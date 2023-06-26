Свердловский инцидент: когда закроют «Ельцин-центр»

Источник: yeltsin.ru
Мультики «Ельцин-центра»
Альтернативный взгляд на историю России, пожалуй, главный вызов со стороны «Ельцин-центра». Точнее, не альтернативный, а антироссийский. Один только пример – мультфильм центра, который демонстрируют юным посетителям. Здесь встречаются формулировки «сталинский режим массового насилия», «тысячи фронтовиков получили вместо наград лагеря» и «от 10 до 20 миллионов жертв репрессий». Тридцатые годы прошлого столетия представлены особенно красочно – несколько молохов бредут в массе людей и цепями выкашивают несчастных. Закрыть «Ельцин-центр» можно было ещё несколько лет назад за примечательную фразу:
«Следующий шанс на возвращение в цивилизованный мир Россия получила только с приходом Михаила Горбачева.»
До этого момента жили в непроглядной тьме и варварстве. Перестройка обозначена как попытка вернуть страну на цивилизованный путь развития. Ну и, собственно, господин Ельцин назначается едва ли не демократическим божеством, с которого и началась история «новой свободной России». Вёдра помоев, которые выливает мультипликация центра, удивительным образом контрастирует с флагом СССР, поднятым не так давно в Санкт-Петербурге. Наравне с флагами Российской Империи и Федерации. Такая конвергенция сознания и бытия кого хочешь с ума сведёт, не говоря уже о воспитании подрастающего поколения.
Работает «Ельцин-центр» с ноября 2015 года, и сложно даже представить, сколько неокрепших умов успел свернуть на сторону зла. И вполне окрепшим помог осознать себя в другой реальности. Такие массово побежали из страны с началом спецоперации и осенней частичной мобилизации. На Петербургском международном экономическом форуме Никита Михалков высказался по поводу мультика вполне справедливо:
«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, – это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где всё грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришёл и всё это поменял.»
Менеджеров центра можно понять – каждый кулик хвалит своё болото, но кто они такие, чтобы пачкать грязью историю страны в угоду памяти одного человека? Человека, который не стеснялся выдать «Боже, храни Америку!» или доложить большому американскому боссу:
«Господин президент, Советского Союза больше не существует!»
Теперь в Екатеринбурге старательно «сохраняют, изучают и осмысливают историческое наследие первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х».
«Анти-Ельцин-центр»
Многолетние попытки ликвидировать «Ельцин-центр» ни к чему не приводят. Зубы ломаются о федеральный закон о защите исторического наследия российских президентов, который надёжно прикрывает свердловскую контору. Руководство и сотрудники Центра спокойно реагируют на критику с высоких эшелонов власти и продолжают свою работу. Тучи сгустились только к середине июня, когда депутаты Государственной Думы в прямом смысле продавили требование о проверке конторы на причастность к иностранным агентам. Минюст каждую неделю пополняет список иноагентов, но до сих пор «Ельцин-центр» не был в нём замечен. Здесь речь даже не о финансировании организации из-за рубежа, а о трансляции вражеской точки зрения на российскую историю и действительность. Особенно в столь непростой для страны период. Первоначально Минюст сложно воспринял инициативу законотворцев:
«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным.»
Но лёд тронулся, и с середины июня юстиция всё-таки организовала проверку свердловской конторы. Займёт процедура не менее месяца и закончится совершенно непредсказуемыми результатами. Сейчас известно только, что проверка «будет глубокой». Остаётся надеяться на закрытие центра хотя бы на время работы прокуратуры.
В природе всё должно быть гармонично. Если в одном месте незаслуженно стоит миф о Ельцине, в другом месте должна быть ярко и хлёстко описана его истинная сущность. Которую, разумеется, старательно обходят стороной в «Ельцин-центре». Для такого уравновешения можно выделить отдельный зал свердловской конторы либо разместиться в отдельном здании. И водить туда школьников. Где им популярно и в 3D-анимации расскажут, прежде всего, о прямой вине Ельцина в развале Советского Союза. Именно он с бандой подобных подписал Беловежское соглашение и фактически разорвал страну на части. Кровавые межэтнические конфликты на просторах бывшей державы на совести первого президента России. Нелишним будет узнать и об алкогольных пристрастиях Бориса Николаевича – составить, так сказать, рейтинг употребляемого. А употреблял президент много и со вкусом. Не в целях пропаганды спиртного, а ради исторической правды об этом должен знать каждый школьник. Как минимум, Екатеринбурга.
В рейтинг «Анти-Ельцин-Центра» в обязательном порядке вносим миллионы русскоязычных, фактически оставленных в ближнем зарубежье. Кто-то успел уехать в Россию, кто-то адаптировался под нравы новых властей, а кто-то и погиб. Впрочем, немало погибло и в самой России. Разгул преступности в 90-е стал настоящей катастрофой национального масштаба. Пока пилили советское наследие и убивали неугодных под пристальным надзором Бориса Николаевича. За два президентских срока «светоч демократии» так и не смог решить проблему Северного Кавказа – напрямую общался с террористами, унижал достоинство русского офицера и солдата. Каждый гость «Анти-Ельцин-Центра» должен увидеть полный список разорённых и закрытых предприятий, в том числе и оборонного комплекса. Список уничтоженного военного имущества, техники и боевых кораблей приложить отдельным файлом. Единственное, что не удалось сделать Ельцину, так это лишить страну ядерного щита. Провести столь желанную американцами денуклеатизацию государства. Ну и в завершение красочно расписать заслуги Ельцина на международной арене. Лучший друг импортных президентов стал настоящим посмешищем. Все же помнят его «Боже, храни Америку!».
Ворошить память о мёртвых – не самое благодарное дело. Но здесь просто вынуждают. «Ельцин-центр» давно и планомерно ведёт разрушительную деятельность в самом центре России. В интеллектуальном и промышленном центре страны. Делает это за государственный счёт, то есть за средства налогоплательщиков. Только вот в данном конкретном случае демократия не работает – народное мнение не учитывается, как и мнение депутатов Государственной Думы. Информация перевирается и искажается. Не самое приличное поведение, не находите? «Светоч демократии» из 90-х не одобрил бы.