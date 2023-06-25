В Кремле подтвердили, что уголовного преследования куратора ЧВК «Вагнер» Пригожина не будет

Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти(...) — это слово президента России

Уголовного дела, возбужденного против Евгения Пригожина, не будет, бойцов ЧВК "Вагнер", пошедших за своим куратором, не будут преследовать. Это краткие итоги вчерашнего "похода" на Москву "Оркестра".Вчерашнее противостояние завершилось разворачиванием колонн ЧВК "Вагнер" и отбытием куратора "Оркестра" Евгения Пригожина в Белоруссию. По крайней мере, так пишут российские и белорусские ресурсы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, накануне было принято несколько решений в отношении самого Пригожина и бойцов компании.Во-первых, никакого уголовного дела в отношении Пригожина не будет, его прекратят, а во-вторых, преследования бойцов ЧВК, которые пошли за ним, не будет. Большая часть бойцов "Оркестра" заключит контракты с Минобороны в качестве добровольцев и продолжит воевать. О том, что Пригожина в дальнейшем не будут преследовать, заявил Владимир Путин.- заявил Песков.Подчеркивается, что вчерашняя ситуация не повлияла на ход спецоперации, все находившиеся на фронте части продолжают боевые действия. В отношении перестановок в Минобороны, которых требовал Пригожин, ничего не известно, скорей всего, их не будет. По словам Пескова, ему ничего об этом неизвестно.Все вопросы в отношении возможных потерь в ходе противостояния ЧВК "Вагнер" и Минобороны Песков посоветовал задавать военному ведомству.