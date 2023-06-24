Володин: Госдума РФ поддерживает президента страны и призывает ЧВК «Вагнер» выполнять его приказы

Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего

Госдума РФ поддерживает президента страны и призывает ЧВК «Вагнер» выполнять его приказы. Российские депутаты придерживаются мнения, что гражданам нужно объединиться перед лицом внешней угрозы.Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.Спикер парламента обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» призвав их встать на защиту своей страны и выполнять приказы, отданные президентом России и верховным главнокомандующим ее Вооруженных сил. По мнению Вячеслава Володина, все, что противоречит этому, является предательством.- утверждает спикер Госдумы.Вчера вечером основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что по приказу Минобороны РФ Российские военные нанесли ракетный удар по месту расположения подразделений «вагнеровцев». Он также сообщил, что от 20 до 25 тысяч бойцов ЧВК выдвинулись, чтобы разобраться с данной ситуацией. В оборонном ведомстве РФ опровергают информацию об ударе и называют ее провокационной.Лидер парламентской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил в попытке дестабилизации ситуации в России западные страны. По его мнению, они руками Пригожина, которого политик назвал «очередным предателем», сеют новую смуту.