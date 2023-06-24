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Из-за событий в России власти Британии решили созвать экстренное заседание совета безопасности Cobra

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Из-за событий в России власти Британии решили созвать экстренное заседание совета безопасности Cobra

Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина вызвало серьезную обеспокоенность в Лондоне. Из-за последних событий в России власти Британии решили созвать экстренное совещание по безопасности Cobra.


Об этом сообщает британская медиакорпорация BBC, ссылаясь на премьер-министра страны Риши Сунака.

Он внимательно наблюдает за событиями в России и намерен обсудить их на совещании. Сунак утверждает, что позже обговорит с руководством союзных государств ситуацию в нашей стране.

Самое главное, что я хотел бы сказать, это чтобы все стороны несли ответственность и защищали гражданское население

- заявил премьер Британии, добавив, что пока ничем не готов дополнить свои слова.

Журналисты газеты The Sun отмечают, что в других западных столицах следят за действиями ЧВК «Вагнер» и ее руководителя не менее внимательно, чем в Лондоне. Это подтверждают и заявления некоторых из них.

К примеру, об этом прямо говорил представитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

На данный момент в России глава ЧВК «Вагнер» считается фигурантом уголовного дела по обвинению в вооруженном мятеже. Он угрожал российским военным применением оружия в ответ на якобы нанесенный ими ракетный удар по месту дислокации подразделений «вагнеровцев». Пригожин пообещал уничтожить любого, кто решится преградить дорогу его бойцам. Он утверждает, что им не способны помешать ни блокпосты, ни боевая авиация.

В прессе США утверждают, что администрация Байдена «шокирована происходящим в России и пристально наблюдает за развитием событий». Отмечается, что о конфликте Пригожина с Миноьбороны «знали давно, но не предполагали, что он может перерасти в прямое противостояние с властями».

Тем временем, многие представители ЧВК заявляют, что их «использовали вслепую, сначала заявив, что нужно выдвинуться на защиту границ России».
Использованы фотографии:
https://www.rishisunak.com/
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21 комментарий
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:59
    +8
    Бриты, поди, уже шампанское открыли.

    Подобное должно было произойти на Украине, а никак не у нас
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:01
      +9
      Цитата: Alister Kroulegg
      Бриты, поди, уже шампанское открыли

      Мятеж в стране с 1500 ядерных боеголовок это ужас всемирного масштаб.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:08
        +1
        Блек Ливз уже не меттер, или это не беспорядки? Или там ЯО нет?)))
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:10
          0
          Цитата: Bingo
          Блек Ливз уже не меттер, или это не беспорядки? Или там ЯО нет?)))

          Ну там было массовое гражданское неповиновение. Угрозы власти оно не представляло.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 18:12
            +2
            Цитата: Арон Заави
            Угрозы власти оно не представляло.

            laughing Учитывая, что целью БЛМ было свержение Трампа - посмешил. Трампа-то скинули, и БЛМ в этом не последнюю роль сыграло))) И уличные бои шли по всей стране.
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 18:20
              0
              Цитата: Bingo
              Цитата: Арон Заави
              Угрозы власти оно не представляло.

              laughing Учитывая, что целью БЛМ было свержение Трампа - посмешил. Трампа-то скинули, и БЛМ в этом не последнюю роль сыграло))) И уличные бои шли по всей стране.

              Скинули его на выборах. Да БЛМ сыграло в этом не малую роль, но не больше чем массовые выступления американцев против войны во Вьетнаме помогли прекратить эту войну.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:01
      +4
      И британцы, и американцы, и украинцы, и немцы, и поляки. Уверен, сейчас тот самый "весьмир" доволен.
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 18:05
      +6
      Зато китайцам впору голову пеплом посыпать. Довыжидались. Нет чтобы Россию военными поставками завалить для СВО, дабы сделать свои северные границы крепкими и нерушимыми. Но нет, санкций побоялись. Теперь сидят китайские обезьяны и думают, чем это всё закончится и как им аукнется если не дай Бог с Россией что-то случится.
      Цитата Лаврова вставлена здесь.
      1. Гум_маноид
        Гум_маноид Сегодня, 18:21
        0
        У Китая несколько лет назад то же восстание было. Мы им свои танки туда посылали, так что тамошним политикам то же трудно лавировать приходится.
    4. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 18:07
      +1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Бриты, поди, уже шампанское открыли.

      Подобное должно было произойти на Украине, а никак не у нас

      Собираются делить шкуру неубитого медведя.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 18:19
        0
        Цитата: ARIONkrsk
        Собираются делить шкуру неубитого медведя.

        Думаю не совсем те цели. Тут корректировка планов как посильней ранить медведя. А надежды, да были не малые у них.
    5. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 18:08
      -2
      Не думаю что так все просто. Под эту лавочку РФ может много что пульнуть в сторону "соседей"
  2. raw174
    raw174 Сегодня, 18:00
    +3
    Самое время готовить ввод миротворцев НАТО, исключительно для обеспечения безопасности компонентов СЯС России... Такая повестка?...
  3. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 18:03
    +2
    Опять у нас ситуация, от которой у всего мира, в который раз отваливается челюсть от удивления.
  4. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 18:07
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Alister Kroulegg
    Бриты, поди, уже шампанское открыли

    Мятеж в стране с 1500 ядерных боеголовок это "ужас" всемирного масштаб.

    Нэт! Это миролюбивые обрезки!...
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:08
    +1
    Как менялись заголовки французских газет в 1815 году по мере приближения Наполеона к Парижу:⁠⁠
    «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан».
    «Людоед идет в Трассу».
    «Узурпатор вошел в Гренобль».
    «Бонапарт занял Лион».
    «Наполеон приближается к Фонтенбло».
    «Его императорское величество вступает в верный ему Париж»
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:10
    -2
    Самое главное, что я хотел бы сказать, это чтобы все стороны несли ответственность и защищали гражданское население

    - заявил премьер Британии, добавив, что пока ничем не готов дополнить свои слова.
    Поэтому ракеты Storm shadow летают в(на)Украине
    Ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина вызвало серьезную обеспокоенность в Лондоне. Из-за последних событий в России власти Британии решили созвать экстренное совещание по безопасности Cobra.
    В Лондоне уже наверное рассматривается вопрос о предоставлении политического убежища. И речь не о Пригожине который на Туманный Альбион навряд ли поедет
  7. bootusr
    bootusr Сегодня, 18:10
    0
    Благими намерениями вымощена дорого в Ад.
  8. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 18:12
    -2
    Пятиминутное блеяние Путина ни о чем, это все на что он способен в данной ситуации?
    Это всё что может предложить и сделать власть?
    Если это так, то эта власть не дееспособна!
  9. helicop-man
    helicop-man Сегодня, 18:15
    -2
    Интересно, они понимают, что если бы Пригожин захватил власть, то завтра смыло бы мелкобритию и был прямой российский сулвакский коридор?)) А польская ссалась под себя круглые сутки)))))
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    0
    Из-за событий в России власти Британии решили созвать экстренное заседание совета безопасности Cobra
    . Ну да, многие напряглись или на низкий старт присели.