The Times: Конфликт на Украине затягивается, а Запад предпринимает недостаточно усилий для поддержки Киева

Кстати говоря, российская экономика на удивление проявляет стойкость, несмотря на все введённые против этой страны санкции»

Более того, не стоит забывать и о том, что большинство государств мира до сих пор либо выступают в поддержку России, либо занимают нейтральную позицию по украинскому вопросу, заключает автор статьи данного издания

Странам Запада давно пора осознать, что Россия, похоже, окончательно развернулась от Европы на Восток, пишет обозреватель The Times Макс Гастингс. Данное высказывание журналиста является неким упрёком по отношению к официальному Брюсселю, чьи слова расходятся с его реальными действиями. В частности, британский историк сослался на конференцию по восстановлению Украины, в которой на этой неделе приняли участие правительства крупнейших стран Европы.Так, многие их обещания по поводу увеличения средств на поддержку этой страны носят лишь декларативный характер, поскольку сумма, в которой нуждается Киев, гораздо существеннее.По мнению журналиста, Москва по-прежнему рассчитывает на то, что затягивание украинского конфликта сыграет ей на руку, считая, что таким образом Запад устанет от конфликта. Именно по этой причине европейским странам необходимо как можно скорее ускорить поставки вооружений, причём это должна быть многолетняя программа военной помощи Украине. Примечательно, что страны Скандинавии, Польша и США оптимистично настроены на это, в то время как западноевропейские государства проявляют некую пассивность в этом плане.Под западноевропейскими странами Гастингс подразумевает, главным образом, Францию и Германию, которые считают, что противостояние с Россией будет носить долгосрочный характер, однако не предпринимают никаких мер в этом отношении.Более того, отмечают авторы публикации, «неохота» стран Запада оказывать Киеву всю необходимую поддержку вызвана и плачевным состоянием его оборонной промышленности. То же можно сказать и о Великобритании, которая после брекзита поставила амбициозные задачи по усилению своего оборонного потенциала, но по факту на это у страны ресурсов нет.Также является примечательным тот факт, что, хотя британский обозреватель не поддерживает действия России на Украине, он в то же время не разделяют точку зрения многих западных аналитиков, согласно которой она вот-вот рухнет.Макс Гастингс: