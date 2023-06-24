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Путин созвонился с президентом Казахстана и рассказал о ситуации в стране

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Путин созвонился с президентом Казахстана и рассказал о ситуации в стране

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и рассказал ему о ситуации в нашей стране. В ответ глава союзного РФ государства заметил, что сложившаяся в Российской Федерации обстановка является ее внутренним делом.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Происходящие события – это внутреннее дело России

- сказано в сообщении.

Президент Казахстана в разговоре с Путиным отметил, что основой поддержания правопорядка страны является соблюдение норм конституции и принципа верховенства права. На этом основывается безопасность и успешное развитие общества.

Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране

- заявил глава Казахстана.

В ответ российский президент поблагодарил казахстанского лидера за понимание сложившейся в России ситуации.

Ранее Путин побеседовал по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Вчера глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял действия, которые российские власти квалифицировали как вооруженный мятеж. По крайней мере, так их охарактеризовали в Министерстве обороны РФ. По данному обвинению по инициативе ФСБ России против основателя ЧВК было возбуждено уголовное дело. В Генеральной прокуратуре страны подтвердили законность и обоснованность его возбуждения. Теперь Пригожину грозит до 20 лет лишения свободы.
Использованы фотографии:
https://www.akorda.kz/
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17 комментариев
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  1. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 16:22
    0
    С этим , зачем вообще о чем то делится.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:22
    0
    На всякий случай проверка запасных аэродромов
  3. ettore
    ettore Сегодня, 16:23
    +8
    Интересно, Токаев отправит контингент на помощь Путину? Вопрос с сарказмом, ответ очевиден. Зачем звонить очень условно дружественному лидеру другой страны, не понятно?
  4. Daniyar NAURYZ
    Daniyar NAURYZ Сегодня, 16:27
    +4
    Токаев, введи войска!))) Почему-то неебольшие столкновения в Казахстане в январе 2022 года был делом и России с Арменией и Белоруссией. А РЕАЛЬНЫЙ бунт на юге России, угрожающий и её соседям, -- это внутреннее дело РФ.
  5. Torins Narkuas
    Torins Narkuas Сегодня, 16:27
    +1
    Помощь в этом деле скорее всего будет эквивалентна помощи в сво. Так что не стоит думать, что кто то за россиян этот вопрос разрулит.
  6. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 16:27
    +2
    Поддержку ищет. Хоть какую-нибудь
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: NIkodim
      Поддержку ищет. Хоть какую-нибудь

      Не думаю. Скорее, согласовывают действия - в Казахстане не простая обстановка, их руководство также д/быть в готово к разному развитию событий. Нам на этой границе сейчас проблемы совсем не нужны.
      То же с БР.
  7. wlkw
    wlkw Сегодня, 16:28
    +1
    Теперь казахи к нам спецназ вышлют!! laughing laughing laughing
  8. тол100в
    тол100в Сегодня, 16:29
    +3
    токаева можно оставить за скобками Хотя он и окончил МГИМО Он купленный до самых трусов! и как ему можно верить?
    1. MidnightBear
      MidnightBear Сегодня, 16:38
      0
      Он как раз не купленный, к сожалению
  9. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 16:30
    -4
    КАК ? В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ. МЯТЕЖ? НЕПРИЕМЛИМО ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!!!! ЭТО ПИ.......Ц ТОВАРИЩИ!!!!! ИСТОРИЯ 17 года. НА КОЛ ИМХО
    1. Буквоед
      Буквоед Сегодня, 16:35
      +3
      Вы бы уточнили, кого на кол. А то события 1917-го как бы намекают
  10. Born
    Born Сегодня, 16:32
    +1
    Интересно, на хрена Путин решил со всеми созвониться именно сейчас.
  11. Дво
    Дво Сегодня, 16:34
    0
    Едет колонна 160 машин странно, но на пути некто не минирует дороги, не уничтожает мосты они просто едут к конечной цели заправляясь по пути .Тем составом что едет Москву не удержишь (всё таки двенадцать миллионов).Будет только хаос.Если вагнер объявят вне закона будет кровавая бойня ,в конечном итоге вагнер сотрут(нехватка личного состава и боеприпасов).Тот кого он хочет захватить уедут в глубь России и всё на другие командные пункты.
  12. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:35
    0
    "Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

    Происходящие события – это внутреннее дело России

    - сказано в сообщении."

    Тогда какого фига мы помогли мятеж подавить в Казахстане?! am за бесплатно

    Вот благодарсность за помощь - так благодарность )))
  13. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 16:39
    0
    По данным турецких СМИ и AFP, он также разговаривал с Эрдоганом, который выразил полную поддержку Владимиру Путину. Мы можем предположить, что Эрдоган поддержит его столько, сколько сможет (будучи членом НАТО), если понадобится, поскольку Путин также поддержал его во время поддержанного Западом государственного переворота. Еще одна забавная вещь, которую следует помнить, это то, что ливийское правительство, поддерживаемое Эрдоганом, также воевало против Вагнера в прошлом :-)
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:42
    0
    и принципа верховенства права

    И кто же с т.з. закона Вагнера? Ну и какое тут право? Право на лево? 30 лет жевали сопли, никак не могли допетрить - нужны ли государству РФ ЧВК, делали вид что не нужны... Как интересно, блин... Лукойлу ЧВК нужно, они не сомневаются. А Российской Федерации, при том, что деятельность Лукойла, также как и Газпрома или например Росатома за рубежом курируется на уровне правительства... Вот этому правительству - не нужны ЧВК... Я не пойму, а чего такое удивление у всех, что ситуация полыхнула?! Чудо что не полыхнула раньше