«Удара в спину не простит ни Бог, ни народ»: Глава военного отдела РПЦ обратился к ЧВК «Вагнер»

Вооружённого мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи - грехи измены, предательства, переворота - не прощаются.

Он должен последовать примеру такого же предателя страны, участника ГКЧП Бориса Пуго.

Российские политики, военные и общественные деятели продолжают высказываться по теме, связанной с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Своё обращение к Пригожину и «вагнерам» записал глава военного отдела РПЦ (Русской Православной церкви) митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Он призвал куратора ЧВК «Вагнер» и бойцов частной военной компании остановиться.Митрополит отметил, что имеет полное право обращаться от имени окормлявших участников СВО священников и от собственного имени к лицам, которые решили поднять военный мятеж.По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского, «вагнерам» нужно остановиться.Из заявления главы военного отдела РПЦ:Губернатор Тверской области сделал своё заявление. Игорь Руденя заявил о том, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после предательства России и россиян «должен встать только на один путь, если он мужчина».Руденя:Борис Пуго – глава МВД СССР в 1991 году. Являлся участником ГКЧП, одним из его организаторов. Как известно, ГКЧП потерпел провал. По одной из версий, Пуго сам свёл счёты с жизнью, по другой – попросил это сделать свою жену.Губернатор Тверской области призвал бойцов «Вагнера» прекратить братоубийство.