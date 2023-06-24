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Силы ФМБА России приведены в состояние повышенной готовности

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Силы ФМБА России приведены в состояние повышенной готовности

Силы Федерального медико-биологического агентства России, в связи с событиями в Ростовской и Воронежской областях, находятся в состоянии повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности страны. Об этом сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.


Глава ведомства также подчеркнула, что весь стотысячный коллектив ФМБА РФ полностью поддерживает президента России Владимира Путина и озвученный им призыв к всеобщему единению, консолидации и ответственности.

Скворцова отметила, что силы ФМБА России находятся на передовых рубежах с самого начала проведения спецоперации на Украине, и всегда полностью поддерживают армию и народ России. Медицинские отряды ведомства оказывают оперативную экстренную и плановую медицинскую помощь гражданам, проживающим в новых регионах Российской Федерации, а также постоянно работают на Крымском, Ростовском и Белгородском направлениях.

Ранее сообщалось, что Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасного возвращения на свои исходные позиции.

Принимающих участие в вооруженном мятеже бойцов ЧВК призвали в кратчайшие сроки выйти на связь с представителями правоохранительных органов либо МО РФ.

Президент Владимир Путин назвал мятеж ЧВК "Вагнер" предательством, а также пригрозил жестким ответом участникам и организаторам мятежа.
Использованы фотографии:
ФМБА РФ
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53 комментария
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  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:32
    -18
    классно лизнула.....только задница государя,и вправду, превращается в полную никчёмную задницу
    1. 78bor1973
      78bor1973 Сегодня, 15:35
      +18
      Ты молись чтобы его задница сидела там где надо ,а то мало никому не покажется!
      1. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 15:46
        -11
        я ,в отличии от вас,едроссовских жопполизов....молюсь богу,а отнюдь не путину
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 15:57
          +6
          Цитата: yuri bakster
          я ,в отличии от вас,едроссовских жопполизов....молюсь богу,а отнюдь не путину

          А чего ты в темноте скрываешься? только букву У оставил, а желто-синий фон черным закрасил.
        2. Аргон
          Аргон Сегодня, 15:58
          +9
          Ты молишься и лижешь Байдену! Что ты ещё можешь?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:38
      +5
      Как командир танка вы приносили присягу или я ошибаюсь?
      1. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 15:43
        -2
        обязательно,в 1985 году в латвии,в добеле-2,но здесь речь о никчёмности верховного,который так и не смог разрулить за всё время,противостояние шойгу с пригожиным...
    3. иван2022
      иван2022 Сегодня, 15:38
      -3
      Цитата: yuri bakster
      классно лизнула.....только задница государя,и вправду, превращается в полную никчёмную задницу

      Государь получал власть по наследству, а президента избирали и признавали вы сами с 2000. Вот вам Господь и вставил во все места и в задницы как раз то, что вы заслуживаете.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 15:46
      0
      Пригожин: У меня обнаружена ни одна Газель. У меня обнаружена Газель и два автобусика, в котором лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации "Груз 200" и другие вопросы.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:33
    +11
    Забегали тараканы, почуяв неладное!
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 15:34
    +12
    Первый раз услышал, что есть такая структура. Да ещё и стотысячная
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:40
      +11
      Даже страшно представить сколько в стране еще таких же структур с нахлебниками...
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 16:14
        +5
        А сколько структур с названиями, заканчивающимися на "-надзор"! И все денно и нощно работают на благо своих сотрудников, не забывая отстёгивать долю малую и вышестоящим. На том и стоим, то и есть скрепы наши.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:48
      +6
      Цитата: 1 z1
      Да ещё и стотысячная

      Подозреваю, что это то, что в советское время называлось "санэпидстанции". Если по всей стране посчитать тётенек, которые ходили по квартирам "мышки-крыски есть?", т, может быть, сто тысяч и наберётся. Правда, на моей памяти эти тётеньки последний раз ходили лет 30 назад. Чем они занимаются сейчас - не знаю.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 15:56
        +4
        Нет, ФМБА это, можно сказать, альтернативный Минздрав. Занимается медобслуживанием жителей закрытых городов, работников АЭС, вообще Росатома и членов их семей. Плюс есть неафишируемые аспекты их деятельности. У них имеются свои научно-исследовательские центры, они тесно сотрудничают с Минобороны. Санэпидемстанции к ним никакого отношения не имеют, это Роспотребнадзор.
        1. svarog77
          svarog77 Сегодня, 16:41
          0
          Также занимаются медобеспечением всего спорта, космической отрасли, осуществляют деятельность службы донорской крови. Санэпидем осуществляют, но только в отраслях с особо опасными условиями труда (атомка, космос, подводные работы и т.п.)
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:02
        +3
        Цитата: Zoldat_A
        Правда, на моей памяти эти тётеньки последний раз ходили лет 30 назад. Чем они занимаются сейчас - не знаю

        Нормально занимаются. Сейчас по домам не ходят, а по заявкам работают. У нас в доме муравьи завелись и по всем квартирам шастали. Мы этим тетенькам заявку кинули, они поработали и муравьи исчезли.
    3. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 16:05
      +4
      Цитата: 1 z1
      Первый раз услышал, что есть такая структура. Да ещё и стотысячная
      Видимо просто с ними в отличии от меня не сталкивались. По Скворцовой ничего плохого не скажу, скорей наоборот (то время когда она в минздраве была). Вот только минздрав ничего не решал (инвалидности), на это есть минтруд МСЭ (физкультурники). Минздрав отправляет -> Минтруд не дает. И не просто не дает, а нежно так держит тебя на комиссии за пуговицу на рубашке и глядя прямо в глаза говорит: говоришь в боевых действиях ногу потерял? надо бы еще разобраться чем ты там занимался! да я тебя туда (в горячую точку) и не посылала. Какое желание возникает знаете? У многих покалеченных в СВО оно тоже скоро появится....
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 16:11
        +3
        ...надо бы еще разобраться

        А еще лучше приходи через годик, может отрастет.
        1. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 16:41
          0
          Меня больше добило: "чем ты там занимался" (и за что влетел). А сказано это было по поводу того, что возможно спас задницу 1 президента М.С. Горбачева который летел с какого-то саммита и на хвост ему сел иранец. Что у того было на уме - х.з. а толку от ПВО никакого - если выстрелить завалишь обоих. Знаю, что отношение к Горбачеву мягко говоря у всех не хорошее. НО на то время он был президент, а я военнослужащий. Стоило ли его спасать? решайте сами, а я свой выбор сделал тогда и... не уверен что он был правильным. Во всяком случае благодарности не увидел.
          P.S. у нас президентов то всего 3 было, могли бы и инвалидность дать за спасение одного, ан нет, даже тут жаба задушила...
      2. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:42
        0
        Ярослав Гашек, "Похождения бравого солдата Швейка", глава первая.
  4. Vinnibuh
    Vinnibuh Сегодня, 15:36
    0
    И эта туда же. Провда я только что узнал про нее и загадочную службу. Каюсь, наверное просто я тупой. laughing
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:40
      +2
      Цитата: Vinnibuh
      И эта туда же.

      Во, уже наперегонки бегут на поддержку президента. Это она чуток опоздала, наверно сто тысяч своих сотрудников опрашивала. У спикера Володина поменьше народу.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 15:47
        +5
        Зато Ксения Шойгу с мужем Столяровым уже рванули в Дубай
      2. lisikat2
        lisikat2 Сегодня, 16:30
        +1
        "своих сотрудников опрашивала" она, в отличии от Володина, делом занята.
        Володин лишь "звонок на пересменку",
        Медико-Биологическое агентство :" пробка в бочке "сейчас не хватало массового отравления или какой то внештатной ситуации на:АЭС или очистных соружениЯх
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 15:51
      +3
      Цитата: Vinnibuh
      наверное просто я тупой

      Да, именно так.

      Городские поликлиники, больницы, специальные медучреждения по всей стране - все это ФМБА. Как ни странно. yes
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 16:17
        +2
        Маленькое уточнение. Не во всех городах, а в ЗАТО, в районах расположения АЭС и ряда опасных производств. В тех местах, где работают поликлиники и больницы ФМБА, как правило, нет структур Минздрава.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 15:38
    -5
    Глава ведомства также подчеркнула, что весь стотысячный коллектив ФМБА РФ полностью поддерживает президента России Владимира Путина и озвученный им призыв к всеобщему единению, консолидации и ответственности.
    Москва... Мкадыши все как один... Похоже, ничем хорошим эта война не кончится... Как и сто лет назад.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 15:45
      +2
      Структуры ФМБА в основном находятся в закрытых городах, в районах АЭС и т.д.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:39
    -9
    Главное чтобы запасы слабительных препаратов были в достатке в торгово-розничной продаже аптечных сетей. Может кому из МО РФ и ГШ МО РФ понадобится в лице министра МО РФ на начальника ГШ МО РФ what
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 15:42
      0
      . чтобы запасы слабительных препаратов были в достатке
      . Да им то как раз и не нужно, у них то с " этим" итак все в порядке)
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:49
      +7
      При чем тут МО и ГШ? Какое они отношение имеют у ЧВК? Тут законотворцев за хрип надо брать - какого рожна они телились? Давно надо было вводить ЧВК в правовое поле. об это говорить давно охрипли! И между прочим, одними Вагнерами ЧВК не ограничиваются. Было понятно что висящее на стене ружье - рано или поздно выстрелит. Надо было именно законодательно регулировать деятельность ЧВК, а чем занималась Госдура? "День ПТУшника" вводила? И телились они не с начала СВО, а свыше 30 лет! Первые ЧВК в самом начале 90-х появились, и вот свыше 30 лет никакими законами их деятельность - не регулируется.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 16:11
        0
        Вы вот зря наезжаете на нашу Думу! tongue
        Незаконные вооруженные формирования давным давно уже прописаны и вписаны в правое поле РФ good даже в УК РФ вписаны feel
        Другой вопрос, как сказал один классик, "Строгость законов компенсируется их не выполнением" crying bully
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 16:21
          +1
          Цитата: Корона без вируса
          даже в УК РФ вписаны

          И как же в этом УК прописаны вот эти?
          https://lukom-a.ru/about/
          Как НВФ? Или вовсе как законопослушная фирма со всеми разрешениями?
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:08
      +3
      Цитата: oppozite28
      Главное чтобы запасы слабительных препаратов были в достатке

      Какую только хрень здесь люди не выдумывают.
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 16:43
        0
        У кого что болит однако...........
  7. Lis_Domino
    Lis_Domino Сегодня, 15:41
    +1
    очень интересная личность как почитать про нее на kompromat.wiki
  8. U-58
    U-58 Сегодня, 15:44
    +2
    Бездействие в части наведения хоть какого-нибудь порядка породило бурю. Ну, мягче говоря, беспорядки. У людей не выдержали нервы. Сорвались. Оказывается, что в мятеж. Хорошо, что не в госпереворот.
    Теперь, по самой прямой логике, власть должна показать, что она сильна и непоколебима.
    Покажет.
    В итоге ничего хорошего не выйдет. Ни для власти, ни для "мятежников".
    Оружейника Просперо отдалут под трибунал и посодют. Его ближайших визирей- тоже. Прочих нукеров разобщат и рассортируют по разным местам. Хорошо бы без лишения свободы.
    Предположу, что общая военная мощь республики от всего этого просядет. А вот противная сторона получит намного больше военной помощи и очертя голову пойдет напролом.
    И если верховный наш вождь найдет иное решение, то флаг ему в руки.
    1. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 16:12
      0
      "Найдет иное решение, то флаг ему в руки"
      У меня голова кругом, от происходящего. Счастлива, что не обязана принимать решения
  9. al3x
    al3x Сегодня, 15:49
    +1
    Да уже все, кому не лень выступили с одним и тем же шаблоном. Даже наши местные чинуши региональные. Мятеж этот спутал все карты, причем очень не хило. Думали, что вагнеры наберутся сил и будут дальше бить кастрюль. А они на 180° развернулись и пошли на Москву (на словах хотят, по крайней мере). Всех застал врасплох такой поворот. Ну ладно обычных гражданских врасплох, это понятно. А спецы вообще что-ли ни сном ни духом? На марш колонны поставить прям так сходу, ага..
    Вагнеры воины, безусловно, отважные. Но далеко не все они топят за государство, а бывшие зэка и подавно отрицают все, что связано с государством и всячески против любой системы. Собственно, сам Пригожин из этой же когорты.
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:55
    -3
    явно пригожина давно запад завербовал, теперь он план нато по мятежу реализует...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:11
      +2
      То, что из этой заварушки уши янкесов торчат, многим уже понятно. Эй, москвичи, там из их посольства машины с печенюхами уже выехали?
      1. КостикХвостик
        КостикХвостик Сегодня, 16:40
        0
        Москвичам некогда отвечать. Они срочно заучивают как правильно заходить в хату, как по наколкам определить воинское звание собеседника и сколько у него звёзд героя.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:56
    +3
    Президент Владимир Путин назвал мятеж ЧВК "Вагнер" предательством, а также пригрозил жестким ответом участникам и организаторам мятежа.
    . А ПОГОВОРИТЬ с теми, кто выразил свое недовольство подобным образом!!! Они НАШИ ЛЮДИ, НАШИ ВОИНЫ, доказавшие, что они смело идут в бой за свою РОДИНУ!!!
    Такое впечатление, что со всех сторон ЕСТЬ, ЕСТЬ, заинтересанты, провокаторы, а то и настоящие агенты вражьей силы, которые стараются обострить все до крайности, мешают остановится, поговорить, подумать и решить Проблему на пользу нашей страны!!!
    Вот интересно, кто там нашептывает на ухо тем, кому надо было очень внимательно относится к такому аспект, как выбирать себе советчиков, помошников!!! Такое впечатление, что там опытная вражина затесалась и ведёт свою грязную игру, против нашего государства!!!
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:00
    -2
    Перечитал десятую главу Евгения Онегина. Очень рекомендую. Многое , происходящее сейчас, станет понятнее.
  13. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 16:06
    +1
    "Находятся в состоянии повышенной готовности" у нас то же напряженка: позвонил главный, задержимся до 1800. Приготовить перевязочные средства . Хоть, от нас до Ростова далеко, но , возможны провокации или какие-нибудь психи. Девочки, побежали за белыми халатами, а то самые разные:синие, в зелёную крапинку.
    Мне этот дурдом даром не нужен!
    В чём согласна "внутренняя свара смертельно опасна"
  14. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 16:11
    +1
    Вот кому нужно автоматы раздавать! Целых 100 тысяч бойцов и бойцыц и все как один на всё готовые! А может... это она так завуалированно сообщила о готовности применить против супостата внутреннего биологическое оружие?
  15. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 16:12
    +2
    Президент Владимир Путин назвал мятеж ЧВК "Вагнер" предательством

    А сам-то не предатель?
    Врагам гонит газ, ресурсы Пригожин или Путин и Ко?
    Родственнички за границей у врагов РФ у Путина и Ко или у Пригожина?
    Чубайсов и ему подобных Пригожин или Путин и Ко "отпустил с Богом" вместе с капиталом?
    Список можно продолжать бесконечно....
    Про количество вопросов касаемо СВО я вообще скромно промолчу...
    Про Пригожина лично ничего не стану говорить - совсем не время сейчас перевороты устраивать.
    А бойцы Вагнера - настоящие герои!
  16. Mraka
    Mraka Сегодня, 16:16
    0
    Приведены это хорошо.
    А они за кого?
  17. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:23
    0
    весь стотысячный коллектив ФМБА

    Рассказала бы, чем эти 100 000 занимаются, какую полезную для общества работу делают ?
    Силы ФМБА России приведены в состояние повышенной готовности

    К чему конкретно готовятся ?
  18. ShDE
    ShDE Сегодня, 16:27
    0
    Бегающие доктора в мирное время вызывают смех, в военное - панику. Надо бы противогаз от талька отмыть
  19. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 16:39
    0
    Лучше бы Скворцова следила за событиями на монгольской границе...
  20. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:40
    0
    Президент Владимир Путин назвал мятеж ЧВК "Вагнер" предательством,

    Предателей надо искать в МО и ГШ.