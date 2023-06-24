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Эрдоган: Никто не должен пытаться извлечь выгоду из событий в России

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Эрдоган: Никто не должен пытаться извлечь выгоду из событий в России

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора глава турецкого государства заявил о том, что пытаться извлекать выгоду из сложившейся в стране ситуации – недопустимо.


Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны коснулись последних событий, произошедших в России. Президент Эрдоган подчеркнул необходимость действовать в духе здравого смысла. Также во время переговоров турецкий президент заявил о том, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

– следует из сообщения канцелярии турецкого лидера.

Между тем, отметил Эрдоган в разговоре с Путиным, Анкара выражает полную готовность внести свой вклад в урегулирование ситуации. Он также выразил поддержку усилиям, предпринятым российским руководством по недопущению дестабилизации в стране.

Обсудил российский лидер попытки вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» по телефону и с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым, Касымом-Жомартом Токаевым.

Кстати говоря, об оказании поддержки действиям Владимира Путина по установлению законного порядка высказался и президент Абхазии Аслан Бжания. Лидер признанной республики убеждён в благополучном исходе событий за счёт стойкости и мудрости российского лидера.

Возвращаясь к Эрдогану, стоит отметить, что он в своё время сам столкнулся с попыткой вооружённого мятежа. Тогда остаться у власти ему помогла Россия.
Использованы фотографии:
Соцсети/Эрдоган
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19 комментариев
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  1. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 19:40
    0
    "... Анкара выражает полную готовность внести свой вклад в урегулирование ситуации. Он также выразил поддержку усилиям, предпринятым российским руководством по недопущению дестабилизации в стране... "
    НАТОвские миротворцы под Москвой?!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:50
      -1
      Обвинить Пригожина в измене назвав агентом Запада ? Да глупость это и лицемерие, за ним 30 тыс. они что тоже ничего не видят и завербованы , так уж и все? Да нет тут что-то другое и требуется разобраться.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 19:56
        0
        Цитата: Silver99
        Да нет тут что-то другое

        Да нет тут то же самое как и на Украине.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 20:07
          0
          Что на украине ? ЧВК воюет в Сирии, Африке в СВО, без прикрас без них бы МО бледно выглядело, так почему сегодня министра обороны и генштаба пригласили поговорить а они дороги перекапывают, это же бред. С глубоким сожалением наблюдаю панику во власти, нести про 1917 г. это не смешно, кто-то себя Николаем II возомнил ? Народ в России не глупый, и сам разберется 1917 г. это или 1991 г.
      2. Константин Шевченко
        Константин Шевченко Сегодня, 19:58
        0
        А, что ни так? Контрнаступ лучше не придумаешь. Пригожин олигарх с бандитским кланом.
    2. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 19:59
      0
      По данным СМИ, Эрдоган призвал к «мирному решению». Так что никаких миротворцев НАТО под Москвой :-). Он также призвал президента России принимать решения взвешенно, со здравым смыслом. Но даже если бы у Пригожина было больше войск и он действительно смог бы добраться до Москвы, Эрдоган не смог бы послать войска, поскольку в этом случае весь Запад наложит санкции на Турцию. Но, конечно, он мог бы послать несколько беспилотников со своими операторами, его беспилотники успешно воевали против Вагнера в Ливии.
      Какая это странная ситуация! Очень надеюсь, что либо Путин что-то пообещает, либо Шойгу уйдет в отставку, а Пригожин вернется к границе и его бойцы вернутся на ту уважаемую должность, которую они завоевали в ходе этой войны.
  2. Тима
    Тима Сегодня, 19:41
    +1
    Пэрдоган засуетился, "друг" и коллега.
  3. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 19:41
    +1
    "......."Сказал первый выгодополучатель из событий в России.
  4. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 19:44
    +2
    Ну раз никто не должен, то никто, конечно, и не будет.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:44
    0
    Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны коснулись последних событий, произошедших в России. Президент Эрдоган подчеркнул необходимость действовать в духе здравого смысла. Также во время переговоров турецкий президент заявил о том, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

    – следует из сообщения канцелярии турецкого лидера.
    Хорошо что Турция под управлением Эрдогана не извлекала выгоды из событий в Сирии при борьбе сирийской армии, ВС РФ и ЧВК "Вагнер" в противостоянии с силами ИГИЛ
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:45
    +6
    Эрдоган: Никто не должен пытаться извлечь выгоду из событий в России

    ... кроме меня, подумал Эрдоган, кладя трубку laughing
    но это тааак, никто ведь не знает, что на самом деле Подумал ЭрдоХан )))
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:48
    +1
    Колонна вагнера щас под ильинкой в 340км от москвы
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 20:00
      0
      Колонна вагнера щас под ильинкой в 340км от москвы

      Там одна только, две другие по другим маршрутам идут. А бомбежка Воронежской области продолжается, еще один мост наша доблестная авиация разнесла в селе Бродовом, Аннинского района. Конечно, это не через Днепр мосты. Хорошо, что не взорвали через Оку, вдвэшников пожалели.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:53
    +2
    турецкий президент заявил о том, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

    В Киеве его услышали, конечно?
    Должно быть, объявят паузу в боевых действиях, подождут, пока в России всё не уляжется... даже не сомневаюсь
  9. SwR9
    SwR9 Сегодня, 19:59
    -3
    Возможно это грандиозная постановка, Вагнер едет на белгородчину и будет брать Харьков. Все это надо как-то прикрыть.
  10. Vetal
    Vetal Сегодня, 20:00
    0
    Военный эксперт Рыбарь, не кисло так извлекает выгоду в подписчиках, остросюжетно описывая захват Москвы!
  11. Игорь-68
    Игорь-68 Сегодня, 20:00
    0
    Очень сильно тревожит крайне малое количество новостей.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:05
    0
    Цитата: Игорь-68
    Очень сильно тревожит крайне малое количество новостей

    Радуйтесь, что хоть так что-то есть.
    В старые добрые времена отрубили бы связь, и смотрели бы по двум оставшимся каналам телевидения "Лебединое озеро"
    Кстати, все новостные каналы часов пять назад разместили заметочку:
    Роскомнадзор предупредил о возможных сбоях в работе интернет-ресурсов

    Это о многом говорит
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:06
    0
    Этого слушать вообще себя не уважать.