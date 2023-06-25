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Пресса США: В Вашингтоне знали о планах Пригожина сместить руководство Минобороны России

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Пресса США: В Вашингтоне знали о планах Пригожина сместить руководство Минобороны России

Соединенные Штаты знали о подготавливаемом куратором ЧВК "Вагнер" "походе на Москву", американская разведка получала сведения о готовящемся бунте. О планах Пригожина были уведомлены Белый дом, Пентагон и Конгресс США. Об этом пишет The New York Times.


США знали о готовящемся бунте Пригожина, но уведомлять об этом Россию не планировали, поскольку рассчитывали на внутренний раскол в стране, который мог привести к поражению Москвы в противостоянии с Киевом. Мешать внутренним распрям в России Вашингтон не собирался, поэтому выводы американской разведки остались внутри США.

По данным американского издания, сведения о возможном демарше Пригожина были получены в середине июня, а в 20-х числах стало известно, что "поход на Москву" точно состоится, но ни конкретной даты, ни характера бунта ЧВК "Вагнер" в США не знали. При этом утверждается, что командование "группы Вагнера" заранее готовило операцию.

За два дня до начала мятежа, т.е. в среду, 21 июня, в Вашингтоне точно знали, что Пригожин намерен сместить руководство Минобороны России, а в четверг разведка США получила подтверждение, что заговор ЧВК "Вагнер" будет реализован в ближайшие дни. Об этом был уведомлен Конгресс США м необходимые службы. В Белом доме приветствовали военный переворот в России, но высказали "высокую озабоченность" о дальнейшей судьбе ядерного оружия, которое могло попасть в "не те руки". Впрочем, предупреждать Москву о зреющем заговоре в Вашингтоне не планировали.

(...) спецслужбы хранили молчание о планах Пригожина. Они явно были мало заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать серьезного раскола в его окружении

- пишет издание.

Как утверждается, конфликт Пригожина и Кремля начался еще в ходе битвы за Бахмут, американской разведке удалось перехватить разговоры высокопоставленных чиновников Минобороны России, обсуждавших требования Пригожина нарастить поставки боеприпасов. В то же время начало конфликта ЧВК "Вагнер" и военного ведомства России стал неожиданностью, США не ожидали, что все начнется так быстро.
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10 комментариев
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 09:55
    0
    Офигеть......все остальные слова матом....
    Интересно мы когда нибудь истину узнаем????
    1. kromer
      kromer Сегодня, 09:58
      +3
      Да врут американцы. Всё узнали задним числом и решили показать, что они самые осведомлённые в мире.
    2. mag nit
      mag nit Сегодня, 10:01
      0
      От кого узнаем? О гибели "Курска" узнали,- "- Она утонула"
  2. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 09:57
    -1
    Хорошо, что гнойник вовремя вскрылся. Мне вот интересно, зачем Пригожин нёс непроверенную чушь о ситуации на Запорожском направлении, которая только настроила против него военных?
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:59
    +1
    этот "вброс" - статья , специально , еще больше очернить Пригожина, чтобы он больше не появлялся на поле боя и на Инфо поле! Так как Нацики Пригожина боятся до конвульсий
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 09:59
    0
    Соединенные Штаты знали о подготавливаемом куратором ЧВК "Вагнер" "походе на Москву", американская разведка получала сведения о готовящемся бунте.
    Похоже, что только наше ФСБ и политическое руководство пребывало в полном неведение... Классно
  5. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 10:00
    0
    Потрясающая работа американских разведок)))
    А я тоже знал, теперь можно признаться.
    Приписать себе плюсик задним числом – ай, молодца))) Да у них похлеще нашего очковтиратели сидят!
  6. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:00
    0
    Впрочем, предупреждать Москву о зреющем заговоре в Вашингтоне не планировали.

    Ах какие поросята! Так подвели, - не предупредили... Своих то спецслужб в России нетути...
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:00
    0

    Соединенные Штаты знали о подготавливаемом куратором ЧВК "Вагнер" "походе на Москву", американская разведка получала сведения о готовящемся бунте

    Да неужели smile... вот сказочники.
    Понятно что на Пригожина всех собак сейчас сбросят...сам подставился по крупному... эх Пригожин, Пригожин.
  8. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:02
    0
    БиБиСы писали, что ночью правительство ЮКей проводило конференцию по поводу марша вагнеровцев, и одним из вопросов было-"как украина может получит выгоду из этих событий".
    Судя по западным СМИ, России был нанесен огромный ущерб- если до марша запад уже говорил, что пора сматывать удочки-ибо дорого и бесполезно в этой прокси-войне участвовать, то теперь поддержка украины обретает смысл- снова появилась надежда, что "еще чуть поднажать-и Кремль рухнет". Именно на вере в последнее, стоит заметить, еще держится укровермахт.
    Это первый в новейшей истории Европы бунт наемников.