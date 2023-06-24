Бойцы 58 общевойсковой армии ВС РФ записали видеообращение к «пригожинцам»

Военнослужащие, выполняющие свой воинский долг в составе подразделений 58-й общевойсковой армии ВС РФ записали видеообращение к сотрудникам ЧВК "Вагнер", принимающим участие в попытке вооруженного мятежа под руководством куратора компании Евгения Пригожина. В своем обращении бойцы призвали "пригожинцев" пресечь противозаконные действия их руководителя.Авторы видеообращения подчеркнули, что с уважением относятся ко всем, кто выполняет боевые задачи, направленные на уничтожение бандеровской нечисти на Украине и считают бойцов ЧВК "Вагнер" настоящими воинами и патриотами России.Также они отметили постоянные потоки лжи, исходящие со стороны куратора "Вагнера" Пригожина в адрес военнослужащих регулярной российской армии.В то время, когда мы стоим стоим насмерть и держим рубежи обороны, этот "политический деятель" позволяет себе распространять о нас откровенную ложь. Ни один боец нашего подразделения не отступил и не оставил свои позиции- утверждают бойцы.Военнослужащие также подчеркнули, что Пригожин, делая свои лживые заявления, работает на врага. Он стал предателем интересов России. Авторы видеообращения призвали преданных Пригожиным "музыкантов" взять кувалды и наказать Пригожина, согласно обычаям ЧВК "Вагнер".Также сообщается, что командир штурмового отряда "Шторм Z" Алиетдин Махмудов со своими бойцами на передовой Запорожского фронта выразили поддержку президенту Путину.