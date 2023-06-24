Всероссийский атаман: Страна нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил

Для России, оказавшейся втянутой в противостояние с коллективным Западом на Украине, удар внутри страны в виде мятежа вагнеровцев во главе с Пригожиным является большим испытанием и все здоровые силы в стране призывают к сплочению и единству.
С подобным призывом выступил сегодня и атаман Всероссийского казачьего общества и по совместительству депутат Госдумы Николай Долуда.
Атаман подчеркнул, что в ситуации, в которой сегодня оказалась Россия, необходима консолидация здоровых и патриотических сил.
По словам Долуды, Россия столкнулась с серьезными испытаниями, противостоя Западу во главе с Соединенными Штатами, и любые личные амбиции и обиды нельзя ставить выше интересов государства.
Всероссийский атаман назвал «предательством внутри страны» действия руководства ЧВК «Вагнер».
Это предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину
— сказал Долуда.
Атаман также добавил, что президент России Владимир Путин и предпринимаемые им меры находят полную поддержку у казаков Всероссийского казачьего общества.
Напомним, что мятежники во главе с Пригожиным сегодня оказались в столице Южного федерального округа – Ростове-на-Дону.