежников были декларированы, какой физический урон и каковы потери с обоих сторон? Нет, не знаете, и я не знаю, что происходит и зачем, как и 99% населения, поэтому нет смысла строить предположения и выносить приговоры, на основании личных эмоций.
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:34
      -4
      Пригожин сам себя похоронил вот пусть и расхлёбывает. Так то ребята сейчас бьются а он по Ростову шарится и понты кидает.
      Обидели его видите ли. Брошенка блин.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 14:50
        0
        Цитата: AVA77
        Так то ребята сейчас бьются а он по Ростову шарится и понты кидает.


        А Вагнер не бились ? Сколько ребят, они положили за наши города и сколько бойцов там навсегда осталось ? Как быстро всё забывается). Причём применять силу, первым начало МО , хотя можно мирно всё было решить, но не хватило ума и желания это сделать.

        Если бы президент, заявил об отставке Шойгу/Герасимова, хотя бы на время расследования и сказал Вагнеру вернуться в места постоянной дислокации и сдать оружие, то это была бы другая история.... а так всё очень однобоко) просто вынесли приговор Русским парням.... их ведь у нас много).
    4. bambr731
      bambr731 Сегодня, 14:35
      -6
      Какие, к чертям, компромиссы? Давить со всей жёсткостью, а то возомнил себя "великим стратегом" am Меньше бы сопли жевали и не было бы этого am Тут всё просто: кто не с нами тот против нас. Чётко и понятно
  3. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 14:24
    +21
    Главнокомандующий должен был разобраться и на корню пресечь этот конфликт. Если Пригожин лишнее болтает и наговаривает, дать ему по шапке. Если МО чудит и палки в колеса вставляет ЧВК, дать МО по шапке. А он сидел и чего-то ждал. Дождался. Теперь сплотится надо. Куда уже теснее сплачиваться, до 100% рейтинга?
    1. ученый
      ученый Сегодня, 14:33
      +1
      Цитата: Иван Иванов_36
      А он сидел и чего-то ждал. Дождался.

      Путин вообще не любит принимать быстрых решений. Слишком велика ответственность и слишком большие последствия. Особенно если нужно оперировать фактами, а не эмоциями.
      Ну и принцип "не торопись выполнять приказ командира,возможно его отменят" ни кто не отменял.
      Логичным было бы провести заседание Совета безопасности, а уже потом махать шашкой с вешаньем ярлыков и уголовных дел.
      1. Иван Иванов_36
        Иван Иванов_36 Сегодня, 14:40
        +2
        Ну, какое быстрое. Пол года уже конфликт ЧВК и МО идет. Сейчас уже кульминация.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:41
        +1
        Цитата: ученый
        Логичным было бы провести заседание Совета безопасности, а уже потом махать шашкой с вешаньем ярлыков и уголовных дел.

        И будет такое же заседание, как и перед СВО. Все единогласно поддержат гаранта.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 14:34
      +4
      "Согласен с предыдущим оратором".
      От себя добавлю, что проблема в немалой степени возникла от того, что ей мало уделяют внимания. Тут что-то празднуем, там "Уральские пельмени" по телеку, там дорогу новую открыли, ленточку перерезали, а на фронте люди погибают. Но там же СВО, она всех не касается. Теперь проблемы как бы "локального конфликта" начинают касаться всех.
    3. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:35
      +1
      Цитата: Иван Иванов_36
      Главнокомандующий должен был разобраться и на корню пресечь этот конфликт. Если Пригожин лишнее болтает и наговаривает, дать ему по шапке. Если МО чудит и палки в колеса вставляет ЧВК, дать МО по шапке. А он сидел и чего-то ждал. Дождался. Теперь сплотится надо. Куда уже теснее сплачиваться, до 100% рейтинга?

      Не, ну со всех утюгов кричат, что народ сплотился уже!
    4. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 14:36
      +1
      Есть красивее цифра 147 процентов))))
    5. bambr731
      bambr731 Сегодня, 14:40
      -4
      В моих глазах рейтинг Пригожина мгновенно со 100% упал до нуля. Что бы он там не вещал никаких оправданий ему нет!!! Предатель однозначно!!!
    6. Uno
      Uno Сегодня, 14:41
      +3
      Это вы еще представьте сколько "интересного" Пригожин может рассказать при необходимости
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:24
    +4
    Этот неглавнокомандующий сам породил это образование и вооружал его, а теперь сплотится вокруг него? И быстро они в Ростове оказались, лучше бы эти "спецы" с такой скоростью Артемовск брали. Хоть обминусуйтесь.
    1. arthh
      arthh Сегодня, 14:33
      +1
      Что бы ты знал колонны замечены уже в Липецкой области. Рыбарь.
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 14:43
        0
        В Воронеже вроде как тоже засветились(прошли?) шмальнули "Стрелой" по вертушке и попали по хранилищу горючки.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:25
    +4
    Цитата: Dimy4
    Она государев человек, она по другому говорить не может. Должность не позволяет.

    Иначе без хлебного места останется. Вот их сейчас колотит
  6. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:25
    +8
    Вот зря, что Захарова, что Медведев, что другие представители власти президента упоминают в своих посланиях, отношение к нему у россиян очень неоднозначное. Нужно обтекаемо: за Родину и т.д.
  7. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 14:28
    -1
    Цитата: Маз
    Если Путин не найдет компросмисс и не решит проблему мирным путем - грош ему цена как президенту сегодня. Вчерашние достижения учитываться не будут. Когда утонул "Курск" , то Путин нашел место, время, возможности, проявил инициативу и договорилсяс нашими врагами - американцами. А тут со своими решает вопрос с фабами 500, вертолетами , артой и авиацией? Нюх потерял? Старый стал? Все русские, все в России, что мешает сесть за стол переговоров? круговая порука чиновников?

    Какой мирный путь??? Они убивают наших солдат! Только смерть! Пригожина нужно казнить. И не говорите мне про его тёрки с Шойгу, это уже вышло за рамки их рамки.
    1. Комментарий был удален.
  8. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:29
    +9
    эта швабра тоже пять копеек своих вставила
  9. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 14:29
    +1
    Вот говорили же что это за ВЧК?....вроде по конституции такого быть не должно.....а она есть......ну вот и доигрались.....теперь мол давайте сплачивается ....те же двойные стандарты
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:30
    +5
    Что-то когда нас и страну грабили и лишали пенсии - никто о типа единении не думал.. А теперь надо ж - мы оказывается просто обязаны сплотиться вокруг.. Может - для начала пусть расскажет как он вообще довёл ситуацию до такой дикости? Ощущение будто где-нибудь в Уругвае живём - классическое пронунсиаменто. И где - в России!!
  11. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 14:31
    +7
    "Мятежники используют тактику, которую так или иначе применяли при броске на Триполи. Колоны с личным составом и техникой стараются поддерживать максимальный темп и идут под прикрытием мобильной эшелонированной системы ПВО. ЗРПК «Панцирь» работает в движении. Так же используют «Стрелы» и ПЗРК.

    В штабе ЧВК - грамотные офицеры в отставке, Родина их хорошо учила, а они хорошо учились. Кроме того сотрудники компании используют свою службу разведки и контрразведки, закрытую связь. И конечно опыт боевого применения в различных условиях. Это гибкий организм.

    Повторяю, люди, которые встали на путь измены бьют по нашим вертолетам, стреляют по нашим братьям" (с)

    Хорошо, видать, запаслись.
    Больше не кричат, что боеприпасов не хватает...
    Против своих...
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 14:42
      0
      Они кроме больших колонн еще и маленькими передвигаются. 3-4 брони и 2-3 грузовика.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 14:45
      +2
      А что вы желаете - против своих же в спину, исподтишка был обстрел лагерей Вагнера ракетами - сколько своих же жизней убили. Почему вы об этом, о первоначальном мятежном злодеянии не пишите.
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:32
    -4
    похоже пригожин завербован западом, но как теперь тысячи подготовленных бойцов нейтрализовать в крупном городе? слишком продуманный план нато придумало...
  13. Mraka
    Mraka Сегодня, 14:33
    -1
    Я против мятежа и согласен за единение за единственным верховным...
    А когда он выполнет свои предвыборные обещания? Вроде больше 20 лет прошло.
    1. Mraka
      Mraka Сегодня, 14:49
      0
      Три минуса.... А можно узнать за что?
  14. пешик
    пешик Сегодня, 14:34
    +4
    У нас один главнокомандующий.

    Ну так пусть он сначала разберётся - кто отдал приказ стрелять в вагнеровцев ракетами в спину, исподтишка - это тоже же военный мятеж!, против своих же!
  15. al3x
    al3x Сегодня, 14:36
    +2
    Пригожин всего лишь ответственное лицо, которого поставили смотрящим над ЧВК. Эта контора полностью зависима от государства. Видимо её реальные создатели совсем ослепли и оглохли на старость лет, что не смогли уследить за своим карманным зверьком и теперь зверёк хочет отгрызть кормящую руку.
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 14:47
      0
      Так может Пригожин просто говорящая голова, а переворот идет в Кремле. И те, кто создавали ЧВК, - может и есть истинные патриоты, и, смотря, как Путин ведет договорняки, решили больше терпеть нельзя. Вспомните, кого народ поддерживал в 90-х. Ельцина. То, что сегодня кажется правильным, завтра окажется чудовищной ошибкой.
  16. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:37
    +3
    Честно говоря уже заколебали одни и те же лица , несменяемые до бесконечно , которые прибрали страну к рукам и творят какую-то дичь
  17. Трямс
    Трямс Сегодня, 14:39
    0
    Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь!
    Да тут в соседней теме чубайсы массово хотят цену валюты пониже. Выросла, тк оказалось, что предателей (спрос на валюту) у нас ГОРЫ!!! и все косят под патриотов (на словах)

    https://topwar.ru/220108-zampred-sovbeza-rf-raskol-i-predatelstvo-put-k-velichajshej-tragedii-vselenskoj-katastrofe.html#comment-id-13646556

    Даже не заметят, как сами страну сольют, в зеркало не посмотрят в поисках виноватых
  18. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:39
    +1
    Ну всё...ахматовцы едут в Ростов. Последняя гвардия ...даже на личных машинах. Интересно, далеко заедут?
  19. JD1979
    JD1979 Сегодня, 14:41
    +1
    Попа в главнага опаснасти, не дадим пасть режиму капитализма, срочна абъединяйтесь. Нет кантролю и атветсвеннасти чиновникав за сваи действия. Даеш исчо больший развал системы быдлавания! Стада бизграматных рассиян ниапасны и управляимы телевизарам.

    А если серьезно, события сейчас происходящие - это тока поворота, либо в бездну, либо к свету. Либо будет ответственность за принятие решений, и чистка от предателей, тупых и некомпетентных, чего требует Пригожин, либо заказывайте музыку. Но заявления от машки-промакашки и других говорящих голов показывают, что курс будет сохраняться прежний. Поэтому будут сочиняться и выливаться очередные ушаты дерьма на головы народа и делаться так что-бы народ не задавал вопросы. И будет очередная "Цусима" очередной "1941", только ресурсов на восстановление уже не будет.
  20. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:45
    0
    Понятно. Да и от Захаровой другого нельзя ожидать.
  21. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:45
    0
    То что пригожин готовит мятеж было известно лично мне ещё пару месяцев назад когда среди знакомых служащих в группе Вагнера проходили опросы о поддержке ЧВК при мятеже за Россию, только там было подругом в случае предательства верховного командования и отсутствия независимой политической воли , народ там поддержал что против импотенции власти пойдут, а получилось так что , импотенции нет цели и задачи мятеж поменяли походу , народ как стадо ринулся.... вообщем все это было известно ещё пару месяцев назад, из опросов чвк , там чуть ли не флаеры раздавали о том как действовать
    ...
    Шрек-Пиночет что то попутал , его свои за яйца подвесят , когда поймут что он их наеобманул
  22. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:46
    0
    В чем причина этого восстания? Если это бунт!
    1. Mraka
      Mraka Сегодня, 14:47
      0
      Вот.... И мне интересно..........
  23. Vetal
    Vetal Сегодня, 14:47
    0

    И это всеголишь Пригожин с 4тыс бойцов и 170 единиц техники
  24. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 14:51
    0
    Ситуация крайне неприятная. Мятеж Пригожина не поддерживаю, это в условиях войны может привести к катастрофе, но и к Верхновному есть ряд вопросов:
    1. Конфликт начался не "вчера", все это время он сидел и отмалчивался, видимо в надежде, что все само рассосется.
    2. Шойгу и Герасимов за время войны дискредитировали себя в лице практически всех: и сторонников ЧВК и противников. Не понимаю почему Верховный упорно это не замечает. Неужели нет им замены? Уверен, что есть, и вероятно, это бы разрешило конфликт без крови.
    3. Выбран путь бескомпромиссного подавления мятежа. Там 25000 хорошо обученных и вооруженный бойцов. Сколько поляжет бойцов Росгвардии? Сколько техники будет уничтожено? Вероятно, будет частично разрушен большой город и это в условиях внешней тяжелой войны.
    4. Даже если не готовы идти на уступки, то можно попробовать хотя бы диалог с Пригожиным. Никаких сверхъестественных требований он не выдвигал, озвучил все наболевшие проблемы (местами перегнул, да). У Пригожина большая поддержка среди населения и военных. Это не какие-то там террористы и РДК, где общество однозначно консолидировано против них. Тут неправильные решения могут привести к гражданской войне.