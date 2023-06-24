Разведка США рекомендовала конгрессу не вводить дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» - «не дождалась» решения Пригожина остановить колонны

После совещания американских разведывательных структур и созвонов Джо Байдена с лидерами ряда стран ЕС и премьером Британии «по ситуации в России» было принято решение, которое обращает на себя особое внимание. Так, было решено, что «в связи с действиями ЧВК «Вагнер» против частной военной компании не нужно вводить дополнительные санкции». Соответствующая резолюция была направлена в конгресс США.Фактически речь идёт о том, что разведка США решила, что интересы Евгения Пригожина на том этапе, когда он заявлял о «походе вагнеров в Москву», совпадают с интересами США. Лишнее подтверждение того, что интересы США всегда касаются вопросов дестабилизации той или иной страны, включая, конечно же, и Россию.Только с решением американской стороны вышел конфуз. Как только решение о том, что дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» вводиться не будут, куратор группы Евгений Пригожин заявил, что останавливает марш на Москву и начинает выводить «вагнеров» из Ростова-на-Дону. То есть, разведка США «не дождалась».Теперь американская администрация и конгресс, судя по всему, должны отправить директиву разведывательного сообщества в корзину для мусора? Или всё же у Вашингтона остаётся надежда на то, что «с этим ещё что-то можно сделать»…