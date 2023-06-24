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«Удара в спину не простит ни Бог, ни народ»: Глава военного отдела РПЦ обратился к ЧВК «Вагнер»

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«Удара в спину не простит ни Бог, ни народ»: Глава военного отдела РПЦ обратился к ЧВК «Вагнер»

Российские политики, военные и общественные деятели продолжают высказываться по теме, связанной с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Своё обращение к Пригожину и «вагнерам» записал глава военного отдела РПЦ (Русской Православной церкви) митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Он призвал куратора ЧВК «Вагнер» и бойцов частной военной компании остановиться.


Митрополит отметил, что имеет полное право обращаться от имени окормлявших участников СВО священников и от собственного имени к лицам, которые решили поднять военный мятеж.

По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского, «вагнерам» нужно остановиться.

Из заявления главы военного отдела РПЦ:

Вооружённого мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи - грехи измены, предательства, переворота - не прощаются.

Губернатор Тверской области сделал своё заявление. Игорь Руденя заявил о том, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после предательства России и россиян «должен встать только на один путь, если он мужчина».

Руденя:

Он должен последовать примеру такого же предателя страны, участника ГКЧП Бориса Пуго.

Борис Пуго – глава МВД СССР в 1991 году. Являлся участником ГКЧП, одним из его организаторов. Как известно, ГКЧП потерпел провал. По одной из версий, Пуго сам свёл счёты с жизнью, по другой – попросил это сделать свою жену.

Губернатор Тверской области призвал бойцов «Вагнера» прекратить братоубийство.
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25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:53
    -5
    Пригожин может уже собирать монатки и валить из страны пока для него не стало слишком поздно.Это единственный для него хороший вариант.За ним никто не пойдёт.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 17:55
      -1
      Пригожин может уже собирать монатки и валить из страны пока для него не стало слишком поздно.Это единственный для него хороший вариант.За ним никто не пойдёт.

      Вы предлагаете понять и простить?
      Нет уж!
      Пригожина под справедливый военный трибунал!
    2. raw174
      raw174 Сегодня, 17:58
      -3
      Он мятежник, а мятежников потребно вешать...
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 18:00
        0
        Пригожин, однозначно "огребёт" по полной. Интересно вот, что разбор будет официальный и подробный?
    3. Сергей Сапельников
      Сергей Сапельников Сегодня, 18:08
      -6
      здесь что ботов нагнали? да вся страна за Пригожина
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 18:22
        0
        Да от кель ты выполз болезный у нас дурных не так много и да чей Крым не подскажите?
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:09
      -2
      Цитата: Orange-Bigg
      Пригожин может уже собирать монатки и валить из страны пока для него не стало слишком поздно.

      Стрелко: Либо Пригожин сольётся, либо Гражданская война, либо генералы надуют Верховного. Иного нет".
    5. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:11
      +6
      Пригожин может уже собирать монатки и валить из страны пока для него не стало слишком поздно

      А ещё вчера вы пели оды "Вагнерам" как же вы быстро переобулись. Позорище. Ни кто не принимает причину этого демарша ,обвинять всегда легче.
  3. Vinnibuh
    Vinnibuh Сегодня, 17:56
    0
    Мдя,прям косяком пошли. Токо про атамана речь была. Амба
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:21
      -1
      Цитата: Vinnibuh
      Мдя,прям косяком пошли. Токо про атамана речь была. Амба

      Да, уж попам-то бы помолчать.
      Пусть отмаливают средства грохнутые на главный военный храм с его фресками.
  4. Комментарий был удален.
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 18:02
    +5
    Какое-то брожение наверное в верхах. Все спешат "выразить лояльность".
    Напоминает спешную переприсягу перед восстанием декабристов. laughing
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:02
    +7
    Высказываются исключительно обладатели должностей, которые уйдут вместе с Путиным. Возникает вопрос: За что именно они так пекутся? Особенно, с учетом, что до этого ни один из них не призывал разобраться с провалами " СВО" и помалкивал, пока Пригожин обвинял руководство МО. Хотя уже тогда-весной- должно было начаться расследование.
  7. Маз
    Маз Сегодня, 18:03
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    Пригожин может уже собирать монатки и валить из страны пока для него не стало слишком поздно.Это единственный для него хороший вариант.За ним никто не пойдёт.

    А вы за всех не расписывайтесь, а то спина позвоночник не выдержит
  8. Старый электрик
    Старый электрик Сегодня, 18:03
    0
    Бойцы ЧВК «Вагнер» не сложат оружие…

    По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной…

    Евгений Пригожин.

    Меня ничем не обидела советская власть.
    Я – сын крестьянина, родился в Нижегородской губернии, учился на гроши, добился высшего образования. Я принял народную революцию, вступил в ряды Красной Армии для борьбы за землю для крестьян, за лучшую жизнь для рабочего, за светлое будущее Русского народа. С тех пор моя жизнь была неразрывно связана с жизнью Красной Армии. 24 года я непрерывно прослужил в её рядах. Я прошёл путь от рядового бойца до командующего армией и заместителя командующего фронтом. Я командовал ротой, батальоном полком, дивизией, корпусом. Я был награждён орденами Ленина, «Красного знамени» и медалью «XX лет РККА». С 1930 года я был членом ВКП(б).
    ...
    И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил.
    Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему, как крестьянин был загнан насильно в колхозы, как миллионы русских людей исчезали, арестованные, без суда и следствия. Я видел, что растаптывалось всё русское, что на руководящие посты в стране, как и на командные посты в Красной Армии, выдвигались подхалимы, люди, которым не были дороги интересы Русского народа...
    …Я пришёл к твёрдому убеждению, что задачи, стоящие перед Русским народом, могут быть разрешены в союзе и сотрудничестве с Германским народом. Интересы Русского народа всегда сочетались с интересами Германского народа, с интересами всех народов Европы. Высшие достижения Русского народа неразрывно связаны с теми периодами его истории, когда он связывал свою судьбу с судьбой Европы, когда он строил свою культуру, своё хозяйство, свой быт в тесном единении с народами Европы. Большевизм отгородил Русский народ непроницаемой стеной от Европы. Он стремился изолировать нашу Родину от передовых европейских стран. Во имя утопических и чуждых Русскому народу идей он готовился к войне, противопоставляя себя народам Европы.
    В союзе с Германским народом Русский народ должен уничтожить эту стену ненависти и недоверия. В союзе и сотрудничестве с Германией он должен построить новую счастливую родину в рамках семьи равноправных и свободных народов Европы…

    Из открытого письма Генерал-лейтенанта Власова А.А. от 3 марта 1943 г. «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом»
    За 80 лет ничего не изменилось.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 18:20
      +1
      Цитата: Старый электрик
      По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной

      Так оно и Горбачёв и Ельцин вроде как только хорошее хотели для страны, а оно вон как получилось, но ведь патриоты наверно были (где-то там в глубине души).
      Цитата: Старый электрик
      За 80 лет ничего не изменилось.

      Да. Как измывались над Россией недруги так и есть и всеми способами пытаются нас уничтожить через мозги ибо победить войной никак не получается.
      Горе тем кто идёт против Государства Российского, Российской Империи или Руси и особенно предателям которые даже могут не понимать, что предают.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:21
      0
      С каких это пор европа наш союзник? Мы от неё ничего хорошего не видели
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:06
    +1
    Правильно митрополит говорит. Боженька все видит, все знает и обязательно накажет всех плохих!
  10. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 18:11
    +3
    Последние сводки-вошли в Московскую область с юга.
    Как я и думал какой-то рубеж обороны будет возле Оки. Там у мостов у Кашире. спецназ ВДВ. По сути последний рубеж на котором можно их задержать. Дальше только у МКАД,но там Росгвардия, и возможно еще какие-то ведомственные спецназы.
    Если останавливать то у мостов. Обстановка в целом фееричная-мизерный отряд Вагнера триумфально идет от Ростова и Луганска. Встреченные части или братаются или пропускают.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:14
      +2
      а есть ссылки на официальную информацию?
  11. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:12
    +1
    Как надоели эти убогие . От куда столько этих клоунов подтянули ? Директор цирка высказался или нет ещё? Конечно народ не простит , этот народ с оружием и пошёл спросить за всё с " полководца" .
  12. Nightwalker
    Nightwalker Сегодня, 18:14
    -1
    Цитата: частное лицо
    как же вы быстро переобулись

    Пели оды Героям, но не мятежникам!
  13. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 18:19
    -2
    глава военного отдела РПЦ
    Глав-халдей прорезался!
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22
    0
    Губернатор Тверской области призвал бойцов «Вагнера» прекратить братоубийство.
    . А что, братоубийство уже или это только предположение, предсказание.....
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:23
    0
    Из заявления главы военного отдела РПЦ:

    Вооружённого мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи - грехи измены, предательства, переворота - не прощаются.
    Ну конечно к Шойгу вопросов нет, он же Храм ВС РФ построил на кровно заработанные финансовые средства. Стало быть окупился о РПЦ, не от Бога, а именно от РПЦ
    Губернатор Тверской области сделал своё заявление. Игорь Руденя заявил о том, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после предательства России и россиян «должен встать только на один путь, если он мужчина».

    Руденя:

    Он должен последовать примеру такого же предателя страны, участника ГКЧП Бориса Пуго.
    Руденя явно питает "здоровый" интерес к лицам кавказской национальности из Чеченской республики у которых брутальность зашкаливает. "Если он мужчина". А мужчина ли сам Руденя ? Вот в чём вопрос. А за Бориса Пуго пожелание Игорю Рудене питать здоровый интерес к авторитетам
  16. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:23
    0
    Ну куда же без попов, при Путине без попов ни ни, нельзя