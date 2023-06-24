Путин созвонился с президентом Казахстана и рассказал о ситуации в стране

Происходящие события – это внутреннее дело России

Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и рассказал ему о ситуации в нашей стране. В ответ глава союзного РФ государства заметил, что сложившаяся в Российской Федерации обстановка является ее внутренним делом.Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.- сказано в сообщении.Президент Казахстана в разговоре с Путиным отметил, что основой поддержания правопорядка страны является соблюдение норм конституции и принципа верховенства права. На этом основывается безопасность и успешное развитие общества.- заявил глава Казахстана.В ответ российский президент поблагодарил казахстанского лидера за понимание сложившейся в России ситуации.Ранее Путин побеседовал по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Вчера глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял действия, которые российские власти квалифицировали как вооруженный мятеж. По крайней мере, так их охарактеризовали в Министерстве обороны РФ. По данному обвинению по инициативе ФСБ России против основателя ЧВК было возбуждено уголовное дело. В Генеральной прокуратуре страны подтвердили законность и обоснованность его возбуждения. Теперь Пригожину грозит до 20 лет лишения свободы.