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Володин: Госдума РФ поддерживает президента страны и призывает ЧВК «Вагнер» выполнять его приказы

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Володин: Госдума РФ поддерживает президента страны и призывает ЧВК «Вагнер» выполнять его приказы

Госдума РФ поддерживает президента страны и призывает ЧВК «Вагнер» выполнять его приказы. Российские депутаты придерживаются мнения, что гражданам нужно объединиться перед лицом внешней угрозы.


Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

Спикер парламента обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» призвав их встать на защиту своей страны и выполнять приказы, отданные президентом России и верховным главнокомандующим ее Вооруженных сил. По мнению Вячеслава Володина, все, что противоречит этому, является предательством.

Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего

- утверждает спикер Госдумы.

Вчера вечером основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что по приказу Минобороны РФ Российские военные нанесли ракетный удар по месту расположения подразделений «вагнеровцев». Он также сообщил, что от 20 до 25 тысяч бойцов ЧВК выдвинулись, чтобы разобраться с данной ситуацией. В оборонном ведомстве РФ опровергают информацию об ударе и называют ее провокационной.

Лидер парламентской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил в попытке дестабилизации ситуации в России западные страны. По его мнению, они руками Пригожина, которого политик назвал «очередным предателем», сеют новую смуту.
Использованы фотографии:
https://vvolodin.ru/
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6 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 14:46
    -1
    Леонид Слуцкий обвинил в попытке дестабилизации ситуации в России западные страны. По его мнению, они руками Пригожина, которого политик назвал «очередным предателем», сеют новую смуту.
    запад всегда использует внутреннюю прогнившую почву – в самом народе, частью которого и Пригожин является. че их в этом обвинять. блабла. вон, стада чубайсов поскакали за покупкой валюты и дружно негодуют, что в результате их спроса цена растет - такие же пригожинцы

    Собой надо заниматься! Борщеварку угомонить, горшочек чтоб не варил!
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:50
      0
      На последнем видео, где Пригожин позирует в Ростове, действительно похож на Пригожина, даже голосом.
      Вот только родинки над левой бровью у настоящего Пригожина нет.
      Что происходит, а?
  2. Маз
    Маз Сегодня, 14:47
    +1
    ну да зарплата 500 000, все льготы , личные машины, пенсии, пансионаты... помощники, чо ж не поддержать то? На хрена договариваться - устроим побоище в липецкой области и воронеже? Это ж не москва? Не жалко! Положим людей русских? Это ж не мои родственники? орёл комнатный, а помоему это госдума и чиновники предатели, тут их на чистую воду выводят - вот они и бесятся, потеря льгот страшнее войны и гибели людей. позиция мерзавца.
  3. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:48
    0
    ну этот господин всегда в форватере идёт, к его искренности особой веры нет
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 14:49
    +1
    Госдума РФ поддерживает президента страны и призывает ЧВК «Вагнер» выполнять его приказы
     "Не надо кошмарить бизнес!(с)" laughing
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:52
    0
    Возникает резонный вопрос - а саму-то гос.думу кто-нибудь поддерживает?