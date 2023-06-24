Президент подписал закон, позволяющий призывать на контрактную службу в ВС РФ осуждённых лиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать на службу по контракту в ВС страны осуждённых лиц. Данная мера будет распространяться на тех, кто совершил нетяжкие преступления. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из пояснительной записки к документу, данная норма будет действовать на период частичной мобилизации, военного положения и военного времени по отношению к гражданам с судимостью, выражающим готовность начать военную службу по контракту.Буквально на прошлой неделе в Государственную Думу был внесён законопроект, касающийся правовых гарантий освобождения лиц от уголовной ответственности, заключивших контракт с российскими Вооружёнными силами в период мобилизации и военного положения. Так, в соответствии с проектом, в случае присвоения военнослужащим государственных наград или увольнения с военной службы по иным обстоятельствам, им предоставляется право на последующее освобождение от уголовной ответственности. Что же касается судимости, то она также будет погашена.Более того, 10 июня глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. Таким образом, согласно документу, все добровольцы наделяются правом заключения индивидуальных контрактов, контрактов с добровольческими отрядами (которые в свою очередь подписывают контракт с ведомством) или же непосредственно с МО РФ.