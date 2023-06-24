Эрдоган: Никто не должен пытаться извлечь выгоду из событий в России

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны коснулись последних событий, произошедших в России. Президент Эрдоган подчеркнул необходимость действовать в духе здравого смысла. Также во время переговоров турецкий президент заявил о том, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора глава турецкого государства заявил о том, что пытаться извлекать выгоду из сложившейся в стране ситуации – недопустимо.– следует из сообщения канцелярии турецкого лидера.Между тем, отметил Эрдоган в разговоре с Путиным, Анкара выражает полную готовность внести свой вклад в урегулирование ситуации. Он также выразил поддержку усилиям, предпринятым российским руководством по недопущению дестабилизации в стране.Обсудил российский лидер попытки вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» по телефону и с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым, Касымом-Жомартом Токаевым.Кстати говоря, об оказании поддержки действиям Владимира Путина по установлению законного порядка высказался и президент Абхазии Аслан Бжания. Лидер признанной республики убеждён в благополучном исходе событий за счёт стойкости и мудрости российского лидера.Возвращаясь к Эрдогану, стоит отметить, что он в своё время сам столкнулся с попыткой вооружённого мятежа. Тогда остаться у власти ему помогла Россия.