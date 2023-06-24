Военное обозрение
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Президент подписал закон, позволяющий призывать на контрактную службу в ВС РФ осуждённых лиц

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Президент подписал закон, позволяющий призывать на контрактную службу в ВС РФ осуждённых лиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать на службу по контракту в ВС страны осуждённых лиц. Данная мера будет распространяться на тех, кто совершил нетяжкие преступления. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


Как следует из пояснительной записки к документу, данная норма будет действовать на период частичной мобилизации, военного положения и военного времени по отношению к гражданам с судимостью, выражающим готовность начать военную службу по контракту.

Буквально на прошлой неделе в Государственную Думу был внесён законопроект, касающийся правовых гарантий освобождения лиц от уголовной ответственности, заключивших контракт с российскими Вооружёнными силами в период мобилизации и военного положения. Так, в соответствии с проектом, в случае присвоения военнослужащим государственных наград или увольнения с военной службы по иным обстоятельствам, им предоставляется право на последующее освобождение от уголовной ответственности. Что же касается судимости, то она также будет погашена.

Более того, 10 июня глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. Таким образом, согласно документу, все добровольцы наделяются правом заключения индивидуальных контрактов, контрактов с добровольческими отрядами (которые в свою очередь подписывают контракт с ведомством) или же непосредственно с МО РФ.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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48 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:14
    +8
    ЧВК Вагнер ещё не доехал до Кремля,а то я смотрю они так себе спокойненько едут свергать власть и им никто и не думает даже препятствовать?Если так и дальше дело пойдёт,то боюсь завтра утром увидим видео Пригожина уже не из штаба СВО в ЮФО,а прямо из Кремля.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 19:20
      +3
      вряд ли.....но этот олигархический гадюшник,тряхнут знатно)
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:23
      -6
      Цитата: Orange-Bigg
      а прямо из Кремля.

      laughing
      В Москве только ментов 64 тысячи, то есть, болдьше, чем народа когда либо было у Вагнеров. Задолбаются пыль глотать. Если их заставить по разу на Варшавку плюнуть - Вагнеров смоет в Оку где-нить под Серпуховым)))
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:32
        +4
        Илья, привет. Ну до Москвы не дойдут, но ... как-то всё это неправильно рядовых ментов выводить на бойцов, которые видели смерть.
        Что-то мне это напоминает ГКЧП августа 91 года.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 19:40
          +1
          Добрего. hi Я про ментов сказал для примера. И если вы думаете, что из ментов никто смерть не видел... То вы лихо ошиблись))) А могу рассказать например не про ментов, а к примеру про Росгвардию... Вы вообще понимаете, что такое Отдельная например Дивизия Оперативного назначения имени Дзерджинского? орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции и вся краснознаменная? Вы с ними реально сравните наемников из ЧВК? Причем любой абсолютно ЧВК? wink
          1. Любитель_чтения
            Любитель_чтения Сегодня, 19:49
            +3
            И где же они отличились? Может какой-то город взяли? Может разнесли ВСУ в труху?
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 19:53
              0
              Цитата: Любитель_чтения
              И где же они отличились?

              laughing

              Советско-финляндская война
              Великая Отечественная война
              Тбилисские события
              Августовский путч
              События сентября — октября 1993 года в Москве
              Первая чеченская кампания
              Вторая чеченская кампания
              Сумгаитский погром
              Армянский погром в Баку
              Карабахский конфликт
              Грузино-южноосетинский конфликт

              Причем в 93, например они одновременно и защищали и штурмовали Белый Дом)))
        2. Stoler
          Stoler Сегодня, 19:48
          +2
          Ты ГКЧП 91г. не приплетай! Это то как раз была попытка сохранить СССР и ЗАКОННЫЙ Социалистический строй от мрази захватившей страну!!! Но побоялись крови. А ЭТИ что хотят непонятно.Но крови он не боятся. Как бы все ни кончилось будет хуже чем есть.И виновных не будет. Но хреново будем НАМ простым гражданам России.Теперь все что угодно можно будет повесить на Вагнер , от цен, социалки, мобилизации и прочее прочее. К стати!! ВВП сегодня очень быстро интересную бумажку подписал об ответственности граждан при Военном положении, ни чего не напоминает?
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:33
        +7
        Ага.В Ростове-на-Дону штаб группировки СВО воюющей Армии и как то не сильно вагнеровцы задолбались пыль глотать когда взяли под контроль 1,5-миллионный Ростов-на-Дону,причём без какого-либо противодействия.Я вам хочу напомнить что в 2014 году примерно так же Славянская группировка Стрелкова взяла Донецк и так же никто особо внимания на это не обратил,а что было потом мы все знаем.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:34
      +2
      Вообще не очень понятно что именно они собрались делать. Увольнять Шойгу, сажать Пригожина на трон? А дальше?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:52
        -3
        Главное чтобы не замутили так чтобы Ростов-на-Дону в итоге оказался в руках ВСУ,а я такой вариант исключить не могу и хватит цацкаться с ЧВК Вагнер,а то потом жалеть будем что время упустили.
        1. Два диплома
          Два диплома Сегодня, 20:01
          -1
          Не переживай, вам ничего не светит, вы ту линию обороны, что благодаря подвигу ребят Вагнера построили хрен пробьёте.
    4. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 19:53
      -1
      Если так и дальше дело пойдёт,то боюсь завтра утром увидим видео Пригожина уже не из штаба СВО в ЮФО,а прямо из Кремля.

      А может так глядишь и с песково-чубайсо-абрамовичами точку поставим?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:57
        -1
        Скорее не точку ,а крест поставим большой и жирный над Россией,то есть и над каждым из нас.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:15
    +5
    Есть ещё шанс что всё мирно закончится? Извините что не по теме, но сегодня весь день на нервах.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:18
      -5
      А что на нервах?Их максимум 20 тыс.человек,часть из которых в Ростове-на-Дону.Это что такая великая сила с которой невозможно справиться?Было бы желание и воля,а то эта импотенция уже достала.Просто все боятся друга Путина трогать и остаться потом крайними.Вдруг они сейчас помириться уже захотят и тут кто то помешает путём физического воздействия и в итоге станет крайним.Тут нужны чёткие однозначные приказы,а не призывы и расплывчатые формулировки.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:21
        +6
        Цитата: Orange-Bigg
        А что на нервах?Их максимум 20 тыс.человек,часть из которых в Ростове-на-Дону.Это что такая великая сила с которой невозможно справиться?Было бы желание и воля,а то эта импотенция уже достала.

        Дело не в этом, а в том что всё идёт к силовому решению конфликта, в вагнере много тех кто пошёл на СВО вступив в ряды добровольцем(не заключенные) и что они теперь со своими воевать будут? То есть представьте пошёл человек у которого есть жена и дети в Вагнер добровольцем и теперь что его ждёт?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:29
          +1
          а в том что всё идёт к силовому решению конфликта, в вагнере много тех кто пошёл на СВО вступив в ряды добровольцем(не заключенные) и что они теперь со своими воевать будут? То есть представьте пошёл человек у которого есть жена и дети в Вагнер добровольцем и теперь что его ждёт?


          Кто то плохой пришёл к их жёнам и детям или это они по собственной инициативе сами вызвались выполнять преступные приказы против своей же страны и как следствие своих же жён и детей?Голова же должна быть на плечах для осознания того что они делают,делают осознанно вполне,так что они инициаторы всей этой антигосударственной байды на свой же страх и риск.Знают на что идут?Знают.Пусть тогда не обижаются.Им сейчас апллодируют все ВСУшные добробаты и прочая фашистская нечисть,они исполняют их мечту,они предали свою страну и встали на их сторону.Причём по собственной же инициативе.Предатели,перечеркнувшие все свои заслуги перед Родиной в одночасье.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:42
            0
            Цитата: Orange-Bigg

            Кто то плохой пришёл к их жёнам и детям или это они по собственной инициативе сами вызвались выполнять преступные приказы против своей же страны и как следствие своих же жён и детей?Голова же должна быть на плечах для осознания того что они делают,делают осознанно вполне,так что они инициаторы всей этой антигосударственной байды на свой же страх и риск.Знают на что идут?Знают.Пусть тогда не обижаются.Им сейчас апллодируют все ВСУшные добробаты и прочая фашистская нечисть,они исполняют их мечту,они предали свою страну и встали на их сторону.Причём по собственной же инициативе.Предатели,перечеркнувшие все свои заслуги перед Родиной в одночасье.

            Так им говорят что они справедливость идут искать, их долго обрабатывали(смартфоны у всех есть все читают новости), сначала пригожин говорил что снаряды не дают, потом что МО не прикрывало в Артёмовске фланги вагнера, вот вчера пригожин сказал что обстреляли лагерь вагнера. То есть там всё это 24/7 обсуждается в вагнере и люди начинают верить, а так или иначе никто не знают. МО говорит что снаряды дают, фланги прикрывают, лагерь не обстреливают, а пригожин говорит обратное.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:39
        +1
        У Фиделя вообще была пара сотен юных раздолбаев. Но правительство настолько всех достало, что защищать их никто не вышел. То есть если условные полковники саборитуют приказы условных неадекватных генералов, то для последних много не надо будет. Но этих условных полковников в революционеры не запишут. Вопрос только есть ли у Пригожина какой-то план и цель, что он хочет сказать людям?
    2. al3x
      al3x Сегодня, 19:20
      +5
      Не вы один. И не только в России. Утренние новости заставили взбодриться - Ростов под Вагнером, идут на Москву. Дожили. Как бы по этому коридору хххлы следом не двинулись под прикрытием вагнера. Кто в курсе, такое возможно?
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:24
      -3
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Есть ещё шанс что всё мирно закончится?

      А какие варианты? Вагнеров не поддержал вообще никто. У них вариантов не осталось, кроме как завязывать этот дешевый цирк.
      Цитата: al3x
      Кто в курсе, такое возможно?

      Откуда и какие мифические укропитеки возьмутся в Ростове?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 19:31
        +3
        С каждым днем чудес все больше и больше, скажи вам вчера, что вагнеры оккупируют Ростов, вы бы наверное дураком назвали того, кто это сказал. Вот хххлы как раз вагнеров с радостью и поддержали бы.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 19:35
          -4
          Цитата: al3x
          вы бы наверное дураком назвали того, кто это сказал.

          Я и сейчас таких назову именно дyраками. Какая. в дугу оккупация? Что они там в Ростове оккупировали, покажи?! laughing Ну вот конкретно что?
          1. al3x
            al3x Сегодня, 19:43
            0
            Ну а какого "цензура" они туда двинулись тогда?
        2. Датчанин
          Датчанин Сегодня, 19:41
          +1
          Так тут большинство таких....что не по их понятиям значит ты или агент ципсо ......думаю чудеса продолжатся завтра у москве
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 19:37
        +1
        Вагнеров никто не поддержал, но и препятствий пока никто им не чинит. Перекопанная трасса - это не серьёзно. Похоже, пока все предпочитают позицию стороннего наблюдателя, максимум - выражающего верноподданнические уверения.
        1. Два диплома
          Два диплома Сегодня, 20:05
          0
          Вам не совестно? Что вы считаете поддержкой? Лизнуть как пушилин? Поддержка Вагнерам видна будет, когда с ними столкнутся — вышло 25 (хотя я в это не верю, их только в Бахмуте под 50 было), а придет 250.
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:46
        0
        Вагнеров никто не поддержал, но их никто так и не остановил. Видать разговорам "по душам" таки быть recourse
    4. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 20:03
      -1
      А оно изначально не планировалось кровопролитием, просто у пожарника и геры яиц нет, вот и приходиться Героям России гоняться за ними по всей стране.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 19:17
    +2
    Один уже набрал арестантов, теперь маршируют на Москву, правда там в основном как раз тяжкие. Может ну нафиг такую практику?
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:23
    +1
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Есть ещё шанс что всё мирно закончится?

    Мирно - вряд ли. Не вижу мирного разрешения ситуации
    Сейчас можно гадать только о количестве и качестве потерь.
    От души надеюсь, что ошибаюсь в оценке
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:26
    -2
    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать на службу по контракту в ВС страны осуждённых лиц. Данная мера будет распространяться на тех, кто совершил нетяжкие преступления. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
    Более того, 10 июня глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. Таким образом, согласно документу, все добровольцы наделяются правом заключения индивидуальных контрактов, контрактов с добровольческими отрядами (которые в свою очередь подписывают контракт с ведомством) или же непосредственно с МО РФ.
    Практика ЧВК "Вагнер" перенимается, а точнее копируется наглым образом. Более того можно с уверенностью сказать о том что остальные элементы боевой работы также подлежали копированию, но загвоздка в том что в ЧВК "Вагнер" авторские права и модель управления уже корректируют во избежании копирования. В МО РФ ничего своего придумать не могут, абсолютно. Мёртвая, бездушная машина которой необходимы новые алгоритмы(протоколы) работы, почти как Ленин в мавзолее. ИИ так сказать любит "логические бомбы" winked feel
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:27
    +4
    Бардак какой-то начинается в стране. Послабления, снятия судимости, освобождение от уголовной ответственности, если медаль получил... Действительно, в Гондурас превращаемся? А солнцеликий непогрешим...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:48
      +1
      Начинается?В какой стране вы до этого жили крайние четверть века?Продолжается и ведёт к своему логическому концу.
    2. grem
      grem Сегодня, 19:49
      -1
      Цитата: Андрей Москвин
      Бардак какой-то начинается в стране.

      Порядок начинается в стране и сосредоточение России !
      Пятую колонну начинаем уже конкретно во власти мочить !!!
      Можете пинать ,но я чуял это и ждал давно либеры wink
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:53
      0
      Этой "новости" сто лет. Автор вот именно сегодня решил её снова вбросить. Потому что подписали сегодня похоже. Хайпожор.
      А так практика давно такая. Набедокурил - и тебе предложение : в военкомат или в каталажку
    4. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:01
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Бардак какой-то начинается в стране. Послабления, снятия судимости, освобождение от уголовной ответственности, если медаль получил... Действительно, в Гондурас превращаемся? ...
      Указ Президиума Верховного Совета СССР 12 июля 1941г "Об освобождение от наказания осуждённых по некоторым категориями преступлений".
      В 1942-43г 157000 осуждённых были досрочно освобождены и направлены в Красную Армию...
      hi
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:37
    +1
    Президент подписал закон, позволяющий призывать на контрактную службу в ВС РФ осуждённых лиц
    . В этом деле надо быть очень осторожным!!!
  8. ada
    ada Сегодня, 19:38
    0
    Федеральный закон от 24.06.2023 № 270-ФЗ"Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции"

    Почему не приведено название правового акта?
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:40
    +1
    Самозабвенная чечетка на граблях. Это выше моего понимания.
  10. grem
    grem Сегодня, 19:41
    -2
    Ну подписал и подписал ..!!!
    Короче началось ,что англосаксам и укросаксам не понравится
    Работаем мужики ,каждый на своем месте ..И все спокойно ,без паники и нытья .
    Все будет хорошо и черти нам не братья и особенно англосаксы и т.д. soldier
    Мы Русские и это состояние души !!! Честь, Отечество и ...(кому как ))))
    Ну а остальных в расход ,если что ..
  11. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:42
    +2
    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать на службу по контракту в ВС страны осуждённых лиц.

    История с "Вагнером" никого ничему не научила? Будем заниматься ускоренной криминализацией и самих ВС РФ? И для кого такая армия урок будет более опасна - для врагов или для самого государства и его граждан? И вообще какой-то сюр: несудимым гражданам право на оружие поди получи, а судимым теперь, получается - пожалуйста!
  12. Vetal
    Vetal Сегодня, 19:45
    -1
    Зеку/официанту ровно год назад 24 Июня, дали звезду Героя России, который сегодня устроил гос переворот, а сейчас наш гарант хочет наплодить их ещё больше
  13. АндрейКа54076
    АндрейКа54076 Сегодня, 19:53
    0
    наш верхглавком, недальновидный стал, давно конфликт зреет, а он на чиле с шойгой и герасименкой... Ну-ну
    1. Альф
      Альф Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: АндрейКа54076
      наш верхглавком, недальновидный стал

      А он уже 23 года такой, все про ХПП вещает, обычно сам себя перехитряет...
  14. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 20:03
    0
    Я приглашаю вас прочитать 12-ю главу «Государя» Макиавелли. Там прекрасно объяснены риски наемных ополченцев. И это то, что происходит сейчас.
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:05
    0
    Монополия на вооруженные силы и их применение, должна быть только у государства. Ни каких частных армий (ЧВК), ни ЧОПов. Только у государства есть вооруженные силы, полиция и юстиция. Иначе будет анархия как в гражданскую, нынешняя ситуация тому подтверждение.