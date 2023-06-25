Пресса США: В Вашингтоне знали о планах Пригожина сместить руководство Минобороны России

(...) спецслужбы хранили молчание о планах Пригожина. Они явно были мало заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать серьезного раскола в его окружении

Соединенные Штаты знали о подготавливаемом куратором ЧВК "Вагнер" "походе на Москву", американская разведка получала сведения о готовящемся бунте. О планах Пригожина были уведомлены Белый дом, Пентагон и Конгресс США. Об этом пишет The New York Times.США знали о готовящемся бунте Пригожина, но уведомлять об этом Россию не планировали, поскольку рассчитывали на внутренний раскол в стране, который мог привести к поражению Москвы в противостоянии с Киевом. Мешать внутренним распрям в России Вашингтон не собирался, поэтому выводы американской разведки остались внутри США.По данным американского издания, сведения о возможном демарше Пригожина были получены в середине июня, а в 20-х числах стало известно, что "поход на Москву" точно состоится, но ни конкретной даты, ни характера бунта ЧВК "Вагнер" в США не знали. При этом утверждается, что командование "группы Вагнера" заранее готовило операцию.За два дня до начала мятежа, т.е. в среду, 21 июня, в Вашингтоне точно знали, что Пригожин намерен сместить руководство Минобороны России, а в четверг разведка США получила подтверждение, что заговор ЧВК "Вагнер" будет реализован в ближайшие дни. Об этом был уведомлен Конгресс США м необходимые службы. В Белом доме приветствовали военный переворот в России, но высказали "высокую озабоченность" о дальнейшей судьбе ядерного оружия , которое могло попасть в "не те руки". Впрочем, предупреждать Москву о зреющем заговоре в Вашингтоне не планировали.- пишет издание.Как утверждается, конфликт Пригожина и Кремля начался еще в ходе битвы за Бахмут, американской разведке удалось перехватить разговоры высокопоставленных чиновников Минобороны России, обсуждавших требования Пригожина нарастить поставки боеприпасов. В то же время начало конфликта ЧВК "Вагнер" и военного ведомства России стал неожиданностью, США не ожидали, что все начнется так быстро.