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Песков: Кадровые перестановки в Минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались

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Песков: Кадровые перестановки в Минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались

Кадровые перестановки в Министерстве обороны России в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Переговоры с куратором ЧВК "Вагнер" велись вчера, 24 июня, Пригожин требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова, которые, по его мнению, виновны в полном развале армии, а также в происходящем на фронте. Фактически захватив штаб Южного военного округа в Ростове, куратор ЧВК "Вагнер" выдвинул свои требования и стал ожидать их выполнения, двинув колонны бойцов "Оркестра" на Москву.

В течение дня с Пригожиным велись переговоры, но перелом наступил только ближе к вечеру, когда с ним пообщался президент Белоруссии Алескандр Лукашенко. В итоге все закончилось более-менее нормально, большой крови удалось избежать, колонны ЧВК "Вагнер" развернулись и отправились к местам временной дислокации. Сам Пригожин должен был отправиться в Белоруссию, российский и белорусский лидеры обещали ему неприкосновенность. Как утверждают в Кремле, перестановки в Минобороны в ходе переговоров не обсуждались.

Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались

- заявил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, вопросы смены руководства военного ведомства находятся в компетенции президента, поэтому эта тема в ходе переговоров не поднималась.

Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов

- завил Песков.
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150 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 08:18
    +50
    Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной. Их и раньше не слишком уважали, а теперь ещё хуже. Имхо. Могу быть не прав. А может их и на мороз кинут, но врядли
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:23
      +7
      Цитата: WhiteFallen
      Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной. Их и раньше не слишком уважали, а теперь ещё хуже. Имхо. Могу быть не прав. А может их и на мороз кинут, но врядли

      Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:30
        +9
        Цитата: Арон Заави
        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.

        А в чем шок то? Идет гражданская война и армии свободно перемещаются по территории страны. Что там "свои", что тут
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 09:08
          +6
          Цитата: svp67

          А в чем шок то? Идет гражданская война и армии свободно перемещаются по территории страны. Что там "свои", что тут

          Когда это началось, то все эксперты и на всех каналах утверждали, что Росгвардия прихлопнет мятеж за несколько часов. То как беспрепятственно мятежники катили по РФ , вызвало у них шок. Основной вопрос был, а где же те силы о которых мы столько читали и рассказывали с экранов.
          1. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 09:11
            -2
            где же те силы о которых мы столько читали и рассказывали с экранов.
            Похоже нт ни от внешнего врага защищаться, ни от внутреннего.
            1. alexandreII
              alexandreII Сегодня, 09:54
              0
              А кого Вы считаете внутренним врагом?Вагнера?По ходу Вы что то попутали....
          2. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 09:25
            +3
            Цитата: Арон Заави
            Основной вопрос был, а где же те силы о которых мы столько читали и рассказывали с экранов.

            Это хорошо, что местоположение "тех сил" сохранили в секрете. wink Арон, не ужели вы думаете, что остановить колонну сложно? Но зачем нам БД внутри страны? Реально, велись торги и с вероятностью большой предполагался результат. Было бы иначе, о и было бы иначе...
          3. Egorovich
            Egorovich Сегодня, 09:29
            +5
            ИМХО, что этот спектакль был хорошо разыгран - Все противники Путина, и тайные и явные, должны были бы присоединиться к Пригожину. Спектакль закончен и теперь все актеры на сцене, результаты воочию на виду. Последствия увидим сами.
          4. Aлеkc
            Aлеkc Сегодня, 09:41
            -1
            Росгвардия создавалась не для этих целей
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 08:33
        +2
        Ну это все же не палестинцы или укропцы.
      3. user1212
        user1212 Сегодня, 08:35
        +4
        Цитата: Арон Заави
        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.

        Ну не совсем беспрепятственно, но приказа безусловно открывать огонь по бойцам чвк до ЛС МО не доводили. По крайней мере массово. Там с вооружением и опытом люди, так что попытка тормознуть их силами ДПС выглядела бы и трагично и комично одновременно, к тому же заставляя всех причастных однозначно выбрать сторону и идти до конца, чего никому не хотелось. Какие приказы были у летунов, спн и вв, это мы узнаем не скоро, если вообще узнаем. В целом же стрельба по музыкантам была бы сейчас уж слишком нежелательной прежде всего для Шойгу. У людей накопились претензии к МО, которые уж очень перекликаются с позицией Пригожина, хотя в целом бунт поддержки не нашел ни в армии, ни в народе.
        1. Любитель_чтения
          Любитель_чтения Сегодня, 08:43
          +4
          Ну как же. Было сказано, что МО получило соответствующие указания. Но было бы ещё страшнее узнать, что приказ не выполняется. А это цепная реакция.
          1. user1212
            user1212 Сегодня, 08:54
            +2
            Цитата: Любитель_чтения
            Было сказано, что МО получило соответствующие указания

            тут два момента. Во первых я специально уточнил безусловно открывать огонь. Т.е. видишь колонну стреляй, это враг. Такого не было. Во вторых что там получили генералы, СПН и летуны я не знаю, но до армейских частей приказа открывать огонь не доводили на сколько мне известно
            1. Любитель_чтения
              Любитель_чтения Сегодня, 09:15
              -1
              Я думаю не от человеколюбия это было сделано. Вертолёты же отправили. Бомбу скинули и благополучно промазали. Это к вопросу о многочисленных поражаемых в сводках складах. Я думаю знали, что кто-то мог отказаться стрелять. Или не дай Бог присоединился бы...
              1. A2AD
                A2AD Сегодня, 09:51
                +2
                Я думаю знали, что кто-то мог отказаться стрелять. Или не дай Бог присоединился бы..
                Хуже всего для них было то, что отдав приказ стрелять и поставив перед одноначным выбором, они прекрасно понимали что минимум половина выберет не рублевско-кремлевских, а сторону простого народа.
            2. Sergej1972
              Sergej1972 Сегодня, 09:27
              +1
              Думаю, если бы попытались войти в столицу, огонь был бы открыт, использовались бы все силы и средства.
        2. Сергей Т19
          Сергей Т19 Сегодня, 09:11
          +2
          Захватить безпрепядственно главный штаб южной группировки, как бы ну ни@@@ себе!!! А если бы украинское ДРГ???
          1. Aleksandr21
            Aleksandr21 Сегодня, 09:33
            +5
            Цитата: Сергей Т19
            Захватить безпрепядственно главный штаб южной группировки, как бы ну ни@@@ себе!!! А если бы украинское ДРГ???


            Тогда, дела были бы плохи..... хотя меня, больше поразили задействованные силы, Росгвардия/спецназ/армия и кого только не было, спрашивается, если у нас такие огромные силы правопорядка, почему бойцов не хватает в зоне СВО ? Почему Белгородская и прилежащие области, страдают от наплыва ДРГ ? Мобилизацию опять же проводили.... хотя казалось бы, столько силовиков у нас в стране, бери не хочу.

            Но видно, народа, власть боится больше... чем внешней угрозы.
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 09:41
              0
              Цитата: Aleksandr21
              если у нас такие огромные силы правопорядка

              Где Вы увидели огромные силы? Вагнеры творили, что хотели. И остановились потому, что сами захотели. Не нашлось сил, чтоб им помешать.
              1. A2AD
                A2AD Сегодня, 09:54
                0
                Не нашлось сил, чтоб им помешать.
                Не нашлось, или все-же не захотело?
              2. Aleksandr21
                Aleksandr21 Сегодня, 09:56
                0
                Цитата: Тарелка
                Где Вы увидели огромные силы? Вагнеры творили, что хотели. И остановились потому, что сами захотели. Не нашлось сил, чтоб им помешать.


                У нас официально Росгвардия 340 тысяч человек, МВД 770 тысяч, а ещё есть ФСБ, ФСО и другие силовые структуры... так что бойцов много можно набрать, т.е тех людей кто умеет обращаться с оружием, и имеет опыт (службы в армии, боевой опыт).

                И если бы, дело дошло до мясорубки, то Вагнер от пары дней до недели/месяца бы разбили, с привлечением армии и всех силовиков.... конечно, Вагнеровцы в долгу бы не остались, и забрали с собой, много народа т.к. воевать они умеют).

                И очень хорошо, что закончилось всё малой кровью. Но штат силовиков в нашей стране, очень впечатляет.... и он задействован слабо в СВО (армию в расчет не берём), т.к. резервы есть и они большие.
          2. oppozite28
            oppozite28 Сегодня, 09:36
            +2
            Захватить безпрепядственно главный штаб южной группировки, как бы ну ни@@@ себе!!! А если бы украинское ДРГ???
            Смотря с какой стороны спрос. Со своих или с чужих. Настоящие украинские ДРГ сейчас это беженцы из г-ва Украина находящиеся на территории Российской Федерации под предлогом "мы же тоже русские помогите". Самые опасные ДРГ в прямом смысле слова!!!
          3. Eragon
            Eragon Сегодня, 09:38
            +2
            В мирном городе захватить штаб? Да запросто. Там нет ни дотов, ни окопов, даже блокпостов нет. Комендантская рота и л/с учреждения. Всё. Против внезапно заехавших танков - ничто. А против ДРГ, у которой максимум тяжелый пулемёт и гранатомёты - вполне хватит, по крайней мере продержаться, пока подкрепление не подойдёт.
        3. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 09:25
          -3
          В армии, "вагнеровцев" и до этих событий, мягко говоря, не любили, что уж говорить о нынешней ситуации.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 09:38
            +2
            Цитата: Sergej1972
            В армии, "вагнеровцев" и до этих событий, мягко говоря, не любили, что уж говорить о нынешней ситуации.


            По какой причине не любили ? Сухпайки у наших вояк отбирали или своими не делились ? Или вперед наших на штурм шли ?
          2. Теренин
            Теренин Сегодня, 09:40
            +1
            Цитата: Sergej1972
            В армии, "вагнеровцев" и до этих событий, мягко говоря, не любили, что уж говорить о нынешней ситуации.

            Это вы про украинскую армию?
            1. A2AD
              A2AD Сегодня, 09:57
              0
              Это вы про украинскую армию?
              Думаю про Российскую. Только не про всю армию, а исключительно про лампасы.
      4. 1976AG
        1976AG Сегодня, 08:38
        +7
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: WhiteFallen
        Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной. Их и раньше не слишком уважали, а теперь ещё хуже. Имхо. Могу быть не прав. А может их и на мороз кинут, но врядли

        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.


        А если бы мы устроили мясорубку, в которой полегло бы тысяч 10-15 человек у них бы шока не было ? Не забывайте, это тоже наши ребята, которые доблестно сражались за независимость нашей Родины ! Это совсем не то, что мочить безоружных Палестинцев.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:43
          0
          Цитата: 1976AG
          Это совсем не то, что мочить безоружных Палестинцев.

          Сейчас Вам на пальцах разъяснят, что мол "вы не понимаете, это - другое" stop
      5. Igor1915
        Igor1915 Сегодня, 08:44
        +10
        Для меня именно в этом соль , в нормальном государстве если есть такая организация как Чвк должны быть люди за неё отвечающие , получается здесь ( как показало сво и практически везде) полное ничего. Коллективное дилетантство.
        1. Ольгея
          Ольгея Сегодня, 09:49
          0
          Цитата: Igor1915
          Для меня именно в этом соль , в нормальном государстве если есть такая организация как Чвк должны быть люди за неё отвечающие , получается здесь ( как показало сво и практически везде) полное ничего. Коллективное дилетантство.

          Не стоит паниковать. Конечно, надо признать, что ребята доблестно сражались, хотя и к Пригожину есть вопросы по эффективности (но не суть дела).
          До определённого момента или на определённых условиях ЧВК нужен. Но ровно до тех пор, пока не появился риск от самого ЧВК.
          Сейчас, вероятно, переподчинят.
      6. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: WhiteFallen
        Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной. Их и раньше не слишком уважали, а теперь ещё хуже. Имхо. Могу быть не прав. А может их и на мороз кинут, но врядли

        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.

        Почему-то это вызвало шок у определенных экспертов (помните свой вчерашний бой под Воронежем?)
        Я, например вчера утром написал, так оно и вышло, хоть наполучал минусов:

        Теренин (Геннадий)
        2
        Вчера, 08:11
        Хватить уже заводить одну и ту же пластинку про изолирование России. ....
        А, вагнерОв и Минобороны разведут по сторонам.
      7. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:15
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: WhiteFallen
        Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной. Их и раньше не слишком уважали, а теперь ещё хуже. Имхо. Могу быть не прав. А может их и на мороз кинут, но врядли

        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.


        Хронология вчерашнего похода Пригожина.
        В начале третьего "Вагнер" зашел в Ростов-на-Дону, после чего Пригожин обвинил главу Генштаба Валерия Герасимова в отдаче приказа бомбить с самолетов колонны ЧВК. В три часа ночи эти колонны зафиксировали на дорогах в Ростовской области, а около четырех утра Пригожин сообщил, что его бойцы сбили атаковавший их вертолет. Появились видеозаписи с перестрелкой между "Вагнером" и войсками в Ростовской области. В шесть утра ЧВК берет под контроль штаб Южного военного округа, здания ФСБ, управления полиции и горадминистрации Ростова. Мэр Москвы Сергей Собянин объявляет проведение в столице антитеррористических мероприятий. В 7:30 появляется видео, где в штабе ЮВО Пригожин докладывает замминистру обороны Евкурову и замначальнику Генштаба Алексееву о сбитии трех российских вертолетов и объясняет, что поведет подразделение на Москву, если ему не выдадут Шойгу и Герасимова.


        Полдевятого беглый олигарх Ходорковский призвал своих сторонников в РФ "помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима". Тогда же колонна "Вагнера" была замечена в Воронежской области. В 9 утра на территории Москвы и Московской области ФСБ ввела режим контртеррористической операции. ... где-то в Воронежской области между вагнеровцами и правительственными войсками завязалась перестрелка.Полдвенадцатого появилась информация о том, что один из бойцов "Вагнера" был убит при попытке покушения на Пригожина. Также был сбит еще один военный вертолет, а колонну мятежников с передвижной системой ПВО "Панцирь" засекли на пути к аэродрому в Ростовской области.

        https://dzen.ru/a/ZJeUG25ZDn0IhnKO

        В течение следующего часа колонны мятежников видели двигающимися в сторону Москвы в Воронежской и Липецкой областях. В 13:45 были нанесены авиаудары по колоннам и по территории рядом со штабом ЮВО в Ростове.Пока 4-5 тысяч вагнеровцев (по сообщениям, во главе с командиром Уткиным) пробивались к Москве через расставленные на их пути заслоны из старых грузовиков, в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали сайты информагентств пригожинского медиахолдинга "Патриот" РИА ФАН, "Народные новости" и др.Примерно в 19:50 появились сообщения об ударе российской авиацией по мосту в селе Бродовое Аннинского района Воронежской области, по пути к закрытому городу Борисоглебск-45, поскольку МО РФ посчитало ненулевой вероятность захвата "Вагнером" военной части с ядерным оружием.Зато в 20:20 стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых тот заявил, что разворачивает свои вооруженные силы и уводит их в тыловые лагеря в обмен на гарантии для вагнеровцев.
      8. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 09:15
        +1
        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.

        утверждали, что Росгвардия прихлопнет мятеж за несколько часов

        А надо было закидать чугунием авиацией с тысячами и десятками тысяч жертв? Чтобы люди друг друга возненавидели? Или вагнеровцы окопались где-то в Ростове и неделями оборонялись, неся потери с обоих сторон ... не потому, что они против России, а потому что власть не оставила им другого выбора, руководствуясь тем, чтобы как выс сказали "прихлопнуть мятеж" и раскатать?!

        Вместо этого все разрулили и закончилось практически без кровопролития.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 09:29
          +1
          А надо было закидать чугунием авиацией с тысячами и десятками тысяч жертв?

          Скорее всего среди летчиков не нашлось самоубийц чтобы попробовать совершить бомбометание в условиях работы ПВО.
      9. grem
        grem Сегодня, 09:15
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.

        Арон это наши внутренние проблемы и Россия их решила и решит ..!
        Ты бы лучше проблемы Израиля тут озвучил ..А они у вас в будущем очень будут серьезные !!!
        Вооружение из усраины ваше с Зеленским уже по всему миру распространилось Как думаешь,где оно концентрируется ВСЕ ?
        Вот вот Арон ,копайте окопы и поглубже ..Мы арабов теперь сдерживать не будем ..Надоело !!!
      10. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 09:28
        0
        Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.
        Потому как Израиль не Россия
      11. Сергей Егоров_3
        Сергей Егоров_3 Сегодня, 09:37
        0
        Так их никто и не встречал,тянули по максимуму,чтоб крови не было,а в подмосковье,на въездах в москву уже и спецназ стоял и росгвардия,там сотни тысяч человек было,вчера из москвы всю ночь техника выезжала,думаешь пригожин на уговоры пошел,он не глупый,он уже знает,что его нет,просто там без шансов было вообще,у него расчет был на то,что народ выйдет и поддержит его,но не прокатило
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:25
      +5
      Они (Шойгу и Герасимов) продолжат на своих местах. Вот увидите. Вряд ли будут сделаны определённые выводы из произошедшего.
      1. WhiteFallen
        WhiteFallen Сегодня, 08:27
        +7
        Очень хочется, что б вы ошибались. А так посмотрим, уж больно скандал большой. Как и позор
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:28
          +3
          Да, хотелось бы чтобы я ошибался в этом вопросе... А скандал конечно очень большой...
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 08:32
        +5
        Цитата: Nexcom
        Они (Шойгу и Герасимов) продолжат на своих местах.

        Думаю, что не надолго... Уж скандал больно сильный вышел. Только, в данной ситуации, я бы не радовался их отставке. Пока не увижу, кто придет на их смену
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 09:51
          +2
          Цитата: svp67
          Думаю, что не надолго... Уж скандал больно сильный вышел. Только, в данной ситуации, я бы не радовался их отставке. Пока не увижу, кто придет на их смену

          Скандала не будет. Третий десяток лет власть перетасовывает колоду и раскладывает карты в стопки...
          Назовите, хотя бы, одно НОВОЕ ЛИЦО ВО ВЛАСТИ, с назначением которого на должность стали происходить кардинальные перемены в ведомстве.
          Храм всея ВС РФ...Всемирные «покатушки» на танках...Выставки макетов...Воровство бюджетных средств...Создание МО, в котором собраны гражданские люди без всяких военных талантов...Ежегодные парады несуществующей техники с обязательным «крёстным знамением»...Успешно проваленная мобилизационная готовность...
          Это только видимые «успехи»...
          В результате мы имеем невиданный скандал, едва не вылившийся в трагедию...
          * * *
          Некого на смену приводить. Воспитание человека в буржуйском сырьевом государстве накладывает на него черты стяжательства, угодничества «сильным мира сего», верноподданичества...Яркие личности, неподражаемые таланты и умы в этом мире появляются только за очень большие деньги...
      3. dimy44
        dimy44 Сегодня, 08:43
        +3
        Цитата: Nexcom
        продолжат на своих местах.
        Возможно, профнепригодность этих руководителей признается наверху, но снять их - значит выполнить условия мятежников. Так вот...
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 09:56
          0
          Цитата: dimy44
          Возможно, профнепригодность этих руководителей признается наверху, но снять их - значит выполнить условия мятежников. Так вот...

          Да не так вот...Это признать, что существующая система власти провальна по сути, что в ней нет места настоящим независимым профессионалам...
      4. grem
        grem Сегодня, 09:27
        -2
        [quote=Nexcom]Они (Шойгу и Герасимов) продолжат на своих местах. Вот увидите. Вряд ли будут сделаны определённые выводы из произошедшего.[/quot/
        Это будет ОЧЕНЬ плохо для России !!! Надеюсь ,что вы окажетесь не правы ! МО РФ и Генштаб ,должны возглавить боевые офицеры из окопов и т.д. Понимающие все эту коррупционную систему созданную еще в 90 -х
        Пора ломать ВСЕ и заново строить ! надеюсь ВВП это все понял ? Или опять мятеж нужен ,уже в глубине России с вилами ?
      5. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 09:31
        0
        Это дело принципа. Назначение и отстранение от должности этих должностных лиц прерогатива Президента, поэтому они останутся на своих. Как вариант, для Герасимова создадут новый пост, скажем помощника президента по военным вопросам, но я в этом не уверен.
      6. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:44
        0
        Я надеюсь, что основной вывод - необходимость карать инициаторов мятежа - сделан всё же будет.
    3. grem
      grem Сегодня, 08:33
      -7
      Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались

      Конечно не обсуждались ,они уже давно назрели ..Просто нужен был претендент и такая заварушка на пару дней ..
      Все это уже заранее было спланировано и надеюсь результат БУДЕТ ..Пора уже давно разгонять паркетных хенералов и полковников !! России нужны настоящие военные спецы в МО и Генштабе .. soldier
      ВВП все что Пригожин говорил то и озвучил вообщем то Ну почти !!!

      Да уж эйфория у наших нытиков прошла и особенно у укросаксов ..Мятеж был спектаклем !!! хе хе
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:39
        +17
        Цитата: grem
        Мятеж был спектаклем !!! хе хе

        Вы на похороны пилотов придите и их близким это расскажите, может тогда они поймут, за что убили их отцов, сыновей, братьев...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:52
          +4
          Цитата: svp67
          Цитата: grem
          Мятеж был спектаклем !!! хе хе

          Вы на похороны пилотов придите и их близким это расскажите, может тогда они поймут, за что убили их отцов, сыновей, братьев...

          Да. Это трагедия.
          Я, реально вчера был огорчен до ... невозможности.
        2. grem
          grem Сегодня, 09:03
          +1
          Цитата: svp67
          Цитата: grem
          Мятеж был спектаклем !!! хе хе

          Вы на похороны пилотов придите и их близким это расскажите, может тогда они поймут, за что убили их отцов, сыновей, братьев...

          А вот кто их направил ,это сейчас и выясняют и кто там по базам отдал приказ бомбить и т.д.
          Я понимаю Сергей всю трагичность вчерашних событий ..Но чирий лопнул все же и весь гной вышел ..Проблем ОЧЕНЬ много в России !!!
          Я жду от всего этого ,больших перемен и надеюсь в лучшую сторону для России и солдат наших !!!
          Интендантов и прочих паркетных нужно ВЕШАТЬ !
          Там реально уже мафия давно сформировалась на крови наших солдат !
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 09:15
            +1
            Цитата: grem
            кто там по базам отдал приказ бомбить

            И для это надо в отместку сбивать "спецборта", РЭБа, воздушный командный пункт? Они то по "Вагнерам" в тот момент не работали, они выполняли задачи войск в СВО...
            Вред который нанесли "музыканты", нам еще предстоит ощутить
            1. Aleksandr21
              Aleksandr21 Сегодня, 09:44
              0
              Цитата: svp67
              Вред который нанесли "музыканты", нам еще предстоит ощутить


              По сравнению, с тем, как развалили армию к 2022 году, и сколько народу погибло на СВО (из за ошибок, просчетов, некомпетентности) это не так много, хотя любые потери это трагедия, прежде всего для семьи и государства.

              А самое главное, чтобы выводы были сделаны, не в плане ЧВК а в целом, касательно армии и тех лиц, кто ей управляет. У нас кстати, личная армия и у главы Чеченской республики есть, бойцы верну ему, а уже потом Путину и государству.... и это не 25-50 тысяч бойцов, а сотни тысяч, которых можно мобилизовать + часть народа, с боевым опытом, и над этим стоит серьёзно подумать.
          2. Sergej1972
            Sergej1972 Сегодня, 09:34
            +1
            Безоружные вертолеты РЭБ, которых и так не хватает, зачем были сбиты? Там пилоты были профессионалы высочайшего класса, каждый из которых для армии и государства ценнее любого вагнеровца.
        3. Любитель_чтения
          Любитель_чтения Сегодня, 09:08
          +1
          Большой вопрос. Зачем их надо было туда отправлять после первого сбитого вертолёта? Бросать на колонны с ПВО одиночные вертолёты??? Это преступный приказ. Безумно жаль ребят. Слов просто нет...
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 09:18
            +4
            Цитата: Любитель_чтения
            Большой вопрос. Зачем их надо было туда отправлять после первого сбитого вертолёта?

            Вертолеты комплекса "Рычаг", которых сбили три штуки, это вертолеты обеспечивающие и прикрывающие авиацию системами РЭБ, у них и вооружения то почти нет. А сбитый Ил-22, это летающий КП, опять же управляющий действия ми авиации, по задача войск в СВО... Оружия так же не имеет. Сбить такие машины могли лишь только ВРАГИ
            1. Любитель_чтения
              Любитель_чтения Сегодня, 09:35
              -1
              Как они там оказались? Зачем посылать туда безоружные вертолёты? Или вы хотите сказать, они там просто мимо пролетали и их сбили заодно?? Вагнер шёл не ордой, а узкой полоской по трассе. Много вопросов к этим полётам.
            2. Konnick
              Konnick Сегодня, 09:36
              -1
              Сбить такие машины могли лишь только ВРАГИ

              Не надо навешивания ярлыков.
              Может враги те, кто послал эти безоружные вертолеты РЭБ для гашения связи в колоннах ЧВК. Вот у таких точно мозгов нет, таким только метлу в руки доверить можно...
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 09:51
                0
                Цитата: Konnick
                Не надо навешивания ярлыков.

                Это не ярлык, это факт
                Цитата: Konnick
                Может враги те, кто послал эти безоружные вертолеты РЭБ для гашения связи в колоннах ЧВК.
                "Рычаг" предназначен для борьбы с системами ПВО и бортовыми локаторами истребителей, систем наведения и управления ВТО и БПЛА И действовали они в тех районах, в которых действовали и ранее.
                Цитата: Konnick
                Вот у таких точно мозгов нет, таким только метлу в руки доверить можно...

                Вот только "музыканты" до сих пор не ушли с аэродрома "Миллерово" и мешают эффективной работе нашей авиации на направлении, это как?
            3. Sergej1972
              Sergej1972 Сегодня, 09:37
              0
              Считаю, на лиц, сбивших вертолёты и самолёт, прощение не должно распространяться. Они должны быть выявлены и наказаны.
        4. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 09:34
          0
          Желание МО забрать контроль за военными формированиями "Вагнера" вылилось в мятеж, устроенный Пригожиным. Я даже не знаю к чему могут привести последствия данного эпизода.
    4. Комментарий был удален.
      1. grem
        grem Сегодня, 09:04
        -7
        Ну хватит постить фигню ..Пригожин конечно амбициозен ,но ОН все же НАШ оказался !! hiЧВК ушли в Белоруссию ,возможно там удар будет в тылы укросаксов ..Я так считаю !
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 09:36
          0
          В Белоруссию уедет лично Пригожин, как физическое лицо. Вы это до сих пор не поняли?
    5. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 09:00
      0
      Примирение с Пригожиным состоялось...
    6. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:21
      +1
      Знаете уважаемые форумчане, в тар тарары скатиться можно как оказалось в одну секунду, ничего не поменялось за 30лет. Власть оказалась слаба, только хорохоряться. request
    7. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 09:28
      +2
      Цитата: WhiteFallen
      Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной.
      Они просто повторили подвиг Керенского который сбежал переодевшись в женское платье (верховным было же объявлено что мы стоим на пороге 17 года). А теперь их можно переодеть обратно, отмыть и брошки прицепить "За победу над Пригожиным".
    8. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: WhiteFallen
      Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной. Их и раньше не слишком уважали, а теперь ещё хуже.

      А у вас возникает уважение к Пригожину, от таких популистских "требований":
      Пригожин требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова, которые, по его мнению, виновны в полном развале армии
      ???
      Я не в оправдание Шойгу и Герасимова. Так, любопытно.
      На кого расчитаны такие эфирные лозунги?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:19
    +4
    Ну посмотрим, посмотрим.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. grem
      grem Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Ну посмотрим, посмотрим.
      Знаю, знаю текст моего комментария.

      все вас поняли wink lol
  3. wanna
    wanna Сегодня, 08:23
    -3
    Страна, воюющая с НАТО, разрывает друг друга изнутри. Что это заставляет другие страны думать о России?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:50
      0
      Что достаточно занести денюжку кому надо, тот устроить бучу (во всех смыслах), потом с ним договорятся, и он сможет безнаказанно уйти. Чтоб потом - мало ли - ещё чего устроить.
      Надеюсь, отмена уголовных дел это лишь на публику, а по факту пусть всё же кончат за углом где-нибудь тех, кто это устроил. Да, избежать больших боёв с Вагнером - это правильно. Русские не должны убивать русских. Да и бойцы там, как по мне, ни в чём не виноваты. Подписались выполнять приказы начальников - вот и выполняли, это уважаемо. А вот тем, кто отдал такие приказы: захват штаба, Ростова, марш на Москву, определённо надо жизненный цикл экстренно оборвать.
      Навального подвели к кутузке, а Пригожина что, отпустят? Несмотря на то, что он куда опаснее?
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:23
    +17
    Конечно Пригожин со своим демаршем сильно из берегов вышел. Но и этих стратегов из МО давно пора разогнать по пенсиям. Пора бы уже молодых с боевым опытом выдвигать. И главное, пора бы уже эту западную фигню с назначением на МО кого угодно, кроме кадрового военного заканчивать. Ну не канает это у нас.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 08:24
    +15
    Переговоры с куратором ЧВК "Вагнер" велись вчера,
    То есть сначала объявили его МЯТЕЖНИКОМ, а потом поняли, что сил ему противостоять нет и через сутки его штурмовики будут на окраинах Москвы, решили "пообщаться". А раньше, до объявления о мятеже этого сделать было нельзя?
    В итоге все закончилось более-менее нормально, большой крови удалось избежать
    Потери понесенные нашими ВКС, особенно в высококлассных специалистах РЭБ, связи, управления...они ни как не малые. А пострадавшие полицейские и гражданские... Ну, да "война все спишет..."
    1. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 08:38
      +12
      Для нашей власти этот марш оказался чек-ином. Никто не хотел её защищать. Да, были гневные видосы, заверения поддержки в телеге, увещивания, рогозинские угрозы, несчастные лётчики, которых отправили на убой, три камаза, канава, через которую бы и ребенок перескочил...и всё. Очевидно, что те жалкие блокпосты из пяти мешков и одного БТРа возле МКАДа были бы сметены опытными вагнеровцами за секунды. Власть понимая, что уже ночью москвичи будут делать селфи на фоне танков Вагнера на Красной Площади, бросилась договариваться. Какие выводы будут сделаны? Может повернутся к людям лицом? Неизвестно. То, что эти двое останутся, нет никаких сомнений. Путин в очередной раз не захочет показаться слабаком. История с Сердюковым и Мурадовым тому пример.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:54
        0
        А по-моему, договариваться бросился именно Пригожин, поскольку именно он не получил того, чего хотел - Герасимова и Шойгу. В то время как власть избежала кровопролития и сохранила при этом свои позиции. Пока сохранила. Если Пригожин через какой-то заметный срок будет ещё жив, то о сохранении уже нельзя буде говорить, но пока что можно.
    2. АА17
      АА17 Сегодня, 08:54
      +1
      То есть сначала объявили его МЯТЕЖНИКОМ, а потом поняли, что сил ему противостоять нет


      "Понятийная конституция.

      Статья 1.
      Сильный может все.
      Вся власть в России принадлежит сильным, власть сильных не может быть ограничена ничем, кроме силы.

      Статья 3.
      Сильный не равен слабому. У сильного всегда виноват слабый. В отношении сильных действует презумпция невинности..."

      https://polit.ru/article/2012/04/11/constitution/
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:29
      0
      И мы упрекаем запад в двойных стандартах.....
    4. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:40
      +1
      Пригожин добился того, что его ЧВК сильно скукожится и вполне численности, и тяжёлого вооружения, и в плане боевых возможностей. Значительная часть бойцов посто уйдет на контракт в Минобороны. Не думаю, что теперь у вагнеровцев будут какие-либо преференции в плане снабжения, обеспечения боеприпасами и т.д.
    5. valera75
      valera75 Сегодня, 09:43
      0
      То есть сначала объявили его МЯТЕЖНИКОМ, а потом поняли, что сил ему противостоять нет и через сутки его штурмовики будут на окраинах Москвы, решили "пообщаться". А раньше, до объявления о мятеже этого сделать было нельзя?
      главному как говорят всю информацию мгновенно кладут на стол,а что выходит кто то недоговаривает и откровенно лгут президенту?
      Или он знал но не хотел ничего делать и тогда уже президенту другой страны пришлось уладить этот конфликт?У меня как и у вас подобный вопрос в голове,почему это с осени прошлого года не уладили.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:27
    +3
    "Кадровые перестановки в Министерстве обороны России в ходе переговоров с Пригожиным не обсуждались" - другого заявления и быть не могло в независимости обсуждался этот вопрос или нет. Посмотрим, будут ли сделаны оргвыводы.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 08:31
      +1
      Это понятно, потому что вы не можете удовлетворить требования повстанцев. В противном случае создается впечатление, что российское правительство очень слабое
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 09:22
        +1
        Это понятно, потому что вы не можете удовлетворить требования повстанцев. В противном случае создается впечатление, что российское правительство очень слабое
        Всё правильно сказали, но где Шойгу и Герасимов? Может пора им сказать, что пора вылазить из-под дивана?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 09:55
          0
          Цитата: Гардамир
          Всё правильно сказали, но где Шойгу и Герасимов?

          Я могу предположить, что они работают у себя в кабинете над своими прямыми задачами. У вас есть опровержения?
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:29
    +6
    По словам пресс-секретаря российского лидера, вопросы смены руководства военного ведомства находятся в компетенции президента, поэтому эта тема в ходе переговоров не поднималась.

    А что тогда обсуждали? Уговаривали Пригожина добровольно сдаться что-ли?
    Пригожин конечно ошибся. Он решил, что если он воюет лучше, чем арбатские генералы, и интриговать сможет лучше них? "Ага, прям щаз".
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 08:50
      +8
      Пригожин конечно ошибся. Он решил, что если он воюет лучше, чем арбатские генералы...

      Извините, но Пригожин к планированию и проведению боевых действий не имеет ни какого отношения. Воюют бойцы и командиры ЧВК, командиры же и планируют операции. Пригожин менеджер/куратор, его задача материально техническое и денежное обеспечение, а так же обеспечение в сфере массмедиа. Так что утверждать, что Пригожин воюет лучше арбатских генералов не правильно - отлично воюют бойцы ЧВК. А теперь минусуйте!
      1. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 09:52
        0
        Извините, но Пригожин к планированию и проведению боевых действий не имеет ни какого отношения. Воюют бойцы и командиры ЧВК, командиры же и планируют операции. Пригожин менеджер/куратор, его задача материально техническое и денежное обеспечение, а так же обеспечение в сфере массмедиа. Так что утверждать, что Пригожин воюет лучше арбатских генералов не правильно - отлично воюют бойцы ЧВК. А теперь минусуйте!
        Сложно опровергнуть тот факт что Пригожин работает и справляется со своей задачей менеджера/куратора ЧВК лучше чем два гения военной мысли, виновника "ростовского торжества" армейской мудрости и смекалки
  8. comradChe
    comradChe Сегодня, 08:31
    +9
    Будущему царю- спасителю-батюшке виднее кого из холопов миловать а кого журить. Своих не бросает. Ослов на переправе не меняет. Просто душка
  9. Million
    Million Сегодня, 08:34
    +13
    Ни у народа,ни у армии никакого уважения ни к Шойгу,ни к Герасимову уже не будет.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 08:59
      +3
      Цитата: Million
      Ни у народа,ни у армии никакого уважения ни к Шойгу,ни к Герасимову уже не будет.

      да им это и не надо, главное что они преданно служат не Родине, а своему хозяину, а хозяин своих не сдаёт
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 09:26
        0
        своих не сдаёт
        Здесь интересно, но Пригожин, как и Шойгу оба "свои"
  10. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 08:34
    +5
    Пургомёт, как всегда, многословен и обтекаем в формулировках. "...вряд ли могли... " – это "да" или "нет"? "... в соответствии с Конституцией РФ..." – в свете прекращения дела против мятежника это ваще не аргумент. И даже в отрыве от требований Пригожина, отправить министров-силовиков, допустивших т.н. "марш справедливости", на заслуженную рыбалку – логичное решение любого президента и главкома, особенно, когда мы, по его же словам, воюем со всем Западлом, нож в спине, вся страна булки сжала и вот это всё.
    Я всё-таки надеюсь, что президент, как он это умеет, извлечёт из этой ситуёвины пользу для страны.
  11. Deon59
    Deon59 Сегодня, 08:35
    +7
    Это был последный звоночек для нынешней власти .
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 09:06
      +2
      Это был последный звоночек для нынешней власти .

      Да. Если не услышит, следующий рейд на Москву возглавит какой-нибудь майор ВДВ. yes
    2. AUL
      AUL Сегодня, 09:21
      +1
      Поход Пригожина - это, конечно, чистой воды авантюра. Единственная польза от нее - это то, что она заставила некоторых персонажей немного усомниться в незыблемости своего теперешнего положения.
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:37
    -5
    Искренняя любовь народа у нас всегда была к вечным страдальцам его - - ворам и бандитам. Публика от них просто млеет, как баба в руках уголовника.

    А мысль о наведении порядка и законности в своей собственной стране всегда считалась УТОПИЕЙ.

    Таки предпочли в 1991 даже раздолбать вдрызг СССР и отдать страну в руки воров, чем навести в стране порядок.

    Единственный в мире народ, беды которого не от психопатов и не от воров, а от Марксаlaughing
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: иван2022
      А мысль о наведении порядка и законности в своей собственной стране всегда считалась УТОПИЕЙ.

      Мысль о наведении порядка и законности это правильная мысль. Но серьёзно, кто-то ждал этого от уголовника? Да ведь этот слой - первый, кто пострадает от установления порядка!
      Цитата: иван2022
      Искренняя любовь народа у нас всегда была к вечным страдальцам его - - ворам и бандитам.

      Любить воров и бандитов, серьёзно? По-моему, их начинают любить только тогда, когда забывают, что они - воры и бандиты. Иначе я не могу назвать эту публику адекватной.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:37
    +1
    Цитата: wanna
    Это понятно, потому что вы не можете удовлетворить требования повстанцев. В противном случае создается впечатление, что российское правительство очень слабое

    Вы бы со своими повстанцами разобрались. Ну это так, справедливости ради.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 08:46
      -3
      Вы можете иметь дело с вашим министром обороны, и это потому, что он некомпетентен. А не потому, что этого требуют повстанцы.
      Это простейшая логика.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:53
        0
        Цитата: wanna
        Вы можете иметь дело с вашим министром обороны, и это потому, что он некомпетентен. А не потому, что этого требуют повстанцы.
        Это простейшая логика.

        Насчёт компетенции и логики...
        А вы, как будто не знаете, что среди "повстанцев" немало уволенных, по тем или иным причинам, генштабистов. И не плохих.
  14. Vashek
    Vashek Сегодня, 08:37
    +11
    Песков в своем репертуаре - врет как дышит. Всё обсуждалось и, видимо, даны какие-то обещания. Просто надо понт держать президентский. Посмотрим - будут выполнять соглашение или опять блудняк будет. Клоуны из МО уже давно свое пересидели, просто у хозяина привычка во всем запаздывать.
  15. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:38
    +1
    Цитата: Дилетант
    По словам пресс-секретаря российского лидера, вопросы смены руководства военного ведомства находятся в компетенции президента, поэтому эта тема в ходе переговоров не поднималась.

    А что тогда обсуждали? Уговаривали Пригожина добровольно сдаться что-ли?
    Пригожин конечно ошибся. Он решил, что если он воюет лучше, чем арбатские генералы, и интриговать сможет лучше них? "Ага, прям щаз".

    Ну-ну, он тоже не первый год в этом бизнесе. Решает вопрос личной преданности дорогому Леониду... тьфу ты, ошибочка, Владимиру Владимировичу, конечно!
    Хотя... Кто там кому предан, это дело тёмное.
  16. squid
    squid Сегодня, 08:39
    +3
    непотопляемый тувинец продолжит купаться в роскоши со своим верным молчаливым герасимом
  17. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 08:39
    +7
    Это тот самый Песков, кто раньше заявлял, что Медведчука обменивать на российских военнопленных не будут, поскольку тот не является гражданином России.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:54
      +4
      Цитата: Борис Сергеев
      Это тот самый Песков, кто раньше заявлял, что Медведчука обменивать на российских военнопленных не будут, поскольку тот не является гражданином России.

      А, у этого товарища пурга и зимой и летом. yes
      1. grem
        grem Сегодня, 09:31
        +2
        Цитата: Теренин
        Цитата: Борис Сергеев
        Это тот самый Песков, кто раньше заявлял, что Медведчука обменивать на российских военнопленных не будут, поскольку тот не является гражданином России.

        А, у этого товарища пурга и зимой и летом. yes

        Пескова нужно тоже менять ..!!!!! Он реально раздражает народ в России .
        Что нет нормального ,без усов чувака ,который без ухмылочек будет пресс секретарем власти ?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:55
          0
          Цитата: grem
          Цитата: Теренин
          Цитата: Борис Сергеев
          Это тот самый Песков, кто раньше заявлял, что Медведчука обменивать на российских военнопленных не будут, поскольку тот не является гражданином России.

          А, у этого товарища пурга и зимой и летом. yes

          Пескова нужно тоже менять ..!!!!! Он реально раздражает народ в России .
          Что нет нормального ,без усов чувака ,который без ухмылочек будет пресс секретарем власти ?

          И я об этом же yes
  18. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:40
    +3
    В отставку должны уйти трое участников конфликта...Шойгу,Герасимов и Пригожин...так будет правильно для всех.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 08:55
      -7
      Кто такой Пригожин, чтобы лезть в кадровую политику государства? Он сам сделал из себя бумагу использованную в туалете. Сначала он был просто нытик на гос харчах, а теперь предатель...
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:04
        +4
        Цитата: ВадимЖивов
        Кто такой Пригожин, чтобы лезть в кадровую политику государства? Он сам сделал из себя бумагу использованную в туалете. Сначала он был просто нытик на гос харчах, а теперь предатель...

        Это тот кто со своими бойцами взял Бахмут...попутно хорошо проредив ВСУ и сберег жизни тысяч солдат и офицеров армии России.
        За Шойгу я больших личных достижений кроме организации танкового биатлона не заметил.
        Про Герасимова ничего не хочу говорить он кадровый офицер и подчиняется приказам свыше.
        1. ВадимЖивов
          ВадимЖивов Сегодня, 09:29
          -3
          Уважаемый Бахмут брали бойцы а не Пригожин. И Вы это прекрасно знаете и понимаете. А лысый это манагер пиарщик
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 09:42
            0
            Цитата: ВадимЖивов
            Уважаемый Бахмут брали бойцы а не Пригожин. И Вы это прекрасно знаете и понимаете. А лысый это манагер пиарщик

            Я сказал Пригожин с бойцами...это задокументировано на видеосьемках в самом Бахмуте и я видел его с подчиненными...если.вам это не нравится то это ваши проблемы. hi
    2. Million
      Million Сегодня, 08:57
      +6
      Еще один персонаж тоже должен уйти,потому что из за бездействия допустил такую ситуацию.
      1. tkoh
        tkoh Сегодня, 09:23
        -1
        Цитата: Million
        Еще один персонаж тоже должен уйти,потому что из за бездействия допустил такую ситуацию.

        Кто это бездействовал? Байден? Шольц? Или опять Ленин виноват в этой ситуации?
    3. Дровасек
      Дровасек Сегодня, 09:04
      +4
      Ну и верховного тогда менять, который всегда почему-то не при чем.
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:47
    +2
    Цитата: Арон Заави

    Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.

    Не понятно, на что надеялись эксперты.
    Не 450 км, а значительно больше. Например, от Ростова-на-Дону до Воронежа не менее 500 км. Могли и больше пройти, а что с того? Лучше было усеять землю тысячами трупов, чтобы уменьшить километраж? Не всё в России километрами меряется.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:37
      -1
      Цитата: Tagan
      Цитата: Арон Заави

      Вообще то как бесприпятственно 10 тыс человек прошли 450км по центру России вызвало шок у кучи экспертов и СМИ.

      Не понятно, на что надеялись эксперты.
      Не 450 км, а значительно больше. Например, от Ростова-на-Дону до Воронежа не менее 500 км. Могли и больше пройти, а что с того? Лучше было усеять землю тысячами трупов, чтобы уменьшить километраж? Не всё в России километрами меряется.

      Это форумчанин из Израиля (бывший бегунок из СССР ) Им чем хуже в России ,тем им лучше оправдать свое предательство и бегство за "лучшей" жизнью в Израиль и т.д.
      Настоящие евреи живут в России и преданны ей и работают на благо своей настоящей Отчизне и Родины !
      Так что не обращайте внимание на этот ной из "земли обетованной" хе хе
      Россия держится !!!
  20. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:47
    +4
    Интересно какие из армейских соединений пошли бы так за Шойгу или Герасимовым. Нет у нас уважаемых генералов, которые заслужили уважение снизу. Всю службу эти бывшие офицеры старались понравиться начальству, а на уважение солдат им было наплевать.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 09:41
      0
      Цитата: Konnick
      Интересно какие из армейских соединений пошли бы так за Шойгу или Герасимовым.

      из 25 000 "музыкантов" в мятеже принимали участие 10 000, это даже не половина
      Цитата: Konnick
      Нет у нас уважаемых генералов, которые заслужили уважение снизу.

      Так получается, что и большая часть "музыкантов" Пригожина не уважает?
      Цитата: Konnick
      Всю службу эти бывшие офицеры старались понравиться начальству, а на уважение солдат им было наплевать.

      Что не отнять у Пригожина, так это умение пиариться, а вот на счет уважения к солдатам и наоборот, тут можно и поспорить...боюсь, что там больше "круговой поруки", так как ну очень много к некоторым подразделением "музыкантов" вопросов в плане законности их действий. "Дурно пахнущий шлейф" за ними тянется
  21. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 08:51
    +2
    Цитата: WhiteFallen
    Обсуждались или не обсуждались, а Шойгу и Герасимов обосрались по полной

    Именно так!
    Думаю - что про выдачу "Шойгу и Герасимова" - выдумки кремля (взяли "заднюю" в их снятии с должностей).
    К тому же видимо именно они - погубили летчиков.
  22. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:51
    +3
    Цитата: Леха с Андроида.
    В отставку должны уйти трое участников конфликта...Шойгу,Герасимов и Пригожин...так будет правильно для всех.

    Уголовное дело с Пригожина прекратили, а вот на Шойгу и на Герасимова надо возбудить, они спровоцировали конфликт, в результате которого половина страны ждала смену власти. Но...настоящих буйных мало...
  23. Million
    Million Сегодня, 08:53
    +5
    Сын Пескова в походе на Москву принимал участие?Ведь он же в Вагнере воюет.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:01
      +3
      Если даже он там и был, то давно уже "санкционный хамон" трескает на пару с папой.
  24. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 08:54
    +4
    а кто сомневался, ОН своих не бросает, а если их снимать, то в первую очередь и ЕГО тоже
  25. Born
    Born Сегодня, 08:55
    +1
    Судя по окончанию конфликта Пригожин просто выбивал себе неприкосновенность. Видимо чвк собирались расформировать, а против него какие-нибудь судебные дела завести, вроде как с Навальным. Только у Навального армии под рукой не было)) Все разговоры про борьбу с коррупцией, правду и тд просто слова.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:45
      0
      ЧВК Вагнер благодаря Пригожину теперь реально скукожится, и в плане численности, и обеспечения боеприпасами и т.д.
  26. bandabas
    bandabas Сегодня, 08:58
    +1
    "Валерий Залужный, который командует ВСУ с 2021 года, заявлял, что «вырос на российской военной доктрине» и хранит в кабинете собрание сочинений главы российского Генштаба Герасимова." Рука руку моет.
  27. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 09:02
    0
    Какой же этот марш бросок великолепный и показательный пример для всех стран и народов!
    А вот Франция или Польша, или США, да что говорить, Израиль, смогли бы так мгновенно и нежно разрулить конфликт с подобной группой Вагнера у себя, будь оно случится?
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 09:23
      -1
      Какой же этот марш бросок великолепный и показательный пример для всех стран и народов!
      А вот Франция или Польша, или США, да что говорить, Израиль, смогли бы так мгновенно и нежно разрулить конфликт с подобной группой Вагнера у себя, будь оно случится?

      У них такие марши законодательно разрешены. Потому приходят иногда в белый дом. Причем с оружием. wink

      [/quote]Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа.
      — Декларация независимости[quote]
  28. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:05
    +2
    Цитата: Million
    Ни у народа,ни у армии никакого уважения ни к Шойгу,ни к Герасимову уже не будет.

    А до этого было?
  29. Комментарий был удален.
  30. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:12
    +2
    Можно, конечно, бесконечно оставлять людей, которые со своими функциями не справляются, но всё равно их работу придется кому-то делать. Пока Лукашенко согласился, что будет дальше, посмотрим. А вдруг в следующий раз он будет в отпуске?
  31. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:17
    +2
    Цитата: Million
    Еще один персонаж тоже должен уйти,потому что из за бездействия допустил такую ситуацию.

    Верхнюю фигуру менять нельзя, начнется бардак и революционная ситуация.
    А вот верхняя фигура может поменять свое окружение, это усилит её позиции.
    Верхняя фигура может ничего не менять, но если у неё на должностях ферзей обычные пешки, то и король падёт со временем.
  32. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:21
    +1
    Кадровые назначения делал президент, избираемый и признаваемый народом 23 года. Страну развалил в 1991 тоже любимец народа Ельцин, избранный и признанный два раза.....

    А. П. Чехов и Салтыков - Щедрин обписались бы со смеху....."Мы говорим Президент-подразумеваем-Царь". Тайна русской души.....
  33. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:22
    -3
    Цитата: wanna
    Вы можете иметь дело с вашим министром обороны, и это потому, что он некомпетентен. А не потому, что этого требуют повстанцы.
    Это простейшая логика.

    Ещё раз для медленно восприимчивых. Когда разберётесь с Тибетом и Тайванем, тогда у вас будут основания что-то советовать или выдвигать экспертные заключения. Поэтому лучше вам пока тихонько сопеть в две дырочки.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:46
      0
      Справедливости ради, Тибет под полным контролем КНР. Чего там разбираться?
    2. AUL
      AUL Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: Tagan
      Когда разберётесь с Тибетом и Тайванем, тогда у вас будут основания что-то советовать или выдвигать экспертные заключения. Поэтому лучше вам пока тихонько сопеть в две дырочки.
      Когда ВЫ разберётесь с Тибетом и Тайванем, тогда у вас будут основания кого-то затыкать на форуме.
  34. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 09:25
    0
    Истинные организаторы мятежа, это те кто отдал приказ нанести удар по вагнеровцам. И последствия этого вполне ожидаемы- вагнеры знают что на удар нужно отвечать ударом, и готовы умереть друг за друга. И марш военных колон в Ростов и направлении Москвы вполне очевидное действие. После этого обвинить Вагнер в мятеже и вуаля результат достигнут, Вагнер удален с поляны МО и ГШ РФ. Просчет в том что власти не ожидали такой поддержки вагнеровцев нашим народом, испугались и вынуждены были пойти на компромисс.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 09:51
      0
      ИМХО, таким образом "зачищают поляну" к 24-му году.
  35. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:29
    -3
    Цитата: Konnick
    Интересно какие из армейских соединений пошли бы так за Шойгу или Герасимовым. Нет у нас уважаемых генералов, которые заслужили уважение снизу. Всю службу эти бывшие офицеры старались понравиться начальству, а на уважение солдат им было наплевать.

    Ну что ж вы обобщаете и привираете? Говнеца ради?
  36. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:31
    +2
    а глава РФ как всегда молчит и тока его песков говорит ? стати сколько народу сбежала вчера из элиты тех проста не пускать обратно !!!!!!!!
  37. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 09:35
    0
    Тогда вопрос - к чему все это было и за что погибли лётчики?
  38. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:41
    -1
    Цитата: БорзРио
    Тогда вопрос - к чему все это было и за что погибли лётчики?

    За деньги, понятное дело. За что же ещё? Летишь бомбить/расстеливать своих и (внезапно!) погибаешь.
  39. Федька
    Федька Сегодня, 09:44
    +2
    Талант не пропьешь. Пригожин доказал личным примером как брать Киев за два дня, полной капитуляцией Киевского режима.
  40. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:45
    +1
    Не обсуждались? А, мне кажется, что верхушка обделалась потполной. Какой авторитет теперь вивойсках? Да, именно так- ниже солдатской ТАБУРЕТКИ.
  41. avia12005
    avia12005 Сегодня, 09:50
    0
    Ладно, кадровые проблемы не обсуждались. Но они и не решались. А это уже попахивает очень дурно.
  42. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:51
    0
    Марш на Ростов и Москву показал, что есть у нас грамотные и умелые командиры. Марш это сложный вид перемещения армейских подразделений.
    Это не просто езда по шоссе Евкурова на Приштину , это переброска тяжелой техники и личного состава в условиях противодействия авиации. Я думаю Евкуров или Герасимов не справились бы с такой тактической задачей как управления маршем 4-х колонн полноценной дивизии.Проведение такого марша практически без подготовки большое воинское мастерство good
  43. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 09:51
    0
    Думаю, необходимо провести фильтрацию и дифференциацию вагнеровцев. Первая группа - кто не участвовал в мятеже. Ведь не весь состав ЧВК принимал участие в захвате штаба ЮВО и походе в сторону Москвы. Вторая - кого использовали втемную. Третья, кто сознательно участвовал, но прощен и должен искупить вину в боях либо уехать в Африку. Либо уйти на гражданку, понимая при этом, что могут быть проблемы с правоохранителями. И четвертая, это те, кто стрелял по бортам ВКС. Их надо наказать. Это дело принципа.
  44. megavolt823
    megavolt823 Сегодня, 09:52
    0
    По сухому без влажных трусов : Ростов , крупный город. Но, это даже не запасная столица (на случай войны) . Не самара городок. Находясь за 1000 км, громко кричать о захвате Москвы? Не логично. Матросы брали столицу находясь в ней. А правителя арестовывали потом. Но не голыми яками на асфальт. Весь режиссёрский замысел неясен . Версий много. Я не удивлюсь даже такой версии. Вагнер вытащили. И раз они пошли на вооружённый кипишь. Их могут тупо кинуть на бабки. Бабки даëт Кремль. При всей часности организации. Я бы и такое не исключал. Совести нет. Да и ума не так много. А вот наглости много. Может и узнаем позже. А может так версиями и останется.
  45. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:56
    0
    Кто такой Пригожин, чтобы лезть в кадровую политику государства?
    В первую очередь ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !!!
  46. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 09:59
    0
    Все дело в том, что со времени правления Алкаша (сознательно пишу с заглавной буквы, имя ему такое) и сердюкова (тоже сознательно с прописной) армия сознательно уничтожалась и убивалась. По десятку лет не увеличивалось жалования и пенсии в/с! Отсутствие боевой подготовки, закрытие ВВУЗОВ, аутсорсинга вместо тыла...короче началась отчетно-показушная армия с выставками и танковыми биатлонами, храмами и попами, жилищными сертификатами и прочей хренью... А чего стоит унизительный понижающий коэффициент для пенсионеров МО? Становится абсолютно понятной ситуация, когда вагнеровцы на пути в Москву получали молчаливое сопровождение армейскими, а иногда и обнимания и братания... Поэтому власти должны серьезно подумать над содержанием нынешней и будущей армии, иначе не ровен час повторения подобного но в более глобальном масштабе... Об этом и Делягин по ТВ недавно предупреждал)))