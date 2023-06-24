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Разведка США рекомендовала конгрессу не вводить дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» - «не дождалась» решения Пригожина остановить колонны

80
Разведка США рекомендовала конгрессу не вводить дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» - «не дождалась» решения Пригожина остановить колонны

После совещания американских разведывательных структур и созвонов Джо Байдена с лидерами ряда стран ЕС и премьером Британии «по ситуации в России» было принято решение, которое обращает на себя особое внимание. Так, было решено, что «в связи с действиями ЧВК «Вагнер» против частной военной компании не нужно вводить дополнительные санкции». Соответствующая резолюция была направлена в конгресс США.


Фактически речь идёт о том, что разведка США решила, что интересы Евгения Пригожина на том этапе, когда он заявлял о «походе вагнеров в Москву», совпадают с интересами США. Лишнее подтверждение того, что интересы США всегда касаются вопросов дестабилизации той или иной страны, включая, конечно же, и Россию.

Только с решением американской стороны вышел конфуз. Как только решение о том, что дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» вводиться не будут, куратор группы Евгений Пригожин заявил, что останавливает марш на Москву и начинает выводить «вагнеров» из Ростова-на-Дону. То есть, разведка США «не дождалась».

Теперь американская администрация и конгресс, судя по всему, должны отправить директиву разведывательного сообщества в корзину для мусора? Или всё же у Вашингтона остаётся надежда на то, что «с этим ещё что-то можно сделать»…
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80 комментариев
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  1. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 21:59
    +2
    Эх-ты блин! Незадача-то какая.
    Обкакались маленько...
    Ну ладно, бывает!
    Видимо и правда рассчитывают - "Что с этим еще можно что-то сделать"...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 22:08
      +8
      Неужели нельзя было погасить конфликт до его развития ? А сейчас вроде и ложечки нашлись, но.......... как вы себе представляете взаимодействие ЧВК и МО после всего произошедшего и сказанного ? Недоверие, злость, обида, родозрение, ревность, зависть...... все что угодно но не сотрудничество. Власть не простит Пригожину, да и он вряд ли обиду забудет.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 22:10
        -12
        как вы себе представляете взаимодействие ЧВК и МО после всего произошедшего и сказанного

        Просто. Будет другое руководство МО РФ.
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 22:20
          +15
          Не будет другого руководства и вагнера в старом виде тоже не будет.
          Спорить не вижу смысла жизнь всё расставит по своим местам.
          1. Александр Советский Союз
            Александр Советский Союз Сегодня, 22:27
            +4
            "Вагнера" в старом виде - да. А насчет руководства МО я бы поспорил, но давайте доживём до понедельника...
            Вы много высказываний сегодня слышали от Шойгу? я что-то не очень
            1. AVA77
              AVA77 Сегодня, 23:09
              0
              Можно подумать что Шойгу истина в последней инстанции.
              Сегодня вообще кто только не высказывался включая Атаманов и Духовенство а упирается всё почему то в высказывание Шойгу.
            2. igorbrsv
              igorbrsv Сегодня, 23:13
              0
              Всё. Озвучили. Правда я часть сообщения прослушал. Пригожина отправили в Белоруссию с пожизненным баном от мида РФ. Чвк не существует. С вагнерами стандартный добровольческий контракт. Режим кто снят. Все по отправились по местам дислокации. Дороги по обычаю отремонтируют к зиме. Судьба генералов неизвестна
          2. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:39
            +6
            Цитата: AVA77
            жизнь всё расставит по своим местам.

            Россию с таким руководством действительно только господь Бог спасет, аминь.

        2. Световит
          Световит Сегодня, 23:05
          0
          Даже если поменяют руководство МО, я не представляю как те же обычные лётчики будут взаимодействовать с Вагнерами от слова вообще. После того как они посбивали, если это подтвердится, безоружные борты -Ми-8 рэбовские и Ил-18.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 23:16
            0
            Пригожина отправили в Белоруссию с пожизненным баном от мида РФ. Чвк не существует. С вагнерами стандартный добровольческий контракт. Режим кто снят. Все по отправились по местам дислокации. Дороги по обычаю отремонтируют к зиме. Судьба генералов неизвестна. Сообщили только что
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 22:10
        +3
        Цитата: Silver99
        Неужели нельзя было погасить конфликт до его развития ?

        можно, весной торговцу чебуреками объяснить популярно, что делать можно зицпредседателю, а чего нельзя
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 22:13
          -10
          Что-то под Гостомелем и Харьковом не слышно было голосов из МО, напротив кто-то их спасал в прямом смысле.
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 23:01
            +2
            Вагнер был синонимом героя после Бахмута, а сегодня стал синонимом Иуды. И уже им не отмыться от позорища. Не знаю, кому как, а для меня они умерли, теперь они хуже ВСУ - предатели
      3. Александр Симонов_2
        Александр Симонов_2 Сегодня, 22:30
        -3
        Видимо, нет! Видимо, какие-то кланы вверху не смогли договориться. И, видимо, от нас что-то скрывают. Но, правда всегда выплывет наружу.
      4. Irokez
        Irokez Сегодня, 22:31
        +8
        Цитата: Silver99
        Власть не простит Пригожину, да и он вряд ли обиду забудет.

        У нас кто руководит страной частник или президент (власть допустим).
        Так вот если каждая кухарка или повар будет из себя президента строить, то это развал страны, а посему такие выкрутасы как сегодня не прощаются никогда и ни в какой стране и пресекаются если не сразу то со временем. Вывод:
        - К Вагнеру как боевой единице доверия уже нет ни у кого и даже тех кто воюет на передовой.
        - Пригожена судьба не завидная (считай изгой).
        - Государство обиды мимо ушей пропускает и это может быть правильно ибо обиженных столько, что и не успокоишь всех кто мнит себя обиженным.
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 22:10
      +2
      Цитата: Роман Бубнов
      Видимо и правда рассчитывают - "Что с этим еще можно что-то сделать"...

      Эти проститутки моральные, всегда там, где им выгодно.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 22:35
      -12
      Вагнер сила!!! Вперёд Россия!!!
      А теперь без эмоций цена вопроса:
      1 х Ми-8мтпр
      1 х Ми-8
      1 х Ка-52
      1 х Ми-35
      1 х Ил-18(22) ВЗПУ
      13 летчиков и 8 офицеров оператвной группы в ИЛ-18. "Спасибо" МО РФ за преступный приказ бить по своим. А тем кто его исполнил - царствие небесное. А Пригожин предупреждал.
      Плюс четыре человека Вагнера в уничтоженной ка-52 машине под Воронежом и неизвестно сколько в грузовике. Но даже с учетом этого мы все равно говорим - Слава Богу. Потому что понимаем, что все могло быть гораздо хуже...
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 22:39
        +5
        Ссылки в студию, будьте любезны.
        Или самому искать.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 22:43
          +7
          Цитата: AVA77
          Ссылки в студию, будьте любезны
          У человека большая радость и ему не до пруфов – надо распространять, пока горячо.
          1. AVA77
            AVA77 Сегодня, 22:54
            +2
            Да уж скорее большая печаль.Пригожин-то оказался так себе герой.
            Ну и вагнер без финансирования и поставки боеприпасов от государства,
            как скрипка без смычка.
          2. NAF-NAF
            NAF-NAF Сегодня, 22:57
            +3
            У меня тоже большая радость: не случилась крупная бойня русских с русскими.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:00
    +1
    А разведка США случаем не знает кто у нас министр обороны РФ и нач.штаба и кто завтра будет читать сводки от МО. laughing
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 22:09
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А разведка США случаем не знает кто у нас министр обороны РФ и нач.штаба и кто завтра будет читать сводки от МО. laughing

      Конашенков будет читать, что не так? )) Он же аж целый генерал-лейтенант! good
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 22:19
        +1
        Как бы Коношенкова крайним не сделали. wassat
  3. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 22:00
    +14
    Жаль, что мы не узнаем, что на самом деле подвигло Пригожина к этому идиотизму. Ведь он же из их же "песочницы". А, вот интересно! Не идиот же он на самом деле. Скорее всего это всего лишь одно звено в цепи событий, про которые мы ещё не знаем. А пин до сы знали, уж больно резво отреагировали.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:09
      +3
      Цитата: AKuzenka
      Жаль, что мы не узнаем, что на самом деле подвигло Пригожина к этому идиотизму. Ведь он же из их же "песочницы". А, вот интересно! Не идиот же он на самом деле. Скорее всего это всего лишь одно звено в цепи событий, про которые мы ещё не знаем. А пин до сы знали, уж больно резво отреагировали.

      "Хранить вечно. Перед прочтением сжечь."
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 22:14
      +3
      Цитата: AKuzenka
      Жаль, что мы не узнаем, что на самом деле подвигло Пригожина к этому идиотизму.

      Для начала просто прочитайте про Пригожина просто в вики...
      А я добавлю мнение (ну как мнение , не доказанная информация на некотором уровне) Сладкова. Но на правду похоже
      Первый. У меня есть информация, что окончательным толчком к мятежу послужил отказ Министерства обороны от контракта (миллиарды и миллиарды) с фирмами Пригожина на поставку продуктов для военных.

      https://russian.rt.com/opinion/1166278-sladkov-prigozhin-vagner-myatezh
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:14
      0
      Цитата: AKuzenka
      Жаль, что мы не узнаем, что на самом деле подвигло Пригожина к этому идиотизму.

      В своем обращений Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" хотели расформировать, поэтому формирование 23 июня вышло на "марш Справедливости".
    4. svarog77
      svarog77 Сегодня, 22:23
      +6
      Ну да, ведь последние несколько месяцев ведь не было видно как кукушка у повара протекает....
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 22:33
        -9
        Цитата: svarog77
        Ну да, ведь последние несколько месяцев ведь не было видно как кукушка у повара протекает....

        Дай бог вам иметь такую кукушку, как у этого "повара", как вы выразились.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 23:12
          0
          Цитата: Zhan
          Дай бог вам иметь такую кукушку

          а вы его биография читали?
          он полный ноль и за ним просто кто-то стоит
    5. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 22:39
      +4
      Цитата: AKuzenka
      Жаль, что мы не узнаем, что на самом деле подвигло Пригожина к этому идиотизму
      Психопатический склад личности, судя по его бурной деятельности в последние несколько месяцев. Человек явно не в состоянии себя контролировать...
    6. alystan
      alystan Сегодня, 22:40
      +1
      Вот что заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев:

      С учетом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск, можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участии в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалисто.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 22:59
        0
        Вот что заявил зампред

        Дмитрия Грозного лучше не цитировать, его цитаты в основном для наших зарубежных врагов предназначаются, чтоб боялись!
    7. Магог_
      Магог_ Сегодня, 22:46
      0
      что на самом деле подвигло Пригожина к этому идиотизму
      Приёмчик в стиле "а-ля ФСБ/КГБ" ! Противник должен был "клюнуть" и начать вводить в бой основные резервы своего наступления. Американцы посмотрели спектакль и сказали по- станиславски : "не верим !"
  4. 27091965i
    27091965i Сегодня, 22:01
    +6
    Того вагнера, что сейчас больше не будет, надеюсь им не простят то, что они сделали. Способ думаю найдут.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 22:09
      +2
      а как на счет "не плевать в колодец" ?
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 22:13
      +3
      Уже объявили о гарантиях неприкосновенности на уровне государственной думы всем, включая Пригожина. Единственное, на территории России скорее всего деятельность запретят и расформируют.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 23:04
        0
        А среди народа теперь быть Вагнером - тоже, что и быть Иудой. Не отмыться
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 23:07
          -1
          А среди народа теперь быть Вагнером - тоже, что и быть Иудой.

          странно, а я смотрел видео из Ростова-на-Дону с ними...
    3. Есаул
      Есаул Сегодня, 22:13
      +1
      А не кажется ли вам, что мы стали свидетелями большого спектакля просто чтобы "руками" Вагнера скинуть неподконтрольное президенту руководство МО, предавшее Путина? И Лукашенко здесь тоже сыграл свою роль "решалы". И лояльный Путину "Ахмат", "застряв" в пробке под Ростовым просто ждали часа Х, когда всё решится... Ну да, потеряли несколько вертолётов, может ещё что-то, то что бросило на Вагнеровцев руководство МО, но зато может быть теперь и СВО пойдёт по правильному плану...
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 22:21
        0
        Кажется, что это спектакль и уже давно, но кто основной актёр непонятно и кто такие деньжищи ему отваливает, то же непонятно!!! Олигархи? Так он их первыми выгонит,
        и они об этом знают. Западные разведки? Точно нет, они сегодня явно сами все в шоке от происходящего.Откуда у него такие деньги? Зарплата в месяц у простого бойца порядка 300 тыс., обмундирование, питание, боеприпасы, топливо, компенсации раненым и убитым, это несколько миллиардов рублей в месяц как минимум! Ещё офисные центры построил... Только сегодня при обыске выгребли из грузовика 4 миллиарда налички...
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 23:00
        -1
        скинуть неподконтрольное

        а что, уже пошли отставки?
      3. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 23:04
        0
        И лояльный Путину "Ахмат", "застряв" в пробке под Ростовым просто ждали часа Х, когда всё решится...
        "Ахмат" может спать спокойно...
    4. svarog77
      svarog77 Сегодня, 22:24
      0
      Ну а для чего сегодня приняли закон о принятии осужденных на контрактную службу?
      1. alystan
        alystan Сегодня, 23:14
        0
        Только одна мысль...
        Принудить Пригожина подписать Соглашение с армией и заставить его пасть ниц перед Шойгу.
    5. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 22:28
      0
      Того вагнера, что сейчас больше не будет, надеюсь им не простят то, что они сделали. Способ думаю найдут.
      Как вариант - отправить в Африку и там скормить крокодилам
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 22:03
    +9
    Пригожин предатель! И репутацию вагнеров смыл в унитаз. Надеюсь его осудят и закроют за попытку госпереворота
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:12
      +6
      Цитата: RED_ICE
      Пригожин предатель! И репутацию вагнеров смыл в унитаз. Надеюсь его осудят и закроют за попытку госпереворота

      Не факт. Президент в обращении на персоналии не переходил. Кого назначат виноватым, того и осудят.
      1. alystan
        alystan Сегодня, 22:42
        0
        Что значит не переходил на персоналии?
        А Краснова с докладом об уголовном деле на Пригожина кто принимал в Кремле?
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:15
      +1
      Цитата: RED_ICE
      Надеюсь его осудят и закроют за попытку госпереворота

      я то же надеюсь на это, но ...
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 22:22
        +1
        Пригожин расстрелял несколько человек за отказ подчинятся его приказам. Пруф отсюда.
        "Пригожин. Мятеж. Прямой эфир с Маратом Хайруллиным . Специальный выпуск".
        https://www.youtube.com/watch?v=mNnQdV_yol0
    3. Zhan
      Zhan Сегодня, 22:30
      -8
      Цитата: RED_ICE
      Пригожин предатель! И репутацию вагнеров смыл в унитаз. Надеюсь его осудят и закроют за попытку госпереворота

      Экий вы скорый ! Музыканты служили честно и правильно. Самые сложные участки фронта, прекрасные результаты, прекрасная боевая работа, да среди них святых нет, но они прекрасные воины сделавшие много для государства Российского. А вот отвечать за случившееся и отвечать на неудобные вопросы придётся нашему МО. Слишком много почему, возникает в их адрес.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 22:36
        +6
        Цитата: Zhan
        Музыканты служили честно и правильно
        Вообще-то, рядовых бойцов никто в предательстве не обвиняет. А вот Пригожин своими действиями предал и их тоже.
        1. Zhan
          Zhan Сегодня, 22:40
          -3
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: Zhan
          Музыканты служили честно и правильно
          Вообще-то, рядовых бойцов никто в предательстве не обвиняет. А вот Пригожин своими действиями предал и их тоже.

          Так ответьте мне на один вопрос, почему люди пошли за ним, если он их предал ? Как вы выражаетесь ? Как вы все лихо переобуваетесь в воздухе...
          1. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 22:49
            +4
            Цитата: Zhan
            почему люди пошли за ним, если он их предал
            Во-первых, солдаты должны выполнять приказы Во-вторых, то что их предали они узнают слишком поздно.
            Собственно, суть предательства именно в том, что бы воспользоваться доверием. То есть, сначала люди идут за предателем и только потом узнают об этом. А не наоборот, как вы, почему-то, предположили.
            Вроде бы очевидные вещи...
        2. alystan
          alystan Сегодня, 23:11
          0
          А кто по вашему мнению тот генерал-полковник (не рядовой), бывший начпотылу ВС РФ, которого за огроменную недостачу военного обмундирования пересадили в кресло уровнем повыше?
          С какой целью? Чтобы и дальше продолжал "вредить" на более высоком уровне?
          Кто кроме Верховного мог позволить оставить его в армии?
  6. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 22:11
    +5
    Или всё же у Вашингтона остаётся надежда на то, что «с этим ещё что-то можно сделать»

    Вот уж у Пригожина точно интересы с интересами США точно не совпадают. Его подразделения не раз входили в прямое боестолкновение с армией США в Сирии и в Африке. Помнится США Вагнеров в Сирии после этого просто с самолётов разбомбили.
    1. Telur
      Telur Сегодня, 22:49
      0
      Цитата: Сергей3
      Помнится США Вагнеров в Сирии после этого просто с самолётов разбомбили.

      Добавлю, при полном попустительстве нашего ВКС, а может и с молчаливого согласия
      1. alystan
        alystan Сегодня, 23:00
        0
        Наверное нелюбовь Пригожина к Герасимову проявилась с того времени. Где тот непонятно за что Звезду Героя России получил.
        Эта нелюбовь попозже по касательной затронула и министра обороны, которого начштаба похоже очень даже устраивает.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 23:07
      0
      Он бизнесмен же, вот предложили нужную сумму, скажем в 30 серебрянников, вот сразу интересы и совпали
  7. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 22:11
    -3
    было решено, что «в связи с действиями ЧВК «Вагнер» против частной военной компании не нужно вводить дополнительные санкции»

    Всё логично. Пригожин для янкесов и ЕС свой парень. Как можно вводить санкции против своих.
  8. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 22:29
    -6
    Шойгу снимут с должности? В таком случае, в чем его преступление? Если он действительно разбомбит «Вагнера» и дезинформирует президента, он должен быть жестоко наказан. Но его не стоит убирать только потому, что Пригожин его ненавидит.
  9. ВлР
    ВлР Сегодня, 22:30
    -2
    Мы фактически увидели, на каком этапе находится наша страна -август 1917 г., Корниловский мятеж. Путин в роли то ли Керенского, то ли Николая 2. Наемники возвращаются, в свои полевые лагеря, но проблема 25 тысяч никому не подконтрольных вооружённых отморозков, лично преданных своему неадекватному хозяину, никуда не делась. И ее надо решать. ЧВК Вагнер уже не может оставаться в том виде, в каком был до сих пор. Он должен быть с позором расформирован. Получившие амнистию солдаты должны идти в армейские подразделения и находиться под строгим контролем. Пригожин и его ближайшие сотрудники должны идти под суд. Если Путин сейчас даст слабину и "забудет" об уголовном деле на Пригожина - его дни сочтены, а участь жалка, через месяц в его кабинет придут "революционные матросы". Если не пригожинские, то другие. И, разумеется, Путин должен признать, что провалился на посту президента и не выставлять свою кандидатуру на выборах 2024 г. Под гарантии, что не выдадут в Гаагу - потому что это, конечно, позор для страны.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 22:50
      -1
      Интересно вы видите проблему. Будто она возникла из ничего.
      Шойгу с Герасимовым получается вообще не при чем?
      И воевали они лучше всех. Никаких никому проблем не создавали.
      У кого военные склады почему-то пустыми оказывались?
      А выявившиеся проблемы в работе военкоматов в ходе проведения Частичной мобилизации?
      Продолжать еще можно долго.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 23:04
        -1
        Будто она возникла из ничего

        охранителям еще не раздали методички, что отвечать на такие неудобные вопросы, надо подождать...
      2. ВлР
        ВлР Сегодня, 23:05
        0
        Кто Верховный главнокомандующий? Кто ставил министрами Шойгу и Сердюкова? Кто сделал ставку на жалкого труса Януковича, а не на "железную Юлю" Тимошенко, которая подписывала фантастически выгодные России газовые контракты (за что её якобы пророссийский Янукович и посадил). Кто предал "Русскую весну" в 2014? Кто постоянно жалуется, что его все обманывают? Кто приказывает драпировать мавзолей на парадах, но открывает Ельцин-центр, памятники Солженицыну и Сахарову? Кто окружил себя бездарными и некомпетентными льстецами и подхалимами, а также откровенными предателями, вроде Чубайса? Кто бездарно отдал половину валютных сбережений страны "партнерам", но упорно отказывался платить честно заработанные пенсии работающим пенсионерам? Кто не вводит налог на роскошь, но обложил налогом вклады рядовых россиян? У этого человека есть фамилия.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:38
    -1
    Разведка США рекомендовала конгрессу не вводить дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» - «не дождалась» решения Пригожина остановить колонны
    . Ну да, дополнительно провокацию подкинут, дровишек в костёр...
  11. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 22:40
    0
    Цитата: Irokez
    - К Вагнеру как боевой единице доверия уже нет ни у кого и даже тех кто воюет на передовой.
    - Пригожена судьба не завидная (считай изгой).
    - Государство обиды мимо ушей пропускает и это может быть правильно ибо обиженных столько, что и не успокоишь всех кто мнит себя обиженным.

    "Чему нас учит, так сказать, семья и школа? - Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны,- скажи, Серега!"
    "Так отпустите - вам же легче будет: Чего возиться, раз жизнь осудит!"
    В.С. Высоцкий - "Милицейский протокол"
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:40
    -3
    ТГ-канал Рыбарь (https://t.me/rybar) пишет:

    Радоваться преждевременно: по данным разведки, сегодня в ночь ожидается начало следующей фазы контрнаступления ВСУ.
    Основные удары будут направлены не только Бахмутское, Южнодонецкое и Запорожское направления: ожидается активизация вдоль всей линии фронта. Да, это может оказаться очередной радиоигрой и попыткой ввести российские войска в заблуждение, чтобы держать ВС РФ в постоянном напряжении и ударить в неожиданный момент.
    Повторимся: со вчерашнего дня на Украину начали прибывать иностранные специалисты, которые должны составить основу групп поддержки и контингента военных советников для следующей волны ударов по российским территориям.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:48
      -1
      Цитата: Румaтa
      ТГ-канал Рыбарь (https://t.me/rybar) пишет:

      Радоваться преждевременно: по данным разведки, сегодня в ночь ожидается начало следующей фазы контрнаступления ВСУ.
      Основные удары будут направлены не только Бахмутское, Южнодонецкое и Запорожское направления: ожидается активизация вдоль всей линии фронта. Да, это может оказаться очередной радиоигрой и попыткой ввести российские войска в заблуждение, чтобы держать ВС РФ в постоянном напряжении и ударить в неожиданный момент.
      Повторимся: со вчерашнего дня на Украину начали прибывать иностранные специалисты, которые должны составить основу групп поддержки и контингента военных советников для следующей волны ударов по российским территориям.

      Вы когда смотрите кукольный спектакль в 5ти летнем возрасте, то это одно. В десятилетнем актеров за ширмой вполне видите, но интересно же!
      А в 50+ просто оторопь берет- как можно пятью куклами управлять с помощью четырех конечностей. Но, недавно фильм фантастический посмотрел, там разумные осьминоги.
  13. stels_07
    stels_07 Сегодня, 22:49
    0
    Какая не скучная у нас страна оказывается
  14. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 22:50
    +7
    Вчера написал человеку из чвк который меня приглашал в организацию, причем последнее время настойчиво. Задал простой вопрос: парни вы чё творите как после этого к вам можно идти. Ответ был аудио : пошёл на х....
  15. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 22:57
    0
    Так что теперь проясните все проблемы и вместе против Зеленского и его банды. good
    Вы сильны только вместе good
  16. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 22:58
    +4
    Пригожин лжец и предатель, а Вагнера сегодня покрыли себя позором навечно, на их руках кровь русских солдат и этому нет оправдания.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 23:15
      -2
      кровь русских солдат и этому нет оправдания

      а тем кто возил азовцев на самолете с айфонами есть оправдание?
      тем, кто "потерял" каски и броники для мобилизованных есть оправдание?
      чуть не случилась гражданская война, слава Богу что пока не случилась... но надо бороться с причинами ее возникновения, а у нас тут "боремся", а там по тв "пляски-танцы, шоу на костях"!
  17. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 22:58
    -1
    Пригожин дал по мардасам мо . И показал кто где и как. Ну и вот уголовное дело прекращено. Бл..... Ну как по другому...... Миллиарды на кону. Чвк Африку держат. Теперь .....
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 23:00
    +3
    При всех заслугах ЧВК ее куратор Пригожин неуравновешенная истеричка. За последние сутки изгадил все то благо, которое сделали бойцы ЧВК иногда ценой своей жизни.
  19. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 23:05
    -1
    Может быть, Вагнер с самого начала шёл в Белгородскую область, а все эти движения - деза?
  20. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 23:10
    0
    Не поделиииииии много денег. И показание как можно просто взять в заложники целый город. Господа генералы перестаньте набивать карманы!!!!!!!!!! Вам Пригожин просто показал . Я хочу спросить прокуратуру где уголовное дело к товарищу зам обороны по мто???????Где????? Что не смог, вернее распродал имущество мо.