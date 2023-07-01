«Книга вооружения» об артиллерии переходной эпохи

Без пушек уже в середине XV века не обходилось уже ни одно сражение. А уже двести лет спустя никто даже и подумать не мог, что когда-то было иначе. Кадр из фильма «Кромвель» (1970)
Тогда жители бросились к крепостным стенам,
но не увидели во французском лагере ни одного
громоздкого орудия, обычно применяемого при осадах.
После второго, тоже не слишком меткого,
залпа – ядра ударили в стену, и она пошла трещинами –
осажденные убедились, что шум и ядра
извергают длинные, лежащие на холме трубы,
над которыми вьются клубы дыма.
Всех охватил ужас, женщины бросились к церкви,
моля Господа уберечь их от этого сатанинского изобретения.
Так в войнах, которые вели страны Запада,
был сделан первый пушечный выстрел.
Морис Дрюон «Французская волчица»
но не увидели во французском лагере ни одного
громоздкого орудия, обычно применяемого при осадах.
После второго, тоже не слишком меткого,
залпа – ядра ударили в стену, и она пошла трещинами –
осажденные убедились, что шум и ядра
извергают длинные, лежащие на холме трубы,
над которыми вьются клубы дыма.
Всех охватил ужас, женщины бросились к церкви,
моля Господа уберечь их от этого сатанинского изобретения.
Так в войнах, которые вели страны Запада,
был сделан первый пушечный выстрел.
Морис Дрюон «Французская волчица»
Документы истории. Есть разные точки зрения на то, когда закончилось Средневековье и началось Новое время. Одни историки называют вполне конкретную дату: 1492 – год открытия Америки Колумбом. Ранее в том же учебнике истории для 6 класса советской эпохи начало Нового времени связывалось с буржуазной революцией в Нидерландах (1566–1609). Наконец, есть и такая точка зрения, что связан его конец с буржуазной революцией в Англии и казнью короля Карла I в 1649 году. У всех, отстаивающих ту или другую точку зрения, имеются свои аргументы. Однако, очевидно, что 1500 год во многих отношениях был переломным и, скажем так, ознаменовал не только начало нового века, но и переход к новой эпохе.
Нам, безусловно, хочется получить больше знаний о любом историческом периоде, предшествующем нашему времени. Но не всегда это удается, прежде всего, потому что у нас отсутствуют современные ему письменные источники. Однако как раз в области военного дела, оружия и боеприпасов самого начала XVI века у нас имеется не просто письменный источник, а прекрасно иллюстрированный манускрипт. Составленный Бартоломеусом Фрейслебеном (специалистом по вооружению) на службе у императора Священной Римской империи Максимилиана I (1459–1519 гг.), он получил название «Книги вооружения».
Максимилиан I был последним императором, который являлся настоящим рыцарем, сохранившим все рыцарские идеалы, и к тому же имевшим очень красивую наружность и крепкое телосложение. Он любил охоту и все рыцарские упражнения. Также его почитали за храбрость и приветливость, а ещё за живость ума, вполне доступного для веяний нового времени. Он стремился укрепить свою армию и приказал Бартоломеусу составить опись всего, что содержалось в его арсеналах, чтобы иметь точное представление о своей военной мощи.
Как выглядели аркебузы начала XVI века? Для этого достаточно посмотреть вот на эту страницу «Книги вооружения». Просты, но убийственны! А кто из них стрелял? Конечно же, ландскнехты императора Максимилиана I…
Рукопись чрезвычайно богато иллюминирована, что неудивительно, ибо она составлялась для императора, причем её оформлением занимался императорский придворный художник Йорг Колдерер (около 1465–1540 гг.). История самой рукописи совершенно неизвестна. Считается, что создана она была в 1502 году.
Вполне возможно, это копия подлинника, которая когда-то в XVI веке попала в собственность вольного имперского города Ратисбона (ныне Регенсбурга). И вот там-то эту рукопись, хотя она и была не завершена, переплели и включили в коллекцию книг городской библиотеки. В 1812 году её передали из Регенсбурга в Баварскую государственную библиотеку. Там она находится и сегодня.
Нужно ли говорить, насколько это ценный источник и как много дает его изучение? Вот поэтому-то мы сегодня и познакомимся с его иллюстрациями, которые позволят нам самым наглядным образом перенестись в то далекое от нашего время!
«Ручная пушка» 1505 года. На самом деле это… огромных размеров аркебуза! Во всяком случае… «так написано у Функенов»!
Итак, если считать, что впервые в Европе пушки начали стрелять во время битвы при Креси в 1346 году (о чем сообщает нам Фруассар, которому в это время было или восемь, или девять лет), то с этого момента к 1502 году прошло полтора века. За это время артиллерия развилась и в итоге стала уже подразделяться на осадную и полевую, причем последняя, хотя и была вначале диковинкой, очень хорошо проявила себя в битвах при Форминьи и Кастийоне в 1450 году, то есть уже сто лет спустя.
Гораздо большую роль тогда играла осадная артиллерия, мощные орудия которой использовались для наведения монаршего порядка в стране, так как самые внушительные стены феодальных замков не могли устоять против их ядер. И совсем неудивительно, что штурмовая башня на колесах в последний раз применялась во Франции в 1356 году, хотя метательные машины использовались дольше – до середины следующего века.
О мощи осадной артиллерии тех лет свидетельствует вот такой факт: шестьдесят укрепленных замков с помощью артиллерии были взяты всего за шестнадцать месяцев – с 1449 по 1450 год.
Слева разбирающаяся на две части бомбарда (на это указывают гнезда для рычагов), а справа от неё такая же, но цельнолитая. На правой стороне разворота ещё один стрелок-ландскнехт с устрашающих размеров… пером на берете
«Это были огромные стволы из толстой бронзы, схваченные железными обручами и посаженные на деревянные лафеты без колес. Для перевозки каждого из этих чудовищ требовался десяток лошадей, а для его установки, наводки и зарядки – два десятка солдат. Каждый ствол поместили как бы в ящик из толстых деревянных брусьев, чтобы защитить прислугу в случае, если жерло разорвет»,
– так описывал Морис Дрюон эти пушки в своем романе «Французская волчица» из серии «Проклятые короли».
Литая бомбарда с выпуклыми узорами и гербами на стволе. Рядом с ней принадлежности, включая «корыто» для пороховой смеси и «лопату» шуфла для его загрузки в ствол. Здесь же банник и моток фитиля
Кстати, самый первый трактат по артиллерии был написан во Франции в 1430 году и имел выразительное название «Книга о секретах артиллерийского и канонирского искусства». Хотя древнейшее из руководств вышло за восемьдесят лет до французского издания на немецком языке и называлось «Способ приготовления пороха, заряжения пушек и стрельбы».
Историки отмечают, что именно французская артиллерия XV века была, вероятно, наиболее организованной и многочисленной для тех лет. Командовали ею братья Бюро, являвшиеся «главнокомандующим и инспектором королевской артиллерии». Причем в это же самое время артиллерия Мехмеда II разрушила в 1453 году и стены Константинополя, а вместе с ними похоронила и многовековую Византийскую империю.
Герцог Бургундии Карл Смелый тоже считал «необходимым для своей чести» иметь самую сильную и многочисленную артиллерию. И не прогадал! В битве при Брюстеме в 1467 году его легкая артиллерия смогла сокрушить восемнадцатитысячное войско города Льежа, не прибегая к помощи кавалерии.
Интересно, что уже тогда было в обычае давать крупным орудиям собственные имена. Например, известны были орудия «Пастух и пастушка», «Четыре сестры», а знаем мы об этом, поскольку они оказались в списке военных трофеев.
Ещё одна мортира и разборная бомбарда.
Как из таких бомбард стреляли, хорошо описано у того же Мориса Дрюона в романе «Французская волчица»:
«Бомбардиры разожгли около каждой бомбарды угли в жаровнях, на которых раскалялись докрасна железные прутья. Затем они принялись заряжать бомбарды через жерла: сначала совками из кованого железа насыпали порох, потом заложили пыжи из пакли, после чего вкатили в каждый ствол по большому каменному ядру, весившему около ста фунтов. Затем насыпали немного пороха в углубление, устроенное в казенной части бомбард и соединявшееся через небольшое отверстие с находившимися внутри ствола зарядом».
Цапфы на стволах орудий для вертикальной наводки появились около 1480 года. Причем интересно, что это простое до гениальности изобретение впервые упоминалось около 1400 года, но целых 80 лет ушло на то, чтобы его распространение стало по-настоящему массовым.
Впрочем, тут многое зависело от технологии. Как только стволы пушек научились отливать, цапфы на них появились практически тут же. Но это усовершенствование потребовало отказа от практики заряжания больших пушек через казенную часть, так как в задней части литых орудий стало невозможно прочно зафиксировать «зарядную камору».
Полевые орудия 1502 года. Интересно, что хотя стволы у них литые, а не кованые, на них по-прежнему мы видим множество обручей. Понимание, что теперь они не нужны, пришло к литейщикам далеко не сразу…
К тому же прогресс в производстве пороха, который стал теперь уже зернистым, а значит и более мощным, привел к тому, что снимавшаяся раньше казенная часть уже не выдерживала силы выстрела.
Впрочем, сохранялись и пушки, стволы которых крепились в деревянной колоде с вертикальным винтом в её задней части. Колода поднималась вверх (и опускалась!) кремальерой и закреплялась в задней части лафета на двух дугах с отверстиями для крепежного штифта.
На этой иллюстрации мы видим ствол орудия все того же 1502 года уже с цапфами. Лафет – однобрусный, похожий на камертон
Вскоре европейцы наладили отливку пушек в массовом порядке, а вот англичане в этом отстали, и в 1475 году во время вторжения Эдуарда IV во Францию их орудия все ещё имели заряжание сменными каморами с казны, а перевозили их на специальных тележках.
Зато Карлу VIII удалось «повергнуть в ужас Италию» одним только видом своих 140 крупнокалиберных орудий. Ну а его наследник Людовик XII в 1507 году сумел переправить через Альпы 60 тяжелых пушек и ещё 500 легких орудий, которые обслуживали 720 канониров.
В Австрии литье пушек развивалось в Инсбруке, где им занимались некие промышленники Силос и Эндорфер. Причем с 1485 года при императоре Максимилиане I здесь начали отливать пушки с очень богатой отделкой, изображения которых, к счастью для нас, попали в его «Книгу вооружения». Так что уже тогда именно Германия стала располагать лучшей артиллерией своего времени.
Правда, сначала каждый мастер отливал орудие… своего калибра. Из-за чего на каждом орудии и, соответственно, на каждом ядре к нему приходилось ставить особый номер!
Понятно, что должен был найтись человек, который посчитал бы такое положение нетерпимым, и… он нашелся!
Малокалиберные орудия фокон и фоконно имели калибр соответственно 40 и 30 мм, а вес 600 и 400 кг
Это был император Карл V, приказавший фиксировать калибр всех отливаемых его государствах орудий в рамках единой системы мер.
В итоге в 1535 году испанскими литейными мастерскими в Малаге наконец-то была выпущена первая серия в составе четырех орудий, стрелявших чугунными ядрами весом в 40, 24, 6 и 3 ливра (мера веса, происходящая от латинского фунта). Теперь такие орудия должны были отливаться по всей территории империи, и они отливались, хотя полностью вывести из употребления старые «некалиберные» пушки удалось лишь к концу века.
Причем теперь от гигантских пушек полностью отказались. Тяжелым теперь считалось орудие калибром 180 мм и массой ядра в 20 кг. Весило оно 4 250 кг. Большая кулеврина весила 2 800 кг, стреляла ядром весом 8 кг и имела калибр 120 мм. Средняя кулеврина имела калибр 60 мм, стреляла ядром весом 1,5 кг, а весила 1 200 кг. Мортира имела калибр 350 мм, вес ядра 50 кг, а вес её составлял 3 000 кг.
Кстати, уже в 1550 году к мортирам были придуманы пороховые бомбы с запалом, взрывавшиеся после падения на землю.