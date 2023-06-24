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The Times: Конфликт на Украине затягивается, а Запад предпринимает недостаточно усилий для поддержки Киева

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The Times: Конфликт на Украине затягивается, а Запад предпринимает недостаточно усилий для поддержки Киева

Странам Запада давно пора осознать, что Россия, похоже, окончательно развернулась от Европы на Восток, пишет обозреватель The Times Макс Гастингс. Данное высказывание журналиста является неким упрёком по отношению к официальному Брюсселю, чьи слова расходятся с его реальными действиями. В частности, британский историк сослался на конференцию по восстановлению Украины, в которой на этой неделе приняли участие правительства крупнейших стран Европы.


Так, многие их обещания по поводу увеличения средств на поддержку этой страны носят лишь декларативный характер, поскольку сумма, в которой нуждается Киев, гораздо существеннее.

По мнению журналиста, Москва по-прежнему рассчитывает на то, что затягивание украинского конфликта сыграет ей на руку, считая, что таким образом Запад устанет от конфликта. Именно по этой причине европейским странам необходимо как можно скорее ускорить поставки вооружений, причём это должна быть многолетняя программа военной помощи Украине. Примечательно, что страны Скандинавии, Польша и США оптимистично настроены на это, в то время как западноевропейские государства проявляют некую пассивность в этом плане.

Под западноевропейскими странами Гастингс подразумевает, главным образом, Францию и Германию, которые считают, что противостояние с Россией будет носить долгосрочный характер, однако не предпринимают никаких мер в этом отношении.

Более того, отмечают авторы публикации, «неохота» стран Запада оказывать Киеву всю необходимую поддержку вызвана и плачевным состоянием его оборонной промышленности. То же можно сказать и о Великобритании, которая после брекзита поставила амбициозные задачи по усилению своего оборонного потенциала, но по факту на это у страны ресурсов нет.

Также является примечательным тот факт, что, хотя британский обозреватель не поддерживает действия России на Украине, он в то же время не разделяют точку зрения многих западных аналитиков, согласно которой она вот-вот рухнет.

Макс Гастингс:

Кстати говоря, российская экономика на удивление проявляет стойкость, несмотря на все введённые против этой страны санкции»
Более того, не стоит забывать и о том, что большинство государств мира до сих пор либо выступают в поддержку России, либо занимают нейтральную позицию по украинскому вопросу, заключает автор статьи данного издания
Использованы фотографии:
https://commission.europa.eu/index_en
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6 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 19:27
    0
    Эх хоспода ,вы просто не понимаете на кого вы нарвались Думаете вы стравили славян и радуетесь ?
    Эх нет ..Это ваш закат начинается англосакский и еврейский мировой ..Тут не вы нас подловили на войне ..А МЫ ВАС !!!!
    Вы заглотили наживку бойни на украине и наши 300 лярдов в том числе .. wink
    И пригожина тоже ))))
    Ваш закат гегемонии близок уже и гнобить и резать вас будут свои внутри ..
    А России будет молчать и восстанавливаясь!
    Украина ваша ОШИБКА !!! Не жалко вас
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:30
    +1
    Не знаю , как журналист Таймс думает, но вот лично мне близка позиция тех, кто считает что затягивание войны минимум еще на пару лет это стратегическое решение политической элиты Запада. Им нужно бросить в топку войны старое оружие, развернуть свой ВПК и увеличить ВС . К экономическим целям относится полная перенастройка экономики с отказом от российского сырья. А если при окончании б/д и подписании перемииия Украина потеряет до 25% территории это их тоже устроит, так позволит не напрягаясь продолжить санкционную политику.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:06
      0
      Цитата: Арон Заави
      Не знаю , как журналист Таймс думает

      А вам кто сказал, что это мысли одного только журналиста одной Таймс? Открывайте например
      https://inosmi.ru
      И прям по списку:
      * НАТО потерпела поражение от России на Украине. Альянс уже ничто не спасет
      * "Контрнаступлению конец". Польский генерал перечислил причины провала ВСУ
      * Украинское контрнаступление не оправдало ожиданий Запада
      * Раскрыта правда о провале контрнаступления Украины и упущенном мире
      На любой вкус - от СиЭнЭн до Ливана с поляками...
      Ежу понятно. что ВСУ так эпично обделалось, что шаровары хрен отстираешь laughing Матрасам там спасать уже нечего)))
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:39
    +1
    А что ещё забугорные могут сделать, такого, что б принципиально что то изменить?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:54
      0
      Цитата: rocket757
      А что ещё забугорные могут сделать, такого, что б принципиально что то изменить?

      Давать оружие гораздо больше и быстрее . Особенно артиллерию. Но дают очень дозировано.
  4. Uno
    Uno Сегодня, 19:41
    -1
    Тем временем для адептов многоходовочек и что все это было сделано для запутывания врага