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Всероссийский атаман: Страна нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил

69
Всероссийский атаман: Страна нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил

Для России, оказавшейся втянутой в противостояние с коллективным Западом на Украине, удар внутри страны в виде мятежа вагнеровцев во главе с Пригожиным является большим испытанием и все здоровые силы в стране призывают к сплочению и единству.


С подобным призывом выступил сегодня и атаман Всероссийского казачьего общества и по совместительству депутат Госдумы Николай Долуда.
Атаман подчеркнул, что в ситуации, в которой сегодня оказалась Россия, необходима консолидация здоровых и патриотических сил.

По словам Долуды, Россия столкнулась с серьезными испытаниями, противостоя Западу во главе с Соединенными Штатами, и любые личные амбиции и обиды нельзя ставить выше интересов государства.

Всероссийский атаман назвал «предательством внутри страны» действия руководства ЧВК «Вагнер».

Это предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину

— сказал Долуда.

Атаман также добавил, что президент России Владимир Путин и предпринимаемые им меры находят полную поддержку у казаков Всероссийского казачьего общества.

Напомним, что мятежники во главе с Пригожиным сегодня оказались в столице Южного федерального округа – Ростове-на-Дону.
Использованы фотографии:
Википедия/Kazak
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69 комментариев
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  1. Vinnibuh
    Vinnibuh Сегодня, 17:35
    +16
    Еще один. Все эт вызывает уже рвотные позывы.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 17:38
      +14
      Все лизнули, но от фанерного ничего не слышно, хоть бы прокомментировал как то, сыр бор весь этот, в котором он замешан, или браво Конашенков отчитается потом?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:44
        +4
        Что прокомментировать? Президент призвал сложить оружие. Получил отказ. Действия Пригожина оценены как вооруженный мятеж
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:52
        -1
        но от фанерного ничего не слышно

        Вот именно. В МЧС он был на своём месте но ему показалось этого мало. Жалко " Вагнеров" их сделали этакими вероотступниками но они просто защищаются от них просто хотят избавится.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:41
      +8
      Цитата: Vinnibuh
      Еще один. Все эт вызывает уже рвотные позывы.

      А чего тут такого отвратительного? Президент призвал сплотится, вот все и сплачиваются.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 17:42
      +7
      Передовые отряды чвк Вагнер замечены в Подмосковье, сообщают сотрудники местной полиции. Компания "Вагнер" всегда стояла на защите интересов российского государства и народа и мы всегда и сейчас верны Президенту России. Сюда мы пришли, чтобы найти правду и справедливость, мы ни с кем не хотим воевать. - заявление одного из командиров ЧВК Вагнер в Ростове.
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 18:10
        0
        Сюда мы пришли, чтобы найти правду и справедливость, мы ни с кем не хотим воевать
        - ага с миром, на танке и тыча автоматом бок. Ходоки к Ленину тоже мне, мать их....
        Хотели бы нормальных переговоров - сделали бы.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 17:52
      -2
      Перекрывают въезды в города на трассе М4. Похоже вагнеров хотят отрезать от городов в которых у них преимущество, тогда у Мо рф нет возможности использовать против них арту, авиацию и вертолеты... и разбить их на трассах с помощью ВКС и дальнобойного высокоточного оружия, и в походных колоннах, и в пригородах и в чистом поле,, где меньше будет потерь среди местного населения. Забавно, но похоже и Вагнера это понимают. Интересно кто кого , наши бюрократы или наши музыканты.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:58
        +2
        Пока они движутся в сторону Москвы - они не наши
        1. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 18:15
          0
          Пока они движутся в сторону Москвы - они не наши

          а двигались бы в сторону, скажем, Нижнего Новгорода -- были бы наши?
    5. igork735
      igork735 Сегодня, 18:03
      +6
      Оказывается и такой есть!Наверное с казачьими разъездами границу охраняет.
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 18:07
        +3
        С шашки лихо водку пьёт с кем надо, вот и Атаман.
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:17
      +1
      Цитата: Vinnibuh
      Еще один. Все эт вызывает уже рвотные позывы.

      И все они почему то в один голос вдруг начали проклинать Пиигожина, а когда Вагнера бились в Бахмут, все молчали. Как всегда - "а мы не видели, а мы не знали". Чушь.
  2. Scipio
    Scipio Сегодня, 17:37
    +22
    Чего чего? Кто кто? Всероссийский атаман? Это, что ещё за чудо?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:43
      +5





      Для расширения вашего кругозора.
      Никола́й Алекса́ндрович Долу́да (род. 10 июня 1952, Миролюбовка, Харьковская область) — российский деятель казачьего движения; казачий генерал. Руководитель (атаман) Всероссийского казачьего общества (с 2019).
      До 2020 года являлся войсковым атаманом Кубанского казачьего войска, заместителем губернатора Краснодарского края.
      1. Scipio
        Scipio Сегодня, 17:46
        +11
        Предпочитаю не знать подобных деятелей!!!
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:56
        +3
        Каждому атаману по оттоманке, и в дальнее плавание! good
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 18:10
          +2
          И в каких битвах отмечен наградами?
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 18:22
          0
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Каждому атаману по оттоманке, и в дальнее плавание!

          От слов - далеко, далеко !
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:46
      +11
      Странно что ещё директор цирка на Фонтанке не высказался.. Я так понимаю - его слово было бы решающим..
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:49
      +1
      Цитата: Scipio
      Чего чего? Кто кто? Всероссийский атаман? Это, что ещё за чудо?

      По старой детской призказке:
      ~ "И тут то вышел атаман во фраке,
      пуговицы до самой ср _ ,
      сразу видно, что это атаман!"

      Ждём. Все чепушиллы повылезут.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 18:20
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Ждём. Все чепушиллы повылезут

        В эту игру можно играть вдвоём. Ваши - уже все повылезли, осталось только на корабль собрать, и дальше - как в том анекдоте... good laughing
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:52
      +4
      Был он атаманом Кубанского казачьего войска..Довольно долго,при Ткачеве.Ну,пошел наверх,видимо под него организацию и должность создали.Вообще при царях такого не было.Были казачьи войска,типс Кубанского,Всевеликого Донского,Семиреченского итд..Но атамана всея Руси явно не было
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Scipio
      Кто кто? Всероссийский атаман? Это, что ещё за чудо?

      "И вдруг откуда не возьмись, явилось чудо." Противно слышать.
  3. beybender
    beybender Сегодня, 17:38
    +12
    Вы что там в России вообще кукухой поехали!? Какой на атаман , какой на ЧВК !!! Устроили позорище на весь мир ! Если ещё Ахмат против власти выступит , то вообще кранты !!! Где это казачье войско воюет ?!? Атаман он видите ли всероссийский + депутат , деньги и там и там !!! Вообще уже убогие страх потеряли ,а совести там никогда и не было !!!
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: beybender
      Вы что там в России вообще кукухой поехали!? Какой на атаман , какой на ЧВК !!! Устроили позорище на весь мир ! Если ещё Ахмат против власти выступит , то вообще кранты !!! Где это казачье войско воюет ?!? Атаман он видите ли всероссийский + депутат , деньги и там и там !!! Вообще уже убогие страх потеряли ,а совести там никогда и не было !!!

      Так Ахмат по последним данным приехал на разборки с ЧВК Вагнер в Ростов. И я не удивлюсь, если он не на разборки приехали... bully
  4. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:39
    +2
    вот интересно откуда данный хлопчик знаю в администрации КК чем то заведовал потомственный говорят казак прям с самой Харьковщины родом
  5. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:39
    +8
    На Ленте пишут, что вагнеровцы уже в липецкой области. Я не пойму, а в РФ вообще вся армия на фронте?
    1. Scipio
      Scipio Сегодня, 17:41
      +6
      Все легко объясняется, если посмотреть на сво. Решимости наверху нет. + Возможно нет 100% уверенности в поддержке армии. Много новостей было, как солдаты хотели уйти Вагнер
    2. Мельциар
      Мельциар Сегодня, 17:42
      +5
      Читал что против них росгвардию бросили, но те после перестрелки бросили технику, оружие, и выровняли фронт в районе Подмосковья.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:48
      +5
      Есть некие подозрения, что армейские - как-то не очень горят желанием схлестнуться с музыкантами. Сложно вот так сходу начать убивать тех, с кем ещё вчера сидел в одном окопе и кого - считал героями. Даже по приказу гаранта..
      1. Scipio
        Scipio Сегодня, 17:56
        +3
        Согласен, мало кто захочет стрелять в братьев по оружие. Отсюда и слабые меры. Власть понимает, что нет гарантий выполнения приказа на открытие огня по музыкантам.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:01
        +3
        Да уж Рублёвку от Вагнера едва ли кто защищать захочет.
    4. comradChe
      comradChe Сегодня, 17:49
      +1
      Да плюнь на них Арон! Чем?Да слюной.Лучше поделись инфой о месте нашего(вашего) олигархата во всём этом.
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:51
      -1
      Почему же? Армия есть. Только срочники и силовики. А у нас территория сами знаете какая. Вагнеров от 150 до 400 единиц техники движется
    6. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 18:21
      0
      Я не пойму, а в РФ вообще вся армия на фронте?

      вероятно, по границам размазана. Т.е. размазано всё, что не на западном фронте.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:39
    +7
    Напомним, что мятежники во главе с Пригожиным сегодня оказались в столице Южного федерального округа – Ростове-на-Дону.
    Быстро они Ростов взяли,Артемовск дольше брали..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:45
      +5
      Они его не брали,а просто туда зашли.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:47
      +2
      Так Бахмут ВСУ обороняли, а Ростов... а кто его вообще оборонял?
  7. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:40
    +15
    Что за пан атаман таврический ? Сейчас все кому не лень обвиняют в предательстве вагнер и Пригожина . Но почему то шойгу с герасимовым ни разу не предатели. К шойгу накопилось много вопросов по поводу операции и не только . Я сомневаюсь что Вагнер вдруг взял ни с того ни с сего и пошёл на Москву . Ну так пусть выйдет шойгу с герасимовым и поговорят. А к МО доверия нет !
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:54
      +1
      Не переживайте. Они на очереди........
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:40
    +6
    Всероссийский атаман

    И кто только не вылезет на политическую арену пользуясь случаем.
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:41
    +3
    А уже все отметились - плюнули-лягнули или еще кто в запасе остался?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:48
      +2
      Цитата: Егоза
      или еще кто в запасе остался?

      Да много еще кто отдыхает. Мы еще услышим главу профсоюза, мнение Гундяева, Михалкова и т.д. и т.п.
    2. Vinnibuh
      Vinnibuh Сегодня, 17:50
      0
      Ну вам товарищ выше ответил: директор цирка на Фонтанке laughing
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:43
    +4
    Походу, всех клоунов трясут, чтобы они выступали с патриотическими речами. Скоро артисты подтянутся, "совесть нации", так сказать, газмановы, розенбаумы и другие "доверенные люди президента". Прямо как на выборах шоу пошло.
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 17:46
      +2
      Уже! и артисты были сегодня на ТВ, что то Певцов просил от народа
  11. beybender
    beybender Сегодня, 17:43
    +8
    А где потерялся Атаман Министерства Обороны РФ ?!? Язык в пятую точку засунул и за спиной Гаранта прячется ?!?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:49
      +7
      От срочно резервную армию выстругивает в мастерской. Он у самого Урфина Джюса обучался.
  12. Маз
    Маз Сегодня, 17:44
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Передовые отряды чвк Вагнер замечены в Подмосковье, сообщают сотрудники местной полиции.

    Передовые отряды чвк Вагнер замечены в Подмосковье, сообщают сотрудники местной полиции.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:02
      -4
      Цитата: Маз
      Цитата: Арон Заави
      Передовые отряды чвк Вагнер замечены в Подмосковье, сообщают сотрудники местной полиции.

      Передовые отряды чвк Вагнер замечены в Подмосковье, сообщают сотрудники местной полиции.

      Чё-т евреи распрыгались сегодня. Модератор спит, что ли? what laughing
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:44
    +5
    все здоровые силы в стране призывают к сплочению и единству

    а он не назвал фамилии этих "здоровых" сил, которые сплотились вокруг президента?
    Мэнтуров, Селуанов, Сирдюков, Грев, Голекова есть в списке?
  14. Комментарий был удален.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 17:53
      +1
      Молитва моджахедов, здесь к какому боку? what
  15. Uno
    Uno Сегодня, 17:46
    +5
    В ближайшее время мы узнаем много ранее неизвестных людей и организаций - Всероссийский атаман, глава ФМБА
  16. buslaif
    buslaif Сегодня, 17:50
    +4
    Атаман подчеркнул, что в ситуации, в которой сегодня оказалась Россия, необходима консолидация здоровых и патриотических сил.
    Патриотов, "рвущих на себе рубахи на митингах" , орущих "Любо" под звон гранёных стаканов с водкой у нас пруд пруди.Страна и её Вооружённые силы нуждаются во вменяемом руководстве- работниках тяжёлого умственного труда. Таких,чтобы не создавали проблем,которые приходится решать большой кровью её граждан. Всем давно было ясно,что участие в боевых действиях ЧВК не являются их непосредственной задачей. Не для этого предназначены легко вооружённые формирования. Не уверен, что к этому благосклонно отнеслось и руководство ВС РФ,а решение было навязано сверху. В результате раздрая мы и имеем ту ситуацию, которая есть на сегодня.Такого позора давно не испытывала ни Россия, ни её народ.Было бы правильным решением после всего происшедшего,чтобы высокие чины из МО и ГШ, ответственные за всё происходящее, подали в отставку, как проявившие некомпетентность и профнепригодность, преследующие СВО с самого его начала.
  17. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:51
    +6
    казак это казак, он не может быть депутатом, таксистом или ещё не пойми чем. Либо он все 24 часа казак. либо ряженый.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:12
      0
      А депутат - это профессия такая? И в каком ВУЗе на неё готовят? Впрочем, лучше бы и правда готовили.
  18. N-W
    N-W Сегодня, 17:51
    +1
    С разными девиантами как раз не надо объединяться. Тем более, что они себя ярко маркируют. Вот на знамени Вагнера девиз со словами "Кровь и честь", как у Гитлерюгенд, между прочим. Череп и прочая инфернальная тематика... Сейчас на всю эту шизо-дурь смотришь как-то по иному ((
  19. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:52
    +2
    Все уже высказались - и президент, и губеры, и атаман, и депутаты. Только пожарник как воды в рот набрал.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:10
      -1
      Потому что ему сказали ша, не отсвечивать и обьяснительные берут с показаниями. Он же виновником этого действа назначен. Только с оружием выступал не он, а оппонент
  20. moreman78
    moreman78 Сегодня, 17:53
    +1
    Цитата: Uno
    В ближайшее время мы узнаем много ранее неизвестных людей и организаций - Всероссийский атаман, глава ФМБА

    Да уж, Цирк еще не уехал, а клоуны уже вовсю выступают!
  21. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:54
    +5
    Ну все отметились))) Митрополиты какие-то, какие-то атаманы... Ну разве что работники Московского Зоопарка пока отстают)))
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:10
      +2
      Они пока ещё не закончили опрос бабуинов с антилопами. Как закончат, так тоже доложат, что все как один.
  22. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:55
    +1
    У меня вопрос, куда делись комментаторы, которые тут днём паслись, тон комментариев кардинально поменялся, почему то... request
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:09
      0
      И что на что поменялось, по Вашему мнению? Просто интересно это мнение, я вовсе не с наездом.
    2. igork735
      igork735 Сегодня, 18:18
      0
      "Жаль… Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха"
  23. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:04
    +3
    Уже Эрдоган предложил помощь России. Наверное, имеется ввиду возможное ведение в страну миротворческого контингента НАТО (чисто турецкого, либо совместного) для защиты конституционного строя. Оригинальный получится способ закончить наконец СВО. Получив вместо этого нечто сильно напоминающее Югославию (к тому времени бывшую) 90-х годов.
    КСИР предложил направить помощь войсками, Ким ещё не отметился, но, думаю, скоро исправится. А чему удивляться после того, как чеченские бойцы прибыли защищать население Белгородской области, того население, которому так оружие в руки и не решились выдать? Теперь вот чеченцев на разборку с Вагнером в Ростов пригласили. Может и разберутся, но вот будут ли к местному населению относиться, как к своим? Или решат, что город им отдан на законные три дня? Впрочем, потом всё равно всё спишется на бесчинства пригожинских. Как Украина в Буче все жертвы списала на наши войска.
    А в Петербурге "по техническим причинам" минимум на два дня закрыли все оружейные магазины. Вот интересно: когда вна Украине был риск захода в города иностранной армии, там гражданам раздавали автоматическое оружие и боеприпасы. У нас, когда есть риск занятия городов вооружёнными мятежниками (так их именуют в СМИ), закрывают магазины, где можно хотя бы охотничий огнестрел приобрести. Очевидно, наша власть не верит, что народу оружие нужно оружие для того, чтобы противостоять мятежникам, более того - не сомневается, что при первой же возможности оно если и не присоединится к ним, то начнёт бесчинствовать и мародёрить?
  24. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 18:16
    0
    Атаман видно из Москвы вещает, а не из Ростова-на-Дону. Еще возник вопрос, что понимает Путин под защитой государственности? Сохранение власти? Кстати, в словах Пригожина не увидел и не услышал ни одного призыва к мятежу. Наоборот, он убеждает, что россиян не тронет, если они не станут угрожать его воинам... Выразить свою гражданскую позицию должен иметь возможность любой россиянин! Кстати, вспомните как ко власти пришел алкаш? Он ли не расстреливал Белый дом?
  25. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:18
    0
    Как в статье - личные амбиции и обиды нельзя ставить выше гос интересов, а в то как с карманами богатеньких буратин( не только олигархов) их можно получается ставить выше госинтересов