В офисе Зеленского разочарованы решением Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Вы почти взяли под контроль центральную власть, вы почти дошли до Москвы и… отступаете...

Украинские власти рефлексируют в связи с тем, что Евгений Пригожин отдал приказ колоннам ЧВК «Вагнер», направлявшимся на Москву, остановиться. Среди высказавшихся по этому поводу украинских чиновников – советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он не скрывает своего разочарования тем, что надежды Киева на военный переворот в России не оправдались.Подоляк в социальной сети выдал гневные обращения в адрес «Вагнеров» и Пригожина, которых ещё несколько часов назад предлагал «поддержать». По словам советника главы президентского офиса Украины, «Пригожин сделал феноменальный выбор». При этом Подоляк с неподдельным недоумением восклицает:Подоляк раздражён тем, что Пригожин принял компромиссный вариант, который был предложен через Александра Лукашенко.Напомним, что согласно этому варианту, бойцы ЧВК «Вагнер» «возвращаются в лагеря подготовки в ЛНР», а Евгений Пригожин «убывает в Белоруссию». При этом, по последним данным, возбужденное ранее уголовное дело по статье об организации военного мятежа будет закрыто.Не меньшее, чем у русофоба Подоляка, разочарование испытывают чиновники и военные в странах НАТО, которые уже успели посовещаться на заседаниях своих Совбезов с вопросом о том, что «в такой ситуации делать с Россией»…