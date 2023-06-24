Из-за событий в России власти Британии решили созвать экстренное заседание совета безопасности Cobra

Самое главное, что я хотел бы сказать, это чтобы все стороны несли ответственность и защищали гражданское население

Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина вызвало серьезную обеспокоенность в Лондоне. Из-за последних событий в России власти Британии решили созвать экстренное совещание по безопасности Cobra.Об этом сообщает британская медиакорпорация BBC, ссылаясь на премьер-министра страны Риши Сунака.Он внимательно наблюдает за событиями в России и намерен обсудить их на совещании. Сунак утверждает, что позже обговорит с руководством союзных государств ситуацию в нашей стране.- заявил премьер Британии, добавив, что пока ничем не готов дополнить свои слова.Журналисты газеты The Sun отмечают, что в других западных столицах следят за действиями ЧВК «Вагнер» и ее руководителя не менее внимательно, чем в Лондоне. Это подтверждают и заявления некоторых из них.К примеру, об этом прямо говорил представитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона.На данный момент в России глава ЧВК «Вагнер» считается фигурантом уголовного дела по обвинению в вооруженном мятеже. Он угрожал российским военным применением оружия в ответ на якобы нанесенный ими ракетный удар по месту дислокации подразделений «вагнеровцев». Пригожин пообещал уничтожить любого, кто решится преградить дорогу его бойцам. Он утверждает, что им не способны помешать ни блокпосты, ни боевая авиация В прессе США утверждают, что администрация Байдена «шокирована происходящим в России и пристально наблюдает за развитием событий». Отмечается, что о конфликте Пригожина с Миноьбороны «знали давно, но не предполагали, что он может перерасти в прямое противостояние с властями».Тем временем, многие представители ЧВК заявляют, что их «использовали вслепую, сначала заявив, что нужно выдвинуться на защиту границ России».