Всероссийский атаман: Страна нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил

Это предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину

Для России, оказавшейся втянутой в противостояние с коллективным Западом на Украине, удар внутри страны в виде мятежа вагнеровцев во главе с Пригожиным является большим испытанием и все здоровые силы в стране призывают к сплочению и единству.С подобным призывом выступил сегодня и атаман Всероссийского казачьего общества и по совместительству депутат Госдумы Николай Долуда.Атаман подчеркнул, что в ситуации, в которой сегодня оказалась Россия, необходима консолидация здоровых и патриотических сил.По словам Долуды, Россия столкнулась с серьезными испытаниями, противостоя Западу во главе с Соединенными Штатами, и любые личные амбиции и обиды нельзя ставить выше интересов государства.Всероссийский атаман назвал «предательством внутри страны» действия руководства ЧВК «Вагнер».— сказал Долуда.Атаман также добавил, что президент России Владимир Путин и предпринимаемые им меры находят полную поддержку у казаков Всероссийского казачьего общества.Напомним, что мятежники во главе с Пригожиным сегодня оказались в столице Южного федерального округа – Ростове-на-Дону.