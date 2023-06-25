Кадыров заявил, что у Пригожина личные амбиции перевесили любовь к Родине

Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности.(...) Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок

Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне

Причиной "похода на Москву" стали личные амбиции Пригожина, вышедшие на первый план. Об этом заявил Рамзан Кадыров, сделавший соответствующую запись в своем ТГ-канале.Евгений Пригожин смешал свой бизнес с делами государственной важности, утверждает глава Чечни. У Пригожина, а куратор ЧВК "Вагнер", в первую очередь бизнесмен, причем успешный, в последнее время во многих делах "не складывалось", особенно в Санкт-Петербурге. Пиком, как утверждает Кадыров, стал отказ властей города предоставить дочери Пригожина какой-то земельный участок.- заявил глава Чечни.Кадыров призвал бойцов ЧВК "Вагнер" трезво оценивать ситуацию и думать не о своем кураторе, а о семьях и детях, которые могли потерять отцов, братьев и т.д. из-за амбиций одного человека. Вчера все завершилось более-менее нормально, хотя кровь все же пролилась. В ином случае нас ждало жесткое подавление вооруженного мятежа с многочисленными жертвами.- написал глава Чечни в своем ТГ-канале.