Сообщается, что над Воронежской областью вертолёт ушёл от попадания зенитной ракеты

Продолжают приходить тревожные сводки по ситуации с военным мятежом, в котором обвинены лица из верхушки ЧВК «Вагнер». Ранее появились кадры с возгоранием на топливном хранилище в Воронеже. Теперь появляются кадры с попыткой поразить вертолёт ВКС России, причём, как сообщается, тоже в Воронежской области.На кадрах видно, как ударный вертолёт (вероятно, Ми-28) при его атаке с земли был вынужден отстреливать тепловые ловушки. В итоге этот маневр позволил обмануть управляемую ракету. Она пронеслась в нескольких метрах от вертолёта. Самоликвидировалась ли ЗУР в воздухе или упала в итоге на землю, не сообщается.Вертолёт продолжил полёт.Также поступает информация о том, что ЧВК "Вагнер" обосновались в Ростове-на-Дону. Куратор группы Евгений Пригожин, в отношении которого было возбуждено дело за организацию военного мятежа, продолжает делать заявления о том, что уступать он не собирается.По понятным причинам, такое развитие событий в России крайне позитивно расценивается в Киеве и странах НАТО. Там лелеют надежду на то, что ситуация в РФ будет усугубляться.Тем временем всё большее число военных и политиков выступают со словам о том, что сегодня нельзя обострять ситуацию внутри страны. Также звучат призывы объединиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы достичь поставленных целей, а не заниматься конъюнктурными "разборками".К настоящему моменту стало известно и о прилёте в воронежском микрорайоне Озерки.