Генштаб ВСУ не смог воспользоваться ситуацией с «походом на Москву» Пригожина

Киев не смог воспользоваться ситуацией с конфликтом Минобороны России и ЧВК "Вагнер". Несмотря на все попытки ВСУ нарастить силы на направлениях контрнаступления, российская оборона устояла.По мнению военных экспертов, не только российских, демарш Пригожина стал для Киева полной неожиданностью, так как в Генштабе ВСУ не смогли воспользоваться представившейся возможностью. Несмотря на различные заявления представителей киевского режима, прозвучавшие в поддержку действий руководства ЧВК "Вагнер", на линии боевого соприкосновения никаких изменений не последовало.Накануне ряд российских и украинских ресурсов начал распространять информацию о том, что ВСУ на фоне происходящих в России событий бросили в бой дополнительные силы, в частности, на Бахмутском направлении. Однако, российские войска сумели отразить все атаки, не поддавшись на заявления, вкидываемые украинской ЦИПсО. Как сообщалось, все подразделения российской армии, находившиеся на линии боевого соприкосновения, остались на своих позициях, высказав поддержку президенту России Владимиру Путину и отказавшись участвовать в конфликте.Также опровергается утверждение американской разведки о том, что в Вашингтоне якобы были в курсе демарша Пригожина, поскольку ни США, ни Украина не были готовы к этому. Учитывая, что США снабжают Киев разведывательной информацией в полной мере, данные о возможном бунте в России должны были попасть на стол украинского Генштаба в первую очередь. А так как у ВСУ имеются значительные резервы, подготовить их к введению в бой не составило бы труда, что сделано не было. По данным, получаемым с передовой в течение двух дней "похода на Москву" Пригожина, никаких дополнительных сил не наблюдалось.Противник предпринимал атаки, но в пределах ранее введенных в бой сил. Возможно, что в Киеве посчитали все происходящее провокацией, задачей которой было заманить резервы ВСУ в ловушку. Так это было или нет, не известно, но то, то резервы ВСУ остались не своих местах, это точно.