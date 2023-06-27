Наши противотанковые мины отбивают лапы украинским «Леопардам»

С момента начала украинского контрнаступления прошло уже достаточно времени, чтобы составить в целом более-менее внятную картину с применением западной боевой техники в рядах ВСУ. Речь, в частности, идёт о немецких «Леопардах 2», которые хоть и позиционировались Западом и Киевом как одно из главных средств в будущей победе над Россией, но ожидаемого «вау-эффекта» не принесли.
Безусловно, какого-то чёткого списка потерь этих танков вообще нет – не все из них уничтожены, и многие отправлены на восстановление. Да и спектр российского вооружения настолько широк, что отдать всю славу побед над «немцами» только определённому его виду невозможно. Это вообще комплексная проблема ВСУ, касающаяся нехватки авиации, ПВО, РЭБ и других средств. Однако, если рассматривать ситуацию не в целом, а несколько глубже, то можно заметить, что весомый вклад в это дело внесли противотанковые мины – как косвенно, так и напрямую.
Предисловие
Что такое противотанковая мина и зачем она нужна, думается, объяснять подробно не нужно. Различные по конструкции и типу взрывателя эти изделия предназначены для поражения бронетехники противника и являются одним из обязательных компонентов в эшелонированной противотанковой обороне. Именно «одним из», потому что одними только полями, засаженными «взрывной картошкой», обойтись невозможно. Но в сочетании с обилием других противотанковых средств они становятся серьёзным препятствием, кардинально влияющим на поведение противника и его потери. Что мы в зоне специальной военной операции на Украине сейчас можем наблюдать.
Ещё со времён тех печальных событий, связанных с отходом российских войск из Харьковской области, а затем и из Херсона, начали вычерчиваться линии обороны, на рубежах которых сегодня ведутся боевые действия в рамках украинского контрнаступления. Бесконечные вереницы окопов, иногда пресловутые противотанковые надолбы, получившие прозвище «зубы дракона», железобетонные сооружения и мины – всё то, что должно сдержать натиск бронетехники и пехоты противника.
Всё то, что долгое время подвергалось насмешкам как со стороны Украины и Запада, так и отдельных наших «говорящих голов», дескать, обойдут и не споткнутся. В пример даже приводились эпизоды времён Второй мировой войны, когда оборонительные линии практически не оправдывали никаких ожиданий.
Но не везде обошли, и много где споткнулись. В немалой степени о минные поля, коих по всему фронту многие сотни квадратных километров, как на подступах к нашим оборонительным позициям, так и в относительной удалённости от них. Именно там поотшибали себе лапы первые немецкие «Леопарды 2», а экипажи других, боясь повторения, порой невольно вынуждены были отдать свои машины в жертву артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
Конечно, будь у ВСУ всё необходимое, таких ситуаций во многом можно было бы избежать, поскольку преодоление минных заграждений – это не только «в-тупую» проделывание проходов и штурм неприятеля. Важное значение здесь имеют предварительная разведка, подавление позиций противника артиллерией и авиацией, прикрытие со стороны ПВО и средств радиоэлектронной борьбы – последнее особенно важно по причине разгула беспилотных летательных аппаратов, играющих роль камикадзе и корректировщиков артиллерийского огня.
Но, как говорится, имеем то, что имеем.
Минные тралы дали не всем
На самом деле мины – это не такое уж непреодолимое препятствие, если есть, чем его преодолеть. Способов осуществления этого в целом три: вручную, взрывным методом и тралением. Однако, коли речь идёт о зоне соприкосновения с противником, именно последний вариант в нынешних условиях становится предпочтительным. То есть по факту инженерными машинами со специальным оборудованием и самой боевой техникой, оснащённой минными тралами. Взаимоисключающими параграфами они в принципе быть не могут и являются скорее тандемом, но на каждом в отдельности стоит остановиться.
Минный трал для танка и машин пехоты в ходе боевой работы в таких тяжёлых и сложных условиях, как атака на хорошо подготовленные и эшелонированные позиции, штуковина жизненно необходимая. Его наличие обеспечивает как возможность широкого манёвра на поле боя (нет зависимости от проделанной заранее колеи), так и «отвязывает» подразделение от инженерной техники для разминирования, которая, как правило, очень уязвима для противотанкового оружия.
Поэтому установка трала на тот же танк при боевой работе на миноопасных участках вблизи противника – прописанная в уставах большинства армий мира аксиома, которой сто лет в обед. Но, как ни странно, для «Леопардов 2» штатных приспособлений этого типа Украине не поставили. Впрочем, об этом наверняка даже не вспоминали до начала контрнаступления, иначе проблемой бы хоть как-то заранее озаботились. Хотя в схожем положении оказались не только немецкие машины.
Однако и такой советско-немецкий «колхоз», как «Леопард 2» с минным тралом типа КМТ-5, использующийся некоторыми странами, на Украине тоже оказался редкостью. Поэтому, что называется, результат налицо.
Многие помнят эту картину: брошенный немецкий танк, несколько американских БМП с вывалившейся наружу требухой и БМР-2 недалеко от Малой Токмачки на Запорожском направлении. Тогда западная пресса активно пыталась оправдать этот инцидент тем, что это просто первый неудачный опыт, непрофессионализм отдельных командиров, да и вообще потери, дескать, всё равно будут – мол, боевые действия масштабные же.
На деле этот случай красноречиво продемонстрировал лишь то, что лезть в атаку на укрепрайон, имея в составе бронегруппы одну инженерную машину в лице БМР-2 без дополнительных средств в виде противоминных тралов на танках и другой технике – самоубийство. Поэтому и результат сего мероприятия был закономерен. БМР по какой-то причине остановилась (подрыв на мине, прилёт чего-то или поломка), а остальные, в том числе танк, продолжили движение и подорвались. При этом, видимо, экипажи находящихся впереди «Брэдли» решили прийти на помощь, но обернулось это очевидным итогом, который запечатлён на кадрах с беспилотника.
Ну, возможно, и правда, нерациональное решение командования? Послали небольшую по меркам укреплённого района группу по необдуманности? Нет, проблема в принципе никуда не делась и позднее, хоть и без такой «мясорубки». Она аукнулась украинским танковым экипажам не раз и до сих пор приводит в основном к косвенным потерям/повреждению техники.
Отсутствие вышеупомянутых противоминных приспособлений на «Леопардах» приводит к ограничению манёвра не только непосредственно в районах боевых действий, но и на подступах к ним – в местах развёртывания. То обстоятельство, что протралить путь иногда вообще нечем, включая даже инженерную технику, вынуждает украинских военных передвигаться по дорогам вдоль лесопосадок или вообще на открытом пространстве, где нет никаких препятствий для дронов-камикадзе, регулярно атакующих боевые машины.
В общем-то, из этого складываются порой нелепые ситуации, когда техника вынуждена двигаться по одной линии, «кучкуясь» на открытом пространстве и попадая под обстрел артиллерии и авиации.
Столь масштабных инцидентов, как у Малой Токмачки, конечно, не случается, но тенденция в целом меняется не сильно. Как и прежде, украинским бронегруппам иногда приходится двигаться плотным строем по минному полю, следуя за машиной, имеющей оборудование для траления. Как следствие: выход её из строя практически всегда означает отказ от дальнейшего продвижения, и хорошо, если есть возможность откатиться назад – российские беспилотники и «арта» не дремлют.
Здесь сразу вспоминаются кадры, снятые российским БПЛА, на которых одинокий «Леопард 2» тщетно пытается протаранить подорованную боевую машину на своём пути.
В отечественных «Телеграм»-каналах механика-водителя тут же окрестили недоумком или, по крайней мере, неопытным новичком. Но действительность куда прозаичнее: горящий остов стоял прямо на колее, съезд с которой для безоружной в противоминном плане немецкой «кошки» чреват отбитыми лапами. Как минимум – выход из строя и последующая эвакуация, как максимум – прилёт «Ланцета», FPV-дрона или град артиллерийских снарядов.
Танк «Леопард 2» и встретившийся на колее горящий остов. Деваться с неё некуда
Таких ситуаций на самом деле и было, и есть немало, что лишний раз доказывает, что использовать боевую технику без соответствующего оснащения в общевойсковом бою нормально невозможно.
С инженерной техникой тоже есть проблемы.
Спецтехника для разминирования
Тралы – тралами, но важность специализированной техники для разминирования никто не отменял. Именно на её плечи легла вся тяжесть задач по проделыванию проходов в российских минных заграждениях для украинских подразделений. Можно сказать – одна из основ контрнаступа. Но есть одно «но».
Дело в том, что ещё до начала специальной военной операции в наличии у ВСУ имелось крайне небольшое количество специализированных машин, предназначенных для проделывания проходов в минных заграждениях. Даже ставший притчей во языцех журнал The Military Balance за прошлый и нынешний год никаких вменяемых данных по этому поводу не приводит. Впрочем, с учётом засветившихся позднее на фронте единицах, возможно, речь всё-таки идёт о нескольких десятках экземпляров. Но в условиях, когда именно от них зависит проход войск для наступления, а машины одна за другой выбиваются из строя, запас должен быть приличным.
Однако, несмотря на боевые действия, данный факт украинское командование, по всей видимости, по началу сильно не беспокоил. Всё-таки нужно учитывать, что характер боевых действий первые полгода специальной военной операции не предусматривал столь широкомасштабной минной войны, какая происходит сейчас. Особенно по части нашей, порой не поддающейся логике тактике того периода.
В странах НАТО, в том числе в США, в этом проблемы тоже не видели. За всё время этими стратегическими партнёрами Киева было передано большое количество танков, исчисляемое сотнями, куча различных броневых машин, стрелкового оружия, зенитных комплексов и всего остального. Но по части инженерного обеспечения единственными значимыми и весьма распиаренными подарками стали мостоукладчики. Что же по поводу машин разминирования – абсолютный мизер, примером которого могут служить шесть Leopard 2L, из которых как минимум половина уже потеряна.
Leopard 2L
То ли понадеялись на имеющиеся в наличии ВСУ средства разминирования и комплектные тралы для техники советского образца, то ли собственные воинские уставы и стандарты обещают обойтись небольшим количеством этих изделий – вопрос.
Тем не менее, как указывает «Телеграм»-канал «Панцервафли/Panzerwaffle», запросы от Украины на поставку специализированных боевых машин разминирования имелись. Их первый пик пришёлся на конец осени 2022 года, когда будущее контрнаступление с применением западных танков и другой БТТ уверенно замаячило на горизонте – всё же одними мостоукладчиками и небольшим количеством другой «инженерки» в таком масштабном мероприятии не обойтись, особенно когда про минные поля заранее известно.
Второй пик заказов – весна этого года: за пару-тройку месяцев до начала того, что происходит сейчас.
Всего – более сорока единиц только немецких машин разминирования. Из них на сегодняшний день прибыло 4 штуки от всего заказа. Есть даже весьма интересное и не лишённое обоснований мнение, что в том числе из-за этих изделий обещанный много раз контрнаступ то и дело откладывался. Но получилось то, что получилось: на все подразделения, собранные как из немецких танков и другой иностранной техники, так и вполне советских машин, средств разминирования уже не хватает.
И напоследок хочется отвлечься и привести цитату из вышеупомянутого «Телеграм»-канала по поводу того, о чём мы говорили не раз – о создании войсковых подразделений по стандартам НАТО в ВСУ:
...ВСУ атаковали именно тем способом, который и западные, и наши уставы рекомендуют использовать в последнюю очередь и только в комбинации с другими общевойсковыми элементами.
Перечень действий, необходимых при штурме, американцы свели в специальную аббревиатуру – SOSRA: suppress, obscure, secure, reduce, and assault – подавить, скрыть, обеспечить, расчистить и атаковать. Как видно, ВСУ сразу перешли к последним двум пунктам (созданию проходов через заграждения и штурму), проигнорировав первые три.
И получили закономерный результат в виде групп горелой техники...
Перечень действий, необходимых при штурме, американцы свели в специальную аббревиатуру – SOSRA: suppress, obscure, secure, reduce, and assault – подавить, скрыть, обеспечить, расчистить и атаковать. Как видно, ВСУ сразу перешли к последним двум пунктам (созданию проходов через заграждения и штурму), проигнорировав первые три.
И получили закономерный результат в виде групп горелой техники...