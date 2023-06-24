В офисе Зеленского разочарованы решением Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Украинские власти рефлексируют в связи с тем, что Евгений Пригожин отдал приказ колоннам ЧВК «Вагнер», направлявшимся на Москву, остановиться. Среди высказавшихся по этому поводу украинских чиновников – советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он не скрывает своего разочарования тем, что надежды Киева на военный переворот в России не оправдались.
Подоляк в социальной сети выдал гневные обращения в адрес «Вагнеров» и Пригожина, которых ещё несколько часов назад предлагал «поддержать». По словам советника главы президентского офиса Украины, «Пригожин сделал феноменальный выбор». При этом Подоляк с неподдельным недоумением восклицает:
Вы почти взяли под контроль центральную власть, вы почти дошли до Москвы и… отступаете...
Подоляк раздражён тем, что Пригожин принял компромиссный вариант, который был предложен через Александра Лукашенко.
Напомним, что согласно этому варианту, бойцы ЧВК «Вагнер» «возвращаются в лагеря подготовки в ЛНР», а Евгений Пригожин «убывает в Белоруссию». При этом, по последним данным, возбужденное ранее уголовное дело по статье об организации военного мятежа будет закрыто.
Не меньшее, чем у русофоба Подоляка, разочарование испытывают чиновники и военные в странах НАТО, которые уже успели посовещаться на заседаниях своих Совбезов с вопросом о том, что «в такой ситуации делать с Россией»…