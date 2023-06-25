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Кадыров заявил, что у Пригожина личные амбиции перевесили любовь к Родине

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Кадыров заявил, что у Пригожина личные амбиции перевесили любовь к Родине

Причиной "похода на Москву" стали личные амбиции Пригожина, вышедшие на первый план. Об этом заявил Рамзан Кадыров, сделавший соответствующую запись в своем ТГ-канале.


Евгений Пригожин смешал свой бизнес с делами государственной важности, утверждает глава Чечни. У Пригожина, а куратор ЧВК "Вагнер", в первую очередь бизнесмен, причем успешный, в последнее время во многих делах "не складывалось", особенно в Санкт-Петербурге. Пиком, как утверждает Кадыров, стал отказ властей города предоставить дочери Пригожина какой-то земельный участок.

Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности.(...) Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок

- заявил глава Чечни.

Кадыров призвал бойцов ЧВК "Вагнер" трезво оценивать ситуацию и думать не о своем кураторе, а о семьях и детях, которые могли потерять отцов, братьев и т.д. из-за амбиций одного человека. Вчера все завершилось более-менее нормально, хотя кровь все же пролилась. В ином случае нас ждало жесткое подавление вооруженного мятежа с многочисленными жертвами.

Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне

- написал глава Чечни в своем ТГ-канале.
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106 комментариев
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  1. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 07:23
    +21
    Не продал земельный участок и это послужило спусковым крючком, Кадыров сам в это верит?!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:28
      +11
      Цитата: fezm.fan
      Кадыров сам в это верит?!

      Ну надо же ему что-то сказать в оправдание...Кремля.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 07:36
        +11
        Простите, не удержался, но всё это не так смешно, грустно..


        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 07:40
          +4
          Конечно не смешно.Со вчерашнего дня мы живём как будто в Сомали.
          1. zloybond
            zloybond Сегодня, 07:58
            +1
            Просто народ все увидел без розовых очков. Город у штаб округа захватить за ночь. За сутки с барабаном без потерь почти дойти до столицы!! - однако.
            Теперь интересно кто то голову включит?
            И за такую систему обороны некоторые ведь получали звезды !!!
            1. Prjanik
              Prjanik Сегодня, 08:09
              +20
              А по колонне Вагнеров армия работала, арта, рсзо, мотострелки? Нет, никто не хочет стрелять по своим. Думаете укропу так просто будет город захватить? Ну ждём новый нахрюк, в текущем не преуспевают
              1. krot
                krot Сегодня, 08:20
                +3
                Пригожину власть , как и моча ударила в голову.. Хоть и доброе дело делают парни, но личные амбиции нужно засунуть в одно теплое и темное место.
                1. Shurik70
                  Shurik70 Сегодня, 08:53
                  -1
                  Не только моча, но ещё и ракетный удар.
                  Понятно, что это либо провокаторы, либо ДРГ сделали, но именно моча и помешала Пригожину действовать адекватно.
                  Что непонятно - сообщения о начатом расследовании об этом ударе до сих пор нет.
                  1. НИКНН
                    НИКНН Сегодня, 09:38
                    0
                    Цитата: Shurik70
                    но ещё и ракетный удар.

                    Ну что Вы несете? Вы видео видели? Там 2 фаера горят ...
                    Кадыров единственный близко к правде говорит. Пригожин не военный, он бизнесмен, миллиардер..., да сами прочитайте хотя бы вики, для начала. А критическая капля не дочь (хотя и это видимо, просто не знал), а то, что Сладков сказал
                    У меня есть информация, что окончательным толчком к мятежу послужил отказ Министерства обороны от контракта (миллиарды и миллиарды) с фирмами Пригожина на поставку продуктов для военных.
                    . И отпустили его по тому, что судить его нельзя, сдаст всех, а убивать тоже не вариант... может когда то несчастный случай, хотя человеческих жертв больших не было, так что... тут история рассудит.
                2. Пауль Зиберт
                  Пауль Зиберт Сегодня, 08:56
                  +2
                  Цитата: krot
                  Пригожину власть , как и моча ударила в голову.. Хоть и доброе дело делают парни, но личные амбиции нужно засунуть в одно теплое и темное место.

                  В любом случае - Пригожин вышел в тираж.
                  В нашей политике его больше не будет.
            2. Обычный
              Обычный Сегодня, 08:19
              +11
              Что вы несете? По ним никто не работал, вот поэтому и дошли, потому как хотели избежать гос переворота. С врагом было бы все иначе.
            3. 1976AG
              1976AG Сегодня, 08:23
              +12
              Цитата: zloybond
              Просто народ все увидел без розовых очков. Город у штаб округа захватить за ночь. За сутки с барабаном без потерь почти дойти до столицы!! - однако.
              Теперь интересно кто то голову включит?
              И за такую систему обороны некоторые ведь получали звезды !!!


              А вы случайно Вагнера с ВСУ не путаете ? По вашему мы должны были стянуть войска и открыть огонь по своим же ? Если бы они дошли до Московской области и не отказались идти на Москву, то я не сомневаюсь, что так и было бы. Но покуда был шанс решить вопрос бескровно, то так и надо было делать.
              1. Аль Манах
                Аль Манах Сегодня, 08:42
                +1
                По вашему мы должны были стянуть войска и открыть огонь по своим же ? Если бы они дошли до Московской области и не отказались идти на Москву, то я не сомневаюсь, что так и было бы.

                Т.е. до Московской области они были своими, а войдя в неё - уже стали бы не своими, так?
                1. 1976AG
                  1976AG Сегодня, 08:47
                  0
                  Цитата: Аль Манах
                  По вашему мы должны были стянуть войска и открыть огонь по своим же ? Если бы они дошли до Московской области и не отказались идти на Москву, то я не сомневаюсь, что так и было бы.

                  Т.е. до Московской области они были своими, а войдя в неё - уже стали бы не своими, так?


                  Да, именно так. Потому как войдя в Москву там был бы реален риск насильственного захвата власти или как минимум число жертв было бы многократно больше. В любом случае там последствия были бы многократно хуже.
              2. Евгений Иванов_5
                Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:02
                0
                Типичное рассуждение москвича для которого за МКАД земли нет. Т. е. там можно творить что угодно, а за Москву стеной встанем? Да вот фиг. Очень хотелось чтоб именно в Москве бои пошли чтоб встряхнуть это очумелое и ожирелое болото.
            4. ВПК-65
              ВПК-65 Сегодня, 08:36
              +2
              Цитата: zloybond
              И за такую систему обороны некоторые ведь получали звезды !!!
              Не удивлюсь если очередную юбилейную брошку выпустят "За победу над Пригожиным" и повесят кому нибудь из штатских толстосумов на пузо.
              1. cmax
                cmax Сегодня, 09:36
                0
                Цитата: ВПК-65
                Цитата: zloybond
                И за такую систему обороны некоторые ведь получали звезды !!!
                Не удивлюсь если очередную юбилейную брошку выпустят "За победу над Пригожиным" и повесят кому нибудь из штатских толстосумов на пузо.

                Это к губернатору Липецкой области, который перекопал дороги и теперь просит дотации на их восстановление( телега Briff). "Заслужил"!
            5. Ingenegr
              Ingenegr Сегодня, 09:32
              -1
              И будут получать дальше. Никаких сомнений.
          2. Сибирский цирюльник
            Сибирский цирюльник Сегодня, 08:02
            +13
            Цитата: Orange-Bigg
            Конечно не смешно.Со вчерашнего дня мы живём как будто в Сомали.

            К сожалению, не со вчерашнего дня(
            Нечто подобное можно было предсказать заранее, до вчерашних событий. В стране , где Конституция переписывается в угоду ее гаранта и камарильи сидящей у корыта власти, уже четверть века. Где Закон действует для большинства, и не работает, в отношении отдельных лиц. Где главы гос.корпораций ," нанятые" государством, имеют дневное ден. содержание такое, что многим жителям страны не заработать и за год, и создают " корманные" армии. Где " строители/мебельщики решают вопросы обороны, а журналисты строят ракеты, бухгалтеры образованием, юристы экономикой. Где мин.культуры воздают память былым врагам нашей страны Где работает принципы назначений, не по качествам профессианализма а по лояльности и выгоде отдельных группировок
            Где во всех сферах, начиная со спорта и культуры и заканчивая промышленостью и образованием, наблюдается стагнация или деградация и " доедается" наследие прошлой цивилизации.
            И слава Богу, что вчерашние события, разрешились " малой кровью" опять же, ни в чем не повинных людей, невольно ставших заложниками создавшегомя положения. Могло быть гораздо, гораздо хуже.
            И я очень надеюсь, что сидящие, у власти, ответственные лица, сделают ПРАВИЛЬНЫЕ выводы, о том что таки пора принципиально менять ситуацию в стране, а не отделываться декорациями.
            Это был звонок, наглядней некуда
            1. Gnefredov
              Gnefredov Сегодня, 08:16
              +8
              Где мин.культуры воздают память былым врагам нашей страны

              Это да. Ельцин Центр, машущий двадцать первым пальцем из Ебурга заколоченному в фанеру мавзолею на Московских парадах XXI века, отнюдь не облегчает молодому поколению понимания истории своей страны. Наоборот, взращивает ложноножки у истинной истории.
              Это как соседи рассказывают какой хороший у них был Бандера, памятники ему ставят, то тоже и у нас, только на свой лад. Общее в том чтобы оставить как можно больше памяти о самых неоднозначных персонажах в своей истории. Мазохизм какой-то.
            2. bandabas
              bandabas Сегодня, 08:44
              +5
              С Вами согласен на 100 процентов. Но, бороться можно и нужно.У нас в горэлектросеть пришел новый "директор", абсолютно не имеющиий отношения к электроэнергетике. Докопался до оперативно-выездной бригады. Чего же они ничего не делают в перерывах между плановым оперативным обслуживанием и ликвидациями аварийных ситуаций. Пусть что нибудь покрасят, покопают, осмотры закрепленных ПС,РП и ТП (штук по 20-ть за старшими в смен) будут делать ежесменно. Не проиндексировал зарплаты согласно положения в 1-м квартале Сейчас нервно курит бамбук-. Исполнять дурацкие распоряжения никто не стал. А, вот прокуратура, комиссия по трудовым спорам занялись вплотную.Надеюсь огребет по полной.
          3. Ильнур
            Ильнур Сегодня, 08:03
            0
            Со вчерашнего дня мы живём как будто в Сомали

            Почему же со вчерашнего дня, живём как в Буркина-Фасо уже лет так 30, если сравнивать разницу между богатыми и бедными... А как в Сомали, как вы сказали, со вчерашнего...
        2. Deck
          Deck Сегодня, 08:29
          +11
          Рамазан Ахматович красавчик! Кадыровцы до Ростова ехали дольше чем ЧВК Вагнер до Москвы. С флагами Чечни и криками Ахмад сила. Красиво ехали, грозно. Но не успели разогнать мятежников, наверное карты плохие, заблудились(
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:51
        +13
        При всем уважерии к Рамзану,но тут он сказал дичь.Какой земельный участок?
        1. Deck
          Deck Сегодня, 08:23
          +9
          Участок земли в поселке Горская на берегу Финского залива стоимостью многие миллиарды рублей. Контракт с городом был подписан. А потом землю передали структурам газпрома. Это не секретная информация.
      3. grem
        grem Сегодня, 08:17
        -3
        Цитата: Егоза
        Цитата: fezm.fan
        Кадыров сам в это верит?!

        Ну надо же ему что-то сказать в оправдание...Кремля.

        Блестящая операция наших спецслужб и Кадыров явно был в курсе !!! Наезд Пригожина был и на Чеченские батальоны wink
        Я почти тоже КУПИЛСЯ НА ЭТО ВСЕ хе хе ..Но генами чуял ,что как то все это не реально .Ну слава Богу разрешилось и теперь зачистка МО и Генштаба будет адекватная .Нужен был претендент ,чтобы вскрыть этот чирий на теле России !
        1. Likant
          Likant Сегодня, 09:34
          -3
          Согласен! Теперь, пусть даже для вида, но подчистят генштаб от бесполезного мусора, который только штаны просиживает! Пригожин создал хороший прицидент для чистки штабов! Многие дети и жёны генералов до сих пор отдыхают и живут в "недружественных странах", и являются потенциальным (а может и действующим) рычагом давления на ход СВО! С предателями в руководстве шансов на победу не будет! Я бы на месте Пригожина ещё и Путина "на ковёр" вызвал! Но то я, а то - Пригожин! Ну, будем верить в лучшее!..
        2. tkoh
          tkoh Сегодня, 09:41
          0
          Цитата: grem
          Ну слава Богу разрешилось и теперь зачистка МО и Генштаба будет адекватная

          Что против деятельности МО имеете? Попахивает дискредитацией армии
        3. Александр Расмухамбетов
          Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:00
          0
          Я тоже подумал что это постанова,Пригожин что идиот что-ли идти против России против Путина,размазали-бы в два счета.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:47
      +8
      24 июня новый праздник "картофельный спас", а вот роль Кадырова в разрешении конфликта весьма спорна, кто тот военный преступник кто решил отправить в Ростов в котором находились подразделения ЧВК "Вагнер" части Ахмата ? Вы даже не представляете последствий такого столкновения. Сейчас повылазили из бомбоубежищь те кто был по должности обязан гасить конфликт, а не разжигать его. У меня нет уважения к этим людям.
      1. grem
        grem Сегодня, 08:18
        -6
        Цитата: Silver99
        24 июня новый праздник "картофельный спас", а вот роль Кадырова в разрешении конфликта весьма спорна, кто тот военный преступник кто решил отправить в Ростов в котором находились подразделения ЧВК "Вагнер" части Ахмата ? Вы даже не представляете последствий такого столкновения. Сейчас повылазили из бомбоубежищь те кто был по должности обязан гасить конфликт, а не разжигать его. У меня нет уважения к этим людям.

        Хватит ныть ВСЕ закончилось и виновные выявлены (пятая колонна в МО РФ)
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 08:47
          +4
          Пофамильно сможете назвать?
          ....................................................
      2. Likant
        Likant Сегодня, 09:41
        0
        Что да, то да! Это просто, пардоньте, идиотизм: сталкивать две боевые профессиональные армии в городах-миллионниках! Отдавшего такое распоряжение по-хорошему, надо бы под трибунал отдать! Я, как приверженец товарища Сталина, просто и радикально бы расстрелял, но у нас же гуманное государство... Даже иностранных наёмников приговорили к смертной казни, попугали "дядю Сэма", и отпустили с миром! Только вот "дядя Сэм" вообще нас не испугался после такого!..
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:24
    -2
    Прав Кадыров, личные амбиции Пригожина стали причиной мятежа. Не прошёл он проверку медными трубами, огонь и воду прошёл, а со славой не справился.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 07:30
      +21
      А какие амбиции ШОЙГУ И КО. Позволили развалить армию!!!! Или у власть предержащих это называется ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС???!!!
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 07:39
        +3
        Цитата: Сид2014
        А какие амбиции ШОЙГУ И КО. Позволили развалить армию!!!! Или у власть предержащих это называется ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС???!!!

        Армия воюет и достаточно успешно.Довольно быстро перестраевается.
        Да,только так в реальных условиях и строится настоящая армия.
        И так в любой стране мира.
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 08:11
          +4
          Не строиться ценой больших потерь, крови и слез гражданского населения ( Шебекино), а исправлять ошибки. Строить армию надо в мирное время( парады и биатлоны за строительство не принимать!!! ) Вы кровь Белогоровки забыли!!!???
        2. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 08:49
          +2
          Цитата: ЛМН
          Армия воюет и достаточно успешно
          Согласен, но с небольшой поправкой: не благодаря, а скорей вопреки (ШОЙГУ И КО)
      2. blackcat
        blackcat Сегодня, 09:27
        +1
        "Всё уже украдено до них". Давайте не будем делать Шойгу крайним , армию разваливали с 90-го года , кричали "да не нужна , американцы братья на век " в пьяном ельцинском угаре , а теперь Шойгу виноват ! Когда он менял табуреткина на на этом посту было ещё хуже , строить всегда тяжелее чем разваливать
        1. Всем_Добра
          Всем_Добра Сегодня, 09:40
          0
          Шойгу каким боком вообще стал МО? Он даже не служил никогда . Это все считают нормальным и поддерживают ?
        2. cmax
          cmax Сегодня, 09:50
          0
          Цитата: blackcat
          строить всегда тяжелее чем разваливать

          Если бы он строил, скорее то с чем армия вошла в СВО в 2022 году можно назвать другими словами. Она вошла в войну с полным штатом генералов, но без нормальной связи, без дронов, без многих других необходимых современной армии вещей. Для маленького примера, мелочь, но даёт представление о состоянии снабжения фронта оф службами. Жена недавно приехала из Челнов, люди собирали для воюющих ребят деньги на резину , аккумуляторы и антифриз для техники ( и правильно собирали). Острая нехватка. Все есть в торговле, но не в воюющей армии. Это только один пример, в одном регионе. В телеге таких примеров море.
      3. Likant
        Likant Сегодня, 09:47
        0
        Да, 9 лет по-сути война идёт, больше года СВО, Россия всё сверхприбыли получает, а у нас ни техники новой нет, ни обеспечения! Всё армию добровольными пожертвованиями с нищего населения содержим, в то время, как Миллер, Греф и прочие олегархические верхушки продолжают высасывать государственное и народное бабло из бюджета страны, прикрываясь Шойгу и прочими генералами!
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 07:40
      +8
      Цитата: Лешак
      Прав Кадыров, личные амбиции Пригожина стали причиной мятежа.


      Причиной мятежа, стало полное отсутствие коммуникации связи, между государством и ЧВК Вагнер... о чём говорить, если даже в приказах ЧВК Вагнер не было ? Только после шума с возможным уходом из под Артемовска, власть через лупу наконец то увидела что есть проблема...

      А сколько Пригожин поднимал проблем ? С Шойгу/Герасимовым, снарядным голодом, с коррупцией, некомпетентностью и т.д. и где реакция президента ?

      Поход на Москву, я рассматриваю, как от безысходности.... и попытку, чтобы их УСЛЫШАЛИ, раз все другие варианты не дали результата, а если была попытка целенаправленного уничтожения Вагнер, то тогда тех кто отдал такой приказ нужно отдать под суд! В любом случае, уважения к ним у меня не убавилось, даже наоборот, прибавилось, хватило смелости пойти против порочной системы, в попытке что-то изменить в стране.

      P.S. А уж как страха натерпелись на рублевке и в высоких кабинетах... шутка ли, все "нажитое не по сильным трудом" потерять.
    3. Likant
      Likant Сегодня, 09:53
      0
      Это так по телеку сказали?
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 07:25
    +17
    Только ли у Пригожина? А у всех этих клоунов,которые посылали ребят в лобовые штурмы,кто отдавал приказ форсировать Северский Донец по три раза в одном и том же месте,кто даже спустя 1,5 года СВОйны всё никак не наиграется в красивые колонны,да ещё заставляет эти колонны ждать,пока их сиятельство снизойдет на них речью...или ахмедовам можно,ибо они в правильном городе родились? А может быть фанерой и мумой любовь к Родине движет??? Давно всё к этому шло,вот и ... но кому-то было приятнее красивые доклады про "героического" Лапина с пистиком получать,а не проблемы решать...

    Или может начавшиеся разговоры о новой приватизации-это показатель любви к Родине? Или закрытие военных заводов во время СВО в том числе и псевдогосударственным РосТехом???
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 07:37
      +8
      А в Бахмуте мясных штурмов не было? Или это другое?

      Вы не путайте личные просчеты или недочеты (Шойгу, Пригожина, Мурадова, Алексеева или кого угодно) с призывами к государственному перевороту или мятежу! Именно об этом и говорит Кадыров, когда говорит "личные амбиции перевесили". Пригожин должен быть благодарен, что его не расстреляли, не судили за попытку мятежа, а все более-менее мирно разрулили, дабы избежать серьезного кровопролития и со стороны госструктур, и со стороны Вагнера.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 08:18
        +2
        не расстреляли, не судили

        А как будут наказывать тех, кто довёл ситуацию в армии и в целом в стране до такой ситуации?!
        Или это другое?
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:29
    +13
    Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок
    - заявил глава Чечни.

    Что-то слабо в это верится. Человек, реально находящийся на линии фронта и имея немалые финансовые ресурсы будет делать такие действия из-за земельного участка?
    1. nellyjuri
      nellyjuri Сегодня, 07:44
      -7
      Как сказал один герой фильма - куй железо не отходя от кассы. Чем Пригожин и занимался. Кстати я никак не мог понять что так взвёлся на Беглова Пригожин. И гнобит и гнобит. А теперь понятно. Типичный накат зарвавшегося бизнесмена с хорошей крышей. Респект Беглову - умеет сдерживаться и не переносить ссору на всеобщее обозрение и при этом не уступать.
      1. Любитель_чтения
        Любитель_чтения Сегодня, 07:52
        +14
        Спросите у жителей Питера, что они думают про Беглова. А лучше туда зимой сгоняйте. Не надо быть Пригожиным, чтобы увидеть полную некомпетентность этого человека.
        1. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 08:57
          0
          Цитата: Любитель_чтения
          Спросите у жителей Питера, что они думают про Беглова
          Что думают давно уже спел Шнур. Как называют догадайтесь сами по фотографии.
    2. Константин Шевченко
      Константин Шевченко Сегодня, 07:49
      -2
      Есть ранее пост Кадырова, где он говорит о поставках продуктов питания для МО от Пригожина ну не бесплатно конечно). Я думаю все понимают.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:32
    0
    . Причиной "похода на Москву" стали личные амбиции Пригожина, вышедшие на первый план.

    Что и требовалось доказать. Не думаю, что Кадыров откровенно лжёт, а вот Пригожин подгадил себе и своему "бизнесу" и ещё очень многим простым гражданам России. Такой осадок неприятный в душе, от этих событий.
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 07:36
    +3
    КАК ВСЁ ЛЕГКО ПЕРЕОБУЛИСЬ!!! Пригожин заявлял, он не против Путина, он ПРОТИВ БАРДАКА, КОТОРЫЙ ТВОРИТЬСЯ В АРМИИ!!! ВЫ ЧТО ВСЁ ЭТО ЗАБЫЛИ!!! А ПОСЛАТЬ АВИАЦИЮ ВМЕСТО УНИЧТОЖЕНИЯ ВСУ НА ПЕРЕДОВОЙ БОМБИТЬ ГЕРОЕВ АРТЁМОВСКА ДА ЕЩЁ В ЦЕНТРЕ РОССИИ( НА РАДОСТЬ ВРАГУ) ВМЕСТО ТАК ДЕКЛАРИРУЕМОГО И ЛЮБИМОГО НАШЕЙ ВЛАСТЬЮ ТЕЗИСА О МИРНОМ РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ ЭТО ДОБЛЕСТЬ!!!??? КРИТИКАНЫ ОЧНИТЕСЬ!!!???
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 07:44
      0
      Пригожин заявлял, он не против Путина, он ПРОТИВ БАРДАКА

      Следующие слова более, чем красноречиво говорят о том, что это было попытка мятежа и корнем были именно личные амбиции Пригожина
      Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 08:05
        -4
        Со стороны Росгвардии и срочников никто не погиб! А бомбить солдат своей армии, а не разобраться с личными амбициями Пригожина и других это как??? Да вагнеровцы наверное в ответе за личные амбиции Пригожина!
        1. ratoborets
          ratoborets Сегодня, 09:01
          +1
          А бомбить солдат своей армии, а не разобраться с личными амбициями Пригожина и других это как??? Да вагнеровцы наверное в ответе за личные амбиции Пригожина!

          Вагнеровцы, последовавшие за Пригожиным, не в ответе? Если они поддержали мятеж Пригожина и проигнорировали предупреждения официальных лиц, представляющих государство, то они очень даже в ответе. Везде, независимо от формы правления или строя (коммунизм, капитализм, авторитаризм, фашизм) с мятежниками разбирались очень жестко.

          Мне тяжело объяснять без матов фанатам Пригожина проблемы в их логике, а точнее ее отсутствие.
          Пригожин, по вашей логике, может пригрозить убивать всех, кто стоит у него на пути (на Москву): росгвардейцев, ВС РФ, органы правопорядка. И это по вашей логике нормально.
          А законные представители власти и государства не могут сказать ему и вагнеровцам остановиться и в случае неповиновения считать это мятежом и попыткой госпереворота?
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 07:56
      +1
      К личному составу Вагнеров вопросов нет, мужики героические. А Пригожин подставил всех, пишут когда мужики узнали зачем их на самом деле передислоцировали, большинство, мягко говоря, охренело и сказало что по своим стрелять не будут. Ещё когда он начал нести ахинею про захваченное Урожайное, бои под Мелитополем и тд, было понятно что человек в неадеквате. Он должен был понимать, что так и закончится, бунт чвк против госмашины в любом случае подавят, и всё равно пошёл. В итоге бестолку убитые наши парни с обеих сторон и проср-ая репутация Вагнера. Зато хихлы поугорали и пинды санкции на Пригожина отменили, да.
    3. igork735
      igork735 Сегодня, 09:36
      0
      "КАК ВСЁ ЛЕГКО ПЕРЕОБУЛИСЬ!!! Пригожин заявлял, он не против Путина, он ПРОТИВ БАРДАКА, КОТОРЫЙ ТВОРИТЬСЯ В АРМИИ!!! ВЫ ЧТО ВСЁ ЭТО ЗАБЫЛИ!!"

      Вы не согласны с президентом В.В.Путиным?Он назвал это вооружённым мятежеом.Или уже утром 25.06 Пригожин стал бескорыстным "тимуровцем",помогающий старому дедушке навести порядок в доме?Может это не мы быстро переобулись?
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 07:40
    +2
    Не дали в своё время большевики батьке Махно застроить мазанками Гуляй-поле и сделать из своего города столицей России, вот он и обиделся на большевиков.

    А по сути - времена разные, а душонка она особо обидчива, когда « ты гениальный и справедливый, а с этим не считаются». Как с этим жить? Некоторые берут автоматы и расстреливают одноклассников и учителей, а другие устраивают перевороты.
  8. mag nit
    mag nit Сегодня, 07:41
    +4
    Этот лжеакадемик про свои амбиции бы рассказал. Кавказская сплетница. Сколько экс-бандит получает от Москвы за любовь к Родине?
  9. Виталий Лялин
    Виталий Лялин Сегодня, 07:43
    -7
    Весь этот "цирк" был затеян для чего то другого. Для украинцев допустим. Чтобы выманить. Но никто, никто не поверил. Все соц сети забиты коммента и. Что это спектакль.
  10. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 07:44
    -6
    Деццкий сад - штаны на лямках... Впрочем, для дурачков - сойдет.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:45
    +3
    А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне

    Но личные амбиции Шойгу и Герасимова, оказались сильнее.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:51
    -1
    Рамзан, человек чести: скажем так-Роланд чеченского и российского народа, а вот г-н Пригожин, будучи безусловно человеком умнейшим и храбрым, в моих глазах не достоин этого титула.
  13. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 07:52
    +6
    Про конфликт с руководством МО конечно же ни слова... Опять все замалчивается, ситуация, видимо, ничему не научила. И похожие претензии есть не только у бойцов ЧВК, просто у этих возможностей больше. Не дай бог будет мятеж в частях регулярной армии - последствия могут быть куда более печальные.
  14. Обычный
    Обычный Сегодня, 07:55
    +5
    Так или иначе, но 24 июня образовался новый праздник: "Картофельный Спас".

  15. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 08:02
    -1
    Писал вчера комментарий, что варианта 2, либо это спектакль, либо реально. Как всегда правда где-то посредине - это "туман войны". За вчера была проведена крупная переброска войск, мобилизация МВД, Росгвардии и экстренных служб, введение режима КТО и хз что ещё было, о чём узнаем или не узнаем в будущем.
    1. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 08:05
      +6
      Я бы в это может и поверил, но уничтожении 6ти вертушек и гибель 12 человек с этим не вяжется.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:11
        0
        Там ещё траспортный самолёт был, со всем экипажем и пассажирами
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 09:10
          +2
          Одни пишут, что воздушный командный пункт, другие, что самолёт-ретранслятор. В любом случае, совершенно безоружный, как и сбитые вертолеты РЭБ. В любом случае, дело чести ВКС и Суровикина как Главкома ВКС добиться наказания конкретных лиц, сбивших вертолёты и самолёт.
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 09:02
      0
      Не стоит искать "хитрые планы" которых там нет, ЛОМы этими поисками за последние 20 лет всех изрядно достали....
  16. valera75
    valera75 Сегодня, 08:08
    +2
    Ща все начнут изрыгать дерьмеца,охота же.Филатова тошно читать было как он скулил что его как репортёра в Вагнера обидели и платили только за результат.
    Конфликт Пригожина с генштабом МО РФ с осени прошлого года и тот кт омог посадить их за стол друг на против друга и порешать их проблемы не сделал этого.
    Было время когда Иосиф Кобзон выходил на переговоры к убийцам и террористам,спасая заложников,а нынче генералы бегут из штабов и не имеют мужества поговорить с тем у кого к нему вопросы.Хотя это сделать надо было очень давно.
    Все пишут что лётчики погибли,да это трагедия,а почему их сбили?Наверное просто так или потому что им был отдан приказ уничтожать гражданские фуры(без военной окраски,знаков) и по колонне Вагнера?
    Никого не оправдываю и не называю виноватыми,а Александру Григорьевичу Лукашенко моё уважение.Человек другой страны разгрёб де*ьмо которое не смогли сделать те кто его навалил.
    И уважение к батьке и одновременно неприятно это всё наблюдать.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:11
      +1
      Вы читаете только то, что выгодно для подтверждения вашей точки зрения? Как кого-то могли бомбить безоружные вертолеты РЭБ?
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:12
      +1
      А вот как раз с бортами, которые реально эти фуры уничтожили, вагнеровцы ничего поделать не смогли.
  17. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 08:13
    -1
    Любовь к Родине подменили любовью к генералам без военного образования и их секретаршам в генеральских погонах. Не любишь этих баб - генералов, значит нет у тебя любви к Родине. Дальше продолжать нельзя - есть новая статья. Какая то декридитация чего то ...
    Вообще то, нормальный мужик может ли стоять перед бабой, вскинув руку под козырек?
  18. Обычный
    Обычный Сегодня, 08:14
    0
    Пригожин имел отличную пиар-кампанию с самого начала боевых действий ЧВК. В день по несколько роликов и интервью. Во всех соцсетях малоумные домохозяйки просто кончали от всего этого. Эдакий собирательный образ мужчины, воина, вставшего на защиту отечества. То тут то там раздавались возгласы о том, что таким должен быть министр обороны, дальше - больше, Пригожина в президенты. В конце концов это бешенная пиар-машина довела коммерсанта до того, что он и правда уверовал в себя, в себя как президента.
    Ну а дальше началась подготовка по очернению МО, и армии в целом. Сначала он на фоне погибший бойцов просто орал на Ш и Г, орал как блаженный, потом про снаряды, которых не хватает. А может копил для будущего похода на Москву? Затем успел полаяться с Ахматом. А самое гнилое и вызывает много вопросов: почему он решил пойти на Москву тогда, когда шумеры пошли в контрнаступление. Попахивает заговором со свержением власти, и сговором либо с врагом, либо с третьей силой, которая на стороне коллективного запада. Слишком много шантажа лилось с его стороны. То мы уходим из Бахмута 10 мая, то снаряды дай, до третье, то десятое.
    Пока временно удалось потушить "пожар", но истеричный руководитель с маниакальным желанием добраться к власти в стране, ввергнет ее в хаос, если сейчас не принять меры.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:40
      +3
      Цитата: Обычный
      Ну а дальше началась подготовка по очернению МО, и армии в целом...


      Если это всё "личные амбиции" тогда почему за ним пошли 25-50 тысяч человек ? Там большая часть бывших военных, людей с боевым опытом, профи.... которые обучены государством и знают что такое Родина, почему они на это решились ? Почему совет командиров пошел за Пригожиным в попытке добиться справедливости, а не остановил его ?

      Может быть, потому что недовольство руководством МО - имеет более широкие массы ? Что люди пошли, зная что их обвинят в предательстве, что они наверняка проиграют (с государством бодаться, это не шутки) но тем не менее пошли.... подумайте, на досуге.
      1. Обычный
        Обычный Сегодня, 08:47
        0
        Ну поинтересуйтесь, литература по этим вопросам в свободном доступе. Например при походе на Москву, многим рядовым вагнеровцам просто сказали о том, что выступают в сторону Белгорода. Знали только командиры. Или вы полагаете, что перед каждым бойцом велась разъяснительная работа?
        Касаемо недовольства. Покажите мне страну, где простой народ был бы всегда и всем доволен? Был Горбачев - было плохо, пришел Ельцин, - тоже плохо, Путин, - плохо, тенденцию улавливаете?
        Далее, в любой стране мира, министр обороны, это просто фигура, которая должна быть, МО не планирует операции и т.д.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 08:54
          0
          Цитата: Обычный
          Например при походе на Москву, многим рядовым вагнеровцам просто сказали о том, что выступают в сторону Белгорода. Знали только командиры.


          Ну конечно, бойцы то не знают где Белгород а где Москва, и по кому ПВО их работает, и кто работает по ним.

          Правда, просто может быть, очень неприятной.... что накипело, с учетом снарядного голода в Артемовске, из за погибших товарищей и из за всей той политики МО в целом. Мы кстати не знаем, что толкнуло совет командиров, на такой шаг.... был ли реальный удар по их тыловым лагерям ? была ли попытка уничтожить, не подчиняющиеся подразделения МО ? Но в нашем "королевстве" явно что-то не так.
          1. Обычный
            Обычный Сегодня, 08:58
            -1
            Вы прикидываетесь и вам скучно обсуждать нелепость? Что, или какой ответ вы от меня ждете? Достаточно сперва выйти на марш. При том при всем, многие, узнав о реальных обстоятельствах попросту отказались от этой затеи. В боевых подразделениях принято доверять командирам, которые были с тобой плечом к плечу. Некоторые на этой волне могли слепо верить их планам. Люди все разные. Кто-то не любит оливки, кто-то - маслины ,кто-то и то и другое. Есть люди легко управляемые при должном старании в пропаганде, другие могут иметь здоровый скепсис и анализировать самому. В интернете есть об этом информация. Пройдите на мой профиль, прочтете об этом днем ранее.
            1. Aleksandr21
              Aleksandr21 Сегодня, 09:07
              +1
              Цитата: Обычный
              Вы прикидываетесь и вам скучно обсуждать нелепость? Что, или какой ответ вы от меня ждете?


              Я от вас никакого ответа не жду, просто советую подумать на досуге, касательно причин побудивших 25-50 тысячную армию пойти на Москву... в то что бойцы, были в неведение, это полный бред) я вполне допускаю, что они не знали конечных целей в Москве и то как это всё закончится, но в Ростове, когда по ним стали работать с вертолетов, даже у самых неинформированных и доверчивых, должны были открыться глаза, кто по ним работает и куда они идут дальше.

              Проблема не в Пригожине, и в его "личных амбициях" а глубже...если вы этого не понимаете, ну что же, это ваше дело, что-то доказывать вам, я не собираюсь.
          2. Обычный
            Обычный Сегодня, 09:00
            -1
            Уже говорил, придется повторить: накипело, не равно мятежу. Вы часто бьете морду тому на кого накипело, или пробуете решать вопросы в правовом аспекте? Может накипеть на работе, из-за самодура начальника, накипеть ворчание жены, плохое поведение детей, как часто вы свое накипело решаете так?
          3. Обычный
            Обычный Сегодня, 09:11
            0
            Возьмем самый апокалиптический вариант развития событий. Колонна двигается дальше, по ней наносится удар, начинается по сути гражданская война, хаос. Далее, при таком развитии событий всегда появляются подонки, пользующиеся ситуацией и начинают мародерством заниматься, захватывает оружие, магазины, больницы, госучреждения, и у всех есть отмазка - накипело. Хотите до булочной пригнув голову бегать, укрываясь от городских перестрелок? Я не хочу ,и вам не советую. Но самый финиш был бы попади ядерный чемоданчик вот к такому "президенту". Сейчас ему одно не понравилось, завтра другое. Сейчас он шантажировал походом на столицу, а завтра начал бы шантажировать ЯО?
            Вы хоть раз задумывались почему в силовые структуры берут ни всех? Потому что психика у всех разная. Один хватается за нож, другой за ствол. даже приведу вам ну откровенно банальный пример. Подавляющее большинство собеседований при приеме на работу проводится женщиной/девушкой, во всяком случае в нашей стране. И вот приходите вы на собеседование, а там сидит молодая девушка, считая себя профи, которая вот должна решить вашу судьбу, примут вас на эту работу или нет. А там как масть ляжет. Возможно у нее ПМС, возможно у нее не было давно секса, бросил парень, и теперь все мужики ...как вам такой вариант. Вы и я прошли пубертат один раз в жизни, при половом созревании, а женщина имеет пубертат каждый месяц, и нравится вам или нет, но вам приходится с этим фактом считаться. Куда страшней, когда это мужик, с автоматом на перевес, и что-то у него в детстве не заладилось, мать недолюбила, рос без отца, и теперь зол на весь мир. Учтите все факты, а не однобокое представление почему за ним пошли.
          4. Sergej1972
            Sergej1972 Сегодня, 09:18
            0
            В любом случае, часть вагнеровцев подпишет контракты с МО. ЧВК останется, но станет меньших размеров. Тяжёлое вооружение у них постепенно отберут. А с командирами будут разбираться позже и в индивидуальном порядке. Для многих из них, как это не печально признать, лучший выход это героическая смерть в бою.
    2. valera75
      valera75 Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: Обычный
      В конце концов это бешенная пиар-машина довела коммерсанта до того, что он и правда уверовал в себя, в себя как президента.

      А вам эту информацию от первых лиц приподнесли?
      Затем успел полаяться с Ахматом

      насколько я знаю,чисто своё наблюдение и черпание инфы из сети,как раз они и начали первыми,причём толпою,тогда за Пригожина впрёгся Уткин(Вагнер).
      А самое гнилое и вызывает много вопросов: почему он решил пойти на Москву тогда, когда шумеры пошли в контрнаступление. Попахивает заговором со свержением власти, и сговором либо с врагом, либо с третьей силой, которая на стороне коллективного запада
      в Бахмуте перемалывая мотивированные подразделения бандеровцев он дал 8 месяцев на подготовки трёх линий обороны.Нифига себе какой Пригожин тупой,ещё и приграничные территории окапывал,терроборону тренировал.
      Во же как кой он тупой та а?
  19. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:16
    +5
    А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне

    Эти слова лучше адресовать Шойгу и Герасимову.
    Интересно, долго их будут прятать? Их же еще уволить надо. Великие полководцы хотели канавами на дорогах оборонять Москву, а из мирных граждан устраивать заслоны на дорогах. Бастрыкин, где уголовное дело на этих?
  20. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 08:19
    -1
    Цитата: shm_kv
    Я бы в это может и поверил, но уничтожении 6ти вертушек и гибель 12 человек с этим не вяжется.

    Самолёт дрэло прикрывали 2 вертушки с помехами. Вы знаете кто там был? И зачем сбивать 3 борта без вооружения? Вот и я нет. Но те, кто сбивал явно знали что делают. По остальному да, перебор. Я никогда не входил в орден адептов святого Пригожина, но всё это как-то очень странно.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:28
      0
      Самолёт дрэло прикрывали 2 вертушки с помехами. Вы знаете кто там был? И зачем сбивать 3 борта без вооружения?

      А что они там делали "без вооружения"?
      Столько видео, где какие-то неопознанные предметы летят из них. И почему-то стоящая гражданская фура ни с того, ни с сего взлетает на воздух... еще бы надо расследование по факту гибели мирного населения при действиях авиации проводить.
  21. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:21
    +3
    Пригожин, как не крути совершил преступление - но это следствие. Кто-то же довел ситуацию до того, что частная военная организация воюет на своей территории. Шойгу преступник не меньше, если не больше. До сих пор не вылез "из под стола". Неужели ВВП не понимает, что его окружение ненадежно. А если посмотреть, как ростовцы общались и провожали Вагнер, то это звоночек власти. Страшно даже представить во, что это может вылеться в недалёком будущем. Интересно с этого будут сделаны выводы?
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:34
      -1
      Неужели ВВП не понимает, что его окружение ненадежно. А если посмотреть, как ростовцы общались и провожали Вагнер, то это звоночек власти.

      Всё они понимают, только окружение должно быть максимально лояльным, а где среди таких надежных найдешь...
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:43
        +4
        Но с таким окружением можно в клетке в Гааге оказаться и это в лучшем случае. Ни чему история не учит. Показательный пример Николая 2.
  22. литий17
    литий17 Сегодня, 08:30
    +4
    Ну да, Кадыров конечно еще тот патриот. Создал страну с экономикой и армией которую если что и главнейший будет опасаться тронуть! Ясно что ему выгодно дружить, но я бы посмотрел на Рамзана если бы его ЧВК "Ахмад" снабжало и кидало МО РФ! А уж если кто либо посмел стрельнуть в его сторону .... !!! Вот тогда бы лезгинку они бы станцевали...!
  23. РАЗВЕДЧИЦА
    РАЗВЕДЧИЦА Сегодня, 08:33
    +1
    Инфернальные сутки,что могу сказать."что это было?"-задают вопрос многие.
  24. OldMichael
    OldMichael Сегодня, 08:36
    0
    Цитата: Сибирский цирюльник
    Нечто подобное можно было предсказать заранее, до вчерашних событий.


    То, что конфликт Шойгу с Пригожиным «разбух» до крайности, стало очевидным, даже для неискушенной публики, ещё в апреле. А Хуженетовича плющило (и, возможно — небезосновательно) с момента захода Вагнера в Сирию.
    И тогда же, в апреле, укрепились соображения о том, что за этим конфликтом просматриваются британские уши. Почему именно британские? Рекомендую книгу Вейнера «ЦРУ. Правдивая история».
    Контрразведке теперь придётся сильно попотеть, чтобы понять, где и что проморгали. (Не сомневаюсь, что эта работа уже закипела, и не сегодня, и даже не вчера.)

    hi
  25. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 08:43
    +5
    Мое уважение к Кадырову после отой публикации Упало...
  26. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 08:43
    0
    Мое уважение к Кадырову после отой публикации Упало...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:21
      0
      Он, наверное, очень расстроился, узнав про это.) А у меня, как и у многих, пропали остатки уважения к Пригожину, от чего последнему ни холодно, ни горячо.
  27. Комментарий был удален.
  28. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 09:10
    +1
    Почти посты, много букфф.
    Общий план: душит жаба, что не срослось.
    Я ростовчанин, вагнерам аплодировали, за то что одумались и приняли правильное решение. Только не за то что вошли в Ростов. Знаете и чай с печеньками им не носили и в живой щит не вставали.
  29. Million
    Million Сегодня, 09:17
    +1
    У академика у самого рыло в пуху.Лучше бы помолчал.
  30. Likant
    Likant Сегодня, 09:19
    +1
    Ну, Кадыров, естественно, будет комментировать "официальную" версию Кремля! Но вряд ли Пригожин сорвал бы людей с позиций, сорвал бы с позиций технику из-за земельного участка! Он - военный человек, довольно опытный, и чтобы так сорваться действительно нужны веские причины! Изначально он заявлял, что по тыловым размещениям его войск были нанесены удары со стороны ВС РФ, и это действительно весомая причина, чтобы сорвать войска с техникой с позиций! А то, что нам будут сейчас втирать с экранов телевизора - это "Ролтон" на уши, не более!
  31. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:24
    +3
    Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности.(...) Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок

    - заявил глава Чечни.
    Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне

    - написал глава Чечни в своем ТГ-канале.
    Кадыров лучше бы поведал "в своём ТГ-канале" о том кто и по чьему приказу расстрелял колонну ЧВК "Вагнер" на территории Российской Федерации 24 июня 2023 года в первой половине дня, о том в связи чем или кем обманули вагнеров в Бахмуте при обеспечении армейским имуществом которое обязаны были выдать согласно боевого распоряжения. Рамзан Ахматович и ранее не отличался широтой взглядов и глубиной мысли... request
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:32
    +3
    Евгений Пригожин смешал свой бизнес с делами государственной важности, утверждает глава Чечни.

    Надо же...Про чеченских «неадекватов» тоже много чего говорят...Можно вспомнить и о 100-миллиардных безвозмездных поступлениях в бюджет:
    1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 125 457 715,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 106 278 950,1 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 19 178 765,1 тыс. рублей;

    Хватит навешивать собак и строить из себя третейского судью.
    Это не мужские поступки.
    Суть дела известна троим: А.Г. Лукашенко, В.В.Путину и Е.В. Пригожину...Кадырова Р.А. в этом списке нет...
    * * *
    Про дочку Пригожина вспомнил сразу, а про дочку Шойгу с мужем не сказал ни слова...
  33. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:46
    0
    Кадыров заявил, что у Пригожина личные амбиции перевесили любовь к Родине

    Помимо дураков и дорог в России есть еще одна беда: каждый, у кого появляется своя карманная армия, рано или поздно начинает считать себя этаким царьком, которому море по колено и который начинает двигать себя мнить выше Господа Бога. За примерами далеко ходить не нужно. Каждый может мысленно перенестись назад в лихие 90-е, и увидеть, что подобное наблюдалось повсеместно в каждом регионе России, где местный локальный царек становился выше местной, региональной власти, а олигархи вообще заменяли верховную власть. К сожалению, Россия не до конца очистилась от этого подарка лихих 90-х. Рецидивы до сих пор случаются. Под действием успехов "музыкантов" у их начальника помутилась психика, снесло крышу, и он возомнил себя верховным правителем России. Как результат - военный мятеж в период войны.
    Небольшой вывод.
    1. Никаких ЧВК в самой России не должно быть. Все воинские подразделения внутри России должны быть подразделениями Министерства обороны, подчинены единственному командованию и действовать по присяге.
    2. ЧВК как подразделения, не подчиненные Министерству обороны России, должны действовать только за границами России.
  34. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 09:48
    +1
    Если разговор зашёл про личные амбиции, надо тогда вспоминать всех действующих лиц этого пиндеца. Например, Шойгу.
  35. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:01
    0
    А, ларчик просто открывался(с) Хотя, я думаю, что тут не только это. Что? Если узнаем, то очень не скоро.