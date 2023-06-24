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Глава Южной Осетии обратился к своим гражданам из ЧВК «Вагнер»

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Глава Южной Осетии обратился к своим гражданам из ЧВК «Вагнер»

Ситуация вокруг вооружённого мятежа Пригожина, который уже многие в стране назвали ударом в спину воюющим в зоне СВО российским военным, многих не оставляет равнодушными.


В связи с последними событиями в России с официальным обращением выступил и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Обращение главы республики опубликовано сегодня на официальном сайте Президента Южной Осетии.

В своём заявлении Гаглоев отметил, что полностью поддерживает действий российского президента «по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя ЧВК «Вагнер» Пригожина».

Югоосетинский лидер также призвал граждан своей республики, которые являются членами ЧВК «Вагнер», не поддаваться на провокации и не поддерживать действия Пригожина.

В этот сложный для России и ее союзников час мы должны оставаться едины и действовать во благо нашего общего будущего

- говорится в официальном заявлении главы Южной Осетии.

Ранее Пригожин заявил о блокировании Ростова-на-Дону и возможном походе на Москву. О действиях мятежников высказался и президент России Владимир Путин, заявивший, что подобные действия будут жёстко пресекаться. А глава Чечни Рамзан Кадыров сказал об отправке из республики бойцов Минобороны и Росгвардии в зону напряжённости.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Южной Осетии
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49 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:17
    +25
    Менять власть в трудную минуту - это самое натуральное предательство со стороны заговорщиков.
    Даже если бунт против олигархов или скрытых врагов, то это не сработает при перевороте к власти придут те же олигархи или враги.
    В итоге получится, что мы потерпели поражение Украине в СВО и будем всем выплачивать репарации и компенсации, то есть мы снова в кабалу попадём.
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 15:27
      -9
      Цитата: Irokez
      это самое натуральное предательство

      Власть бездействовала как минимум с Харьковской катастрофы делая выводы об СВО только на словах говорящей головы... Конфликта бы не было, не было бы заговорщиков/мятежников. Что предпринял главнокомандующий кроме - "наколотили 245..."? Вот и результат crying
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:31
        +2
        Цитата: Serg Koma
        Власть бездействовала как минимум с Харьковской катастрофы

        Это поэтому нынешнее наступление ВСУ так "успешно" проходит, да? Вернее, проходило. Не знаю, как теперь пойдёт. Выводы-таки делались и проблемы медленно, не все, не идеально, но решались.
        Пригожин строит из себя правдолюба, но всё это выглядит как авантюра в лучшем случае. В худшем - выполнение иностранного заказа.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:30
      +3
      Вообще непонятно чего они добиваются, кроме встречи с Шойгу. И понятно что его не сдадут, как и любого другого
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 16:41
        0
        А лица зачем прячут, в Ростове квартал для проезда закрыли, автомат на груди? Люди смотрят, дети. Вы кто люди? Идите подальше выясняйте свои вопросы. Ходил что бы моя семья этого не видела, и бббля утырки...
    3. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 15:34
      +11
      А были призывы к смене власти? Честно говоря, я ничего кроме призывов разобраться с Шойгу и Герасимовым не видел. Не поделитесь где были призывы власть свергать?
      1. Born
        Born Сегодня, 15:43
        +5
        Так он прямо и скажет сразу) Хотя слова о коррупции и тд были произнесены. Просто так поговорить с Шойгу в Москву не ездят)) Очевидно, что попытка переворота.
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 15:55
        +4
        Цитата: Bulrumeb
        Не поделитесь где были призывы власть свергать?

        С Шойгу и Герасимовым должен разбираться сам верховный или законный суд, а не Робин Гуд.
        1. Альф
          Альф Сегодня, 16:14
          0
          Цитата: Irokez
          С Шойгу и Герасимовым должен разбираться сам верховный

          А его шойгу с герасимовым вполне устраивают. Все идет по плану...
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 16:26
          +1
          Цитата: Irokez
          С Шойгу и Герасимовым должен разбираться сам верховный или законный суд, а не Робин Гуд.

          Это уже больше становится похоже на Басаева и Радуева, чем на Робина Гуда
      3. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:35
        0
        Цитата: Bulrumeb
        Честно говоря, я ничего кроме призывов разобраться с Шойгу и Герасимовым не видел.

        "Разобраться" с одним из министров в обход всяких законных процедур - да-да, никаких призывов к смене власти.
    4. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 15:35
      +7
      Скажу сразу, что поддерживаю во время мятежа Пригожина - Россию и ее Президента.

      Я, как обыватель и любитель истории, немного поразмышлял:

      1) Выступление Пригожина было подготовлено. Как логистически, так и идеологически. У него роль - обиженного героя. Вспомните его сообщения о нехватке снарядов, о "дружественном" огне, теперь - об обстрелах.

      2) Почему спецслужбы не досмотрели? Неужели в ЧВК "Вагнер" такая железная дисциплина и круговая порука? Наверное, нет. Просто вагнеровцы были идеологически оболванены.

      3) В минуты близкого успеха и победы, Россия не первый раз сталкивалась с внутренним предательством. Аналогия не только с отречением Николая II. Я могу вспомнить и убийство Павла I, которое осуществили на английские деньги. Были и неудачные попытки у англосаксов. А я уверен, что за спиной мятежа - их след. Их кукловодство. Николай I смог остановить декабристов.

      Можно еще много продолжать...Напомню только, что Победа в Великой Отечественной войне - стоит еще на успешном подавлении пятой колонны, вскормленной иностранными спецслужбами. 1937 год привел к 1945 году.

      Сейчас нужно НЕ ДОПУСТИТЬ кровавой и братоубийственной Гражданской войны!
      Никакие личные обиды не стоят крови народа!

      Я надеюсь на здравомыслие простых солдат. Вагнеровцев. Они сражались на передовой за Родину. А сейчас...Нельзя повернуть штыки против России, когда враг наступает.
    5. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:38
      -3
      Мятеж - это результат всех решений и действий правящей верхушки, приведшей к этому. То, что бардачина в стране и ни кто ни чего не предпринимает.
      1. Lionov
        Lionov Сегодня, 15:56
        +3
        Пургу не гони,не надо,ты или цинсошник или баран.Где ты видел бардачину в стране ?Или считаешь,то-что сейчас делает Пригожин способствует порядку?Такой-же засланный казачок,как и ты,так-что кол вам в скорости будет обеспечен,лекарство ему от жадности и мания величия,а тебе от глупости.
      2. Kapany3
        Kapany3 Сегодня, 16:23
        +1
        Если в стране бардачина, то кто ты? Где ты видел бардачина в стране? Где ты жил (вне страны) чтоб сравнивать? ... Болтают болталкой тупоголовые...
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:37
        0
        И что, поэтому нужно гражданскую войну организовать? Явно ты где то за бугром с попкорном сидишь.
    6. Константин Шевченко
      Константин Шевченко Сегодня, 16:00
      +4
      Только Пригожин такой же олигарх. Что на что менять?
      1. сергей фонов
        сергей фонов Сегодня, 16:29
        0
        Олигарх, какой не знаю, но знаю что есть те, кто везёт в страну, и те кто вывозят из страны. Кто такой Пригожин и о его роли на фронте узнаем скоро, будут победы на фронте без Пригожина, значит могли и без него, а если не будет побед, значит он был на своём месте.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:39
        0
        Цитата: Константин Шевченко
        Только Пригожин такой же олигарх. Что на что менять?

        Мало того, он еще и уголовник. Опять братки в стране колобродить будут. Мне лично 90-х хватило.
    7. Маз
      Маз Сегодня, 16:17
      -2
      И вся призидентская рать - как говаривал Юлиан Семенов, - бросилась подтверждать свои места, должности , зарплаты, льготы, власть, ....и тд и тп
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:37
        0
        А что она - эта рать - должна была броситься живо отказываться от своих мест, должностей, зарплат и льгот? Какая-то странная претензия. Вы-то, чать, не бросаетесь по первой возможности отказываться от всего этого.
    8. ТАНьКа
      ТАНьКа Сегодня, 16:20
      0
      Полностью согласна! Не время выяснять отношения. Как-то по скотски поступил Пригожин. За ребят на передовой душа болит, без надежного тыла тяжело воевать. Одно дело воевать зная, что дома все хорошо и совсем другое дело, когда переживаешь за родных. Господи, дай всем мудрости, дай России выстоять и недопусти гражданской войны!!!
    9. Fiesta
      Fiesta Сегодня, 16:23
      +1
      Даже если бунт против олигархов или скрытых врагов, то это не сработает при перевороте к власти придут те же олигархи или враги


      Ну да, так Пригожин сам олигарх, который "поднялся" на гос. заказах и коррупции. Вспомните скандалы с тем как его комбинат массово отравил школьников из-за нулевого контроля качества.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:23
    +15
    Как из рубахи парня за 1 месяц превратится в пособника генерала власова ... пригожин - предатель
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:28
    +3
    . В связи с последними событиями в России с официальным обращением выступил и президент Южной Осетии Алан Гаглоев

    Вопрос в том, что наёмники этого обращения не увидят. Они сами дезориентированы и предпочитают выполнить приказ командира. А то что их командиры идут на переговоры пока не слышно. И благодаря этому утырку можем проиграть войну
    1. Kapany3
      Kapany3 Сегодня, 16:25
      -1
      Я против, что ребят вагнеровцев, называли "наемниками". Да, по сути это так, но звучит мерзко, а они этого не заслужили.
  4. Born
    Born Сегодня, 15:29
    -5
    Пишут что они прут на Москву, уже Елец проехали) А остановить походу и некому, вся армия на фронте. Все только обращения записывают с призывами.
    1. podval57
      podval57 Сегодня, 15:53
      +3
      На заборе тоже много чего пишут, не читайте и не распространяйте .
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:58
      +1
      РБК пишет что Пригожин отказался подчиниться требованиям Путина сложить оружие. Значит жертвы неизбежны. Недавно он говорил что подчиняется президенту. Интересно чьему
    3. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Born
      Пишут что они прут на Москву, уже Елец проехали) А остановить походу и некому, вся армия на фронте. Все только обращения записывают с призывами.

      А где видео? Сейчас у всех телефоны и никто не снял?
      1. Born
        Born Сегодня, 16:35
        0
        Видео есть, даже в телеграмме Военного обозрения уже выложили.
    4. сергей фонов
      сергей фонов Сегодня, 16:34
      0
      Борн! За кого болеете? Смотрю Вы так и мечтаете о военном противостоянии под Москвой, чтобы Зеле руки развязать.
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: Born
      А остановить походу и некому, вся армия на фронте.

      Не сей панику, всепропальщик.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 15:33
    -10
    Цитата: ЗлойКоммунист
    Как из рубахи парня за 1 месяц превратится в пособника генерала власова ... пригожин - предатель

    Не превратиться, а превратили. Гениальный Штат просирал, а этот - наступал. Кому в Кремле это понравится? Пригожин извивался между украми и лампасниками, как мог. Но... сколько верёвочка ни вьётся...
    1. Radius
      Radius Сегодня, 15:49
      +7
      ...наступал? Взял два-три райцентра с чудовищными потерями. Увы.
    2. Kapany3
      Kapany3 Сегодня, 16:28
      +1
      Ты прям как мама, не видишь недостатков своих детей. Фронт длиной в 2тысячи км только оркестр держал? Нет. Просто их ХОЗЯИН медийная личность.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: acetophenon
      Не превратиться, а превратили

      Ну да, невиноватая она. Я не хотел - меня вынудили (заставили, купили). Это песня всех предателей.
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 15:35
    +3
    Цитата: Born
    Пишут что они прут на Москву, уже Елец проехали) А остановить походу и некому, вся армия на фронте. Все только обращения записывают с призывами.

    Вот только открытых боевых действий в Московской области не хватало. Радости нашим недругам будет очень много и супостат воодушевится и начнёт обещанное контрнаступление по настоящему, ибо такого шанса как сейчас больше не выпадет. Знаете, там тоже не идиоты сидят и постараются выжать максимум из складывающейся оперативной обстановки.
    1. Born
      Born Сегодня, 15:45
      +3
      Да тут собственно и воевать особо некому. Все боеспособные части на украине. У Пригожина похоже все рассчитано и действует он быстро.
    2. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 15:50
      +6
      . Радости нашим недругам будет очень много и супостат воодушевится и начнёт обещанное контрнаступление по настоящему,
      . А я то до последнего момента надеялся, что это " постановка" как раз таки с целью одурачить врага и спровоцировать на опрометчивые поступки.... Но как увидел про сбитую авиацию, то понял - это уже не цирк.... recourse
      1. Uno
        Uno Сегодня, 16:38
        0
        Понятно что человек всегда пытается верить в хорошее, но не понимаю как можно думать что это постанова чтоб одурачить врага. Или вы думали что украинские войска такие хоп и через 3 часа уже ломятся через минные поля в надежде что на линиях обороны никого не будет? Там тоже работает разведка и основные ходы будут сделаны позже, когда ситуация прояснится
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:44
    0
    В этот сложный для России и ее союзников час мы должны оставаться едины и действовать во благо нашего общего будущего

    - говорится в официальном заявлении главы Южной Осетии.
    Звучит как почти как угроза под предлогом мирного сосуществования... no
  8. Born
    Born Сегодня, 15:47
    +3
    Вообще проблема даже не смене режима, так бы хрен с ним. А в том, что страна развалится может, куча регионов не признает это и понеслась.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:48
    +3
    Сколько раз приходилось повторять, что ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ, это совсем другой, серьёзный фактор и на внутреполитической арене страны!!!
    Много раз и МНОГИЕ говорили, повторяли, что ВЛАСТЬ и СЛУГИ НАРОДА, должны были отдавать себе отчёт, что непонимание растёт, растёт и недовольство в самой активной, боеспособной части граждан страны... причём, эти граждане ПАТРИОТЫ СВОЕЙ РОДИНЫ, пусть и со своими тараканами в головах... ну так тараканы есть у всех, свои!
    И вот теперь серьёзный конфликт может быть!!!
    Не хочется в это верить, но думать, правильно поступать надо было сильно раньше, причём СО ВСЕХ СТОРОН!!!
    А теперь только совместно обсуждать сложившующуюся ситуацию и искать разумное решения того клуба проблем, который накопил я и затянулся в узлы.
    Одно очевидно, это НАШИ ЛЮДИ, ВОИНЫ И ПАТРИОТЫ!!! Может, вероятно у отдельных лиц тараканы устроили в головах полный бедлам, но не у всех же!!!
    Нужны ПЕРЕГОВОРЫ, ОБЩЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЬ ВСЁ ПРОБЛЕМЫ МИРНЫМ ПУТЕМ!!!
    Как в таких случаях поступают, обычно... встреча ответственных лиц на нейтральной территории, желательно не тайно, а публично!!! Этот сор уже вылетел из избы, многим и в глаза и в уши попал, навести порядок, "чистоту", желательно всем вместе, не усугубляя.
    Если есть те, кто призывает, толкает к радикальные способам решения проблем, он и есть САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВРАГ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА! На всех таких надо смотреть очень внимательно и брать их на карандаш, а то и в разработку!!! Вполне вероятно, что это "консервам, спящие" проснулись и начали действовать во вред нашей страны soldier
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:04
      +1
      Уже поляки заочковали. У совещание там. Щас весь мир в напряжении. У всук даже в наступлении коррективы не успевают вносить. Зашевелились черти. Не удивлюсь если штаты уже пусковые шахты на всякий случай открыли и топливом заправили
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:07
      -1
      Цитата: rocket757
      ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ, это совсем другой, серьёзный фактор и на внутреполитической арене страны!!!

      good
      Цитата: rocket757
      Много раз и МНОГИЕ говорили, повторяли, что ВЛАСТЬ и СЛУГИ НАРОДА, должны были отдавать себе отчёт, что непонимание растёт, растёт и недовольство в самой активной, боеспособной части граждан страны... причём, эти граждане ПАТРИОТЫ СВОЕЙ РОДИНЫ, пусть и со своими тараканами в головах... ну так тараканы есть у всех, свои!

      good yes
      * * *
      Нет хуже правителя, кто не может признать перед поставившими его на должность, собственные ошибки и просчёты!!!
      Этого не понимает никто...
      * * *
      Пригожин не должен был так поступать!!!
      Почему-то при этом никто не вспоминает, как пришёл к власти ЕБН и кто стрелял по парламенту...
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:38
        0
        Помним мы тот расстрел парламента. Поэтому сейчас валерьянку с корвалолом жрать приходится. Я на таблетках чтобы не забухать
    3. Kapany3
      Kapany3 Сегодня, 16:31
      +1
      Активная в сети это не равно боеспособная часть. Я бы сказал совсем наоборот.
  10. Amin_Vivec
    Amin_Vivec Сегодня, 16:38
    0
    Все таки долго общаться с кастрюлями без последствий для психики нельзя, майдан головного мозга заразен... Нужен карантин...