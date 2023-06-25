Боевую машину морской пехоты БМП-3Ф модернизируют вслед за базовой версией

Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф

Боевая машин пехоты БМП-3Ф, разработанная для морской пехоты, будет модернизирована вслед за базовой версией БМП-3. Такое решение принято по результатам применения бронетехники в спецоперации. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы".Опыт применения боевых машин пехоты в спецоперации на Украине показал, что техника нуждается в модернизации, вслед за "сухопутной" версией машины обновление пройдет и "морская". Решение о модернизации БМП-3Ф и бронетранспортера БТ-3Ф уже принято. Подробности не сообщаются, но ранее в Минобороны заявляли о необходимости усилить бронезащиту машины.- приводит РИА Новости сообщение холдинга.БМП-3Ф является "морской" модификацией боевой машины пехоты БМП-3, отличающейся от базовой версии большей плавучестью. Она оснащена облегченным водоотражающим щитком, телескопической воздухозаборной трубой, водоотражающими щитками на башне. Способна двигаться по воде при волнении в три балла, а при 2-х баллах вести прицельный огонь. Скорость на плаву - 10 км/час, при работающем двигателе может находиться в воде до 7 часов.В подразделениях морской пехоты БМП-3Ф заменила плавающие танки ПТ-76, снятые с вооружения и добавила огневой мощи, так как другой техники, способной бороться с танками противника, у морпехов нет. Основная техника морской пехоты - это БТР-82.Стоит отметить, что разработанная в первом десятилетии 21 века БМП-3Ф до 2020 года стояла на вооружении только Индонезии, тогда как морская пехота ВМФ РФ получила небольшое количество БМП для войсковой эксплуатации.