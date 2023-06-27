Несостоявшийся многофункциональный корабль пр. 1156

С 1980 года в составе ВМФ СССР стали появляться корабли нового поколения, большие противолодочные типа «Удалой» (пр. 1155) и эскадренные миноносцы типа «Современный» (пр. 956). Их проектирование, начатое еще в начале 1970-х годов, осуществлялось согласно решению руководства ВМФ о создании системы из двух кораблей: одного – ударного и ПВО, а второго – ПЛО, предполагались также действия в составе соединений и групп обоих типов.
Такое решение было вынужденным, ввиду отставания нашей промышленности по элементной базе и некоторым тактическим способам применения корабельного состава, в результате чего, корабельное вооружение получалось достаточно тяжелым и габаритным.
Так, например, эсминцы пр. 956, хотя и были вооружены мощным ударным оружием, но при этом имели слабые средства ПЛО, обеспечивающие лишь самооборону от торпедных атак подводных лодок противника, а БПК пр. 1155, наоборот, имели мощный гидроакустический комплекс и развитые средства ПЛО, но несли лишь ЗРК самообороны.
Но когда решение о постройке обоих проектов было уже принято, и они были включены в кораблестроительную программу, а с 1976 года первые корпуса уже были заложены на судостроительных заводах, вдогонку было начато проектирование так называемого объединенного варианта корабля – проекта 1156, который сочетал в себе возможности ударного, противолодочного и корабля ПВО.
Как альтернатива и как задел на будущее это могло бы и оправдать себя, но решение было явно запоздалым. Ведь изначально всем были известны недостатки проектов 956 и 1155, но тем не менее они начали строиться, хотя совместные действия «системы из двух кораблей» фактически на нашем флоте никогда не реализовывались.
Кроме того, в США начали вступать в строй эсминцы типа «Спрюэнс», которые с середины 80-х можно было отнести к категории универсальных, поскольку они получили две наклонные четырехконтейнерные ПУ ПКР «Гарпун» в средней части корпуса, а затем и УВП Мк. 41.
Проект 1156, главным конструктором которого был назначен В. П. Мишин, прорабатывался в том же Северном ПКБ, где создавался БПК пр. 1155. Первоначальный предэскизный проект предусматривал размещение ЗРК коллективной обороны «Форт», ввиду чего пришлось увеличить габариты корабля.
За основу брался удлиненный корпус пр. 1155 (длина 174 м, ширина 20 м, осадка 5,8 м), ПУ ПЛРК «Раструб» заменялись на счетверённые ПУ ПКРК «Москит», две батареи ЗРК «Кинжал» объединялись в одну батарею, 100-мм одноствольные АУ заменялись на одну 130-мм спаренную артустановку АК-130, в качестве противолодочного вооружения оставались 533-мм торпедные аппараты, РБУ-6000 и два противолодочных вертолета постоянного базирования.
Так как гидроакустический комплекс «Полином» полностью в корабль уже не влезал, было решено оставить только антенну в бульбовом обтекателе, без буксируемой ГАС, или, как было сказано в описании, корабль имел «несколько урезанный гидроакустический комплекс». В качестве основных средств обнаружения предусматривались РЛС большой дальности «Восход» и «Фрегат». Стандартное водоизмещение составило 9 000 тонн.
Был также проработан и вариант с ЗРК «Ураган» в составе двух комплексов с балочными пусковыми установками взамен «Форта» и «Кинжала», с несколько меньшим водоизмещением. Требование к размерам было вызвано недостатком стапельных мест длиной больше 170 метров.
В эскизном проекте корабля, который с середины 80-х годов получил номер 11560, уже предусматривались установки вертикального пуска для 16 противокорабельных ракет перспективного ПКРК «Оникс» и 64 зенитных ракет модифицированного ЗРК «Ураган» (впоследствии – «Торнадо»). Водоизмещение выросло и составило 9 400/11 500 тонн, основные размерения – 184 × 21 м, скорость хода 30 узлов, мощность паротурбинной ГЭУ 90 000 л. с.
Для противовоздушной обороны в ближней зоне вместо автоматов АК-630 предусматривались 4 боевых модуля ЗРАК «Кортик», для уничтожения ПЛ – две счетверённые ПУ ПЛРК «Водопад-НК», сохранялось базирование двух противолодочных вертолётов Ка-27. В качестве основных средств обнаружения предполагались РЛС большой дальности «Форум» и ГАК «Звезда».
Почти одновременно был разработан и еще более мощный вариант проекта 11560, на котором ЗРК «Ураган» был заменен на ЗРК «Форт», а количество ПКР «Оникс» было доведено до 24.
Предполагалась установка перспективной РЛС «Марс». Водоизмещение увеличилось до 12 000/14 500 тонн, соответственно увеличилась длина почти до 200 метров, скорость полного хода снизилась до 28 узлов. Фактически это уже были многоцелевые корабли на перспективу, имеющие мало общего с первоначальным проектом, и их реализация постоянно откладывалась.
К тому же полным ходом шло строительство БПК пр. 1155 и ЭМ пр. 956, и промышленность параллельно не смогла бы осилить новые, более сложные корабли, для которых к тому же не было и свободных стапельных мест.
Единственное, чего удалось достичь, это создание более универсального пр. 11551, серийной постройке которого помешал развал СССР. «Адмирал Чабаненко» остался в единственном числе.