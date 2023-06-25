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«Поход на Москву» Пригожина оставил больше вопросов, чем ответов

82
«Поход на Москву» Пригожина оставил больше вопросов, чем ответов

Вчерашний "поход на Москву" ЧВК "Вагнер" завершился возвращением подразделений военной компании к местам временной дислокации. Между тем, вопросов после этих событий осталось гораздо больше, чем ответов.


Сегодняшнее утро началось с сообщений о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" вернулись к местам временной дислокации, а сам Пригожин якобы еще ночью переместился на территорию Белоруссии, понадеявшись на слова Путина и Лукашенко. И на этом все, российские государственные медиа молчат, различные ресурсы вбрасывают различные предположения. Российское Минобороны никаких официальных заявлений не делает.

Между тем, вопросов больше чем ответов, и первый из них "где был Шойгу", отставку которого требовал Пригожин. На фоне прозвучавших заявлений президента России и некоторых боевых генералов, включая Суровикина и Евкурова, молчание министра обороны и начальника Генштаба ВС России выглядит как-то дико. И это при том, что кто-то отдал приказ атаковать колонны ЧВК "Вагнер", что привело к гибели как военнослужащих российской армии, так и "Оркестра".

Также ничего не сообщается о судьбе самого ЧВК "Вагнер". То, что в сегодняшнем виде частная армия Пригожина больше существовать не будет, это понятно. Часть бойцов "Оркестра" заключит контракты с Минобороны, об этом сегодня заявил Песков, другая часть, скорей всего, последует за Пригожиным в Африку. Думать о том, что куратор компании задержится в Белоруссии, не стоит. Некоторые эксперты предполагают, что "Вагнер" пойдет на сделку с военным ведомством, но уже без Пригожина, который больше не вхож в Кремль.

В то же время, некоторое российские ресурсы предполагают, что демарш Пригожина мог завершиться в Москве, подразделения ЧВК "Вагнер" вполне могли войти в столицу, а это закончилось бы большой кровью.
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82 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:04
    -7
    Глупость Пригожина привела к гибели 10 пилотов и нескольких ценных вертолетов связи и боевых вертолетов. 6 вертолетов и самолет управления воздушным движением Ил-18 (видео 2). 3 вертолета, где вертолеты РЭБ Ми-8 оказались в дефиците. Всего 5 из 7 самолетов были безоружны. 11 летчиков и еще 8 (на Ил-18) погибли. Основной маршрут снабжения Донбасса из Москвы — трасса М4. Сейчас полно рвов, разрушенных мостов (видео 3) и воронок после ФАБ500.Самые мудрые слова, которые я слышал, кроме президента Путина, были слова великого патриарха Кирилла и генерала Суровикина. Генерал Мизинцев был введен в командный состав Вагнера незадолго до событий. Я считаю, что этот генерал должен взять на себя реальное и эффективное командование группой Вагнера, чтобы перебросить ее на фронт.Он ценный и компетентный генерал, чтобы навести порядок в Вагнере.Я думаю, что Пригожин не предатель, а персонаж с необузданными амбициями и долей безумия в стиле Лопе де Агирре.По всем этим причинам она опасна не только для российской власти, но и для Запада, поскольку ее дрейф непредсказуем.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 12:08
      -23
      Глупость Пригожина привела к гибели 10 пилотов и нескольких ценных вертолетов связи и боевых вертолетов.

      Путинской системе нанесен серьезный удар.
      Король оказался совсем голым.
      Это показал рейд пригожинских наемников у нас в России.
      Оказывается, можно сбивать самолёты, вертолёты, убивать российских военных, угрожать Москве и тебе за это ничего не будет!
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 12:12
        +3
        Это вам удар. Скажите это ДНР,ЛНР,КРЫМУ,Херсонской и Запорожской Областям.
        1. NotPetya
          NotPetya Сегодня, 12:20
          -4
          Это вам удар. Скажите это ДНР,ЛНР,КРЫМУ,Херсонской и Запорожской Областям.

          Не понимаю как вы предательство пригожина связали с вышеупомянутыми регионами, но факт убийства русских военных пригожиным - на лицо! Пригожин сбил 1 самолёт и 6 вертолётов, с русскими людьми в России, вы предлагаете понять и простить?
          1. Alex Nevs
            Alex Nevs Сегодня, 12:32
            -2
            Не лохмать мне бабушку. Я это ципсо галимое за версту чую. Построение слов в предложении у вас не русское! laughing laughing ваше дело осталось молча созерцать как ваши пабядитяли вальцмана и наты наваювалыся уже на уровне -2м.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 12:41
              -1
              российские государственные медиа молчат

              Было бы всё спланированной операцией - ответ был бы быстрым.
              Раз молчат - на выработку стратегии нужно время.
              Предательство Пригожина оказалось для всех неожиданным
            2. NotPetya
              NotPetya Сегодня, 12:45
              -2
              Мне вот просто интересно, что вы скажете матерям убитых пригожиным русских солдат?
              Не лохмать мне бабушку.

              Или может:
              ваши пабядитяли вальцмана и наты

              Что детям, чьих отцов убил пригожин скажете?
              Произошло недоразумение?
          2. стар
            стар Сегодня, 12:32
            +2
            Мы в своей стране как-нибудь уж без вас разберёмся и решим, что нам можно, а чего нельзя!
          3. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 12:44
            0
            Вы бы хотели, чтобы самолёты бомбили русских людей?
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 12:15
        +5
        Мда... лучше уж жёсткий диктаторский режим, чем такая анархия.
        1. военком Котёнок
          военком Котёнок Сегодня, 12:27
          +1
          В прошлый раз вам "такую анархию" уже продали под видом укрепления вертикали, и в следующий раз тоже продадут.
        2. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 12:46
          0
          Это не анархия, это либерализм. Помните. как некто проклял Россию? Так и сказал, Россия обреченана либерализм.
      3. krops777
        krops777 Сегодня, 12:19
        +9
        Оказывается, можно сбивать самолёты, вертолёты, убивать российских военных, угрожать Москве и тебе за это ничего не будет!


        А тупой генералитет во главе с Хуженетовичем своей бездарностью сколько людей положил, тысячи, хоть один понес ответственность, Пригожин тоже хорош но все ли нам говорят? Официальные СМИ вообще с катушек съехали такую чушь несут, кто за эту ересь понес ответственность, хотя есть закон, но властьимущим в России он не писан.
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 12:35
          +3
          Вы бы еще План Наступления из Генштаба в интернет попросили бы. laughing Вам все сказать и показать в реале?. Тут и Задорнов до такого не додумался бы. Только мерикосовское такое пролепетать может. А вообще ваши измышлизмы с фонаря - это ... очень "смешное слово"
      4. VicVic
        VicVic Сегодня, 12:24
        +13
        Оказывается можно наносить удары по лагерю ЧВК и атаковать колонны ЧВК с российскими же гражданами?
        Вы причины со следствием не путаете?
        Где были МО, лично Министр обороны, Гос.дума, Президент пока несколько месяцев Пригожин критиковал, предъявлял претензии к МО? Все, как в рот воды набрали! Единичные, малоинформативные заявления МО о том, что с поставкой боеприпасов всё в порядке и всё. Требовалось нескрлько месяцев тому назад вмешаться к конфликт и его прекратить и не столь важно какую бы из сторон объявили правой или виноватой. Из того что мы знаем не делалось абсолютно ничего чтобы конфликт погасить, поэтому возлагать вину за плследствия на одного Пригожина, это, как ругать зеркало за непонравившееся изображение.
        1. Blackgrifon
          Blackgrifon Сегодня, 12:36
          +2
          Цитата: VicVic
          Оказывается можно наносить удары по лагерю ЧВК

          Да-да. 2 непонятных костра это доказательство удара.
          Цитата: VicVic
          атаковать колонны ЧВК с российскими же гражданами?

          Незаконно захватившими военный объект. Не подчиняющиеся приказа законных властей. Действующими в тылу армии, которая отражает массированный натиск укров. При чем этот наступ отражается без всякого мятежника и вполне себе успешно отражается.
          Да и, расскажи, про хорошего еще жителям Воронежа. Благо видео в телеге, как их стрела бьет по мимо пролетавшей вертушке достаточно.
          Цитата: VicVic
          критиковал, предъявлял претензии к МО

          Хвост пытался вертеть собакой.
          Цитата: VicVic
          возлагать вину за плследствия на одного

          Здесь согласен.
          1. VicVic
            VicVic Сегодня, 12:49
            0
            Вот от той части, где вы согласны и надо проводить разбор полётов. Даже, если предположить, например, что Пригожин не прав абсолютно во всём, то даже в этом случае многомесячное, как минимум, информационное бездействие МО и других ответственных товарищей делает их создателями такой ситуации.
            Помните, как вмфильме "Место встречи изменить нельзя" Жеглов говорит Шаропову о Груздеве: " Ему надо былр вовремя со своими женщинами разобраться и оружие не разбрасывать где попало".
            Кстати о женщинах. Очень бы хотелось понять за какие-такие заслуги весьма молодые женщины из аппарата МО становятся генералами. Мы должны знать своих героев, подробно знать их боевой и трудовой путь, чтобы брать с них пример. Разве не так?
        2. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 12:44
          +1
          Цитата: VicVic
          Оказывается можно наносить удары по лагерю ЧВК и атаковать колонны ЧВК с российскими же гражданами?
          Вы причины со следствием не путаете?
          Где были МО, лично Министр обороны, Гос.дума, Президент пока несколько месяцев Пригожин критиковал, предъявлял претензии к МО? Все, как в рот воды набрали! Единичные, малоинформативные заявления МО о том, что с поставкой боеприпасов всё в порядке и всё. Требовалось нескрлько месяцев тому назад вмешаться к конфликт и его прекратить и не столь важно какую бы из сторон объявили правой или виноватой. Из того что мы знаем не делалось абсолютно ничего чтобы конфликт погасить, поэтому возлагать вину за плследствия на одного Пригожина, это, как ругать зеркало за непонравившееся изображение.

          Абсолютно верно. Конфликт должен был погасить НАШ президент, а не белорусский.
          Причём раньше, а не доводить дело до кризиса, занимая позицию стороннего наблюдателя.
          И если это мятеж, то почему всё спустили на тормозах?
          Преследования участников событий не будет, уголовное дело против Пригожина заводится не будет и тд.
          Если это мятеж и предательство, то какое прощение?
          Всех простили, все свободны?
          И это после всех грозных заявлений?
          Нет, я конечно только за что так разрешилась ситуация, но точно это был мятеж?
          Точно никаких причин не было, всё ли нам рассказывают?
          Вопросов действительно много.
          Но факт есть факт Шойгу своего добился, одна из самых эффективных боевых частей прекратила своё существование.
          Часть заключит контракты и перейдёт в подчинение МО, часть уйдёт куда-нибудь в Африку.
          На фронте их не будет. И кому от этого лучше?
          А всё можно было решить раньше и без потрясений.
      5. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 12:48
        0
        Цитата: NotPetya
        Глупость Пригожина привела к гибели 10 пилотов и нескольких ценных вертолетов связи и боевых вертолетов.

        Путинской системе нанесен серьезный удар.
        Король оказался совсем голым.
        Это показал рейд пригожинских наемников у нас в России.
        Оказывается, можно сбивать самолёты, вертолёты, убивать российских военных, угрожать Москве и тебе за это ничего не будет!

        Оказывается можно одним своим бомбить своих на своих дорогах.
        А другим своим, отбиваться от своих, которые их бомбят, нельзя!
        Так по вашей логике?
        Ущербная у вас логика.
        Логика неразумная.
        По методичкам
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 12:11
      +10
      Цитата: Carlos Sala
      Глупость Пригожина

      Каким бы не назвали, но глупым, вряд ли...
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 12:18
        +3
        Я хотел добавить это к своему предыдущему комментарию "По всем этим причинам она опасна не только для российской власти, но и для Запада, поскольку ее дрейф непредсказуем."
      2. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 12:23
        +2
        Я не называл его глупым, понятно, что он не глупый, скорее сумасшедший в стиле Лопе де Агирре, я говорю, что он совершил конкретную глупость https://www.peoples.ru/science/seafarers/lope_de_aguirre/
      3. Простой
        Простой Сегодня, 12:25
        +5
        На что был расчитан "поход" в сторону Москвы?

        Обозначить важность переговоров, от которых в МО ранее отмахивались?
        Или освободить президента РФ от засилия им же поставленных на посты функционеров?
      4. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:25
        +1
        Цитата: Doccor18
        но глупым, вряд ли...

        глупый но хитросделанный, 2 ходки это уже говорить что особо интеллектом не одарен, а если еще добавить спорт интернат
      5. Старый сержант
        Старый сержант Сегодня, 12:38
        +2
        Амбиции Пригожина выходят за рамки СВО.
        И это он заявлял в открытую. Говорил вставайте против продажей власти и берите управление в свои руки.
        Молчание министра обороны и начгенштаба в такой ситуации усугубило ситуацию вокруг демарша Пригожна. Считаю, что конечная цель оркестрантов была в том, что к ним примкнут единомышленники.
        Какие репрессии последуют тоже не ясно. Бомбить колонну приказ от слабоумных.
    3. тоже-врач
      тоже-врач Сегодня, 12:19
      +5
      Не глупость, а самооборона. Иначе сегодня утром мы могли бы читать об уничтожении группы Вагнер подразделениями МО. Помните, как нерусская Розалия Землячка уничтожила 200000 молодых русских парней в Крыму? Сдавшихся под честное слово из нежелания проливать русскую кровь и далее.
      Думаете, Шойгу не смог бы так же всех поубивать?
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 12:32
        +2
        Как можно помнить уничтожение нерусской Розалией Землячкой 200 000 молодых русских парней в Крыму, если это байки от тех самых сбежавших из Крыма 200 000 молодых русских парней? У Шойгу нет столько нерусских землячек и земляков.
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: тоже-врач
        Не глупость, а самооборона. Иначе сегодня утром мы могли бы читать об уничтожении группы Вагнер подразделениями МО. Помните, как нерусская Розалия Землячка уничтожила 200000 молодых русских парней в Крыму? Сдавшихся под честное слово из нежелания проливать русскую кровь и далее.
        Думаете, Шойгу не смог бы так же всех поубивать?

        А чего не двести миллионов? Лавры Солженицына покоя не дают?
        Землячка та ещё... мадам, но вся армия Врангеля в Крыму сорок тысяч. Часть разбежалась, часть эвакуировалась в Турцию, часть погибла в боях.
        Из оставшихся тысяч двадцать, не все были офицеры. Так что при всём желании Землячка не могла расстрелять аж двести тысяч.
        Не слушайте Гозмана, Сванидзе, Альбац- врут.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:19
      +5
      Не знаю как для вас, но для меня главный ответ прозвучал после этого похода "не согласных", власть была подавлена и растерянна и даже напугана, а как иначе сначала прозвучали грозные слова, много слов, а потом стали думать что делать, сильная власть на то и сильная, что не угрозами действует, далее министр от обороны совсем пропал и послал на переговоры Евкурова, которого послал уже лесом сам Пригожин, ну не переговорщик этот товарищ, короче для меня вывод очевиден, надо что-то и кого-то менять. И еще показательно в стране как право закона действует слово Президента, а не сам закон am какой-то договорняк на стрелке.
      1. Blackgrifon
        Blackgrifon Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: Silver99
        потом стали думать что делать, сильная власть на то и сильная, что не угрозами действует

        Вот только это пригожин теперь бежит в Беларусь. Замах на рубль, а к концу первого дня согласился свалить. А все потому, что уже подтянули войска и к Ростову и со стороны Москвы. Слава Богу, что у обеих сторон хватило нервов не допустить полноценных боев посреди России.
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 12:46
        -1
        власть была подавлена и растерянна и даже напугана, а
        Вот интересно, как растерянная и напуганная власть за сутки остановила вооружённый мятеж неслабого войска? Вы прежде чем по клавишам стучать вообще думаете?
    5. мерцание
      мерцание Сегодня, 12:22
      +2
      Какая глупость?
      Пригожин ставленник прозападного олигархата. Он должен был замкнуть на себя патриотическую энергию, а за тем направить ее на слом существующей власти (которая решила отказаться от западного тренда, предпочтя суверенитет). Другими словами, Пригожин должен был поднять МЯТЕЖ, что он и сделал.
      Вот только он (и те кто за ним стоит) переоценили силу поддержки народом Пригожина.
      Что было заметно и по реакции жителей Ростова, что и по реакции населения России, а главное никто из других частей его не поддержал.
      Было видно, что мятеж (который готовился не один месяц) обречен на провал.
      Пригожин это учуял (да и возможно реакция самим бойцов Вагнера на мятеж была неоднозначной), и решил аккуратно слиться.
      Вчера все возникали вопросы почему их никто не останавливает? Похоже, что торг. Результатом торга стало: Вагнер возвращается на место, Пригожин покидает России в Белоруссию (!!!).
      Известно, что Путин вчера переговаривался не только с Лукашенко, но и с Мерзиеевым, Токаевым и Эрдоганом. Возможно на предмет перемещения туда Пригожина.
      Сам выбор Пригожина Белоруссии интересен и объясняется похоже тем, что Пригожин хочет избежать своего наказания со стороны прозападного олигархата. Впрочем, не исключено, что Белоруссия есть лишь транзитное государство.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:40
        +1
        Про поддержку народа..Народу,в большинстве своем было плевать ,пусть сами разбираются
      2. haron
        haron Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: мерцание
        Вот только он (и те кто за ним стоит) переоценили силу поддержки народом Пригожина.

        Народ самоустранился полностью. Армия на 90%
    6. bandabas
      bandabas Сегодня, 12:22
      +8
      Может и глупость. А вот отношение нашего гаранта, который продолжает содержать в своем окружении толпу ельцино-собчаковских недобитков поражает. Вроде- не мальчик вроде- не байден.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:38
        0
        Так он же заложник всех этих недобитаов.Часть Системы
      2. Енисей и Тепсей
        Енисей и Тепсей Сегодня, 12:46
        0
        Чему тут поражаться если Путин сам от Ельцина ставленный. Думаете что-то по другому должно быть с Путиным!?
    7. Умник
      Умник Сегодня, 12:24
      +3
      Почему глупость приложена а не генералов которые посылали к нему вертолеты?
    8. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:36
      +2
      Мудрым был бы приказ еще вчерашним утром-Остановиться ВСЕМ.
    9. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 12:37
      +2
      Я думаю, что Пригожин не предатель, а персонаж с необузданными амбициями и долей безумия в стиле Лопе де Агирре.

      Да иуда он. СМИ из него не просто так героя делали,это чтобы люди обалваненые за ним пошли. Он фронт оставил перед наступлением врага.
    10. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:47
      0
      Всего 5 из 7 самолетов были безоружны.

      Ну - думаю никто не будет отрицать, что музыканты ребята опытные, и следовательно - понимали характер целей. Крови они явно не хотели, тогда вопрос - ЗАЧЕМ им понадобилось сбивать безоружные машины, которые напрямую - им ничем не угрожали? Ну ладно ещё РЭБ - положим, они им глушили связь, но ИЛ-18-то им чем помешал??? Странно как-то это всё..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:06
    +2
    Сегодня вроде воскресенье ,новости будут в понедельник.Война ,войной а обед по расписанию.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 12:18
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня вроде воскресенье ,новости будут в понедельник.Война ,войной а обед по расписанию.

      В Москве в понедельник, из-за обсуждаемых событий, тоже выходной.)))
  3. -sa-
    -sa- Сегодня, 12:09
    +8
    У меня подозрение,что после сложившихся обстоятельств,мы скоро увидим пригожина и некоторых командиров,солдат вагнера во главе какого нибудь белорусского чвк
    1. ettore
      ettore Сегодня, 12:19
      +6
      Цитата: -sa-
      У меня подозрение,что после сложившихся обстоятельств,мы скоро увидим пригожина и некоторых командиров,солдат вагнера во главе какого нибудь белорусского чвк

      Лукашенко не дyрак, особенно после произошедшего, чтобы допускать деятельность ЧВК внутри страны.
    2. VicVic
      VicVic Сегодня, 12:27
      0
      Конечно аозможно и такое, но я бы в этом случае задумался, что Пригожин, это Троянский конь для Лукашенко.
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:09
    +2
    В отличие от какого-то Суровикина, Евкуров по настоящему боевой командир, вот его бы Министром Обороны.
    Кстати про Африку, говорят там все слили.
    Было бы неплохо всех. кто отправил самолеты и чеченов, судить.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:14
      +4
      Про Африку...не думаю. Нет основных данных. Всё остальное (мелочи) нам не доступны. А разные там "отец знакомого сказал ..." ну это для тиктокеров пойдёт. laughing
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 12:19
      +2
      "В отличие от какого-то Суровикина, Евкуров по настоящему боев"
      евкуров точно такой же-какой нибудь, как и суровикин
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:26
      +1
      Самолёты не знаю, но думаю отправка чеченов тоже сыграло свою роль. Думаю Пригожин не хотел большой крови и присутствие там Ахматовцев шло именно к этому! Ему снова не дали прогнуть МО!
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:27
      +3
      Цитата: Гардамир
      настоящему боевой командир, вот его бы Министром Обороны
      хороший командир еще не означает хороший министр
  5. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 12:11
    +4
    Я теперь больше стал понимать действия руководства Красной Армии в конце Гражданской войны, отдавшего приказ об уничтожении махновцев, которые имели несомненные заслуги и воевали вместе с Красной Армией. Однако те из махновцев, кто был поумнее, сумели дистанцироваться от Махно, сохранить жизнь и устроиться в мирной жизни. Правда, часть из них только до конца 30-х годов.
    1. тоже-врач
      тоже-врач Сегодня, 12:23
      -1
      А я теперь иначе стал понимать действия руководства Красной Армии в конце Гражданской войны, отдавшего приказ об уничтожении махновцев, которые имели несомненные заслуги и воевали вместе с Красной Армией.
      Такие же шкурники и живодёры, которым русская кровь, что вода, отдали приказ убить махновцев. Видать, были на Южном Фронте свои Шойгу.
  6. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:13
    +2
    Ой да в ...нафиг
    Американский институт изучения войны прекращает работу
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 12:21
      +3
      Цитата: Читателль 2013
      Ой да в ...нафиг
      Американский институт изучения войны прекращает работу

      Поняли, что они в этом ничего не понимают?))
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 12:13
    +1
    Вчерашний "поход на Москву" ЧВК "Вагнер" завершился возвращением подразделений военной компании к местам временной дислокации.
    Еще утром шли сообщения, что "музыканты" контролируют аэродром "Миллерово", от куда выполняли полеты в зону СВО те же Су-34 и только сейчас в 12.14 по Москве поступают сообщения, что они его покидают
    1. haron
      haron Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: svp67
      и только сейчас в 12.14 по Москве поступают сообщения, что они его покидают

      Логично. Не хотели и не хотят что-бы какой-то "дартаньян" пальнул по уходящим колонам с воздуха.
    2. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 12:52
      0
      В Миллерове были Су-30,а вот в Морозовске,как раз Су-34
  8. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 12:13
    +8
    Сам факт того, что незаконные военные формирования, подошли к Москве, говорит очень о многом.
    И то, что с утра были мятедники, а к вечеру снова стали братьями и соратниками тоже.

    Все напоминает какую то Африку.
  9. divan
    divan Сегодня, 12:14
    -4
    простите, а какое отношение имеют сбитые самолёты к Пригожину?
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:15
    +9
    а где шас шайгу ? герасимов ? Пу тока выступил вчера один раз ! показал себя во всей красе в кризисной ситуации а патом тока песков отвечал на вопросы ! я думаю Пригожин показал им что они тоже люди и нужно спускаться с небес на землю и слышать людей ! кто вчера сбежал из элит из страны тех нужно не пускать в страну ! возможно не прав во всем !
    1. rusmax888
      rusmax888 Сегодня, 12:29
      0
      Думаю эта парочка поправляет здоровье, после обильного жидкого стула.
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:19
    -3
    Похоже "Вагнер" станет лагерем на границе с Польшей, а поход на Москву больше смахивает на спектакль. Фейки про потери армейской авиации можно слить в унитаз. sad
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:20
    +3
    Что главное - забота о стране, или верные друзья?
    Путин сделал свой выбор.
  13. Алексей Т.
    Алексей Т. Сегодня, 12:26
    +2
    Сейчас военкоровская и прилегающая братия будет муссировать тему: а где были (почему не выступили) Шойгу и Герасимов? Они вообще любят муссировать такие (в общем-то абсолютно третьестепенные) темы. Вам оно зачем? В кабинете ВВП оба были. Это был путч, выступление против первого лица. ВВП и выступил, взяв на себя и ответственность и олицетворение.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 12:39
      +1
      Цитата: Алексей Т.
      Сейчас военкоровская и прилегающая братия будет муссировать тему: а где были (почему не выступили) Шойгу и Герасимов? Они вообще любят муссировать такие (в общем-то абсолютно третьестепенные) темы. Вам оно зачем? В кабинете ВВП оба были. Это был путч, выступление против первого лица. ВВП и выступил, взяв на себя и ответственность и олицетворение.

      Я думаю все бы повернулось иначе, если бы несколько лиц из руководства МО ушли бы раньше в добровольную отставку и освободили место для настоящих, а не бумажных, генералов. Особенно на фоне " успехов " на фронте, планировании, да и в снабжении воюющих войск. Но ведь не ушли, незаменимые.
    2. Blackgrifon
      Blackgrifon Сегодня, 12:44
      -1
      Один из немногих внятных комментариев среди бурлящей массы набежавших.
  14. mark1
    mark1 Сегодня, 12:29
    0
    Если принять, что Пригожин не глупец и вряд ли псих (если мягко) и ему ни чего не было за непонятные но очень громкие маневры , то давайте подумаем, кому это все выгодно? Конечно же то нам не ведомо, но народ (основная масса) сплотился вокруг власти.
  15. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:30
    -2
    некоторое российские ресурсы предполагают, что демарш Пригожина мог завершиться в Москве, подразделения ЧВК "Вагнер" вполне могли войти в столицу, а это закончилось бы большой кровью.

    Да не было бы большой крови, а была бы большая поддержка населения.
    Думаете были бы сформированы офицерские батальоны из учащихся академий, так теперь и академий в Москве толком нет. Москва была открытым городом без военного руководства, об этом говорят залегшие по откосам Каширского шоссе какие-то солдаты и "укрепления" из мешков с песком, толщиной сантиметров 40. А также БТР, даже не в капонирах, а просто на дороге.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:32
    0
    ЧВК Вагнер должен уйти в Африку, как вариант, если Президенты РФ и РБ примут решение об открытии второго фронта, атаковать Киев.
  17. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:32
    -4
    Я уважаю Пригожина за его вклад в бррьбу с украинским фашизмом. Но оскорблять( причем неоднократно в СМИ) заслуженых людей- Сергея Шойгу и Юнусбека Евкурова, ему никто права,не давал. Порядочные люди, на этом,не пиарятся. Заносит Пригожина, ложное представление собственной " значимости". Для нас- каждый боец " Вагнера" и ВС - важен и значим,не менее чем " персона" г- на Пригожина.
  18. Griffit
    Griffit Сегодня, 12:33
    +2
    Что может быть хуже дурака? Правильно, это образованный дурaк. Что может быть хуже образованного дурака? Правильно, это образованный дурaк , который считает себя умным. Это именно те "полезные идиоты" по определению дедушки Ленина. laughing
  19. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:33
    +3
    Вопросов, как раз стало меньше. Все поняли, даже самые упоротые, кто есть кто. Что от кого можно ожидать в критическую минуту. Позор дичайший. Мерзость голимая.
  20. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:35
    +3
    Цитата: opuonmed
    а где шас шайгу ? герасимов ? Пу тока выступил вчера один раз ! показал себя во всей красе в кризисной ситуации а патом тока песков отвечал на вопросы !

    Выступление было феерическое, ни одной фамилии, ни одного конкретного предложения. Зато успел Ленина с большевиками назвать авантюристами, укравшими победу в 1917 году.
    Осталось только в конце выступления добавить светлой памяти Николаю 2, Борису Алкашу и боже меня храни.

    Кто бы ему напомнил, что гитлеризм основан на антикоммунизме прежде всего как и украинский национализм.
  21. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:36
    +1
    Чуть, что"косой"..... А Шойгу причём? Сие функция ФСБ, Росгвардии.......

    Вообще крайний идиотизм публики показателен. Особенно когда Пригожин требовал от МО снаряды, как будто гос-структура,, которая сама лишь получает снаряды, имеет права или должна снабжать ими частную организацию. Любят в нашем отечестве уголовников просто до страсти....
    1. cmax
      cmax Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: иван2022
      Чуть, что"косой"..... А Шойгу причём? Сие функция ФСБ, Росгвардии.......

      Вообще крайний идиотизм публики показателен. Особенно когда Пригожин требовал от МО снаряды, как будто гос-структура,, которая сама лишь получает снаряды, имеет права или должна снабжать ими частную организацию. Любят в нашем отечестве уголовников просто до страсти....

      Если бы вам в Москве сказали, что ваша машина завтра должна быть в Питере, но забыли дать деньги на бензин, вы бы промолчали или спросили как вы это должны сделать без заправки машины? С Вагнера спрашивали за Бахмут, они спрашивали за снаряды. Что в этом не понятного?
  22. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 12:40
    0
    Между тем, вопросов больше чем ответов, и первый из них "где был Шойгу", отставку которого требовал Пригожин. На фоне прозвучавших заявлений президента России и некоторых боевых генералов, включая Суровикина и Евкурова, молчание министра обороны и начальника Генштаба ВС России выглядит как-то дико.

  23. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:42
    +2
    Наши или не наши? Хорошее видео показывающее вчерашние события.

  24. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:42
    0
    Ну, пока информации нет, потрясём сусеки:
    1. Пригожин, - "куратор Оркестра"?! Что за должность, что за звание, каков функционал?
    2. "Оркестр", - Ч(астная) В(оенная) К(омпания), это что? Клуб по интересам? ЗАО, ООО, ИП?!
    3. Как "Оркестр" приобретает расходники? Это не шурупы и перчатки. Если для простых смертных реально заехать по "трём гусям" (ст. 222 УК РФ) за патрон от мелкашки, то....
  25. parusnik
    parusnik Сегодня, 12:44
    0
    Всем,спасибо,съемка окончена!Гонорары, раздадут попозже.
  26. Виктор Грищенко
    Виктор Грищенко Сегодня, 12:45
    0
    Все проблема заключается в гордости. И ни ношение крестиков и целование икон не спасут. Вот дьявол возгордился, но и это людей касается, и этой ситуации с сердцем человека
    ¹³ Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. ¹⁴ Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. ¹⁵ Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. ¹⁶ От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. ¹⁷ От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. ¹⁸ Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. ¹⁹ Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Иезекииль 28:13-19 © Библия Онлайн, 2003-2023. Все не совершенны , Но Бог хочет чтобы мы боролись со своим грехом. Стране нужна реальная вера в живого Бога Библии. А не то что надели крестик и поставил свечку поцеловал икону.
  27. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 12:49
    0
    Списался с вагнерами, все в обычном режиме. Все пункты работают