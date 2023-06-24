Официальный Минск: После переговоров с президентом Белоруссии Евгений Пригожин остановил движение колонн ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко по остановке движения всех вооружённых колонн на территории России.

Приняты меры по деэскалации напряжённости.

Стало известно о том, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер Белорусского государства провёл переговоры с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Напомним, что ранее из-за действий группы «Вагнер» и её куратора в России возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за организацию вооружённого мятежа.Пресс-служба президента Белоруссии сообщает о том, что в результате многочасовых переговоров удалось выйти на «решение». Сообщается о том, что якобы именно после переговоров с белорусским президентом Евгений Пригожин отдал приказ остановить продвижение колонн, в том числе в направлении Москвы.Сообщается, что «в результате переговоров пришли к тому, что кровавая бойня недопустима»:В сводках говорится о том, что «на столе лежит приемлемый для сторон вариант соглашения, предполагающий гарантии безопасности бойцам «Вагнера» и командованию группы».Фактически речь может идти об амнистии для бойцов «Вагнер», которых командование ЧВК направило на совершение попытки вооружённого мятежа. Также, видимо, гарантии даны и самому Пригожину.