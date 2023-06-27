Что это было и зачем? «Марш справедливости» Пригожина

Самый главный вопрос, который повис в воздухе, касается именно целей этого военного выступления.
Неужели Пригожин и вправду возомнил себя самым популярным политиком в России и абсолютным лидером общественного мнения? Неужели он действительно верил, что по пути следования его колонн к нему начнут присоединяться части Российской армии? Или он собирался силами только своей ЧВК пойти против ядерной сверхдержавы и взять всю власть?
Очевидно ведь, что его конфликт с Минобороны был лишь предлогом, и весь этот кровавый «марш» был не ради отставки Шойгу. Невозможно подготовить такую военную операцию за считанные часы как «ответный жест» на некий «обстрел».
Это нельзя назвать просто переоценкой своих сил. По сути это нечто за гранью адекватности организатора мятежа.
Основатель ЧВК стал заложником собственных «ольгинских троллей», которые лайкали и репостили его хамские заявления. Он упивался своей безнаказанностью и вседозволенностью на протяжении долгих месяцев. И ему было невдомёк, что его развязанный язык, популизм и успехи ЧВК на фронте не сделали из него полноценного популярного политика в России. Он не смог почувствовать разницу между «Пригожин, наверное, в чём-то прав» и «Пригожин – наш лидер, ему всё позволено».
То, что основатель ЧВК не бросился в тотальную критику президента, говорит о том, что он чётко осознавал, что его личный рейтинг ниже рейтинга президента даже среди бойцов «Вагнера». Но своими действиями он нивелировал формальное прикрытие своего мятежа под предлогом конфликта руководства Минобороны и руководством ЧВК.
В итоге всё равно получился конфликт Пригожина с Путиным, армией и всем государством. С большим запозданием к Пригожину всё-таки пришло понимание, что он не получит никакого положительного для себя результата, и в конечном итоге его колонны, как и его самого, ждёт только одна судьба. А помогли ему в этом: жёсткая реакция президента, заслон на реке Ока, удары авиации и подходящие к Ростову колонны «Ахмата».
Что же касается бойцов Вагнера, то они, безусловно, герои до тех пор, пока не разворачивают оружие против конституционного строя своей страны и своих товарищей в самый трудный момент. Неважно, стреляешь ли ты в спину своему товарищу, сидя в окопе напротив противника, или делаешь это в тылу по приказу непонятных личностей.
Никакие предыдущие заслуги не могут быть оправданием предательству.
Договорённости договорённостями, но неужели останутся безнаказанными расчёты ЗРК и зениток, стрелявшие в российских лётчиков, и тот, кто отдал им приказ идти напролом?
Потерпит ли общество это? Возвращение обратно в тюрьму – это справедливый итог кровавой пригожинской «политической» карьеры.
Имели ли право пилоты уничтожать колонны мятежников по приказу президента? Безусловно, да!
Имели ли право мятежники с оружием двигаться на Москву без приказа Верховного главнокомандующего ради каких-то заявленных политических требований и при этом отбиваться? Конечно, нет.
Мы не знаем, почему Кремлём уделялось мало внимания решению конфликта между Минобороны и ЧВК. Возможно, это была попытка поддержать некую конкуренцию ради достижения больших успехов на фронте. До последнего хотелось верить, что это всего лишь игра для введения Запада и украинского режима в заблуждение.
Но в любом случае эта история должна научить тому, что если башни Кремля бесконтрольно стучатся друг об друга, то в конечном итоге может посыпаться вся конструкция.
Итог
Итог происходящего очень прост.
Вкладывать в Российские Вооружённые силы нужно так, чтобы не возникало никакой потребности в существовании гигантских ЧВК даже в условиях крупного регионального конфликта. Каждый солдат Вооружённых сил должен быть экипирован и мотивирован не хуже «вагнеровца».
Любой потенциальный военный конфликт в будущем должен опираться на возможности Вооружённых сил своевременно обучить и создать новые высококлассные подразделения по мере необходимости.
ЧВК, если в таковых возникнет потребность в будущем, должны быть крайне ограничены в средствах и возможностях, действовать исключительно за рубежом и не становиться полноценными армиями со своей идеологией.
Если же российские власти всё же решаться оставить в России частные военные компании, то необходимо на законодательном уровне закрепить следующие пункты:
1. Чёткий статус ЧВК в российском законодательстве с оговоренными механизмами работы с Минобороны.
2. Действовать ЧВК имеют право только за пределами РФ и только в рамках локальных операций, охранных мероприятий или обучающих курсов.
3. Численность личного состава и вооружений должна быть ограничена.
4. Запрет ЧВК иметь какую-либо авиацию, системы ПВО и тяжелую технику (танки, РСЗО, артиллерию) на территории РФ.
5. Отсутствие у ЧВК собственной политической идеологии.
6. Недоступность публичного медиапространства владельцев и участников ЧВК.