«Книга вооружения» об артиллерии переходной эпохи

Без пушек уже в середине XV века не обходилось уже ни одно сражение. А уже двести лет спустя никто даже и подумать не мог, что когда-то было иначе. Кадр из фильма «Кромвель» (1970)

Тогда жители бросились к крепостным стенам,

но не увидели во французском лагере ни одного

громоздкого орудия, обычно применяемого при осадах.

После второго, тоже не слишком меткого,

залпа – ядра ударили в стену, и она пошла трещинами –

осажденные убедились, что шум и ядра

извергают длинные, лежащие на холме трубы,

над которыми вьются клубы дыма.

Всех охватил ужас, женщины бросились к церкви,

моля Господа уберечь их от этого сатанинского изобретения.

Так в войнах, которые вели страны Запада,

был сделан первый пушечный выстрел.

Морис Дрюон «Французская волчица»



Как выглядели аркебузы начала XVI века? Для этого достаточно посмотреть вот на эту страницу «Книги вооружения». Просты, но убийственны! А кто из них стрелял? Конечно же, ландскнехты императора Максимилиана I…



«Ручная пушка» 1505 года. На самом деле это… огромных размеров аркебуза! Во всяком случае… «так написано у Функенов»!



Слева разбирающаяся на две части бомбарда (на это указывают гнезда для рычагов), а справа от неё такая же, но цельнолитая. На правой стороне разворота ещё один стрелок-ландскнехт с устрашающих размеров… пером на берете

«Это были огромные стволы из толстой бронзы, схваченные железными обручами и посаженные на деревянные лафеты без колес. Для перевозки каждого из этих чудовищ требовался десяток лошадей, а для его установки, наводки и зарядки – два десятка солдат. Каждый ствол поместили как бы в ящик из толстых деревянных брусьев, чтобы защитить прислугу в случае, если жерло разорвет»,



Литая бомбарда с выпуклыми узорами и гербами на стволе. Рядом с ней принадлежности, включая «корыто» для пороховой смеси и «лопату» шуфла для его загрузки в ствол. Здесь же банник и моток фитиля



Ещё одна мортира и разборная бомбарда.

«Бомбардиры разожгли около каждой бомбарды угли в жаровнях, на которых раскалялись докрасна железные прутья. Затем они принялись заряжать бомбарды через жерла: сначала совками из кованого железа насыпали порох, потом заложили пыжи из пакли, после чего вкатили в каждый ствол по большому каменному ядру, весившему около ста фунтов. Затем насыпали немного пороха в углубление, устроенное в казенной части бомбард и соединявшееся через небольшое отверстие с находившимися внутри ствола зарядом».



Полевые орудия 1502 года. Интересно, что хотя стволы у них литые, а не кованые, на них по-прежнему мы видим множество обручей. Понимание, что теперь они не нужны, пришло к литейщикам далеко не сразу…



На этой иллюстрации мы видим ствол орудия все того же 1502 года уже с цапфами. Лафет – однобрусный, похожий на камертон