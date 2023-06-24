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Бойцы 58 общевойсковой армии ВС РФ записали видеообращение к «пригожинцам»

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Бойцы 58 общевойсковой армии ВС РФ записали видеообращение к «пригожинцам»

Военнослужащие, выполняющие свой воинский долг в составе подразделений 58-й общевойсковой армии ВС РФ записали видеообращение к сотрудникам ЧВК "Вагнер", принимающим участие в попытке вооруженного мятежа под руководством куратора компании Евгения Пригожина. В своем обращении бойцы призвали "пригожинцев" пресечь противозаконные действия их руководителя.


Авторы видеообращения подчеркнули, что с уважением относятся ко всем, кто выполняет боевые задачи, направленные на уничтожение бандеровской нечисти на Украине и считают бойцов ЧВК "Вагнер" настоящими воинами и патриотами России.

Также они отметили постоянные потоки лжи, исходящие со стороны куратора "Вагнера" Пригожина в адрес военнослужащих регулярной российской армии.

В то время, когда мы стоим стоим насмерть и держим рубежи обороны, этот "политический деятель" позволяет себе распространять о нас откровенную ложь. Ни один боец нашего подразделения не отступил и не оставил свои позиции
- утверждают бойцы.

Военнослужащие также подчеркнули, что Пригожин, делая свои лживые заявления, работает на врага. Он стал предателем интересов России. Авторы видеообращения призвали преданных Пригожиным "музыкантов" взять кувалды и наказать Пригожина, согласно обычаям ЧВК "Вагнер".

Также сообщается, что командир штурмового отряда "Шторм Z" Алиетдин Махмудов со своими бойцами на передовой Запорожского фронта выразили поддержку президенту Путину.
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9 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 18:21
    +7
    Скажем "НЕТ" братоубийству и гражданской войне!!!

    Наши свары лишь потешат НАТО и англосаксов.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:28
      0
      Какое там потешают, их такое вдохновляет и обнадеживает!
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 18:22
    0
    Когда грохнут Пригожина? Ждём.Он просто политический предатель.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:28
      +1
      Странно - а ещё месяц назад был вроде героем.. Ещё раз - мы НЕ ЗНАЕМ что на самом деле происходит и происходило.. Может у него и правда кукуха съехала на почве собственного величия, а может - были некоторые обстоятельства, которые ему просто выбора не оставили..

      Нет - я его абсолютно не оправдываю, тем более момент для мятежа - ну просто крайне болезненный. Но - хотелось бы таки понять мотивы, им движущие..
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:24
    -4
    Также сообщается, что командир штурмового отряда "Шторм Z" Алиетдин Махмудов со своими бойцами на передовой Запорожского фронта выразили поддержку президенту Путину.

    А других не нашлось? И нще кроме этих инкогнито бойцов 58-й армии?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:27
    +1
    Авторы видеообращения подчеркнули, что с уважением относятся ко всем, кто выполняет боевые задачи, направленные на уничтожение бандеровской нечисти на Украине и считают бойцов ЧВК "Вагнер" настоящими воинами и патриотами России.
    . Всё правильно, так и надо, простые слова, простых воинов, братьев по оружию!
    Толку больше будет, чем вяканье некоторых, которым лучше было б помолчать!
  5. Lis_Domino
    Lis_Domino Сегодня, 18:28
    0
    Это еще посмотреть нужно кто предатель.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:28
    0
    Военнослужащие также подчеркнули, что Пригожин, делая свои лживые заявления, работает на врага. Он стал предателем интересов России. Авторы видеообращения призвали преданных Пригожиным "музыкантов" взять кувалды и наказать Пригожина, согласно обычаям ЧВК "Вагнер".
    Видимо УАЗике бойцов записавших видео обращение укачало пока ехали. Сразу заметно что бойцы полностью осведомлены в глубине сути вопроса в связи с посещением бойцами ЧВК "Вагнер" штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
  7. Комментарий был удален.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:28
    0
    Времени для болтовни и переговоров , увы прошло: я не верю, что Е. Пригожин действует в одиночку. Для начала мы должны этой же ночью уничтожить поддержавших его кураторов из Киева, потом и его самого. Ошибки 1917-года не должны повторяться.