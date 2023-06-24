Силы ФМБА России приведены в состояние повышенной готовности

Силы Федерального медико-биологического агентства России, в связи с событиями в Ростовской и Воронежской областях, находятся в состоянии повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности страны. Об этом сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.Глава ведомства также подчеркнула, что весь стотысячный коллектив ФМБА РФ полностью поддерживает президента России Владимира Путина и озвученный им призыв к всеобщему единению, консолидации и ответственности.Скворцова отметила, что силы ФМБА России находятся на передовых рубежах с самого начала проведения спецоперации на Украине, и всегда полностью поддерживают армию и народ России. Медицинские отряды ведомства оказывают оперативную экстренную и плановую медицинскую помощь гражданам, проживающим в новых регионах Российской Федерации, а также постоянно работают на Крымском, Ростовском и Белгородском направлениях.Ранее сообщалось, что Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасного возвращения на свои исходные позиции.Принимающих участие в вооруженном мятеже бойцов ЧВК призвали в кратчайшие сроки выйти на связь с представителями правоохранительных органов либо МО РФ.Президент Владимир Путин назвал мятеж ЧВК "Вагнер" предательством, а также пригрозил жестким ответом участникам и организаторам мятежа.