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Официальный Минск: После переговоров с президентом Белоруссии Евгений Пригожин остановил движение колонн ЧВК «Вагнер»

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Официальный Минск: После переговоров с президентом Белоруссии Евгений Пригожин остановил движение колонн ЧВК «Вагнер»

Стало известно о том, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер Белорусского государства провёл переговоры с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Напомним, что ранее из-за действий группы «Вагнер» и её куратора в России возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за организацию вооружённого мятежа.


Пресс-служба президента Белоруссии сообщает о том, что в результате многочасовых переговоров удалось выйти на «решение». Сообщается о том, что якобы именно после переговоров с белорусским президентом Евгений Пригожин отдал приказ остановить продвижение колонн, в том числе в направлении Москвы.

Сообщается, что «в результате переговоров пришли к тому, что кровавая бойня недопустима»:

Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко по остановке движения всех вооружённых колонн на территории России.
Приняты меры по деэскалации напряжённости.

В сводках говорится о том, что «на столе лежит приемлемый для сторон вариант соглашения, предполагающий гарантии безопасности бойцам «Вагнера» и командованию группы».

Фактически речь может идти об амнистии для бойцов «Вагнер», которых командование ЧВК направило на совершение попытки вооружённого мятежа. Также, видимо, гарантии даны и самому Пригожину.
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217 комментариев
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  1. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 20:50
    +15
    Может всё устаканится..... Вроде как развернулись.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:52
      +11
      Стало известно о том, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер Белорусского государства провёл переговоры с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Напомним, что ранее из-за действий группы «Вагнер» и её куратора в России возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственно за организацию вооружённого мятежа.

      Пресс-служба президента Белоруссии сообщает о том, что в результате многочасовых переговоров удалось выйти на «решение». Сообщается о том, что якобы именно после переговоров с белорусским президентом Евгений Пригожин отдал приказ остановить продвижение колонн, в том числе в направлении Москвы.



      Офигеть.У нас теперь Бацка за главного? wassat Встречай страна нового Президента Союзного государства.Друг Пригожин по полной раскрыл талант Путина как Верховного главнокомандующего.

      Цитата: Alexandr2637
      Может всё устаканится..... Вроде как развернулись.


      Да не говорите,а то как ни как не каждая Сверхдержава может справиться с Другом Пригожиным.Если что Бацка подсобит.И да.Если с Пригожиным в ближайшее время не порешают вопрос,то авторитет Путина упадёт до нуля.Никаких Вагнеров не должно быть не в Ростове-на-Дону,ни в зоне СВО.Однажды предавший предаст снова.Лучший для них вариант пожизненная ссылка в Африку.
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 20:56
        +38
        Если батька сумел договориться об избежании кровопролития, то ему уважение и поклон низкий. Новый 1917 год нам не нужен.
        1. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 21:22
          +9
          Новый 1917 год нам не нужен.

          Скорее, 1993-й. А вот если реально будет 1917-й, у власти никаких шансов. Защищать олигархов никто не будет. Тогда еще "За царя, за веру" была движуха, а сейчас? Никакая росгвардия не спасет от народного гнева.
          1. FIR FIR
            FIR FIR Сегодня, 21:37
            +4
            Цитата: МБРШБ
            А вот если реально будет 1917-й, у власти никаких шансов.

            Позвольте не согласиться. Скорее у "условных товарищей" ни каких шансов. Партии нет, пролетариата, осознающего себя пролетариатом, нет, люди с голоду не мрут, власть не отпустила поводки и крепка. Нет ни единого условия для повторения 17-го года...
            Цитата: МБРШБ
            Тогда еще "За царя, за веру" была движуха, а сейчас?

            Царь тогда быстро отрекся... За веру воевали.
            Цитата: МБРШБ
            Никакая росгвардия не спасет от народного гнева.

            А она и не нужна. За тридцать с лишним лет воспитали совершенно другие поколения, которым зачастую блоги, айфоны и бургеры заменили веру. Парамилитаре за деньги утопят в крови любое выступление, если понадобится, и не надо будет привлекать уважаемых людей в погонах.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 21:41
              0
              Хорошо бы действительно всё так и получилось.
              Но даже если дали гарантии безопасности Пригожину - это конец Вагнера.
              ЧВК ему не оставят. Во избежании повторений.
              На мой лично взгляд - ЧВК стране нужны. По крайней мере в мирное время, причём работающие за рубежом, в горячих точках.
              Адреналинщиков в стране много. И не всех альпинизм с экстремальным туризмом удовлетворяет. И таким либо в бандиты, либо в ЧВК идти. Пусть уж лучше в ЧВК.
              1. Евгений Иванов_5
                Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:46
                0
                Рупь за сто, что все останется как было. Пригожин теперь показал на что он может пойти и держит президента за колокольчики. Малейшая попытка надавть на ЧВК закончится повторным маршем. Другое дело, что президент поставил себя в позицию римских императоров, которых наемники меняли как перчатки. Это да.
          2. shikin
            shikin Сегодня, 21:48
            0
            В 1917 во первых, царя власти лишил совсем не "народный гнев", а, так сказать, те "олигархи". Во-вторых, Путин совсем не Николай 2.
            И по поводу "За царя, за веру" в той гражданской за царя никто не воевал. Белые - те, кто сверг царя, и в их рядах монархистов были единицы. Красным за царя тем более не с руки было воевать. Он был уже никому не нужен.
        2. Александр Петрович
          Александр Петрович Сегодня, 21:25
          +8
          Что вы пристали к 1917? Может правда, 1993й? А то только упоротые упоминают 17й и большевиков.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 20:59
        +26
        Пусть лучше мир в стране будет!!! И придет победа над врагом!

        P.S. У меня один вопрос сейчас: "Что это такое было?"
        1. Пензяк
          Пензяк Сегодня, 21:15
          +6
          После подобной многоходовочки очень многие "несчастные" олигархи уж точно с превеликим удовольствием раскошелятся на СВО. Теперь им точно стало ясно-понятно что только отец родной царь-надёжа их единственная гарантия дальнейшего существования.
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 21:35
            +5
            Цитата: Пензяк
            После подобной многоходовочки очень многие "несчастные" олигархи уж точно с превеликим удовольствием раскошелятся на СВО.

            :))))) Я так понимаю, Вы вообще ничего не поняли в происходящем.
            Тот факт, что между ЧВК и Кремлем идут какие-то переговоры при помощи иностранного президента... Свидетельствует о недееспособности сегодняшней власти. От слова "вообще". То есть ВСЕ структуры, ФСБ там, ГРУ и проч, оказались неспособны купировать мятеж у Путина под носом, и он сам ничего не смог сделать, и вынужден был обращаться за помощью к иностранцам.
            А еще - более чем занятный момент, когда на подавление русского "Вагнера" выдвигается чеченский "Ахмат"...
            1. ЖЭК-Водогрей
              ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:42
              +1
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Тот факт, что между ЧВК и Кремлем идут какие-то переговоры при помощи иностранного президента... Свидетельствует о недееспособности сегодняшней власти.

              Итого, атаман Пригожин со своими криптовласовцами:
              -Сбил больше авиации, чем за весь контрнаступ удалось хинзирам, включая редкие машины. + Погибшие летчики и вроде как полицейские на каком то пункте пропуска.
              -Парализовал логистику и управление на 2(минимум) суток;
              -на это же время оттянул авиацию от фронта;
              -дал нереальный буст морали хинзирам
              и их пропаганде;
              -ударил по нашему международному имиджу и авторитету;
              -ударил по планам в Африке (кто наймет нелояльное даже родине чвк?);
              -ударил по своим же вагнерам, которые его не поддержали;
              -с некоторой долей вероятности избавился от нелояльных себе командиров, тем самым убив грамотных офицеров;
              -сжег нефтебазу.
              Тоесть, на полном серьезе какой-то бывший урка может собрать вооруженные формирования и устроить рейд на столицу и при этом уйти на своих условиях через переговоры. Господа и товарищи, это уровень государственности африканского континента.
            2. Irokez
              Irokez Сегодня, 21:46
              +1
              Цитата: Андрей из Челябинска
              А еще - более чем занятный момент, когда на подавление русского "Вагнера" выдвигается чеченский "Ахмат"

              У нас все граждане России и Чеченцы и Русские, и Буряты. А Вы тут какую-то градацию или степень народности как-то в какое-то сопоставление ставите. Предатели среди всех есть и даже Русских, а разоружать их могут все. И что тут не так.
          2. FIR FIR
            FIR FIR Сегодня, 21:42
            +1
            Цитата: Пензяк
            Теперь им точно стало ясно-понятно

            Кто знает, что это было.
            А многим может быть станет предельно ясно, что такое частная армия в государстве.
        2. Евгений Иванов_5
          Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:48
          0
          Думаю это был военный мятаж в стиле бандитских разборок а-ля Пригожин. Просто власть струхнула.
      3. Сергей Викторович Королев
        Сергей Викторович Королев Сегодня, 21:02
        +8
        Не ищи предательства там где его не было. И прикуси язык до суда .
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 21:24
          +2
          Предательство под вопросом. А мятеж был
      4. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 21:05
        +11
        Цитата: Orange-Bigg
        У нас теперь Бацка за главного?
        Самые главные переговоры никогда не ведут. Поэтому батька не за главного, а за посредника-переговорщика.
      5. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 21:11
        +6
        Цитата: Orange-Bigg
        Офигеть.У нас теперь Бацка за главного?

        Не нужно сарказма. Посредники в переговорах - обычное дело. Тем более пока это предварительное соглашение. Договор будет подписывать президент РФ а не РБ.
        1. Загребун
          Загребун Сегодня, 21:25
          +1
          Договор будет подписывать президент РФ а не РБ.

          Таки луче бы его подписывал призидент РБ. Иначе всё это крайне смешно будет выглядеть.
          1. Загребун
            Загребун Сегодня, 21:37
            0
            Разовью свою мысль, для тех у кого невовремя люк расстопорился. О чем может договариваться призидент страны с руководителем частного военного формирования (в чем здесь смак, тяжелое воорудение без высочайшего одобрения получить нереально). И при этом заключать ДОГОВОРА? Моя собака с цепи сорвалась и грызет баранов, а я такой достаю бумаги и готовлю проект договора.
      6. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 21:11
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Друг Пригожин по полной раскрыл талант Путина как Верховного главнокомандующего.

        надеюсь, это сарказм.
      7. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:14
        +5
        Ну или пусть он генштабом руководит, раз такой умный и может менее чем за сутки бригады перебрасывать на полтысячи км с авиаприкрытием
      8. Arzt
        Arzt Сегодня, 21:28
        -2
        Офигеть.У нас теперь Бацка за главного? wassat

        Пока просто спаситель России. laughing

      9. alystan
        alystan Сегодня, 21:31
        0
        Офигеть.У нас теперь Бацка за главного?

        А вы не подумали, что Батька получил поручение добро на переговоры?
    2. Ramzaj99
      Ramzaj99 Сегодня, 20:53
      -9
      Вот и все, договорились , Вагнеровцы назад поехали. Вот только пока %?%?%?%?% с обеих сторон договаривались 7 бортов похоронили , почти все вместе с экипажами.
      3 х Ми-8мтпр
      1 х Ми-8
      1 х Ка-52
      1 х Ми-35
      1 х Ил-18(22) ВЗПУ .
      А за время всего контрнаступа украинцев , не был потерян ни один борт........
      1. Deck
        Deck Сегодня, 20:55
        +14
        А как красиво начиналось: Танк застрял в воротах цирка!
      2. 6erJIblu
        6erJIblu Сегодня, 20:55
        +9
        с двух Ми-8, каких не знаю, сообщают что экипажи живы.
      3. Irokez
        Irokez Сегодня, 20:58
        +12
        Цитата: Ramzaj99
        Вот и все, договорились

        Этот договорняк временный и оказался для Вагнера спасительным, но не думаю, что для Пригожина.
        У самого батьки с таким ЧВК было бы покончено, а теперь только Африка или забвение, или тюрьма. Такие выкрутасы даром не проходят.
        Ну может быть подобие штрафа идти в наступ на севере. Не зря же Путин подписал указ о возможности призыва заключённых, ну как раз в точку.
        1. ettore
          ettore Сегодня, 21:07
          -5
          Цитата: Irokez
          а теперь только Африка или забвение, или тюрьма. Такие выкрутасы даром не проходят.

          С Африкой скорее теперь пролёт у России будет. После таких событий там Вагнеру нет места и влияние России скорее сойдёт к минимуму.
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 21:24
          +1
          Цитата: Irokez
          Ну может быть подобие штрафа идти в наступ на севере

          Ну и как можно доверять предателям? Завтра им очередная шлея под хвост попадет и они опять пойдут какой нибудь город брать. Вагнер разогнать, Пригожину (если по договору нельзя будет судить) организовать "несчастный случай" или выкинуть на хрен из страны.
        3. raw174
          raw174 Сегодня, 21:35
          -1
          Цитата: Irokez
          Этот договорняк временный и оказался для Вагнера спасительным, но не думаю, что для Пригожина.

          Пригожин и его пресловутый совет командиров, однозначно должны предстать перед судом, ЧВК должны быть под запретом на территории РФ, не только де-юре, но и де-факто.
          Ну, это лично моё мнение...
          Пригожин надеялся, что люди поднимутся на его поддержку, скорее всего, рассчитывал, что какие-то части ВС РФ перейдут на его сторону, но успех в Телеграме и на земле - не одно и тоже...
      4. Telur
        Telur Сегодня, 21:03
        +13
        Цитата: Ramzaj99
        обеих сторон договаривались 7 бортов похоронили , почти все вместе с экипажами.

        Хм.... Пригожин упоминал о 3х вертолетах.... откуда весь этот список?
      5. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 21:06
        +9
        Цитата: Ramzaj99
        7 бортов похоронили , почти все вместе с экипажами
        Откуда дровишки? До сих пор было три и, судя по сообщениям, даже без жертв.
      6. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:07
        +9
        Цитата: Ramzaj99
        7 бортов похоронили , почти все вместе с экипажами.
        3 х Ми-8мтпр
        1 х Ми-8
        1 х Ка-52
        1 х Ми-35
        1 х Ил-18(22) ВЗПУ .

        Пруф, битте, или Вы из ЦИПСО.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 21:10
          +6
          Цитата: Румaтa
          или Вы из ЦИПСО.

          Это даже не вопрос))) Он слямзил текст в Файтербомбера, а упомянуть, что Ми-8 и Ка-52 там же написано - все живы... Забыл wink
          1. Лешак
            Лешак Сегодня, 21:21
            +2
            Цитата: Bingo
            Цитата: Румaтa
            или Вы из ЦИПСО.

            Это даже не вопрос))) Он слямзил текст в Файтербомбера, а упомянуть, что Ми-8 и Ка-52 там же написано - все живы... Забыл wink

            К- 52 экипаж погиб. Знаю потому что его сбили недалеко от моего места жительства.
        2. Ramzaj99
          Ramzaj99 Сегодня, 21:11
          -4
          Цитата: Румaтa
          Пруф, битте, или Вы из ЦИПСО.

          Могу накидать десятка два ссылок. Но не буду. У кого есть мозги сам найдет.
          1. AVA77
            AVA77 Сегодня, 21:39
            +1
            Офигеть. Вы можете накидать десятка два ссылок, но не будете потому что слишком умны для этого и у Вас есть мозги.
            А чего тогда языком впустую мелите если Вы такой умный.
            Просто чтобы подчеркнуть свою гениальность так что ли.

            Или просто чтобы вбросить информацию а дальше хоть не расцветай.
      7. вадим_иванов
        вадим_иванов Сегодня, 21:23
        +2
        Ни один борт не был потерян на Украине. Это что за дикие фантазии и бредни
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:05
      +11
      У меня вопрос кто президент России ????? Сегодня я понял, это Лукашенко !!! остальных интересует не Россия, а рейтинг am
      1. Ru_Na
        Ru_Na Сегодня, 21:10
        +3
        Ну Лукашенко тут просто фоном идёт и как публичный гарант.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 21:13
        +13
        Цитата: Silver99
        Сегодня я понял, это Лукашенко
        А в Норд Осте президентами были Кобзон и Рошаль, раз они переговоры вели?
      3. alystan
        alystan Сегодня, 21:42
        0
        У меня вопрос кто президент России ?????

        Вы в курсе про Союзное государство?
        Или Лукашеноко должен был тихо сидеть и делать вид, что это его не касается?
    4. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 21:10
      +9
      Ни в то русло Пригожин направил своих бойцов. На Харьков надо было двигать, а не на Ростов и Москву. Была бы польза, а теперь позор и забвение.
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:20
      +5
      Впечатляет реакция народа. Даже не шолох.. шалох.. шелохнулся. Будто бы каждый день такое происходит. И только "элита" поспешила
      1. freddyk
        freddyk Сегодня, 21:33
        0
        Цитата: igorbrsv
        Впечатляет реакция народа. Даже не шолох.. шалох.. шелохнулся. Будто бы каждый день такое происходит. И только "элита" поспешила

        А чего народу своей армии бояться? А эта псевдоэлита от настоящей элиты бежала.
      2. Ru_Na
        Ru_Na Сегодня, 21:38
        0
        Народ переживший 90-е, две чеченские войны, страшные терракты начала 2000 так просто не испугать, ну если только вторжение марсиан не случится) да и глупость наших чиновников может быть в разы страшнее чем поход вагнеров на Москву.
      3. Хорон
        Хорон Сегодня, 21:39
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Впечатляет реакция народа. Даже не шолох.. шалох.. шелохнулся. Будто бы каждый день такое происходит. И только "элита" поспешила

        Народ гораздо мудрее чем это воспринимают властьимущие. Народ уже во всех разочаровался, во всех, кто лезет к власти или находится при ней, от их беспринципности, вранья и некопетентности. Многие этот "цирк" ещё с 90х начали смотреть, поэтому и реакцию соответствующую выработали.
        Пригожин делит власть и лезет к власти, но никаких конкретных требований или программ дальнейшего развития у него нет, поэтому для людей он не понятен и не интересен. Сместить чиновника и даже министра это не требование, это идиотизм. Поставят другого, возможно ещё худшего, но тот даже разговаривать не будет - просто отправит чвк за границу и прекратит финансирование. И это уже будет не шойгу.
        А власть понять тоже не получается, если они не могут справится даже с собственным творением, таким как чвк, то что от них тогда вообще можно ожидать, да и врут постоянно. request
      4. Telur
        Telur Сегодня, 21:45
        0
        Цитата: igorbrsv
        Впечатляет реакция народа. Даже не шолох.. шалох.. шелохнулся. Будто бы каждый день такое происходит. И только "элита" поспешила

        Билеты в турцию продавали за 198 тыс. рублей, да и те, в общем то, быстро закончились.... откуда у народа такие деньги?
        Нет, деньги то есть, но далеко не каждый может их так легко выкинуть за 1 билет....
    6. Маз
      Маз Сегодня, 21:43
      -1
      На данный момент российские власти хранят гробовое молчание относительно всей ситуации с объявленными договоренностями.

      Одним из возможных вариантов развития событий многими называется отставка Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, чего и пытался добиться Пригожин своим походом.

      В пользу этого говорит то, что оба этих персонажа полностью отсутствовали в публичном пространстве текущего конфликта. Однако, никаких подтверждений этим прогнозам пока нет.
    7. Маз
      Маз Сегодня, 21:48
      0
      В пресс-службе Лукашенко сообщили, что сегодня в 9 вечера он снова поговорил по телефону с Путиным и «подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер».

      Уточняется, что «президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу».
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 20:50
    +8
    уфф, мда, Батька спас Большую Землю Большого Народа (сам ее часть) от эпичного песца

    Спасибо тебе за командность!

    но это до первого психа Пригожина, а он может случиться уже ночью
    выводов тут ппц: усыплять и зачищать там всю верхушку
    и в отношении других чвк - такой примерище - фигакс и уже столица
    и для всу пример
    алгоритмы противодействия разрабатывать капитальные, цепные псы должны быть на цепи

    Столицу в Сибирь!
    Стране стратегически во всех отношениях на пользу ее смещение и равноудаленность
    И для безопасности и для развития страны. Иначе что щас : 15 минут и 20% страны нет.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 21:05
      +8
      Да ради Бога, давайте переведём столицу в Сибирь, только вместе с торгашами.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 21:10
        0
        Да, надо разделять ветки по стране, это нормально, я считаю
        Административную со столицей. В Оренбург, например.

        А то щас это какой-то абсурд еще с прошлых времен - все в 1 корзине!!
        Вышли, устроили путч и псц всему. И так НЕ РАЗ.
        Столичные вообще часто не думают дальше носа!!!
        И 30М на мелкой территории
        1 ракета пролетит и хана, 1 взбесившийся фартук - и хана, встанет все и разом
        Да даже тупо туман в 1 месте - сразу и ВВП проседает
        И пробки - люди часами по полжизни дохнут впустую
        Надо рассредотачивать, я поддерживаю ускорение реализации инициативы Шойгу (она и моя и многих, ну понятно, этой мысли, в общем!)
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 21:20
          +1
          Правильно рассуждаете - все яйца в одной корзине негоже держать. Но вот что делать, если начинается конфликт ветвей власти, а он и у нас случался, и в других странах в разное время? У вас получится три столицы, а очень скоро - три различных государства. Не велика ли цена получится за территориальную диверсификацию ветвей власти?
          1. Трямс
            Трямс Сегодня, 21:23
            0
            Судебную то начали!
            Ну даже если организовать круг связанных городов поблизости (ну как в сша - вашингтон - адм, нью-йорк - фин, произв-ва в рыжих штатах, военка и спецы - распределены)
            Т.е. компактность разнести вокруг нового центра, а он сам удален в глубь страны
            Вот так
        2. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 21:33
          +1
          Административную со столицей. В Оренбург, например.
          Там до Казахов 80 км голых степей. Ну а как у них новый антироссийский хан на царство взойдёт, опять переносить?
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:22
        0
        только вместе с торгашами.

        и мигрантами, у нас их тут миллиона 3...
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 21:25
          -1
          вы их сами тащите и нанимаете вместо своих
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 21:28
        +1
        Цитата: 75Сергей
        давайте переведём столицу в Сибирь

        Давайте. Соберемся и переведем. В задачке спрашивается. Сколько нужно юзеров ВО, чтобы перетащить столицу в Сибирь? lol
        1. ettore
          ettore Сегодня, 21:39
          0
          Цитата: Piramidon
          Цитата: 75Сергей
          давайте переведём столицу в Сибирь

          Давайте. Соберемся и переведем. В задачке спрашивается. Сколько нужно юзеров ВО, чтобы перетащить столицу в Сибирь? lol

          Ну из Петербурга в Москву перенесли, опыт есть, столичным терять статус конечно не понравится, но "неприятность эту как ни-будь переживут" или переедут.
      4. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:31
        0
        . Да ради Бога, давайте переведём столицу в Сибирь, только вместе с торгашами

        С торгашами даже предпочтительнее. И с гастерами. Там стройки надо будет разворачивать и мкад обязательно построить. Прикиньте как цены на недвижимость в Москве упадут
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:09
      +12
      Цитата: Трямс
      спас Большую Землю Большого Народа (сам ее часть) от эпичного песца

      к сожалению не спас, абсцесс загнанный в глубь значительно страшнее
      если это правда и виновные не будут наказаны, это означает что власти в стране нет, а прав тот у кого больше солдат
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 21:13
        +2
        я без абсолютизма. просто слов других для текста нет
        ну хотя бы передышку дал
        я думала все, ночью начнется конец
        и он может еще начаться, тоже да

        зачищать все это как-то теперь 100%, согласна
        дурдом!
        1. Комментарий был удален.
      2. freddyk
        freddyk Сегодня, 21:40
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Трямс
        спас Большую Землю Большого Народа (сам ее часть) от эпичного песца

        к сожалению не спас, абсцесс загнанный в глубь значительно страшнее
        если это правда и виновные не будут наказаны, это означает что власти в стране нет, а прав тот у кого больше солдат

        Нет, прав тот на чьей стороне правда, а она была у Вагнера, и в этом я ещё больше убедился после минских соглашений. Слишком большая поддержка у Вагнеров в армии и народе что бы с ним бодаться.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:48
          0
          Прав тот, на чьей стороне закон, а не какая-то там правда абстрактная. И соблюдение закона должно обеспечиваться мощным силовым аппаратом, способным подавить ЛЮБОЕ сопротивление. Иначе реально появляется вопрос: "А власть это точно власть?"
    3. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 21:27
      +1
      но это до первого психа Пригожина..

      напрасно тут многие считают Пригожина психом, а его командиров тупыми зомби, которые этому психу беспрекословно подчиняются. Скорее, в Вагнере у многих накипело на Шойгу.
    4. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 21:48
      0
      Цитата: Трямс
      Столицу в Сибирь!

      Чиновникам только не говорите, а то знатно напугаете.
  3. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 20:51
    +9
    Гарант и здесь умудрился чужими руками жар загрести.
    1. mann
      mann Сегодня, 20:57
      +16
      Гарант и здесь умудрился чужими руками жар загрести.
      Главное,бойню отвели,все равно чьими руками и слава богу!
      Уф,от души отлегло,психовал очень smile
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 21:00
      +4
      Ничего он загреб...а лишний раз доказал,что прозвище моль просто так не дают...
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 21:22
      +1
      Цитата: lis-ik
      Гарант и здесь умудрился чужими руками жар загрести
      Ну, вы бы на месте президента лично ломанулись бы вести переговоры с мятежниками.
      Кстати, а такие примеры в истории, вообще, были когда-нибудь? Например, было дело, Черномырдин с Басаевым договаривался, но это всего лишь премьер-министр.
  4. Комментарий был удален.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:52
    +1
    Блин,ну понятно было ,что так закончится..К чему были эти жертвы?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:54
      -13
      Ну, если почитать на ВО местных хомячков, то им совсем другое тут с утра ясно было))) Ну да какой с них спрос, они из лужи не вылезают - там и живут вечно)))
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 21:05
        +3
        Илья, не читай хомячковые комменты, себе дороже.)
        Главное, что договорились...
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:10
        +10
        Ну не знаю. Как по мне, это неожиданно. Путин назвал это изменой, предательством, сказал, что будет карать. Пригожин ответил, что караться не будет, вопреки всем требованиям президента. Ещё и сбитые вертолёты пошли, а это уже первая кровь как бы. Дороги успели разворотить, блокпосты выставить. Государственная машина начала раскручиваться: КТО, выходной понедельник в Москве, уголовные дела...
        И тут резко - на! Впрочем, неожиданность приятная, но картину мира определённо надо пересматривать. Если честно, я ожидал, что Вагнер увязнет где-то на подступах к Москве, либо в ней самой, а там и из других мест их выдавят. А тут договориться сумели после всего, что озвучили друг против друга.
        Но неужели простят мятеж? Может хотя бы найдут козла отпущения нам, который один окажется во всём виноват? А то... ну... неловко как-то. Что за власть такая, которая не карает за покушение на себя любимую?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 21:27
          +1
          Как все же легко две дивизии "промаршировали "за свтки тысячу верст.Взяли под контроль штаб СВО,да и праатически полуторамиллионный город.Есть над чем думать
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 21:33
            -1
            Я уже в другой теме высказался. Если это смог сделать Вагнер так быстро, то как быстро это сделало бы Войско Польское, к примеру? Оно куда сильнее вагнеров.
            1. nik-mazur
              nik-mazur Сегодня, 21:43
              +1
              Цитата: Тарелка
              Если это смог сделать Вагнер так быстро, то как быстро это сделало бы Войско Польское
              Если друг сумел с лёгкостью ударить в спину, то значит ли это, что враг сделает это ещё легче?
              За поляков не скажу, но укроармия три недели пытается дойти хотя бы до первой линии обороны, над которой так потешались караул-патриоты. Которые, кстати, расписывали сценарий захвата укроармией Белгорода. Что-то пока не складывается.
          2. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 21:34
            +2
            Цитата: dmi.pris1
            Как все же легко две дивизии "промаршировали "за свтки тысячу верст
            Легко маршировать против своих, которые не ожидают такой подлости...
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:52
    +5
    Ну понятно же каждому, что ситуация не разрешена
    а просто - отложена
    Уверен, что Верховный просто так не спустит всё на тормозах, и выводы сделает
    И своих слов, про мятеж, и что виновные будут наказаны - обратно не заберёт
    И паузу (а как это ещё назвать?) использует по-полной
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:57
      +4
      Цитата: sdivt
      Ну понятно же каждому, что ситуация не разрешена
      а просто - отложена
      Уверен, что Верховный просто так не спустит всё на тормозах, и выводы сделает
      И своих слов, про мятеж, и что виновные будут наказаны - обратно не заберёт
      И паузу (а как это ещё назвать?) использует по-полной

      Осталось только назначить виновных.
      1. mann
        mann Сегодня, 21:45
        0
        Осталось только назначить виновных.
        С моей точки зрения,логично было бы наказать "паркетных",тем более недавно сам на них военкорам жаловался
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:57
      +8
      Но в тоже время в своем обращении Гарант и фамилии не назвал. Если сейчас ещё тесть блогера лишиться должности, вообще будет все хорошо. Интересно где он все это время был? Не слышно и не видно его было.
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 21:24
        0
        Цитата: Владимир М
        Но в тоже время в своем обращении Гарант и фамилии не назвал. Если сейчас ещё тесть блогера лишиться должности, вообще будет все хорошо. Интересно где он все это время был? Не слышно и не видно его было.

        На охоте или рыбалке, ну край-в мастерской
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 20:58
      +16
      Еще скажите,что Путин слов на ветер не бросает...а потом про пенсионную реформу вспомните...

      Решил крутого перца опять из себя построить,а несколько экипажей вертолетов и самолета домой не вернутся...ну и стоил этот бездарный фанерный маршал такого???
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 21:20
        +1
        Пригожин, я думаю, для ВКС, для лётчиков, для Суровикина как Главкома ВКС теперь враг. Думаю, Пригожину при любом раскладе жить осталось недолго. ЧВК останется, но будет постепенно ужиматься в размерах.
        1. Maks Winter
          Maks Winter Сегодня, 21:35
          +1
          По - любому, Пригожин сбитый летчик... Согласен с Вами, но это при том развитии событии, как нам трактуют источники...А если это огромная постанова, то на грани фола...И, кстати, экипажи вертолетов живы, но это уже не Вам, а так, для проформы, что бы жути не нагоняли, особо ,, одаренные ,, читатели ВО...
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:02
      +6
      Пригожину отвечать придется по любому.А так же и МО и ГШ..
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:10
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Пригожину отвечать придется по любому.А так же и МО и ГШ..

        Они потом пленными обменяются.)))
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:14
        +7
        Как писал Макиавелли (кажется), если какие-то бунтари против твоего слуги, то вешай всех бунтарей, а потом и этого слугу.
  7. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 20:52
    +8
    Я вообще перестаю понимать что происходит. Это что за фигня???!!
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 21:00
      +14
      Мятеж, предполагающий успех, начинают в столицах. Ни Пригожина, ни вагнеровцев в целом, нельзя отнести к недальновидным. Вагнеровцы патриоты с большой буквы, они не станут воевать с правительством и ВС России, такого в принципе не может быть.
      Почему-то вспомнилась операция "Трест", но масштаб совершенно иной и аналогия не проходит.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:45
        0
        Но приказ уничтожать препятствующие продвижению блокпосты Пригожин отдал
  8. Arzt
    Arzt Сегодня, 20:53
    +15
    Надо объединяться и Батьку во главе. Иначе кабзда. Он вытянет. yes
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 20:57
      +12
      К сожалению,у него уже здоровье не то...а вот одной из причин отказа РФ от подлинной интеграции с Беларусью как раз и является харизма Лукашенко. Колхозник колхозником,но моль на его фоне...

      Спасибо,Александр Григорьевич! Сегодня было страшно. Вы спасли тысячи жизней славян и других народов РФ
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:18
        +1
        Надо нейросеть натренировать на всех бацкиных интервью, приказах решениях и прочем, будет у нас вечный нейробацка!
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:07
      +5
      Цитата: Arzt
      Он вытянет.

      вопрос в том куда, Лукашенко во главе Белоруссии есть кого доить, кого будет доить Лукашенко в главе России?
      1. ettore
        ettore Сегодня, 21:33
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Arzt
        Он вытянет.

        вопрос в том куда, Лукашенко во главе Белоруссии есть кого доить, кого будет доить Лукашенко в главе России?

        Российских олигархов, Китай, да мало ли кого, может и США выдоит досуха.
    3. ettore
      ettore Сегодня, 21:24
      +1
      Цитата: Arzt
      Надо объединяться и Батьку во главе. Иначе кабзда. Он вытянет. yes

      Нужен ли ему этот геморрой.
  9. albert
    albert Сегодня, 20:54
    +14
    Батька молодец.Респект и уважение ему.
  10. Силуэт
    Силуэт Сегодня, 20:55
    +3
    Я думаю, что этот мятеж - способ вывести из игры на уничтожение ребят из "Вагнера". Теперь они сложат оружие и разойдутся по домам. Новая мясорубка в лобовых атаках им уж точно теперь не светит. Ну а Пригожин пойдет на плаху, получит срок и после попадет под амнистию. На этом история с Вагнером закончится.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:06
      -2
      Цитата: Силуэт
      . Ну а Пригожин пойдет на плаху, получит срок и после попадет под амнистию.

      очень на это надеюсь, за исключением амнистии
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:31
        +1
        Пригожин пойдет на плаху, получит срок и после попадет под амнистию.

        очень на это надеюсь, за исключением амнистии

        у вас чебурашка очень злой на аватарке
  11. Николай310
    Николай310 Сегодня, 20:55
    +20
    Остается только понять,почему этого не сделал Путин утром,когда ситуация стала накаляться и стали падать вертолеты с экипажами...кто вернет отцов детям теперь? Шойгу не только в отставку,но и под суд. А Герасимов за "блестящую" операцию в 41м был бы расстрелян...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:05
      0
      Цитата: Николай310
      Шойгу не только в отставку,но и под суд. А Герасимов за "блестящую" операцию в 41м был бы расстрелян...

      вы забыли "наградить" торговца чебуреками
    2. Енисей и Тепсей
      Енисей и Тепсей Сегодня, 21:12
      -2
      Потому что не хотел или не может. Делов то было - вовремя поговорить по телефону , если не самому, так представителю своему.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:49
        0
        Потому что Пригожин не подчинился приказу. О чём ещё с ним Путину было разговаривать?
  12. usr01
    usr01 Сегодня, 20:56
    -4
    Ну шоб Батька не попиарился..... wink
    А как я понимаю - Вагнера решили прогнуть... А он не прогибаемый попался... А как сбили 7 (семь! а укры ни одного за время "наступу") вертолетов, так и до чего-то договорились. И поехали домой. Спать.
    Все хорошо, но экипаж Ка-52 погиб... простые люди... погибли...
    Это что? Чтоб правители поняли, что надо к людям по людски, обязательно должны простые люди гибнуть???? am
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:05
      +1
      Цитата: usr01
      что надо к людям по людски

      к кому по людски, сегодня торговец чебуреками не согласился с роспуском вагнера, завтра он не согласится с решением Президента по внешним вопросам
      одни раз уже это было в современной истории Страны
  13. spirit
    spirit Сегодня, 20:56
    +5
    :Охранота желавшие распять Вагнер!переобуваемся laughing
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 21:06
      0
      Ципсота, ты бы за лексиконом следило бы, а то совсем без палева wassat
      1. spirit
        spirit Сегодня, 21:13
        +3
        Ципсота

        Ципсота и охранители это Вы зарегестрирлванные на сайте в 2023. а я тут с тех пор как этого слова и в помине не было drinks
  14. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 20:58
    +6
    Ну слава Богу, безумие остановлено, "битва за мосты через Оку" и последующее движение на Москву не состоится. Вопрос только в том,какие это "приемлемые для всех сторон условия" предложены Пригожину ,если его главное условие было- голова Шойгу и Герасимова ? По факту лишь ясно,что Пригожин в "битве кланов" на время сохранил контроль над своим активом-Вагнером.
    Но теперь главное-развести стороны, и постараться начать исправлять все то что наворотили... А вред принесен огромный.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:01
      +3
      Цитата: Велизарий
      Ну слава Богу, безумие остановлено

      к сожалению радоваться не чему, это открытие ящика пандоры, с государством можно вести диалог с помощью военной силы
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 21:08
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        к сожалению радоваться не чему, это открытие ящика пандоры, с государством можно вести диалог с помощью военной силы

        Ну Вы даете, а все происходящее с 1993 года это не открытия ящика пандоры ? А (возвращаясь в наши времена ) ведение полномасштабной войны с 24 февраля 2022 г. вообще без какого-либо юридического статуса ,это не открытие ящика пандоры ? Ведь по Российским законам это вообще то тягчайшее преступление. А само существование "ЧВК" также не имеющих никакого законного статуса это не открытие ящика пандоры ?
        Поздно пить боржоми если почки отвалились,сейчас речь идет о спасении остатков государственности, в этом контексте эта договоренность благо. Другое дело, что делать дальше ?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 21:13
          0
          Цитата: Велизарий
          а все происходящее с 1993

          давайте февраль 17 вспомним
          Цитата: Велизарий
          Ведь по Российским законам это вообще то тягчайшее преступление.

          какой именно закон нарушен, номер статьи, пункт?!
          1. Велизарий
            Велизарий Сегодня, 21:26
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            какой именно закон нарушен, номер статьи, пункт?!

            Почти вся 34 глава и прежде всего статья 353. Про Конституцию и вспоминать неприлично. Напомню,что " СВО" никакими законами не регламентируется, и даже никакими "указами Путина" он также не начинался и не регламентируется. Это просто режим не существующий в законом поле. А обожаемый Вагнер который все на руках носили и делали героями пока они не бросились на тех кто их создал и выпестовал, это статья 359 той же главы..
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 21:43
              0
              Цитата: Велизарий
              Бла-бла-бла

              А как пел:


              Вылезарий. yes laughing
          2. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 21:26
            +1
            Цитата: Василенко Владимир
            какой именно закон нарушен, номер статьи, пункт
            Насколько я понимаю, пока что прокуратура завела дело по Статье 279 УК РФ.
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:20
          +1
          Цитата: Велизарий
          Другое дело, что делать дальше ?

          Найти инициаторов мятежа и либо арестовать, либо пулю в затылок. Мне лично страшно было бы жить в одном государстве с теми, кто способен резко начать марш вооружённых людей и военной техники на столицу, что-то требуя при этом от правительства. А правителя ещё страшнее должно быть.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:14
        +1
        Цитата: Василенко Владимир
        с государством можно вести диалог с помощью военной силы

        Только если государство слабое и позволяет это, доводит народ и армию до такого.
      3. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 21:15
        +3
        к сожалению радоваться не чему, это открытие ящика пандоры, с государством можно вести диалог с помощью военной силы
        Вероятность подобных событий и так была понятна. Об этом сотни, если не тысячи раз говорит нам история. От античности, до современности. Сильное государство имеет исключительную монополию на военную силу и насилие. В слабом государстве появляются частные военные контингенты. И рано или поздно появляется конфликт силы.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:35
          0
          Так ведь либералы уже сколько лет нам рассказывают, что в России слишком сильное государство, что оно везде и всюду, что его надо ослабить... recourse
      4. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 21:21
        +1
        Цитата: Василенко Владимир
        к сожалению радоваться не чему, это открытие ящика пандоры, с государством можно вести диалог с помощью военной сил

        Я бы не спешил с выводами и посмотрел, чем все закончится. Не завтра, и не послезавтра - однозначно. yes
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:06
      +1
      Но теперь главное-развести стороны, и постараться начать исправлять все то что наворотили... А вред принесен огромный.

      именно так, но с "исправлять" у нас сегодня очень плохо всё, "исправление" сводится к очередному очковтирательству...
    3. svarog77
      svarog77 Сегодня, 21:09
      -1
      Хехе, повар уже ничего не сохранил, или вы думаете для чего сегодня был подписан закон о принятии осужденных на контрактную службу в МО...
    4. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 21:19
      -1
      Цитата: Велизарий
      Ну слава Богу, безумие остановлено, "битва за мосты через Оку" и последующее движение на Москву не состоится

      А вот это называется "переобуться в прыжке". Вылезарий. tongue laughing
  15. g_ae
    g_ae Сегодня, 20:58
    +2
    Только бы не сглазить! У же столько договорённостей было похерено! Только остаётся держать кулаки и надеяться, что это правда и все получится!
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:59
    +5
    Александр Григорьевич был просто посредником между Путиным и Пригожиным.Вопросов больше чем ответов.
    1. PN
      PN Сегодня, 21:15
      +4
      Может он и был ретранслятором, но политических очков заработал себе размером с Эверест.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:00
    0
    В своем новом обращений Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" хотели расформировать, поэтому формирование 23 июня вышло на "марш Справедливости".
    мерзко и протвино
  18. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:00
    +3
    Все хорошо

    дай Бог, чтобы так и было... и чтобы ночь не принесла нам новых плохих новостей...
    п.с. вспомнилась поговорка " дур.ак смотрит на палец, указывающий на небо", это я к тому что умный человек или самостоятельный руководитель в этой ситуации задумается о причинах, а не о следствии... это я в общем говорю, без личностей (!)
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 21:33
      -2
      умный человек или самостоятельный руководитель в этой ситуации задумается о причинах

      "Личностей" можно и не озвучивать, они все на верху, пашут во благо народа,, что бы у этого народа был бы хотя бы минимальный размер оплаты, а у друзей, так это же друзья... Друзьям всё!
  19. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 21:00
    +4
    Пригозин, наверное, получил то, что хотел. Я остаюсь при своем мнении, что наемных ополченцев следует избегать.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:09
      -3
      наемных ополченцев следует избегать

      конечно следует, но если больше некем затыкать дыры на лбс ? если б было "всё по плану" предположу, что чвк-шники продолжали бы свои дела в африке...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 21:14
        +2
        Цитата: Владимир80
        о если больше некем затыкать дыры на лбс ?

        а кто сейчас наступление шумеров сдерживает?!
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 21:36
          -3
          а кто сейчас наступление шумеров сдерживает?!

          вагнера в общем то позвали на помощь в марте 2022г, когда "встреча цветами" обернулась тем, чем обернулась... и когда 500-е пошли один за другим... да и сейчас наступление хох.лов долго так не сможем держать...
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 21:39
            0
            Цитата: Владимир80
            да и сейчас наступление хох.лов долго так не сможем держать...

            Из-за отсутствия этого наступления lol
  20. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:01
    +6
    Поскорее бы уладили разногласие !!! Но некоторых тварей из МО РФ в чистку давно пора !!! Сколько бойцов ЧВК "Вагнер" ушло по вине предательства должностными лицами из МО РФ. За каждого ушедшего раньше времени бойца ЧВК "Вагнер" спрос будет не говоря о предательстве лицами из МО РФ той бумаги в которой сами и расписались, а именно в БОЕВОМ РАСПОРЯЖЕНИИ поступившем представителям ЧВК "Вагнер" перед выходом из Бахмута в силу не исполнения представителями МО РФ пунктов указанных в вышеуказанном БОЕВОМ РАСПОРЯЖЕНИИ а именно обеспечении армейским имуществом для всестороннего обеспечения боя с противником в лице ВСУ экземпляр которого находится у Евгения Викторовича Пригожина, ИНДИВИДУАЛЬНО ЗА КАЖДОГО !!! Все ходы записаны...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:15
      0
      Цитата: oppozite28
      Сколько бойцов ЧВК "Вагнер" ушло по вине предательства должностными лицами из МО РФ.

      а военный мятеж это не предательство?!!
      это у нас теперь повод для гордости?
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 21:28
        -2
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: oppozite28
        Сколько бойцов ЧВК "Вагнер" ушло по вине предательства должностными лицами из МО РФ.

        а военный мятеж это не предательство?!!
        это у нас теперь повод для гордости?

        Это повод признать,что РФ,под мудрым и не сменяемым руководством,докатилась до уровня банановых республик.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 21:27
      0
      Тех вагнеровцев, которые сбили вертолеты, надо вычислить и жёстко, даже жестоко наказать. Уничтожение бортов ВКС нельзя прощать.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:38
        -1
        Уничтожение бортов ВКС нельзя прощать

        полностью согласен!
        а заодно найти тех кто сбил 4е "машины" в брянской области месяц назад!
  21. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 21:01
    +1
    Пригожин принял предложение Александра Лукашенко по остановке движения всех вооружённых колонн на территории России

    Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
    Надо понимать, что рядовые отделаются лёгким испугом, а Пригожин заедет на третью, и скорее всего последнюю, ходку.
    1. Комментарий был удален.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 21:28
        +1
        Цитата: svarog77
        Первая же вроде условная была?
        Не вникал. Слышал, что у Пригожина две судимости.
  22. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:02
    -1
    Цитата: михаилл
    Осталось только назначить виновных.

    Думаю, в Москве много и погонов, да и голов полетит.
    Путин умеет делать выводы. И второго раза точно не допустит
    Сейчас там напряженная работа, для всех, для контрразведки - в первую очередь
    Пройдутся по всей вертикали и политической власти, и военной
    А то и бизнес почистят...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:10
      +4
      Путин умеет делать выводы. И второго раза точно не допустит

      блажен кто верует!
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:18
      -1
      Цитата: sdivt
      Пройдутся по всей вертикали и политической власти, и военной
      А то и бизнес почистят...

      Ещё утром кто-то написал, возможно, что это ХПП и Путин использует Пригожина как триггер, чтобы начать чистки.
      Конспирология? Может быть.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:40
        0
        Конспирология? Может быть

        поживем - увидим, но я готов поспорить что ни-че-го не изменится в лучшую сторону (к сожалению)
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 21:36
      -2
      Думаю, в Москве много и погонов, да и голов полетит

      Не думаю, не он ли говорил, что "своих не бросает", а партнёр по рыбалке для него свой, так что сомневаюсь...
  23. igorra
    igorra Сегодня, 21:02
    0
    У этого мятежа даже не третье основание или дно, кому как угодно. При современном развитии всеобщей информации, не получится держать людей возле тарелок радио. Информация идёт с разных источников. При скудной нашей, народ или додумывает, или идёт на вражеские ресурсы. При всех наших успехах, мы пока не тянем информационную войну. Власть держит народ за тупое быдло, которому не дозволительно, знать лишнее.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:16
      0
      а что ЛИЧНО ВЫ узнали не от власти а из "вражьих" источников?
  24. Vetal
    Vetal Сегодня, 21:02
    -5
    Ну, теперь перепугавшемуся до полной потери лица Путину без вариантов придется развязывать в стране террор. Трус всегда злобен, мелочен и жесток. Особенно в отношении более слабых, которые видели его позор. А видели все.

    И деваться особо некуда - настолько качественно вывозили всего лишь за сутки мордой об стол перетрусившего гаранта.
    1. bravo77
      bravo77 Сегодня, 21:11
      -5
      особенно, учитывая что порешал проблему батька а не он.
      что показывает статус доверия к нему.

      это потеря лица непогрешимого
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:12
      -2
      придется развязывать в стране террор

      против кого??? хотя положение Е.П. сейчас незавидное...
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 21:17
      -1
      Цитата: Vetal
      перепугавшемуся до полной потери лица Путину ... Трус всегда злобен, мелочен и жесток ... настолько качественно вывозили всего лишь за сутки мордой об стол перетрусившего гаранта.
      Какая жирная ЦИПСОта...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:37
        0
        nik - mazur.A ecли это не ципсота?ВО не только Пентагон читает,а может и ФСБ скрины делает. bully
    4. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:22
      0
      Ну я лично тоже чуть не обосрался от происходящего.
    5. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 21:35
      0
      Путин, наоборот, в своем выступлении показал поразительное хладнокровие.
  25. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:04
    +3
    Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко по остановке движения всех вооружённых колонн на территории России.
    Приняты меры по деэскалации напряжённости.
    . Надо говорить, искать пути решения проблемы!!!
    Не важно кто и как, хотя понятно, что безответственных болтунов к переговорам допускать НЕЛЬЗЯ!!!
  26. Викторио
    Викторио Сегодня, 21:05
    -2
    Пригожин принял предложение Александра Лукашенко по остановке движения всех вооружённых колонн на территории России.
    ===
    предатель соблаговолил принять предложение, и остановил движение всех (!!!, а сколько их, то есть они были наготове или почти готовы, а маршруты спланированы ?)
  27. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:05
    0
    Ouf !! Soulagé !! Je sais mon commentaire est court mais c'est un cri du coeur :-)
  28. Ив762
    Ив762 Сегодня, 21:06
    0
    what Отставка Шойгу и Герасимова проблемы не решит (даже расстрел их не решил бы). Там, ка в том анекдоте, "всю систему менять надо" (до майоров включительно). А уж "гражданский сектор", сектор госслужбы, чиновничества ...ect. - всё не тронутыми останутся.
    Фигня всё это. "Загнанная в угол крыса" себя спасала -,только и всего.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:17
      -1
      Цитата: Ив762
      "Загнанная в угол крыса" себя спасала -,только и всего.

      это вы о торговце чебуреками?
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:17
      +1
      Отставка проблемы не решит

      а вот Сталин только часть особо рьяных большевиков убрал, остальные увидели это и многое поняли!... но у нас к сожалению так не будет, хотя "показательная порка" (а не домашний арест и выход по удо через месяц) каких-нибудь одиозных отрицательных персонажей была бы крайне полезна
  29. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:06
    +3
    Ну и что дальше будем делать с ЧВК, может распустим их или и дальше пойдем по граблям?
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 21:14
      +1
      Максимум стрелковка и сдача тяжёлых трофеев.Доверие потеряно..
      Этот не про взвод _ рота.Там герои настрящие,могли и не знать многого (.
  30. Konnick
    Konnick Сегодня, 21:06
    0
    Ну что, господин Путин, наказание неминуемо? А Лукашенко снял Шойгу и Герасимова с должностей. Пригожин выполнил программу минимум с минимумом потерь. А теперь он будет разбираться кто отдал приказ бомбить лагеря ЧВК...наказание неминуемо.
    Эти горе-полководцы даже Москву не смогли защитить без Лукашенко. 200 км осталось до МКАДа.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 21:15
      +2
      От Таманской дивизии тоже недалеко и поверь мне там много людей с опытом БД и техника не с хранения на вооружении. Одной только мотопехоты несколько полков.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:17
      +1
      Цитата: Konnick
      А теперь он будет разбираться кто отдал приказ бомбить лагеря ЧВК...наказание неминуемо.

      хватит уже про этот бред, уже сам чебуречник отказался от него
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 21:40
      0
      "Лукашенко снял Шойгу и Герасимова" мужики, давайте без фантазий? От того, что начнём упражняться в "остроумие" НИЧЕГО не изменится
  31. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 21:07
    +2
    А-ха-ха! Бандерлоги обломались, Лукашенке виват!
  32. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:08
    -6
    все кранты вагнеру,
    часть улетит в африку, часть станет топливом мясных штурмов по отдельности

    обнуленный закопается еще глубже в бункере
    гд по указке кремля наштампует законов превращающих его в диктатора
    а страну в полицейское государство

    рад бы ошибаться но вряд ли власть сделает выводы с пользой
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 21:42
      0
      Тебе, обидно, что обошлось без кровопролития? Чей-то мучают нехорошие подозрения
  33. ЛОКИ
    ЛОКИ Сегодня, 21:08
    +2
    Ну вот и сдулся ваш "борец с режимом" А пуху то вы тут с утра разогнали. Чуть не бонапарта из него сделали(((((((((
    1. jdiver
      jdiver Сегодня, 21:21
      0
      Это если не предполагать что мятежниками объявят тех кто отдали приказ обстрелять вагнеровцев. В таком случае всё станет с головы на ноги. Посмотрим.
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 21:47
        0
        "обстрелять Вагнеровцев" слишком много мути в этом деле.
        Мне, Вольфовича не хватает : он бы ВСЕ выложил, а так... Бабушка на двое гадала
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 21:43
      0
      "Бонопарта из него сделали", он малость"занесся" - факт
  34. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 21:09
    +1
    ces infos sont confirmées sur le blog telegram de Erwan Castel, l'histoire se termine là. Il y aurait en échange démission du Ministère de la Défense, Wagner fait demi tour et rejoint la LPR (comme prévu). Bravo à Lukachenko pour ces négociations qui vont éviter un "bain de sang innacceptable". Par contre l'offensive ukrainienne avance sur le front, mais nul doute que cette issue heureuse va rebooster les troupes russes , et nul doute qu'ils vont repousser l'offensive ukro!
  35. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:10
    +1
    Цитата: Николай310
    Еще скажите,что Путин слов на ветер не бросает...а потом про пенсионную реформу вспомните...

    Как там в "Кавказской пленнице" говорилось?
    - А ты свою личную шерсть с государственной не путай!
    Вот и тут так
    Пенсионная реформа - это про нас с вами, а вот поход на Москву - это уже безопасность самого Верховного! А вот это уже, как сказали бы в Одессе, совсем другая разница
    Так что не сомневаюсь, в этом случае слово будет сдержано.
  36. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 21:11
    +1
    Официальный Минск: После переговоров с президентом Белоруссии Евгений Пригожин остановил движение колонн ЧВК «Вагнер»

    Раааз!!! И уголовник, на которого, было возбуждено дело по военному мятежу - 20 лет по УК РФ - враз стал человеком, с которым "можно договориться" на уровне Глав Союзного Государства - неплохая карьера за сутки )
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 21:32
      0
      Цитата: Корона без вируса
      неплохая карьера за сутки

      Ненадолго, ИМХО.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 21:36
        0
        Цитата: Репеллент
        Цитата: Корона без вируса
        неплохая карьера за сутки

        Ненадолго, ИМХО.

        Кто меня минусует - дико причем - с Вами не согласны feel
  37. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:13
    -3
    Контрнаступ пригожина во всей красе. laughing
    Но шойгу еще тот кадр
  38. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 21:13
    +3
    Слава Богу, не случилось кровавого масштабного замеса на радость врагам. Нашему Батьке низкий поклон!
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 21:23
      0
      Цитата: Slon_on
      Слава Богу, не случилось кровавого масштабного замеса на радость врагам. Нашему Батьке низкий поклон!

      Не путайте Вашего отца с нашим am laughing
  39. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 21:13
    -1
    А че Путин сам не умеет общаться с друзьями ?
  40. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 21:16
    +2
    Здравый разум таки восторжествовал. Но на фоне хаоса украинцы перешли в наступление, пишут, что у Антоновского моста очень тяжёлая ситуация. Ночь будет тяжелой. Из-за мятежа есть временные проблемы с логистикой и авиацией. Их надо экстренно решать. Ну и потеряли 6 вертушек, это больше чем в мае, когда была "засада". Тревожно.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 21:30
      0
      "украинцы, перешли в наступление" этого и следовало ожидать.
      Они были бы 1000% имбицылы если бы не попробовали извлечь выгоду
  41. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:19
    +1
    А как обидно тем кто улетел из страны по космическим ценам и как там в Верхнем Ларсе?
  42. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:20
    0
    Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко по остановке движения всех вооружённых колонн на территории России.
    Приняты меры по деэскалации напряжённости.
    Неужто Шойгу и Герасимова сместили с занимаемой должности, для начала ?! Так быстро...
  43. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:20
    +1
    Цитата: ЛОКИ
    Ну вот и сдулся ваш "борец с режимом" А пуху то вы тут с утра разогнали. Чуть не бонапарта из него сделали(((((((((


    да-да сдулся.
    сегодня любо дорого было смотреть как в воздух стаями взлетали вип-борта ылит и чиновников, и все же лютые патриоты
  44. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 21:22
    +2
    Ну вот, и это всё? А так динамично всё начиналось, обделались все и не только в России, перекопали экскаваторами все дороги вокруг Москвы и закончилось пшиком, недовольный народ разбредается спать. А ведь сегодня Россия опять побила все рекорды самой читающей страны мира.
    Кстати, разведывательная авиация НАТО сегодня вообще не летала вдоль границ России, видимо из туалета не вылазили. laughing
  45. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:24
    +2
    Цитата: Pharmacist
    Если батька сумел договориться об избежании кровопролития, то ему уважение и поклон низкий. Новый 1917 год нам не нужен.

    ау
    17 год случился из-за тотальных перемог на фронте
    как следствие воровства, кумовства, безнаказанности царедворцев и их фаворитов, экономической отсталости страны

    вы все это устранили чтобы говорить - слава богу?
  46. Baobabus
    Baobabus Сегодня, 21:25
    0
    Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь (народная мудрость).
  47. vladcub
    vladcub Сегодня, 21:25
    +1
    Сплава, те Господи. Одумались.
    Главное, что обошлось без крови.
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 21:32
      -1
      Вы не правы, что без крови. под сотню набили, начиная от взрыва, от которого всё и началось и кончая расстрелянные ракетами машины с вертолёта, база ГСМ эпический взрыв и несколько сбитых вертолётов.
      1. Руслан Василеостровский
        Руслан Василеостровский Сегодня, 21:41
        0
        Доказательства предъявите этого или это ваши домыслы? Интересно посмотреть было бы.
  48. Garris199
    Garris199 Сегодня, 21:26
    0
    Руководство МО должно быть поменяно. Именно они и стали катализатором этих событий. Если и сейчас до гаранта не дойдет, то в следующий раз может быть гораздо хуже. Двинется на Москву уже не только вагнер, но и кадровая армия тоже.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 21:34
      -1
      Цитата: Garris199
      Руководство МО должно быть поменяно. Именно они и стали катализатором этих событий. Если и сейчас до гаранта не дойдет, то в следующий раз может быть гораздо хуже. Двинется на Москву уже не только вагнер, но и кадровая армия тоже.

      "Ну кто же его посадит? он же памятник!" (с) фильм "Джентельмены удачи"
  49. GUSAR
    GUSAR Сегодня, 21:26
    +3
    Я видимо с ума все-таки сойду. И не один я. Незабываемые сутки. Нет, правда, я такое долго не забуду., а может никогда. Лукашенко конечно (если действительно он) поклон самый низкий. Налью сегодня, не собирался даже, но налью. И спать. И пошло оно все. Парням на фронте удачи. Все мысли завтра.
  50. Николай310
    Николай310 Сегодня, 21:26
    +1
    Проводы горожанами вагнеровцев как бы показывают,что террористов и мятежников там не было...интересно,а фанерного маршала так бы вышли провожать???