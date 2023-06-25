Песков: Кадровые перестановки в Минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались

Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались

Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов

Кадровые перестановки в Министерстве обороны России в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Переговоры с куратором ЧВК "Вагнер" велись вчера, 24 июня, Пригожин требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова, которые, по его мнению, виновны в полном развале армии, а также в происходящем на фронте. Фактически захватив штаб Южного военного округа в Ростове, куратор ЧВК "Вагнер" выдвинул свои требования и стал ожидать их выполнения, двинув колонны бойцов "Оркестра" на Москву.В течение дня с Пригожиным велись переговоры, но перелом наступил только ближе к вечеру, когда с ним пообщался президент Белоруссии Алескандр Лукашенко. В итоге все закончилось более-менее нормально, большой крови удалось избежать, колонны ЧВК "Вагнер" развернулись и отправились к местам временной дислокации. Сам Пригожин должен был отправиться в Белоруссию, российский и белорусский лидеры обещали ему неприкосновенность. Как утверждают в Кремле, перестановки в Минобороны в ходе переговоров не обсуждались.- заявил Песков.По словам пресс-секретаря российского лидера, вопросы смены руководства военного ведомства находятся в компетенции президента, поэтому эта тема в ходе переговоров не поднималась.- завил Песков.