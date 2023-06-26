Свердловский инцидент: когда закроют «Ельцин-центр»



Источник: yeltsin.ru

Мультики «Ельцин-центра»

«Следующий шанс на возвращение в цивилизованный мир Россия получила только с приходом Михаила Горбачева.»

«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, – это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где всё грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришёл и всё это поменял.»

«Господин президент, Советского Союза больше не существует!»

«Анти-Ельцин-центр»

«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным.»