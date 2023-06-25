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В Кремле подтвердили, что уголовного преследования куратора ЧВК «Вагнер» Пригожина не будет

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В Кремле подтвердили, что уголовного преследования куратора ЧВК «Вагнер» Пригожина не будет

Уголовного дела, возбужденного против Евгения Пригожина, не будет, бойцов ЧВК "Вагнер", пошедших за своим куратором, не будут преследовать. Это краткие итоги вчерашнего "похода" на Москву "Оркестра".


Вчерашнее противостояние завершилось разворачиванием колонн ЧВК "Вагнер" и отбытием куратора "Оркестра" Евгения Пригожина в Белоруссию. По крайней мере, так пишут российские и белорусские ресурсы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, накануне было принято несколько решений в отношении самого Пригожина и бойцов компании.

Во-первых, никакого уголовного дела в отношении Пригожина не будет, его прекратят, а во-вторых, преследования бойцов ЧВК, которые пошли за ним, не будет. Большая часть бойцов "Оркестра" заключит контракты с Минобороны в качестве добровольцев и продолжит воевать. О том, что Пригожина в дальнейшем не будут преследовать, заявил Владимир Путин.

Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти(...) — это слово президента России

- заявил Песков.

Подчеркивается, что вчерашняя ситуация не повлияла на ход спецоперации, все находившиеся на фронте части продолжают боевые действия. В отношении перестановок в Минобороны, которых требовал Пригожин, ничего не известно, скорей всего, их не будет. По словам Пескова, ему ничего об этом неизвестно.

Все вопросы в отношении возможных потерь в ходе противостояния ЧВК "Вагнер" и Минобороны Песков посоветовал задавать военному ведомству.
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10 комментариев
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  1. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 06:44
    +2
    С самого начала вся эта история выглядела ка-то странно. Похоже правду никто не узнает, разве что рассекретят лет через 200.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:52
      0
      Была думка про грандиозную дезу..Но гибель пилотов,бойцов с этим никак не вяжется..
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:45
    0
    Вряд ли он задержится в Белоруси. Скорее всего он и его боевики отправятся в Африку. Оно и всем спокойнее будет.
  3. Almeka
    Almeka Сегодня, 06:45
    0
    Это лучший выход из всех возможных для сложившейся ситуации. Рад, что возобладал здравый смысл.
  4. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 06:47
    +4
    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

    О том, что Пригожина в дальнейшем не будут преследовать, заявил Владимир Путин.

    а что заявил С.К. Шойгу?? Кто-нибудь слышал? what
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 06:48
    0
    Все вопросы в отношении возможных потерь в ходе противостояния ЧВК "Вагнер" и Минобороны Песков посоветовал задавать военному ведомству.
    То-есть тебя там послали... туда, а нам ответят?
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:49
    -1
    Пригожин молодец (поднял их науши).
    А так..ничего не поменяется , а значит - сво ещё долго будет длится.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:49
    0
    Наш гарант слишкои гордый или занятой, раз поручил переговоры Президенту Белоруссии Лукашенко. Лично в моих глазах рейтинг Александра Григорьевича вырос, а кое кого ....... ... лично мне не понятно почему нельзя было все решить миром еще до выхода ситуации на вооруженное противостояние, ведь Пригожин давно заявлял свои претензии к МО, а то как-то подленько получается когда приперло они нужны были на фронте, отлегло и выгнали, а сами вроде в белом остались. Все равно где будет находтся Пригожин, он громко и четко поднял вопросы о которых мы на этой "кухне" ресурса постоянно шепчем, а вопросы эти по обустройству и управлению армией.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 06:51
    0
    большая часть бойцов "Оркестра" заключит контракты с Минобороны
    То есть победил Шойгу? Кстати где он прятался?
  9. faiver
    faiver Сегодня, 06:52
    0
    все как то мутно, реальной подоплеки мы не знаем и никогда не узнаем, в реальный мятеж я не верю (вариант что у Пригожина поехала крыша не рассматриваем)...