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Боевую машину морской пехоты БМП-3Ф модернизируют вслед за базовой версией

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Боевую машину морской пехоты БМП-3Ф модернизируют вслед за базовой версией

Боевая машин пехоты БМП-3Ф, разработанная для морской пехоты, будет модернизирована вслед за базовой версией БМП-3. Такое решение принято по результатам применения бронетехники в спецоперации. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы".


Опыт применения боевых машин пехоты в спецоперации на Украине показал, что техника нуждается в модернизации, вслед за "сухопутной" версией машины обновление пройдет и "морская". Решение о модернизации БМП-3Ф и бронетранспортера БТ-3Ф уже принято. Подробности не сообщаются, но ранее в Минобороны заявляли о необходимости усилить бронезащиту машины.

Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф

- приводит РИА Новости сообщение холдинга.

БМП-3Ф является "морской" модификацией боевой машины пехоты БМП-3, отличающейся от базовой версии большей плавучестью. Она оснащена облегченным водоотражающим щитком, телескопической воздухозаборной трубой, водоотражающими щитками на башне. Способна двигаться по воде при волнении в три балла, а при 2-х баллах вести прицельный огонь. Скорость на плаву - 10 км/час, при работающем двигателе может находиться в воде до 7 часов.

В подразделениях морской пехоты БМП-3Ф заменила плавающие танки ПТ-76, снятые с вооружения и добавила огневой мощи, так как другой техники, способной бороться с танками противника, у морпехов нет. Основная техника морской пехоты - это БТР-82.

Стоит отметить, что разработанная в первом десятилетии 21 века БМП-3Ф до 2020 года стояла на вооружении только Индонезии, тогда как морская пехота ВМФ РФ получила небольшое количество БМП для войсковой эксплуатации.
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3 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:11
    0
    БМП-3Ф является "морской" модификацией боевой машины пехоты БМП-3, отличающейся от базовой версии большей плавучестью.
    Превосходное качество, которое наши морпехи ни когда не использовали в боевой обстановке и при нынешних условиях и не используют... А так то да...
    Вот только БМП-3 требует значительных изменений, в целях более качественной противоминной защиты экипажа и десанта, сидящего ВНУТРИ БМП и удобства высадки десанта. То есть , раз нет "Курганца", то нужна БМП-3 "Драгун"

    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:36
      0
      БМП-3Ф является "морской" модификацией боевой машины пехоты БМП-3, отличающейся от базовой версии большей плавучестью.
      ....чё пенопластом напичкали...лучшем вместо 100-мм установили ПУ 125 мм исключительно для КУВ Инвар....вот тогда была б бомбейская штука. очень эффективная....а так...модернизация...вообще ни о чём
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:50
      0
      то нужна БМП-3 "Драгун"
      ...ну знаешь ли, есть такое понятие как удельная нагрузка на грунт...а с таким обвесом без изменения ширины гусли сидеть ему по днище в мягких грунтах..и судя по предоставленному тобой фото она как раз не изменённая