Наши противотанковые мины отбивают лапы украинским «Леопардам»

Предисловие

Минные тралы дали не всем



Танк «Леопард 2» и встретившийся на колее горящий остов. Деваться с неё некуда

Спецтехника для разминирования



Leopard 2L

...ВСУ атаковали именно тем способом, который и западные, и наши уставы рекомендуют использовать в последнюю очередь и только в комбинации с другими общевойсковыми элементами.



Перечень действий, необходимых при штурме, американцы свели в специальную аббревиатуру – SOSRA: suppress, obscure, secure, reduce, and assault – подавить, скрыть, обеспечить, расчистить и атаковать. Как видно, ВСУ сразу перешли к последним двум пунктам (созданию проходов через заграждения и штурму), проигнорировав первые три.



И получили закономерный результат в виде групп горелой техники...