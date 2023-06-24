Глава СВР РФ заявил, что попытка раскачать общество с помощью мятежа провалилась

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о провале попытки раскачать общество с помощью вооруженного мятежа. Нарышкин также подчеркнул, что попытка вооруженного мятежа является самым страшным преступлением, которое невозможно оправдать никакими прежними заслугами.По словам главы СВР, в настоящее время известно, что руководство ЧВК "Вагнер" пыталось раскачать российское общество и разжечь пожар братоубийственной гражданской войны, однако попытка мятежников завершилась неудачей.В отношении куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа, поводом для которого должны были стать опубликованные накануне на аффилированных с ЧВК аккаунтах в социальных сетях обвинения в адрес Минобороны в якобы нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым позициям "Вагнера".После сообщений о якобы нанесенных ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" куратор компании Евгений Пригожин опубликовал угрозы применения силы и уничтожения любого, кто будет преграждать путь сотрудникам ЧВК на их пути к Москве.Президент России Владимир Путин в своем обращении назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал им неминуемое наказание.Действия участников вооруженного мятежа горячо поддержал глава киевского режима Владимир Зеленский, который также заявил, что российское руководство якобы "показало свою слабость" на фоне произошедшего.