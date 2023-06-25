«Поход на Москву» Пригожина оставил больше вопросов, чем ответов

Вчерашний "поход на Москву" ЧВК "Вагнер" завершился возвращением подразделений военной компании к местам временной дислокации. Между тем, вопросов после этих событий осталось гораздо больше, чем ответов.Сегодняшнее утро началось с сообщений о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" вернулись к местам временной дислокации, а сам Пригожин якобы еще ночью переместился на территорию Белоруссии, понадеявшись на слова Путина и Лукашенко. И на этом все, российские государственные медиа молчат, различные ресурсы вбрасывают различные предположения. Российское Минобороны никаких официальных заявлений не делает.Между тем, вопросов больше чем ответов, и первый из них "где был Шойгу", отставку которого требовал Пригожин. На фоне прозвучавших заявлений президента России и некоторых боевых генералов, включая Суровикина и Евкурова, молчание министра обороны и начальника Генштаба ВС России выглядит как-то дико. И это при том, что кто-то отдал приказ атаковать колонны ЧВК "Вагнер", что привело к гибели как военнослужащих российской армии, так и "Оркестра".Также ничего не сообщается о судьбе самого ЧВК "Вагнер". То, что в сегодняшнем виде частная армия Пригожина больше существовать не будет, это понятно. Часть бойцов "Оркестра" заключит контракты с Минобороны, об этом сегодня заявил Песков, другая часть, скорей всего, последует за Пригожиным в Африку. Думать о том, что куратор компании задержится в Белоруссии, не стоит. Некоторые эксперты предполагают, что "Вагнер" пойдет на сделку с военным ведомством, но уже без Пригожина, который больше не вхож в Кремль.В то же время, некоторое российские ресурсы предполагают, что демарш Пригожина мог завершиться в Москве, подразделения ЧВК "Вагнер" вполне могли войти в столицу, а это закончилось бы большой кровью.