Глава Южной Осетии обратился к своим гражданам из ЧВК «Вагнер»

В этот сложный для России и ее союзников час мы должны оставаться едины и действовать во благо нашего общего будущего

Ситуация вокруг вооружённого мятежа Пригожина, который уже многие в стране назвали ударом в спину воюющим в зоне СВО российским военным, многих не оставляет равнодушными.В связи с последними событиями в России с официальным обращением выступил и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Обращение главы республики опубликовано сегодня на официальном сайте Президента Южной Осетии.В своём заявлении Гаглоев отметил, что полностью поддерживает действий российского президента «по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя ЧВК «Вагнер» Пригожина».Югоосетинский лидер также призвал граждан своей республики, которые являются членами ЧВК «Вагнер», не поддаваться на провокации и не поддерживать действия Пригожина.- говорится в официальном заявлении главы Южной Осетии.Ранее Пригожин заявил о блокировании Ростова-на-Дону и возможном походе на Москву. О действиях мятежников высказался и президент России Владимир Путин, заявивший, что подобные действия будут жёстко пресекаться. А глава Чечни Рамзан Кадыров сказал об отправке из республики бойцов Минобороны и Росгвардии в зону напряжённости.