Глава СВР РФ заявил, что попытка раскачать общество с помощью мятежа провалилась

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о провале попытки раскачать общество с помощью вооруженного мятежа. Нарышкин также подчеркнул, что попытка вооруженного мятежа является самым страшным преступлением, которое невозможно оправдать никакими прежними заслугами.
По словам главы СВР, в настоящее время известно, что руководство ЧВК "Вагнер" пыталось раскачать российское общество и разжечь пожар братоубийственной гражданской войны, однако попытка мятежников завершилась неудачей.
В отношении куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа, поводом для которого должны были стать опубликованные накануне на аффилированных с ЧВК аккаунтах в социальных сетях обвинения в адрес Минобороны в якобы нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым позициям "Вагнера".
После сообщений о якобы нанесенных ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" куратор компании Евгений Пригожин опубликовал угрозы применения силы и уничтожения любого, кто будет преграждать путь сотрудникам ЧВК на их пути к Москве.
Президент России Владимир Путин в своем обращении назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал им неминуемое наказание.
Действия участников вооруженного мятежа горячо поддержал глава киевского режима Владимир Зеленский, который также заявил, что российское руководство якобы "показало свою слабость" на фоне произошедшего.