Военное обозрение
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Сообщается, что над Воронежской областью вертолёт ушёл от попадания зенитной ракеты

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Сообщается, что над Воронежской областью вертолёт ушёл от попадания зенитной ракеты

Продолжают приходить тревожные сводки по ситуации с военным мятежом, в котором обвинены лица из верхушки ЧВК «Вагнер». Ранее появились кадры с возгоранием на топливном хранилище в Воронеже. Теперь появляются кадры с попыткой поразить вертолёт ВКС России, причём, как сообщается, тоже в Воронежской области.


На кадрах видно, как ударный вертолёт (вероятно, Ми-28) при его атаке с земли был вынужден отстреливать тепловые ловушки. В итоге этот маневр позволил обмануть управляемую ракету. Она пронеслась в нескольких метрах от вертолёта. Самоликвидировалась ли ЗУР в воздухе или упала в итоге на землю, не сообщается.


Вертолёт продолжил полёт.

Также поступает информация о том, что ЧВК "Вагнер" обосновались в Ростове-на-Дону. Куратор группы Евгений Пригожин, в отношении которого было возбуждено дело за организацию военного мятежа, продолжает делать заявления о том, что уступать он не собирается.

По понятным причинам, такое развитие событий в России крайне позитивно расценивается в Киеве и странах НАТО. Там лелеют надежду на то, что ситуация в РФ будет усугубляться.

Тем временем всё большее число военных и политиков выступают со словам о том, что сегодня нельзя обострять ситуацию внутри страны. Также звучат призывы объединиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы достичь поставленных целей, а не заниматься конъюнктурными "разборками".

К настоящему моменту стало известно и о прилёте в воронежском микрорайоне Озерки.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    +8
    Единственное что понятно на это время - мятеж готовился давно ,за пару часов такое не организовать.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 14:48
      0
      Вот полностью согласен! И вопрос- где были спецслужбы? Неужели никто в "Вагнере» не разговорился и не проговорился?

      Или надеялись на переговоры и на здравый смысл?

      Я и сейчас надеюсь на здравый смысл. Я не хочу братоубийственную войну. Не хочу новую Пугачевщину или махновщину.
  2. lwxx
    lwxx Сегодня, 14:46
    -2
    А что там вертолет делал ? Листовки разбрасывал? Или опять МО не кого не бомбили и не обстреливали? Народ разделился на два лагеря- точнее правительство кричат одно, а соседи врубили на всю улицу классику(Вагнера- полет валькирий). Как то так.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:48
      +3
      Цитата: lwxx
      А что там вертолет делал ? Листовки разбрасывал?

      Полагаю проводил разведку, одним вертолетом не воюют.
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 14:46
    +1
    Писец. В центре Воронежа сидя в доме ничего не слышно и это понятно из-за больших расстояний города, но никаких паник и всё спокойно.
    Либо диверсия с пуском ракеты по вертолёту, либо диверсия вертолёта над охраняемом ПВО городом.
    Упавший снаряд в Озерки опять же либо диверсия, либо не попавшая в Вертолёт ракета. Похоже на какие-то манёвры для паники и стращения людей на фоне Вагнеровского кризиса. Не думаю, что это работа самих Вагнеров.
  4. Uno
    Uno Сегодня, 14:47
    +2
    А про удар по нефтебазе, сбитом самолете и про колонну вагнеров уже в Липецкой области в сети не сообщается?
  5. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:47
    +1
    Ёханый бабай. Такого даже представить вчера было невозможно.
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:48
    +2
    Шойгу с Герасимом в отставку - и всё устаканится. Но своих не сдаёт. Поэтому положение будет усугубляться.
  7. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:52
    0
    Желаю вагнерам стойкости и выдержки не поддаваться на провокации. Отвечать только на применнние оружия по ним, но отвечать сокрушительно как они это умеют.