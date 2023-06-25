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Генштаб ВСУ не смог воспользоваться ситуацией с «походом на Москву» Пригожина

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Генштаб ВСУ не смог воспользоваться ситуацией с «походом на Москву» Пригожина

Киев не смог воспользоваться ситуацией с конфликтом Минобороны России и ЧВК "Вагнер". Несмотря на все попытки ВСУ нарастить силы на направлениях контрнаступления, российская оборона устояла.


По мнению военных экспертов, не только российских, демарш Пригожина стал для Киева полной неожиданностью, так как в Генштабе ВСУ не смогли воспользоваться представившейся возможностью. Несмотря на различные заявления представителей киевского режима, прозвучавшие в поддержку действий руководства ЧВК "Вагнер", на линии боевого соприкосновения никаких изменений не последовало.

Накануне ряд российских и украинских ресурсов начал распространять информацию о том, что ВСУ на фоне происходящих в России событий бросили в бой дополнительные силы, в частности, на Бахмутском направлении. Однако, российские войска сумели отразить все атаки, не поддавшись на заявления, вкидываемые украинской ЦИПсО. Как сообщалось, все подразделения российской армии, находившиеся на линии боевого соприкосновения, остались на своих позициях, высказав поддержку президенту России Владимиру Путину и отказавшись участвовать в конфликте.

Также опровергается утверждение американской разведки о том, что в Вашингтоне якобы были в курсе демарша Пригожина, поскольку ни США, ни Украина не были готовы к этому. Учитывая, что США снабжают Киев разведывательной информацией в полной мере, данные о возможном бунте в России должны были попасть на стол украинского Генштаба в первую очередь. А так как у ВСУ имеются значительные резервы, подготовить их к введению в бой не составило бы труда, что сделано не было. По данным, получаемым с передовой в течение двух дней "похода на Москву" Пригожина, никаких дополнительных сил не наблюдалось.

Противник предпринимал атаки, но в пределах ранее введенных в бой сил. Возможно, что в Киеве посчитали все происходящее провокацией, задачей которой было заманить резервы ВСУ в ловушку. Так это было или нет, не известно, но то, то резервы ВСУ остались не своих местах, это точно.
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73 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:06
    +5
    УкроСМИ отметились призывом к солдатам а ЛБС "примкнуть к одной из сторон гражданского конфликта в России, пока не поздно" wassat .
    Слишком уж быстро развивались события, и даже если у западных разведок была инфа- она моментально устаревала.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:07
      -12
      Было немного неприятно. Пригожин доказал, что ему доверять нельзя.
      Теперь что? Уголовное дело прекратили. Каждый может терпеть города захватывать?
      Я ухахатываюсь.
      Вот это да...
      Если кремль схватывает, то в дальнейшем можно чего угодно ожидать.
      1. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 11:28
        -3
        А власть показала, что президент Лукашенко более российский президент, чем собственно сам российский президент.
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:48
        +7
        Цитата: Anarchist
        Каждый может

        Каждый не может. Лишь тот, у кого своя оснащенная армия с десятками тысяч бойцов...
        1. lisikat2
          lisikat2 Сегодня, 11:58
          +3
          "Десятками тысяч бойцов" ещё надо: иметь авторитет и медийность
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 12:06
            +1
            Цитата: lisikat2
            ещё надо: иметь авторитет и медийность

            Если созданная вами немалая армия сколотила приличный боевой опыт, то авторитет и медийность у вас уж точно имеются.
      3. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 12:16
        -1
        Пригожин? ,...откуда деньги? свой печатный ? Думайте прежде чем сказать. Вам не только ухахатываться," рядом" даже ускакиваются в прыжках.
      4. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: Anarchist
        Каждый может теперь города захватывать?
        А это с Вашей точки зрения был захват? Посмотрите на реакцию населения, что скандирует толпа:
        https://ok.ru/video/5472641747584
        https://ok.ru/video/5472613370496
        Имхо: больше похоже на парад, просто не приуроченный ни к какой дате. А у населения даже патриотизм начал просыпаться...
        1. stankow
          stankow Сегодня, 12:51
          0
          Вагнера поддерживали, но только до мятежа и похода на столицу.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:41
      +5
      hi !
      Цитата: Болторез
      Слишком уж быстро развивались события, и даже если у западных разведок была инфа- она моментально устаревала.

      В предыдущей новости говорилось о том, как NYT рассказала, что вся Америка знала о "походе на Москву" и только Москва не знала.
      По-моему, это довольно кривая попытка "оседлать чужого коня", распиарить свои спецслужбы за чужой счёт Если бы всё это делалось в связке с Западом, то имело бы более глубокую подготовку и не закончилось бы так быстро. В этом плане одна только история с Провальным чего стОит!...
      А в целом...
      Думаю, что всей правды мы не узнаем никогда - её один Пригожин знает. А "удобоваримую" официальную версию, объясняющую всё и вся, нам выдадут в ближайшие дни. И вот кто-кто - а Украина тут точно ни при чём. Она своей-то армией и страной не управляет - все нити в Вашингтоне. Куда там им ещё в наши дела соваться...

      Вчера читал украинские и западные новости - так даже мне, старому конспирологу, не по себе стало от таких, порой, диких версий, которые там выдвигались.
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 12:17
        0
        Я таким пишу сразу "..а когда сьедят?", блокируют сразу laughing
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 12:30
        -1
        А "удобоваримую" официальную версию, объясняющую всё и вся, нам выдадут в ближайшие дни.

        Я вот, наверное, пропустил, когда "удобоваримую" версию гибели "Москвы" выдавали, ну то есть я в курсе, что сгорела и утонула, но вот по какой причине? Не напомните - что там было в официальной версии? Ведь даже не несколько дней, а год с лишком прошёл с гибели крейсера. Или пока расследуют?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:07
    +8
    Киев не смог воспользоваться ситуацией с конфликтом Минобороны России и ЧВК "Вагнер".
    belay Кроме желания, нужно иметь возможность. feel
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:16
      -1
      Интересно, что могут сделать сами без западных кураторов, которые заняли выжидательную позицию. Зачем воевать, если можно и мятежом всё что нужно сделать
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:28
      -3
      Этт хороло,что с возможностью туот(хотя это не совсем так).Все же про Времеевский выступ все молчат
  3. Комментарий был удален.
  4. wanna
    wanna Сегодня, 11:07
    -2
    Их нельзя использовать тактически, но их можно использовать политически, чтобы разделить и расчленить Россию внутри, сделать вас подозрительными друг к другу и пессимистичными. Его также можно использовать, чтобы убедить те страны, которые не следуют диктату Запада и не вводят санкции против России, что Россия - безнадежная страна и зачем на нее делать ставку.

    И подобное побудило бы людей на Западе, чьи налоги они платят, поддержать Украину эффективно. Таким образом, Запад столкнется с меньшим внутренним сопротивлением, когда дело дойдет до поддержки.

  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:07
    0
    Это была последняя "поблажка" ! С учетом того, что наверняка ГШ ВС извлечет какие то уроки из случившегося, то свино рейху уж "не светит ни чего"
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:21
      +4
      Цитата: Бонифаций
      ГШ ВС извлечет какие то уроки

      ГШ ВС РФ уже почти полтора года не может извлечь уроки. Руководство гнать в шею на ленточку рядовыми!
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:16
        +2
        Судя по различности результатов украинских наступлений, какие-то уроки всё же извлекаются.
  6. grem
    grem Сегодня, 11:08
    -5
    Хе хе Облом вам укросаксы и ваши хозяевам ..!
    Россия сосредотачивается и это вам грозит большими неприятностями и особенно англосаксам Ой Вэй !
    Рана радуетесь ..Настоящая Россия ,это провинция и она еще свою Слово не сказала ! soldier
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:11
      -6
      Цитата: grem
      Хе хе Облом вам укросаксы и ваши хозяевам ..!
      Россия сосредотачивается и это вам грозит большими неприятностями и особенно англосаксам Ой Вэй !
      Рана радуетесь ..Настоящая Россия ,это провинция и она еще свою Слово не сказала ! soldier

    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:19
      0
      Да тут целая свора ципсо галимой, наминусовали Вам laughing . Они побеждают в инфопространстве, а в результате КРЫМ.ДНР,ЛНР,Херсонская ,Запорожская области!. Дома.Ну туппыее (Задорнов). бандеронатовское потихоньку минусуют в СВО.
  7. Люмира
    Люмира Сегодня, 11:12
    +2
    Они от удивления все оружие побросали и занялись попкорном
  8. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 11:12
    +1
    Киев не смог воспользоваться ситуацией с конфликтом Минобороны России и ЧВК "Вагнер".
    Это главный итог всего произошедшего за два дня.
  9. ilimnoz
    ilimnoz Сегодня, 11:12
    +8
    пора основательно взяться за либералов в чиновьничьем аппарате или их действия приведут к развалу страны.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:19
      +3
      Цитата: ilimnoz
      пора основательно взяться за либералов в чиновьничьем аппарате или их действия приведут к развалу страны.

      Не только либералов, но и паркетных генералов.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:57
      +2
      Цитата: ilimnoz
      пора основательно взяться за либералов

      Осталось самое главное - узнать кто из либералов либеральнее других либералов, и уж тогда за самых либеральных либералов взяться как следует...
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:12
    -1
    Демарш Пригожина вскрыл очень неприятную проблему...наши тылы не защищены от рейда крупного отряда диверсантов и террористов.
    Представьте что было бы если вместо вагнеровцев были хорошо подготовленные власовцы Пономарева и террористы Буданова с убийцами из Азова (хе хе Бранденбург 800 Вермахта)численностью в несколько тысяч человек на быстроходных машинах...в этом плане мы беззащитны.
    Дивизий НКВД у нас нет...Росгвардия как видим с этим не справится...хреново.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:34
      +6
      Не тупите! Есть у нас чем остановить кого угодно. Все знали, кто едет и хотели узнать зачем и на сколько далеко они зайдут. Вот вы сами отдали бы приказ на уничтожение героев ? Не известно, как оно обернется потом. Вот и вся математика. Без приказа сверху никто не оказал сопротивления! Будь это укропы или ещё кто, поверьте уж не долго они прожили бы. Походы в Брянскую область отдельных ДРГ ни о чем! Тут время и маленькое расстояние сыграло за них. Иначе они давно пошли бы на такое!
      1. Сергей Т19
        Сергей Т19 Сегодня, 12:00
        0
        Да вроде бы верховный главнокомандующий разве не отдал приказ на подавление мятежа?
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:59
      +2
      Приказа не было стрелять по своим, что и правильно
    3. Планем
      Планем Сегодня, 12:17
      -2
      Вообще-то в России почти 2 млн военнослужащих, включая росгвардейцев, мобилизованных, добровольцев и прочих неосновных. И еще свыше миллиона иных силовиков (МВД, ФСБ и прочие). Это на фронте бойцов не хватает, а в тылу и на других направлениях и в сферах их не так уж и мало. Вот только против своих посылать их было опасно, поскольку могло дойти до серьезного кровопролития между соотечественниками с непредсказуемыми последствиями вплоть до свержения власти или гражданской войны, а также обрушения фронта в зоне СВО. Однако оголять фронт в сложившейся ситуации никто бы не торопился до последнего. В фервале 17-го царь вот не побоялся бросить войска на толпу восставших жителей Питера, которые смели полицию и захватили оружие. И чем все это закончилось? Правильно, войска перешли на сторону народа, а царю пришлось отречься от престола. А дивизии НКВД в современной России как раз Росгвардия и заменила. Причем она числом поболее их. Вот только по эффективности ей, как видно, далеко до энкаведешников. Пока они только проявили свой героизм в борьбе с безоружными навальнятами, нацпатриотами и коммуняками, пацанами, дедушками и бабушками.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 12:38
        0
        Вы сами себе противоречите - говорите о миллионах силовиков, большая часть которых отнюдь не на фронте, и тут же признаёте, что они только пацанов и навальнят гонять привыкли безоружных. Ну и толку в таких силовиках, если вести речь о противодействии вооружённому противнику?
  11. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 11:12
    -10
    А так как у ВСУ имеются значительные резервы, подготовить их к введению в бой не составило бы труда

    По ежедневным докладам Конашенкова и заявлениям российских СМИ складывается впечатление , что вся кадровая армия ВСУ уже не раз и не два как перемолота на фарш и воюют сейчас с их стороны старики и подростки....а тут оказывается бац и "значительные резервы" !!
    И сколько это , хоть примерно ??
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 11:18
      +3
      Кадровая уже да перемолотая. Сегодня за ВСУ воюют вчерашние мобилизованные. В резервах стоят они же.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 12:41
        0
        А что там с нашей кадровой армией произошло, что 300 тысяч пришлось мобилизовать, больше 100 тысяч за полгода завербовали на контракт, и пока получается только держать фронт, отражая наступление вчерашних мобилизованных?
  12. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:14
    +1
    Также опровергается утверждение американской разведки о том, что в Вашингтоне якобы были в курсе демарша Пригожина, поскольку ни США, ни Украина не были готовы к этому.

    Американцы могли опасаться утечек из украинских штабов, да и точной даты они не знали, так что это не аргумент.
  13. Kusja
    Kusja Сегодня, 11:14
    0
    В последнем предложении сразу три ошибки...
  14. Светлан
    Светлан Сегодня, 11:16
    0
    Они бы и воспользовались если бы амис об этом знали заранее, о чем утверждается в сегодняшних новостных лентах.

    Но амис как всегда хлыздят. А мы верим что они знали и обсуждаем это.
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:18
    +2
    Учитывая, что США снабжают Киев разведывательной информацией в полной мере, данные о возможном бунте в России должны были попасть на стол украинского Генштаба в первую очередь.

    Путин тоже не знал.))) Можно считать доказанным, что не только руководство ГШ ВС РФ, но и руководство ФСБ и СВР нужно гнать в шею за неполное служебное соответствие.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 12:46
      0
      не только руководство ГШ ВС РФ, но и руководство ФСБ и СВР нужно гнать в шею за неполное служебное соответствие

      Вы в корне не правы: речь идёт не о неполном служебном соответствии, а о полном, абсолютном, вопиющем служебном несоответствии. Причём начинать нужно с тех (того), в чьей компетенции были подбор и назначение на высшие должности в эти структуры.
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:18
    +2
    Да. Еще чубатых в наших склоках не хватало. Для многонационального нашего норода, укры полностью плтеряли и уважение,и доверие. И думаю,на долго. На несколько поколений. Это я еще очень тактично..
    1. vindigo
      vindigo Сегодня, 11:49
      -1
      Да. Сейчас лучше не говорить, что ты украинец по национальности.
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:19
    0
    Учитывая, что США снабжают Киев разведывательной информацией в полной мере, данные о возможном бунте в России должны были попасть на стол украинского Генштаба в первую очередь.
    Забота о душевно-психологическом здоровье партнёра прежде всего. Нечего питать напрасные надежды перед неизбежностью...
  18. Загребун
    Загребун Сегодня, 11:21
    0
    Противник не пытался. Если выступление ЧВК Вагнер должно было спровоцировать атаки то план провалился.
  19. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +1
    Киев не смог воспользоваться ситуацией с конфликтом Минобороны России и ЧВК "Вагнер".
    У Киева просто не хватило времени и возможностей на, что-то более-мене серьезное в кратчайшие сроки. Это указывает на то, что американская разведка сама ни чего толком не знала и даже не предупредила ВСУ. Узнав о происходящем первое, что Киев сделал, так это как обычно понадеялся, что либо с ЛБС снимут часть сил для локализации мятежа, либо войска будут деморализованы случившимся. Ни то, ни другое не случилось и не оправдало ожиданий. А наши бойцы конечно молодцы.
  20. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:23
    0
    Молодец, но нельзя ложно закрывать вопрос о Пригожине, надо решать вопрос серьезно, чтобы не было нового водевиля.Как только вопрос остынет и утихнет, вопрос должен быть решен дипломатическим путем. Никакая другая инволюция не может быть согласована
  21. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 11:26
    +1
    Зато банки воспользовались, опять доллар задрали до небес. Сейчас половина техники подорожает.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: invisible_man
      Зато банки воспользовались, опять доллар задрали до небес. Сейчас половина техники подорожает.

      Если бы Вагнеровцы сейчас подходили к Москве, то доллар до космоса бы взлетел, как и цены на билеты на самолет.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 12:26
        0
        Ну ясно, что пытаются заработать на "беглецах".
  22. Комментарий был удален.
  23. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 11:29
    +2
    Военкор Первого канала Ирина Куксенкова пишет, что в сбитом «вагнеровцами» транспортном самолете Ил-22 было 10 российских военных. Все они погибли.

    Пригожин сказал, что его ПВОшник - идиот, и сбивал просто все самолеты подряд. Даже те, что не несли никакой угрозы.

    Плюс сбитые Пригожиным вертолеты. Это что-то невероятное.

    Вообще за вчерашний день уничтожено 7 единиц авиации и убито около 20 российских военных.

    Путин сказал что действия Пригожина - удар в спину!

    Путин не прощает предателей!

    Пригожину за это ничего не будет?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 11:34
      +3
      Цитата: NotPetya
      в сбитом «вагнеровцами» транспортном самолете Ил-22 было 10 российских военных. Все они погибли.

      Это не транспортный самолет, а воздушный командный пункт и все эти погибшие офицеры высококлассные спецы по управлению действиями авиации, обучение которых стоило многих миллионов... Это не говоря уже о цене жизни. А главное, что таких спецов не много и замену сейчас им найти, полноценную замену, будет сложно
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 12:00
        +1
        Но кроме самолёта, еще 6 сбитых вертолётов!
        Уму не постижимо!
        Пригожин - ТЕРРОРИСТ!
        Путин показал слабость.
        Террористов уже не мочат в сортирах, а радостно с ними братаются, лишь бы не было войны.
    2. ave0123
      ave0123 Сегодня, 11:36
      +1
      чтобы судить Пригожина, неплохо бы вначале поинтересоваться: кто и какую понёс ответственность за трусость, головотяпство и ротозейство на фронте приведшие к гибели не 20, а гораздо большего количества наших ребят. И по поводу техники то же самое.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 12:05
      0
      Пригожин сказал, что его ПВОшник - идиот, и сбивал просто все самолеты подряд. Даже те, что не несли никакой угрозы.

      Откуда это? Источник можно?
  24. svp67
    svp67 Сегодня, 11:32
    +2
    Генштаб ВСУ не смог воспользоваться ситуацией с «походом на Москву» Пригожина
    , а так же то, что РДК отреагировал на это событие поздно, говорит о том, что сговора м противником у Пригожина не было, хоть это хорошо
  25. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:33
    -1
    По мнению военных экспертов, не только российских, демарш Пригожина стал для Киева полной неожиданностью, так как в Генштабе ВСУ не смогли воспользоваться представившейся возможностью.
    И рулон туалетной бумаги в подарок штабу Сырского и Ко как утешительный приз. Один рулон на всех request
  26. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 11:34
    +1
    Ну почему, как раз выгода для ВСУ самая прямая - мы потеряли наиболее квалифицированную боевую часть. Даже если кто-то из вагнеров и заключит контракты с МО, командиров вагнеров среди них точно не будет.
  27. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:35
    +1
    Чувствуется отсутствие Залужного. Да прорядили их порядком.
  28. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:36
    0
    А если другому какому-нибудь атаману, новое МО и ГШ не понравятся? Опять в поход? Чушь какая-то. am
  29. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:46
    -1
    Пригожин вместе со своим чвк и мятежом нанёс ущерб государству кратно выше, чем все подвиги, которые были совершены при взятии бахмута. Не понять этого могут те глупцы, которые мыслят категориями личности, а не государства. Своим мятежом и походом на москву он переплюнул даже тот урон, которое понесло государство от харьковского и херсонского драпа. Россия стала на один уровень с укропией, но в отличии от укропии, её подерживать и помогать никто не будет. crying
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:01
      -1
      Вы совсем не умный человек........
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:24
      0
      Не то что не умный. Тут только по Задорнову. А про КРЫМ,ДНР.ЛНР,Херсонскую и Запорожскую не хоцца рассказать?
    3. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 12:28
      0
      Хватит ВРАТЬ!Если Харьковское отступление ещё можно обозвать драпом,то все остальные отступления были по приказу командования.да, просчёты были,пришлось отводить войска,а в случае с Херсоном,подрыв дамбы показал,что может быть и правильное решение приняли.а вот у всук отходов по приказу точно не было,приказов на отход они не отдают,т.к.плевать им на свои потери
  30. Комментарий был удален.
  31. grem
    grem Сегодня, 11:57
    0
    Враги России сейчас активировались по полной ..Минусуют ,визжат, ноют ..
    Значит все правильно идет! laughing
    Вот сейчас Я назову "ключевое " слово и мне хана .. laughing
    Владимир Владимирович Путин я вас уважаю !!!!!
    Слава России и с нами Бог ! Вперед Славяне..! и т.д.
    А еще вот такое видео ,которое Душу России и всех выражает crying

    Прощайте товарищи soldier
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:26
      0
      Я плюсанул ,ибо увидел минус от ципсо . laughing Ох как их корежит. А неча было на ДОНБАСС в 2014 г лезть с оружием. Теперь Анасзащёкеры "А нас за щё?"
  32. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:58
    0
    Цитата: Anarchist
    Было немного неприятно. Пригожин доказал, что ему доверять нельзя.
    Теперь что? Уголовное дело прекратили. Каждый может терпеть города захватывать?
    Я ухахатываюсь.
    Вот это да...
    Если кремль схватывает, то в дальнейшем можно чего угодно ожидать.

    Цитата: grem
    Хе хе Облом вам укросаксы и ваши хозяевам ..!
    Россия сосредотачивается и это вам грозит большими неприятностями и особенно англосаксам Ой Вэй !
    Рана радуетесь ..Настоящая Россия ,это провинция и она еще свою Слово не сказала ! soldier

    Лучше быть зрячим всепропальщиком , чем слепым урапатриотом.
  33. Магог_
    Магог_ Сегодня, 12:20
    -1
    задачей которой было заманить резервы ВСУ в ловушку
    Чтобы противник поверил, надо было устроить хотя бы на трассе М4 встречные танковые бои с потерями не менее бригады... Кстати, что проясняется с потерями ВКС и армейской авиации ВС РФ в ходе этого спектакля ?
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:28
      0
      Да они с этой инфы сразу - "подвоха не видно", "где подвох?". А он есть!. Ну а вы конечно перегнули. laughing
  34. Планем
    Планем Сегодня, 12:29
    0
    Очень умиляет эта фраза от автора обсуждаемой здесь статьи: "Как сообщалось, все подразделения российской армии, находившиеся на линии боевого соприкосновения, остались на своих позициях, высказав поддержку президенту России Владимиру Путину и отказавшись участвовать в конфликте".
    Если наши войска остались на фронте, то это еще совершенно не значит, что они высказали поддержку Президенту Путину. Да и почему они должны были участвовать в этом конфликте? Они же не идиоты бросить свои подготовленные позиции без замены, оголив фронт без особой надобности и пустив лютого врага на нашу землю. Это могло быть расценено как прямая измена и дезертирство..
  35. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 12:30
    0
    С военной точки зрения хохлам надо было бить через нитку на Смоленск. И все бы у них получилось. Профукали свой шанс.
  36. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:35
    0
    Цитата: grem
    Враги России сейчас активировались по полной ..Минусуют ,визжат, ноют ..
    Значит все правильно идет! laughing
    Вот сейчас Я назову "ключевое " слово и мне хана .. laughing
    Владимир Владимирович Путин я вас уважаю !!!!!
    Слава России и с нами Бог ! Вперед Славяне..! и т.д.
    А еще вот такое видео ,которое Душу России и всех выражает crying

    Прощайте товарищи soldier

    Вы, главное не станьте полицаем РФ.
    Так как вы к этому стремитесь .
  37. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:38
    0
    Радость то какая! "Не воспользовались"! Спасибо уже сказали? Дичайший позор! И, никаких выводов, никаких преследований, все хорошо!